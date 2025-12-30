Арсенал - Астон Вилла, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В предпоследний день 2025 года в английской Премьер-лиге грядет суперматч: набравшая сумасшедшую форму «Астон Вилла» сразится с лидером сезона - «Арсеналом». Анализируем встречу на «Эмирейтс» на основании актуальных трендов и исторических тенденций.
Турнир: английская Премьер-лига, 19-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|88
|46
|72
|334-285
|«Астон Вилла»
|72
|46
|88
|285-334
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
|23.12.2025
|«Арсенал»
1:1, пен. 8:7
«Кристал Пэлас»
Кубок лиги
|20.12.2025
|«Эвертон»
0:1
«Арсенал»
|13.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|10.12.2025
|«Брюгге»
0:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.12.2025
|«Челси»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|21.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|14.12.2025
|«Вест Хэм»
2:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|11.12.2025
|«Базель»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|06.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
«Арсенал» удерживает лидерство в турнирной таблице АПЛ, но «Астон Вилла» уже совсем рядом - на расстоянии трех очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|18
|13
|3
|2
|33-11
|42
|2. Манчестер Сити
|18
|13
|1
|4
|43-17
|40
|3. Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|29-19
|39
|4. Ливерпуль
|18
|10
|2
|6
|30-26
|32
|5. Челси
|18
|8
|5
|5
|30-19
|29
|6. Манчестер Юнайтед
|18
|8
|5
|5
|32-28
|29
|7. Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19-17
|27
|8. Брентфорд
|18
|8
|2
|8
|28-26
|26
|9. Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21-19
|26
|10. Фулхэм
|18
|8
|2
|8
|25-26
|26
|11. Эвертон
|18
|7
|4
|7
|18-20
|25
|12. Брайтон
|18
|6
|6
|6
|26-25
|24
|13. Ньюкасл
|18
|6
|5
|7
|23-23
|23
|14. Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26-23
|22
|15. Борнмут
|18
|5
|7
|6
|27-33
|22
|16. Лидс
|17
|5
|4
|8
|24-31
|19
|17. Ноттингем Форест
|18
|5
|3
|10
|18-28
|18
|18. Вест Хэм
|18
|3
|4
|11
|19-36
|13
|19. Бернли
|18
|3
|3
|12
|19-34
|12
|20. Вулверхэмптон
|18
|0
|2
|16
|10-39
|2
«Астон Вилла» продолжает изумлять Англию и весь футбольный мир. После выездного успеха на территории «Челси» победная серия бирмингемского клуба во всех турнирах достигла 11 матчей. В числе прочих команда Эмери обыграла и «Арсенал» - 2:1 в 15-м туром с решающим голом Эмилиано Буэндиа на пятой компенсированной минуте. Спустя три недели бывшая и нынешняя команды Унаи сойдутся повторно - уже в рамках второго круга.
«Арсенал» после неудачи в Бирмингеме больше никому не проигрывал. Парни Микеля Артеты одержали пять побед в ряд с учетом выигрыша по пенальти у «Кристал Пэлас» в Кубке лиги. Но при этом лишь только «Брюгге» в Лиге чемпионов был обыгран убедительно - 3:0. Очевидно, что к концу года моральная и физическая усталость придавила лидера АПЛ, и он крайне нуждается в передышке.
У хозяев из 10 последних матчей семь были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Полагаем, что в очной встрече они тоже обменяются голами.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Арсенал»: Уайт, Доумэн, Хаверц, Москера (все - травмы)
«Астон Вилла»: Мингс, Баркли, Торрес (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|40. Бизот
|Вратарь
|Защитник
|12. Тимбер
|12. Динь
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|14. Пау Торрес
|Защитник
|Защитник
|5. Инкапье
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|33. Калафьори
|2. Кэш
|Защитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|8. Тилеманс
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|44. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мерино
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Сака
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дьекереш
|10. Буэндиа
|Нападающий
|Нападающий
|10. Эзе
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Трейдеры «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы лидера АПЛ коэффициентом 1.45 Котировка на ничью составляет 4.40, а на успех гостей - 7.70.
Эксперты «БЕТСИТИ» находят наиболее вероятным счетом в матче минимальную победу лидера - 1:0. Этот вариант котируется в БК за 5.70.
Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.94, а на противоположный вариант - за 1.88.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний.