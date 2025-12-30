Ведомости
28 декабря 10:18ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал - Астон Вилла, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Эмери напомнит о себе «бывшим»
Валентин Васильев

В предпоследний день 2025 года в английской Премьер-лиге грядет суперматч: набравшая сумасшедшую форму «Астон Вилла» сразится с лидером сезона - «Арсеналом». Анализируем встречу на «Эмирейтс»  на основании актуальных трендов и исторических тенденций.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

30.12.2025, Вт

23:15 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 1.45

Х - 4.40

П2 - 7.70

Турнир:  английская Премьер-лига, 19-й тур

Стадион: «Эмирейтс»   (Лондон, Англия)

Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»884672334-285
«Астон Вилла»724688285-334

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.12.2025«Арсенал»

2:1

«Брайтон»

АПЛ

23.12.2025«Арсенал»

1:1, пен. 8:7

«Кристал Пэлас»

Кубок лиги

20.12.2025«Эвертон»

0:1

«Арсенал»

 
13.12.2025«Арсенал»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

10.12.2025«Брюгге»

0:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.12.2025«Челси»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

21.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

14.12.2025«Вест Хэм»

2:3

«Астон Вилла»

АПЛ

11.12.2025«Базель»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

06.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Арсенал» удерживает лидерство в турнирной таблице АПЛ, но «Астон Вилла» уже совсем рядом - на расстоянии трех очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал18133233-1142
2. Манчестер Сити18131443-1740
3. Астон Вилла18123329-1939
4. Ливерпуль18102630-2632
5. Челси1885530-1929
6. Манчестер Юнайтед1885532-2829
7. Сандерленд1776419-1727
8. Брентфорд1882828-2626
9. Кристал Пэлас1775521-1926
10. Фулхэм1882825-2626
11. Эвертон1874718-2025
12. Брайтон1866626-2524
13. Ньюкасл1865723-2323
14. Тоттенхэм1764726-2322
15. Борнмут1857627-3322
16. Лидс1754824-3119
17. Ноттингем Форест18531018-2818
18. Вест Хэм18341119-3613
19. Бернли18331219-3412
20. Вулверхэмптон18021610-392

Прогноз на матч

Свернуть

«Астон Вилла» продолжает изумлять Англию и весь футбольный мир. После выездного успеха на территории «Челси» победная серия бирмингемского клуба во всех турнирах достигла 11 матчей. В числе прочих команда Эмери обыграла и «Арсенал» -  2:1 в 15-м туром с решающим голом Эмилиано Буэндиа на пятой компенсированной минуте. Спустя три недели бывшая и нынешняя команды Унаи сойдутся повторно - уже в рамках второго круга.   

«Арсенал» после неудачи в Бирмингеме больше никому не проигрывал. Парни Микеля Артеты одержали пять побед в ряд с учетом выигрыша по пенальти у «Кристал Пэлас» в Кубке лиги. Но при этом лишь только «Брюгге» в Лиге чемпионов был обыгран убедительно - 3:0. Очевидно, что к концу года моральная и физическая усталость придавила лидера АПЛ, и он крайне нуждается в передышке.

У хозяев из 10 последних матчей семь были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Полагаем, что в очной встрече они тоже обменяются голами.

 

Трансляции

Свернуть

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Арсенал»: Уайт, Доумэн, Хаверц, Москера  (все - травмы)

«Астон Вилла»: Мингс, Баркли, Торрес  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Астон Вилла»:

Позиция«Арсенал»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь1. Райя40. БизотВратарь
Защитник12. Тимбер12. ДиньЗащитник
Защитник2. Салиба14. Пау ТорресЗащитник
Защитник5. Инкапье4. КонсаЗащитник
Защитник33. Калафьори2. КэшЗащитник
Полузащитник 8. Эдегор8. ТилемансПолузащитник
Полузащитник 36. Субименди44. КамараПолузащитник 
Полузащитник23. Мерино27. РоджерсПолузащитник
Нападающий7. Сака7. МакгиннПолузащитник
Нападающий14. Дьекереш10. БуэндиаНападающий
Нападающий10. Эзе11. УоткинсНападающий
Главный тренерМикель АртетаУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы лидера АПЛ коэффициентом 1.45 Котировка на ничью составляет 4.40, а на успех гостей - 7.70.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Астон Вилла»?

Эксперты «БЕТСИТИ» находят наиболее вероятным счетом в матче минимальную победу лидера - 1:0. Этот вариант котируется в БК за 5.70. 

Будет ли много голов в матче «Арсенал» - «Астон Вилла»?

Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.94, а на противоположный вариант - за 1.88. 

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Астон Вилла»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ»

