Арсенал - Астон Вилла, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Астон Вилла» продолжает изумлять Англию и весь футбольный мир. После выездного успеха на территории «Челси» победная серия бирмингемского клуба во всех турнирах достигла 11 матчей. В числе прочих команда Эмери обыграла и «Арсенал» - 2:1 в 15-м туром с решающим голом Эмилиано Буэндиа на пятой компенсированной минуте. Спустя три недели бывшая и нынешняя команды Унаи сойдутся повторно - уже в рамках второго круга.

«Арсенал» после неудачи в Бирмингеме больше никому не проигрывал. Парни Микеля Артеты одержали пять побед в ряд с учетом выигрыша по пенальти у «Кристал Пэлас» в Кубке лиги. Но при этом лишь только «Брюгге» в Лиге чемпионов был обыгран убедительно - 3:0. Очевидно, что к концу года моральная и физическая усталость придавила лидера АПЛ, и он крайне нуждается в передышке.

У хозяев из 10 последних матчей семь были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Полагаем, что в очной встрече они тоже обменяются голами.