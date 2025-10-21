Арсенал — Атлетико, 21 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Арсенал» набрал крейсерский ход со старта сезона. В родных стенах «канониры» лишь раз потеряли очки в текущей кампании – против «Манчестер Сити» (1:1). В остальных встречах лондонцы методично разбирали соперников, выиграв матчи с общим счетом 12:0.

«Атлетико», несмотря на хорошие игровые кондиции в последних встречах, не демонстрирует сверхнадежность в обороне. Команда Диего Симеоне пропустила как минимум один гол в последних восьми встречах. Единственная сухая победа была добыта в крайнем матче чемпионата Испании против «Осасуны» (1:0).

К очному противостоянию команды подходят с минимальными потерями, однако фактор домашнего поля должен сыграть решающую роль. Полагаем, лондонцы способны реализовать как минимум несколько моментов у чужих ворот и забрать дежурные три очка. Берем победу «Арсенала» за хороший коэффициент.