Арсенал — Атлетико, 21 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Во вторник, 21 октября, пройдет матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико». Обе команды идут на длительной беспроигрышной серии во всех турнирах. Кому улыбнется удача в очном противостоянии?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, третий тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Судьи: Давиде Масса (главный), Филиппо Мели, Стефано Алассио (ассистенты), Маттео Марченаро (резервный). Все — Италия
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|1
|2
|1
|4-4
|«Атлетико»
|1
|2
|1
|4-4
Последние пять игр «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.10.2025
|«Фулхэм»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|04.10.2025
|«Арсенал»
2:0
«Вест Хэм»
АПЛ
|01.10.2025
|«Арсенал»
2:0
«Олимпиакос»
ЛЧ
|28.09.2025
|«Ньюкасл»
1:2
«Арсенал»
АПЛ
|24.09.2025
|«Порт Вэйл»
0:2
«Арсенал»
Кубок лиги
Последние пять игр «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.10.2025
|«Атлетико»
1:0
«Осасуна»
Ла Лига
|10.10.2025
|«Атлетико»
2:1
«Интер»
Товарищеский матч
|05.10.2025
|«Сельта»
1:1
«Атлетико»
Ла Лига
|30.09.2025
|«Атлетико»
2:0
«Айнтрахт»
ЛЧ
|27.09.2025
|«Атлетико»
5:2
«Реал Мадрид»
Ла Лига
После двух туров команды располагаются в верхней части турнирной таблицы.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|2. Реал
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|3. ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|4. Интер
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|5. Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|6. Карабах
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|7. Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|8-5
|4
|8. Манчестер Сити
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|9. Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|10. Атлетико
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|11. Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|12. Марсель
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|13. Брюгге
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|14. Спортинг
|2
|1
|0
|1
|1-0
|3
|15. Айнтрахт
|2
|1
|0
|1
|6-6
|3
|16. Барселона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|17. Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|18. Челси
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|19. Наполи
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|20. Юнион Сент-Жиллуа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|21. Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|22. Аталанта
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|23. Ювентус
|2
|0
|2
|0
|6-6
|2
|24. Буде-Глимт
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|25. Байер
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|26. Вильярреал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|27. ПСВ
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|28. Копенгаген
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|29. Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|30. Монако
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|31. Славия Прага
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|32. Пафос
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1
|33. Бенфика
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|34. Атлетик
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|35. Аякс
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
|36. Кайрат
|2
|0
|0
|2
|1-9
|0
«Арсенал» набрал крейсерский ход со старта сезона. В родных стенах «канониры» лишь раз потеряли очки в текущей кампании – против «Манчестер Сити» (1:1). В остальных встречах лондонцы методично разбирали соперников, выиграв матчи с общим счетом 12:0.
«Атлетико», несмотря на хорошие игровые кондиции в последних встречах, не демонстрирует сверхнадежность в обороне. Команда Диего Симеоне пропустила как минимум один гол в последних восьми встречах. Единственная сухая победа была добыта в крайнем матче чемпионата Испании против «Осасуны» (1:0).
К очному противостоянию команды подходят с минимальными потерями, однако фактор домашнего поля должен сыграть решающую роль. Полагаем, лондонцы способны реализовать как минимум несколько моментов у чужих ворот и забрать дежурные три очка. Берем победу «Арсенала» за хороший коэффициент.
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Арсеналом» и «Атлетико» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: Жезус, Хаверц, Мадуэке, Эдегор (все – травмы)
«Атлетико»: Кардосо (травма), Н.Гонсалес (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» — «Атлетико»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Атлетико»
|Вратарь
|1. Райя
|13. Облак
|Защитник
|12. Тимбер
|17. Ганцко
|Защитник
|2. Салиба
|2. Хименес
|Защитник
|6. Габриэл
|24. Ле Норман
|Защитник
|33. Калафьори
|14. Льоренте
|Полузащитник
|10. Эзе
|20. Симеоне
|Полузащитник
|36. Субименди
|8. Барриос
|Полузащитник
|41. Райс
|6. Коке
|Полузащитник
|7. Сака
|10. Баена
|Нападающий
|14. Дьекереш
|7. Гризманн
|Нападающий
|19. Троссард
|19. Альварес
|Главный тренер
|Микель Артета
|Диего Симеоне
Аналитики БК БЕТСИТИ выставили «Арсенал» фаворитом предстоящей встречи, предлагая за их победу коэффициент 1,62. Ничья оценивается за 4,20. На победу гостей можно поставить за 5,90.
В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — победа лондонцев со счетом 1:0. Этот маркет оценивается коэффициентом 6,20.
В рамках общего этапа выступают 36 клубов. Восемь первых команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, встретятся в стыковых матчах.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.