Арсенал — Атлетико, 21 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

У какой из двух команд прервется беспроигрышная серия?
Руслан Ипполитов

Во вторник, 21 октября, пройдет матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико». Обе команды идут на длительной беспроигрышной серии во всех турнирах. Кому улыбнется удача в очном противостоянии?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон, Англия)

21.10.2025, Вт

22:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

П1 - 1,62

Х - 4,20

П2 - 5,90

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, третий тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Судьи: Давиде Масса (главный), Филиппо Мели, Стефано Алассио (ассистенты), Маттео Марченаро (резервный). Все — Италия

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»1214-4
«Атлетико»1214-4

Последние пять игр «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.10.2025«Фулхэм»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

04.10.2025«Арсенал»

2:0

«Вест Хэм»

АПЛ

01.10.2025«Арсенал»

2:0

«Олимпиакос»

ЛЧ

28.09.2025«Ньюкасл»

1:2

«Арсенал»

АПЛ

24.09.2025«Порт Вэйл»

0:2

«Арсенал»

Кубок лиги

Последние пять игр «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.10.2025«Атлетико»

1:0

«Осасуна»

Ла Лига

10.10.2025«Атлетико»

2:1

«Интер»

Товарищеский матч

05.10.2025«Сельта»

1:1

«Атлетико»

Ла Лига

30.09.2025«Атлетико»

2:0

«Айнтрахт»

ЛЧ

27.09.2025«Атлетико»

5:2

«Реал Мадрид»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

После двух туров команды располагаются в верхней части турнирной таблицы.

КомандаИВНПМО
1. Бавария22008-26
2. Реал22007-16
3. ПСЖ22006-16
4. Интер22005-06
5. Арсенал22004-06
6. Карабах22005-26
7. Боруссия Д21108-54
8. Манчестер Сити21104-24
9. Тоттенхэм21103-24
10. Атлетико21017-43
11. Ньюкасл21015-23
12. Марсель21015-23
13. Брюгге21015-33
14. Спортинг21011-03
15. Айнтрахт 21016-63
16. Барселона21013-33
17. Ливерпуль21013-33
18. Челси21012-33
19. Наполи21012-33
20. Юнион Сент-Жиллуа21013-53
21. Галатасарай21012-53
22. Аталанта21012-53
23. Ювентус20206-62
24. Буде-Глимт20204-42
25. Байер20203-32
26. Вильярреал20112-31
27. ПСВ20112-41
28. Копенгаген20112-41
29. Олимпиакос20110-21
30. Монако20113-61
31. Славия Прага20112-51
32. Пафос20111-51
33. Бенфика20022-40
34. Атлетик20021-60
35. Аякс20020-60
36. Кайрат20021-90

Прогноз на матч

«Арсенал» набрал крейсерский ход со старта сезона. В родных стенах «канониры» лишь раз потеряли очки в текущей кампании – против «Манчестер Сити» (1:1). В остальных встречах лондонцы методично разбирали соперников, выиграв матчи с общим счетом 12:0. 

«Атлетико», несмотря на хорошие игровые кондиции в последних встречах, не демонстрирует сверхнадежность в обороне. Команда Диего Симеоне пропустила как минимум один гол в последних восьми встречах. Единственная сухая победа была добыта в крайнем матче чемпионата Испании против «Осасуны» (1:0).

К очному противостоянию команды подходят с минимальными потерями, однако фактор домашнего поля должен сыграть решающую роль. Полагаем, лондонцы способны реализовать как минимум несколько моментов у чужих ворот и забрать дежурные три очка. Берем победу «Арсенала» за хороший коэффициент.

Свернуть
Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Арсеналом» и «Атлетико» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Арсенал»: Жезус, Хаверц, Мадуэке, Эдегор (все – травмы)

«Атлетико»: Кардосо (травма), Н.Гонсалес (под вопросом) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал»«Атлетико»:

Позиция«Арсенал»«Атлетико»
Вратарь1. Райя13. Облак
Защитник12. Тимбер17. Ганцко
Защитник2. Салиба2. Хименес
Защитник6. Габриэл24. Ле Норман
Защитник33. Калафьори14. Льоренте
Полузащитник10. Эзе20. Симеоне
Полузащитник 36. Субименди8. Барриос
Полузащитник41. Райс6. Коке
Полузащитник7. Сака10. Баена
Нападающий14. Дьекереш7. Гризманн
Нападающий19. Троссард19. Альварес
Главный тренерМикель АртетаДиего Симеоне

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК БЕТСИТИ выставили «Арсенал» фаворитом предстоящей встречи, предлагая за их победу коэффициент 1,62. Ничья оценивается за 4,20. На победу гостей можно поставить за 5,90.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Арсенал» — «Атлетико»?

В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — победа лондонцев со счетом 1:0. Этот маркет оценивается коэффициентом 6,20.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Свернуть

В рамках общего этапа выступают 36 клубов. Восемь первых команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, встретятся в стыковых матчах.

Где смотреть матч «Арсенал» — «Атлетико»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

