21 ноября 11:40ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Арсенал - Черноморец, 22 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Туляки разыгрались к концу осени
Валентин Васильев

В заключительном матче субботней программы 20-го тура Лиги PARI сойдутся футболисты тульского «Арсенала» и новороссийского «Черноморца». Анализируем игровое состояние команд и коэффициенты легальных букмекеров, делаем прогноз на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Арсенал» (Тула) 

22.11.2025, Сб

17:00 МСК

«Черноморец» (Новороссийск)

П1 - 2.02

Х - 3.20

П2 - 4.10

Турнир: Лига PARI, 20-й тур

Стадион:  «Арсенал» (Тула) 

Главный судья: Лапатухин (Москва)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»4129-5
«Черноморец»2145-9

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.11.2025«Уфа»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

08.11.2025«Арсенал»

1:0

«Чайка»

Лига PARI

03.11.2025«Ротор»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

30.10.2025«Факел»

2:3

«Арсенал»

Кубок России

24.10.2025«Арсенал»

1:2

«Урал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.11.2025«Черноморец»

2:1

«Волга»

Лига PARI

09.11.2025«Енисей»

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

02.11.2025«Спартак»

3:1

«Черноморец»

Лига PARI

25.10.2025«Черноморец»

0:0

«Челябинск»

Лига PARI

20.10.2025«Черноморец»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Серия побед вернула тульский клуб в верхнюю половину таблицы. Южане идут по дистанции 13-ми.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел19133323-1142
2. Урал19123429-1739
3. Родина1997328-1634
4. Спартак Кострома1996429-2233
5. КАМАЗ1986535-2330
6. Челябинск1978425-1829
7. Ротор1985624-1529
8. Арсенал1968528-2426
9. СКА-Хабаровск1967618-2025
10. Шинник1967617-1725
11. Нефтехимик1959521-2224
12. Енисей1956814-2521
13. Черноморец1955922-2520
14. Уфа1947823-2419
15. Волга19531122-3418
16. Торпедо1946916-2718
17. Сокол1929810-2015
18. Чайка19251215-3911

Прогноз на матч

Свернуть

За весь октябрь команда Дмитрия Гунько не одержала ни одной победы в чемпионате, ограничившись двумя выигрышами в Кубке. Однако после последней из них, над «Факелом» в Воронеже, туляки резко перестали терять очки в первенстве! Три следующих матча Лиги PARI они выиграли. Таких победных серий у команды в этом сезоне еще не было. Разумеется, «канониры» преисполнены желания продлить ее в субботу. 

У «Черноморца» похожая мини-серия - три выигрыша в ряд - была в сентябре-октябре, но она включала кубковый матч. Затем последовала другая серия - безвыигрышная - в два раза длиннее. Только в минувшем туре южане ее оборвали, одолев дома «Волгу».

Тяжелый тульский газон и оборонительный стиль игры Евсеева - два серьезных аргумента против зрелищного матча на «Арсенале».  Этим и обусловлен выбор прогноза на игру: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Тулы пройдет на сайте PARI

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция  Платная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Арсенал»: нет

«Черноморец»: Магомедов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Бигмаркет PARI на противостояние в Туле отличают повышенные коэффициенты. Букмекер удвоит номинал сыгравшей ставки на победу «Арсенала». Котировка на успех «Черноморца» - в два раза выше. Ничью в конторе можно взять за 3.20.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Черноморец»? 

Эксперты считают счет 1:0 наиболее вероятным в Туле. Этот вариант котируется за 5.50.

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» - «Черноморец»?

Официальный сайт PARI покажет игру онлайн.

Где купить билеты на матч «Арсенал» - «Черноморец»?

Билеты поступили в продажу на официальном сайте тульского клуба. Диапазон цен - от 250 до 300 рублей.

