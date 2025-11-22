Арсенал - Черноморец, 22 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

За весь октябрь команда Дмитрия Гунько не одержала ни одной победы в чемпионате, ограничившись двумя выигрышами в Кубке. Однако после последней из них, над «Факелом» в Воронеже, туляки резко перестали терять очки в первенстве! Три следующих матча Лиги PARI они выиграли. Таких победных серий у команды в этом сезоне еще не было. Разумеется, «канониры» преисполнены желания продлить ее в субботу.

У «Черноморца» похожая мини-серия - три выигрыша в ряд - была в сентябре-октябре, но она включала кубковый матч. Затем последовала другая серия - безвыигрышная - в два раза длиннее. Только в минувшем туре южане ее оборвали, одолев дома «Волгу».

Тяжелый тульский газон и оборонительный стиль игры Евсеева - два серьезных аргумента против зрелищного матча на «Арсенале». Этим и обусловлен выбор прогноза на игру: тотал меньше 2.5.