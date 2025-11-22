Арсенал - Черноморец, 22 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В заключительном матче субботней программы 20-го тура Лиги PARI сойдутся футболисты тульского «Арсенала» и новороссийского «Черноморца». Анализируем игровое состояние команд и коэффициенты легальных букмекеров, делаем прогноз на игру.
Турнир: Лига PARI, 20-й тур
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: Лапатухин (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|4
|1
|2
|9-5
|«Черноморец»
|2
|1
|4
|5-9
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.11.2025
|«Уфа»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|08.11.2025
|«Арсенал»
1:0
«Чайка»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Ротор»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|30.10.2025
|«Факел»
2:3
«Арсенал»
Кубок России
|24.10.2025
|«Арсенал»
1:2
«Урал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.11.2025
|«Черноморец»
2:1
«Волга»
Лига PARI
|09.11.2025
|«Енисей»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|02.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Черноморец»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Черноморец»
0:0
«Челябинск»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Черноморец»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
Серия побед вернула тульский клуб в верхнюю половину таблицы. Южане идут по дистанции 13-ми.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|19
|13
|3
|3
|23-11
|42
|2. Урал
|19
|12
|3
|4
|29-17
|39
|3. Родина
|19
|9
|7
|3
|28-16
|34
|4. Спартак Кострома
|19
|9
|6
|4
|29-22
|33
|5. КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|35-23
|30
|6. Челябинск
|19
|7
|8
|4
|25-18
|29
|7. Ротор
|19
|8
|5
|6
|24-15
|29
|8. Арсенал
|19
|6
|8
|5
|28-24
|26
|9. СКА-Хабаровск
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|10. Шинник
|19
|6
|7
|6
|17-17
|25
|11. Нефтехимик
|19
|5
|9
|5
|21-22
|24
|12. Енисей
|19
|5
|6
|8
|14-25
|21
|13. Черноморец
|19
|5
|5
|9
|22-25
|20
|14. Уфа
|19
|4
|7
|8
|23-24
|19
|15. Волга
|19
|5
|3
|11
|22-34
|18
|16. Торпедо
|19
|4
|6
|9
|16-27
|18
|17. Сокол
|19
|2
|9
|8
|10-20
|15
|18. Чайка
|19
|2
|5
|12
|15-39
|11
За весь октябрь команда Дмитрия Гунько не одержала ни одной победы в чемпионате, ограничившись двумя выигрышами в Кубке. Однако после последней из них, над «Факелом» в Воронеже, туляки резко перестали терять очки в первенстве! Три следующих матча Лиги PARI они выиграли. Таких победных серий у команды в этом сезоне еще не было. Разумеется, «канониры» преисполнены желания продлить ее в субботу.
У «Черноморца» похожая мини-серия - три выигрыша в ряд - была в сентябре-октябре, но она включала кубковый матч. Затем последовала другая серия - безвыигрышная - в два раза длиннее. Только в минувшем туре южане ее оборвали, одолев дома «Волгу».
Тяжелый тульский газон и оборонительный стиль игры Евсеева - два серьезных аргумента против зрелищного матча на «Арсенале». Этим и обусловлен выбор прогноза на игру: тотал меньше 2.5.
Прямой эфир из Тулы пройдет на сайте PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: нет
«Черноморец»: Магомедов (травма)
Бигмаркет PARI на противостояние в Туле отличают повышенные коэффициенты. Букмекер удвоит номинал сыгравшей ставки на победу «Арсенала». Котировка на успех «Черноморца» - в два раза выше. Ничью в конторе можно взять за 3.20.
Эксперты считают счет 1:0 наиболее вероятным в Туле. Этот вариант котируется за 5.50.
Официальный сайт PARI покажет игру онлайн.
Билеты поступили в продажу на официальном сайте тульского клуба. Диапазон цен - от 250 до 300 рублей.