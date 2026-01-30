Ведомости
Арсенал - Кайрат, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первая команда таблицы против последней - все ясно?
Валентин Васильев

В среду, 28 января, завершится Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Лидер сезона и главный фаворит турнира закроет его матчем с «Кайратом». Удастся ли дебютанту групповой стадии оказать достойное сопротивление звездному «Арсеналу»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

28.01.2026, Ср

23:00 МСК

«Кайрат» (Алматы, Казахстан) 

П1 - 1.049

Х - 19.25

П2 - 38.00

Турнир:  Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 7-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»0000-0
«Кайрат»0000-0

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2026«Арсенал»

 

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

20.01.2026«Интер»

1:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

17.01.2026«Ноттингем Форест»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

14.01.2026«Челси»

2:3

«Арсенал»

Кубок лиги

11.01.2026«Портсмут»

1:4

«Арсенал»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.01.2025«Кайрат»

1:4

«Брюгге»

Лига чемпионов

14.01.2026«Вараждин»

0:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

09.12.2025«Кайрат»

0:1

«Олимпиакос»

Лига чемпионов

26.11.2025«Копенгаген»

3:2

«Кайрат»

Лига чемпионов

05.11.2025«Интер»

2:1

«Кайрат»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

«Арсенал» - единственная команда, не потерявшая ни очка в этой ЛЧ. У «Кайрата» всего один зачетный пункт и последнее место в таблице.

МестоКомандаИВНПМО
1Арсенал770020-221
2Бавария760120-718
3Реал Мадрид750219-815
4Ливерпуль750214-815
5Тоттенхэм742115-714
6ПСЖ741220-1013
7Ньюкасл741216-613
8Челси741214-813
9Барселона741218-1313
10Спортинг741214-913
11Манчестер Сити741213-913
12Атлетико741216-1313
13Аталанта741210-913
14Интер740313-712
15Ювентус733114-1012
16Боруссия Д732219-1511
17Галатасарай73139-910
18Карабах731313-1510
19Марсель730411-119
20Байер723210-149
21Монако72328-149
22ПСВ722315-148
23Атлетик72237-118
24Олимпиакос72238-138
25Наполи72237-128
26Копенгаген722311-178
27Брюгге721412-177
28Буде-Глимт713312-146
29Бенфика72056-106
30Пафос71334-106
31Юнион72057-176
32Аякс72057-196
33Айнтрахт711510-194
34Славия Прага70344-153
35Вильярреал70165-151
36Кайрат70165-191

 

Прогноз на матч

Тот случай, когда с победителем в паре все предельно ясно. Трудно представить, что должны произойти, чтобы «Арсенал» не одержал восьмую подряд победу на этой стадии. Силы сторон слишком неравны. Разумеется, «канониры» преисполнены желания установить рекорд Лиги чемпионов, превзойти который уже будет невозможно - только повторить. Поэтому ни о какой расслабленности фаворита не будет речи.

Другое дело, что и настаивать на непременно крупном счете лидер АПЛ вряд ли станет. После «Кайрата» парней Микеля Артеты ожидает крайне непростой выезд в Лидс. Логично предположить, что в среду они постараются выиграть в энергосберегающем режиме. А для гостей дело чести не оконфузиться на «Эмирейтс». С их стороны настрой будет запредельный. Поэтому наш прогноз: победа хозяев поля с форой (-3). «МАРАФОН» дает коэффициент 1.65 на этот исход.

Свернуть
Трансляции

Матч в Лондоне покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: Мерино, Райс (оба - дисквалификации), Доумен, Калафьори (оба - травмы)

«Кайрат»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Кайрат»:

Позиция«Арсенал»«Кайрат»Позиция
Вратарь1. Райя77. АнарбековВратарь
Защитник4. Уайт20. ТапаловЗащитник
Защитник6. Магальяйнс14. МартыновичЗащитник
Защитник2. Салиба80. СорокинЗащитник
Защитник12. Тимбер3. МатаЗащитник
Полузащитник 8. Эдегор18. ГлейзерПолузащитник
Полузащитник 10. Эзе4. КасабулатПолузащитник 
Полузащитник36. Субименди26. ЭдмилсонПолузащитник
Нападающий19. Троссард7. ЖоржиньоПолузащитник
Нападающий14. Дьекереш55. ГромыкоПолузащитник
Нападающий11. Мартинелли9. СатпаевНападающий
Главный тренерМикель АртетаРафаэль УразбахтинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК «МАРАФОН» установила мизерный коэффициент на победу хозяев поля (1.049) и огромный - на гостей (38.00). Ничья в Лондоне котируется за 19.25.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Кайрат»?

Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча сухую победу лидера АПЛ со счетом 3:0 (коэффициент 6.05).

Будет ли много голов в матче «Арсенал» - «Кайрат»?

Тотал больше 2.5 идет в конторе с котировкой 1.138. Голов в столице Англии аналитики ожидают много.

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Кайрат»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «МАРАФОН».

