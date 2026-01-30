Арсенал - Кайрат, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Тот случай, когда с победителем в паре все предельно ясно. Трудно представить, что должны произойти, чтобы «Арсенал» не одержал восьмую подряд победу на этой стадии. Силы сторон слишком неравны. Разумеется, «канониры» преисполнены желания установить рекорд Лиги чемпионов, превзойти который уже будет невозможно - только повторить. Поэтому ни о какой расслабленности фаворита не будет речи.

Другое дело, что и настаивать на непременно крупном счете лидер АПЛ вряд ли станет. После «Кайрата» парней Микеля Артеты ожидает крайне непростой выезд в Лидс. Логично предположить, что в среду они постараются выиграть в энергосберегающем режиме. А для гостей дело чести не оконфузиться на «Эмирейтс». С их стороны настрой будет запредельный. Поэтому наш прогноз: победа хозяев поля с форой (-3). «МАРАФОН» дает коэффициент 1.65 на этот исход.