Арсенал - Кайрат, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 28 января, завершится Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Лидер сезона и главный фаворит турнира закроет его матчем с «Кайратом». Удастся ли дебютанту групповой стадии оказать достойное сопротивление звездному «Арсеналу»?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
28.01.2026, Ср
23:00 МСК
«Кайрат» (Алматы, Казахстан)
|П1 - 1.049
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 7-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|0
|0
|0
|0-0
|«Кайрат»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2026
|«Арсенал»
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|20.01.2026
|«Интер»
1:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Ноттингем Форест»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|14.01.2026
|«Челси»
2:3
«Арсенал»
Кубок лиги
|11.01.2026
|«Портсмут»
1:4
«Арсенал»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.01.2025
|«Кайрат»
1:4
«Брюгге»
Лига чемпионов
|14.01.2026
|«Вараждин»
0:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
|09.12.2025
|«Кайрат»
0:1
«Олимпиакос»
Лига чемпионов
|26.11.2025
|«Копенгаген»
3:2
«Кайрат»
Лига чемпионов
|05.11.2025
|«Интер»
2:1
«Кайрат»
Лига чемпионов
«Арсенал» - единственная команда, не потерявшая ни очка в этой ЛЧ. У «Кайрата» всего один зачетный пункт и последнее место в таблице.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20-2
|21
|2
|Бавария
|7
|6
|0
|1
|20-7
|18
|3
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19-8
|15
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|14-8
|15
|5
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20-10
|13
|7
|Ньюкасл
|7
|4
|1
|2
|16-6
|13
|8
|Челси
|7
|4
|1
|2
|14-8
|13
|9
|Барселона
|7
|4
|1
|2
|18-13
|13
|10
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|14-9
|13
|11
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|12
|Атлетико
|7
|4
|1
|2
|16-13
|13
|13
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|14
|Интер
|7
|4
|0
|3
|13-7
|12
|15
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|14-10
|12
|16
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19-15
|11
|17
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9-9
|10
|18
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13-15
|10
|19
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|11-11
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10-14
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8-14
|9
|22
|ПСВ
|7
|2
|2
|3
|15-14
|8
|23
|Атлетик
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|24
|Олимпиакос
|7
|2
|2
|3
|8-13
|8
|25
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7-12
|8
|26
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11-17
|8
|27
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12-17
|7
|28
|Буде-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12-14
|6
|29
|Бенфика
|7
|2
|0
|5
|6-10
|6
|30
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|4-10
|6
|31
|Юнион
|7
|2
|0
|5
|7-17
|6
|32
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7-19
|6
|33
|Айнтрахт
|7
|1
|1
|5
|10-19
|4
|34
|Славия Прага
|7
|0
|3
|4
|4-15
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Тот случай, когда с победителем в паре все предельно ясно. Трудно представить, что должны произойти, чтобы «Арсенал» не одержал восьмую подряд победу на этой стадии. Силы сторон слишком неравны. Разумеется, «канониры» преисполнены желания установить рекорд Лиги чемпионов, превзойти который уже будет невозможно - только повторить. Поэтому ни о какой расслабленности фаворита не будет речи.
Другое дело, что и настаивать на непременно крупном счете лидер АПЛ вряд ли станет. После «Кайрата» парней Микеля Артеты ожидает крайне непростой выезд в Лидс. Логично предположить, что в среду они постараются выиграть в энергосберегающем режиме. А для гостей дело чести не оконфузиться на «Эмирейтс». С их стороны настрой будет запредельный. Поэтому наш прогноз: победа хозяев поля с форой (-3). «МАРАФОН» дает коэффициент 1.65 на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Матч в Лондоне покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: Мерино, Райс (оба - дисквалификации), Доумен, Калафьори (оба - травмы)
«Кайрат»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Кайрат»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Кайрат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|77. Анарбеков
|Вратарь
|Защитник
|4. Уайт
|20. Тапалов
|Защитник
|Защитник
|6. Магальяйнс
|14. Мартынович
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|80. Сорокин
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|3. Мата
|Защитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|18. Глейзер
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Эзе
|4. Касабулат
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|26. Эдмилсон
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Троссард
|7. Жоржиньо
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дьекереш
|55. Громыко
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мартинелли
|9. Сатпаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Рафаэль Уразбахтин
|Главный тренер
БК «МАРАФОН» установила мизерный коэффициент на победу хозяев поля (1.049) и огромный - на гостей (38.00). Ничья в Лондоне котируется за 19.25.
Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча сухую победу лидера АПЛ со счетом 3:0 (коэффициент 6.05).
Тотал больше 2.5 идет в конторе с котировкой 1.138. Голов в столице Англии аналитики ожидают много.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «МАРАФОН».
Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта».