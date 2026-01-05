Арсенал - Ливерпуль, 8 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
«Арсенал» и «Ливерпуль» сойдутся в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги. «Канониры» методично разбирают всех последних соперников и пополняют коллекцию очков в турнирной таблице. «Ливерпуль», в свою очередь, по-прежнему находится в поиске своей лучшей игры в нынешнем сезоне. Чего ожидать от этого противостояния?
Турнир: Английская премьер-лига, 21-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: пока не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|82
|69
|96
|319:368
|«Ливерпуль»
|96
|69
|82
|368:319
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2026
|«Борнмут»
2:3
«Арсенал»
АПЛ
|30.12.2025
|«Арсенал»
4:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|27.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Брайтон»
|АПЛ
|23.12.2025
|«Арсенал»
1:1 (8-7 серия пенальти)
«Кристал Пэлас»
Кубок лиги
|20.12.2025
|«Эвертон»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2026
|«Фулхэм»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.01.2026
|«Ливерпуль»
0:0
«Лидс»
АПЛ
|27.12.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|20.12.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|13.12.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Брайтон»
АПЛ
Перед очным матчем лондонцы лидируют с комфортным преимуществом в турнирной таблице. «Ливерпуль», несмотря на осечки в последних матчах, входит в топ-4.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|20
|15
|3
|2
|40-14
|48
|2. Манчестер Сити
|20
|13
|3
|4
|44-18
|42
|3. Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|33-24
|42
|4. Ливерпуль
|20
|10
|4
|6
|32-28
|34
|5. Челси
|20
|8
|7
|5
|33-22
|31
|6. Манчестер Юнайтед
|20
|8
|7
|5
|34-30
|31
|7. Брентфорд
|20
|9
|3
|8
|32-28
|30
|8. Сандерленд
|20
|7
|9
|4
|21-19
|30
|9. Ньюкасл
|20
|8
|5
|7
|28-24
|29
|10. Брайтон
|20
|7
|7
|6
|30-27
|28
|11. Фулхэм
|20
|8
|4
|8
|28-29
|28
|12. Эвертон
|20
|8
|4
|8
|22-24
|28
|13. Тоттенхэм
|20
|7
|6
|7
|28-24
|27
|14. Кристал Пэлас
|20
|7
|6
|7
|22-23
|27
|15. Борнмут
|20
|5
|8
|7
|31-38
|23
|16. Лидс
|20
|5
|7
|8
|26-33
|22
|17. Ноттингем Форест
|20
|5
|3
|12
|18-33
|18
|18. Вест Хэм
|20
|3
|5
|12
|21-41
|14
|19. Бернли
|20
|3
|3
|14
|20-39
|12
|20. Вулверхэмптон
|20
|1
|3
|16
|14-40
|6
«Арсенал» – настоящий камень преткновения для всех команд в нынешнем сезоне. Коллектив Микеля Артеты набрал крейсерский ход, одержав семь побед подряд в разных турнирах. Лишь в одной из них «канониры» забили меньше двух мячей за игру. В родных стенах «Арсенал» и вовсе несокрушим – единственная осечка случилась в игре против «Манчестер Сити» (1:1) еще в конце сентября.
«Ливерпуль» продолжает лихорадить во внутреннем первенстве. С возвращением бразильского голкипера Алиссона мерсисайдцы стали пропускать гораздо меньше, однако соперники все равно создают опасность возле их штрафной. Последние две ничьи с «Лидсом» (0:0) и «Фулхэмом» (2:2) должны раззадорить команду на голевые свершения, однако соперник по календарю оказался не самым подходящим.
Считаем, что необходимо отталкиваться от хозяев поля, которые ни разу не проиграли в родных стенах в текущем сезоне. «Ливерпуль» способен хотя бы раз отличиться в предстоящей встрече, но победить ему будет крайне сложно. Выбираем комбинированную ставку 1Х и ТБ 2,5 за коэффициент 2,05.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Встречу между этими командами можно посмотреть на сайтах букмекерских компаний, группах VK, а также на зарубежных каналах.
Потери
«Арсенал»: : Москера, Доумен, Калафьори (все – травма)
«Ливерпуль»: Экитике, Эндо, Исак, Скэнлон, Байчетич (все - травмы), Салах (сборная)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|Вратарь
|Защитник
|5. Хинкапи
|6. Керкез
|Защитник
|Защитник
|6. Габриэл
|4. Ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|12. Брэдли
|Защитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|17. Джонс
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Троссард
|10. Маккалистер
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дьекереш
|18. Гакпо
|Нападающий
|Нападающий
|7. Сака
|14. Кьеза
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Арне Слот
|Главный тренер
Трейдеры «БЕТСИТИ» считают лондонцев фаворитами предстоящей встречи - 1.62. Победа «Ливерпуля» оценивается в 5.40, а коэффициент на ничью равен 4.40.
Эксперты «БЕТСИТИ» считают наиболее вероятным счетом в предстоящей встрече минимальную победу хозяев поля - 1:0. На этот маркер предлагают коэффициент 7,40.
Букмекеры ожидают результативный матч. Поставить на ТБ 3,0 можно за коэффициент 2,18.
Трансляция матча будет доступна на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний. В частности, следить за ходом встречи можно на «БЕТСИТИ».