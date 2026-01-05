Ведомости
Арсенал - Ливерпуль, 8 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Центральная встреча 21-го тура
Валентин Васильев

«Арсенал» и «Ливерпуль» сойдутся в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги. «Канониры» методично разбирают всех последних соперников и пополняют коллекцию очков в турнирной таблице. «Ливерпуль», в свою очередь, по-прежнему находится в поиске своей лучшей игры в нынешнем сезоне. Чего ожидать от этого противостояния?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

08.01.2026, Чт

23:00 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 1.62

Х - 4.40

П2 - 5.40

Турнир: Английская премьер-лига, 21-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Главный судья: пока не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»826996319:368
«Ливерпуль»966982368:319

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.01.2026«Борнмут»

2:3

«Арсенал»

АПЛ

30.12.2025«Арсенал»

4:1

«Астон Вилла»

АПЛ

27.12.2025«Арсенал»

2:1

«Брайтон»

    АПЛ
23.12.2025«Арсенал»

1:1 (8-7 серия пенальти)

«Кристал Пэлас»

Кубок лиги

20.12.2025«Эвертон»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2026«Фулхэм»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

01.01.2026«Ливерпуль»

0:0

«Лидс»

АПЛ

27.12.2025«Ливерпуль»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

20.12.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

13.12.2025«Ливерпуль»

2:0

«Брайтон»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Перед очным матчем лондонцы лидируют с комфортным преимуществом в турнирной таблице. «Ливерпуль», несмотря на осечки в последних матчах, входит в топ-4.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал20153240-1448
2. Манчестер Сити20133444-1842
3. Астон Вилла20133433-2442
4. Ливерпуль20104632-2834
5. Челси2087533-2231
6. Манчестер Юнайтед2087534-3031
7. Брентфорд2093832-2830
8. Сандерленд2079421-1930
9. Ньюкасл2085728-2429
10. Брайтон2077630-2728
11. Фулхэм2084828-2928
12. Эвертон2084822-2428
13. Тоттенхэм2076728-2427
14. Кристал Пэлас2076722-2327
15. Борнмут2058731-3823
16. Лидс2057826-3322
17. Ноттингем Форест20531218-3318
18. Вест Хэм20351221-4114
19. Бернли20331420-3912
20. Вулверхэмптон20131614-406

Прогноз на матч

«Арсенал» – настоящий камень преткновения для всех команд в нынешнем сезоне. Коллектив Микеля Артеты набрал крейсерский ход, одержав семь побед подряд в разных турнирах. Лишь в одной из них «канониры» забили меньше двух мячей за игру. В родных стенах «Арсенал» и вовсе несокрушим – единственная осечка случилась в игре против «Манчестер Сити» (1:1) еще в конце сентября.

«Ливерпуль» продолжает лихорадить во внутреннем первенстве. С возвращением бразильского голкипера Алиссона мерсисайдцы стали пропускать гораздо меньше, однако соперники все равно создают опасность возле их штрафной. Последние две ничьи с «Лидсом» (0:0) и «Фулхэмом» (2:2) должны раззадорить команду на голевые свершения, однако соперник по календарю оказался не самым подходящим.

Считаем, что необходимо отталкиваться от хозяев поля, которые ни разу не проиграли в родных стенах в текущем сезоне. «Ливерпуль» способен хотя бы раз отличиться в предстоящей встрече, но победить ему будет крайне сложно. Выбираем комбинированную ставку 1Х и ТБ 2,5 за коэффициент 2,05.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Встречу между этими командами можно посмотреть на сайтах букмекерских компаний, группах VK, а также на зарубежных каналах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: : Москера, Доумен, Калафьори (все – травма)

«Ливерпуль»: Экитике, Эндо, Исак, Скэнлон, Байчетич (все - травмы), Салах (сборная)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Ливерпуль»:

Позиция«Арсенал»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь
  1. Райя
  1. Алиссон
Вратарь
Защитник5. Хинкапи6. КеркезЗащитник
Защитник6. Габриэл4. Ван ДейкЗащитник
Защитник2. Салиба5. КонатеЗащитник
Защитник12. Тимбер12. БрэдлиЗащитник
Полузащитник 8. Эдегор17. ДжонсПолузащитник
Полузащитник 41. Райс7. ВирцПолузащитник 
Полузащитник36. Субименди8. СобослаиПолузащитник
Нападающий19. Троссард10. МаккалистерПолузащитник
Нападающий14. Дьекереш18. ГакпоНападающий
Нападающий7. Сака14. КьезаНападающий
Главный тренерМикель АртетаАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры «БЕТСИТИ» считают лондонцев фаворитами предстоящей встречи - 1.62. Победа «Ливерпуля» оценивается в 5.40, а коэффициент на ничью равен 4.40.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Ливерпуль»?

Эксперты «БЕТСИТИ» считают наиболее вероятным счетом в предстоящей встрече минимальную победу хозяев поля - 1:0. На этот маркер предлагают коэффициент 7,40.

Будет ли много голов в матче «Арсенал» - «Ливерпуль»?

Букмекеры ожидают результативный матч. Поставить на ТБ 3,0 можно за коэффициент 2,18.

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Ливерпуль»?

Трансляция матча будет доступна на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний. В частности, следить за ходом встречи можно на «БЕТСИТИ».

