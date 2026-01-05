Арсенал - Ливерпуль, 8 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Арсенал» – настоящий камень преткновения для всех команд в нынешнем сезоне. Коллектив Микеля Артеты набрал крейсерский ход, одержав семь побед подряд в разных турнирах. Лишь в одной из них «канониры» забили меньше двух мячей за игру. В родных стенах «Арсенал» и вовсе несокрушим – единственная осечка случилась в игре против «Манчестер Сити» (1:1) еще в конце сентября.

«Ливерпуль» продолжает лихорадить во внутреннем первенстве. С возвращением бразильского голкипера Алиссона мерсисайдцы стали пропускать гораздо меньше, однако соперники все равно создают опасность возле их штрафной. Последние две ничьи с «Лидсом» (0:0) и «Фулхэмом» (2:2) должны раззадорить команду на голевые свершения, однако соперник по календарю оказался не самым подходящим.

Считаем, что необходимо отталкиваться от хозяев поля, которые ни разу не проиграли в родных стенах в текущем сезоне. «Ливерпуль» способен хотя бы раз отличиться в предстоящей встрече, но победить ему будет крайне сложно. Выбираем комбинированную ставку 1Х и ТБ 2,5 за коэффициент 2,05.