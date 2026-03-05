Арсенал - Локомотив, 5 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

«Локомотив» возобновил сезон-2025/26 тяжелой, но оттого более ценной победой. Москвичи вдесятером вырвали три очка у 11 футболистов «Пари НН».

Туляки в Набережных Челнах скорее потеряли два очка, чем нашли одно, позволив хозяевам сравнять счет за минуту до истечения игрового времени (1:1). С другой стороны, «КАМАЗ» дома даже лидерам редко проигрывает, так что и в этом результате Дмитрий Гунько может отыскать позитив.

На первый домашний матч года, еще и на столь дальней стадии Кубка «канониры» настроятся еще более серьезно. Михаил Галактионов наверняка прибегнет к ротации состава, и это обстоятельство несколько нивелирует разницу в классе сторон.

Ждем яркого и обоюдоострого футбола с голами от обеих команд. PARI удвоит номинал ставки на «обе забьют», если она сыграет.