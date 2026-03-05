Ведомости
Спорт

2 марта 4:29

Арсенал - Локомотив, 5 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Последний представитель Лиги PARI завершит свой путь в Кубке?
Валентин Васильев

На этой неделе определятся полуфиналисты нижней половины сетки FONBET Кубка России по футболу. Единственный представитель Лиги PARI на этой стадии,  тульский «Арсенал», принимает одного из лидеров высшего дивизиона - «Локомотив».  Легальные букмекеры уже представили широкие линии на игру - рассмотрим их в поиске интересных вариантов для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Тула) 

05.03.2026, Чт

18:30 МСК

«Локомотив» (Москва) 
П1 - 9.50

Х - 5.30

П2 - 1.33

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Арсенал» (Тула) 

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»511018-24
«Локомотив»101524-18

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.02.2026«КАМАЗ»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

20.02.2026«Арсенал»

3:1

«Атырау»

Товарищеский матч

14.02.2026«Чайка»

2:4

«Арсенал»

Товарищеский матч

14.02.2026«Арсенал»

1:4

«Родина-2»

Товарищеский матч

11.02.2026«Волгарь»

3:5

«Арсенал»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Локомотив»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

21.02.2026ЦСКА

3:2

«Локомотив»

Товарищеский матч

14.02.2026«Локомотив»

1:1

«Пюник»

Товарищеский матч

14.02.2026«Локомотив»

4:0

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

08.02.2026«Локомотив»

2:0

«Елимай»

Товарищеский матч

Календарь матчей

1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)

03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо»  Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»  

1/2 финала (Путь РПЛ)

04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»  

17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М

Прогноз на матч

«Локомотив» возобновил сезон-2025/26 тяжелой, но оттого более ценной победой. Москвичи вдесятером вырвали три очка у 11 футболистов «Пари НН».

Туляки в Набережных Челнах скорее потеряли два очка, чем нашли одно, позволив хозяевам сравнять счет за минуту до истечения игрового времени (1:1). С другой стороны, «КАМАЗ» дома даже лидерам редко проигрывает, так что и в этом результате Дмитрий Гунько может отыскать позитив.

На первый домашний матч года, еще и на столь дальней стадии Кубка «канониры» настроятся еще более серьезно. Михаил Галактионов наверняка прибегнет к ротации состава, и это обстоятельство несколько нивелирует разницу в классе сторон. 

Ждем яркого и обоюдоострого футбола с голами от обеих команд. PARI удвоит номинал ставки на «обе забьют», если она сыграет.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Туле покажет канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: нет

«Локомотив»: Бакаев (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Локомотив:

Позиция«Арсенал»«Локомотив»Позиция
Вратарь 18. Цулая22. ЛантратовВратарь
Защитник31. Большаков 3. ФассонЗащитник
Защитник 3. Ботака-Йобома5. НьямсиЗащитник
Защитник 4. Пенчиков59. ПогостновЗащитник
Защитник 8. Попов24. НенаховПолузащитник
Защитник 99. Гулиев25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник  17. Алинви90. ГодяевПолузащитник 
Полузащитник 14. Брнович32. ВераПолузащитник
Полузащитник 7. Рейес9. ПиняевПолузащитник
Нападающий 9. Максимов19. РуденкоПолузащитник
Нападающий 11. Игнатьев27. КомличенкоНападающий
Главный тренер Дмитрий ГунькоМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев высоким коэффициентом 1.38. На успех гостей можно поставить за 1.33. Успешная ставка на ничью обещает более чем пятикратный выигрыш.

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто выйдет в следующий раунд?

Естественно, что аналитики отдают предпочтение в паре «старшим по рангу». Квалификация «Локо» в полуфинал котируется в PARI за 1.19, а туляков - за 4.80.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» - «Локомотив»?

Бесплатно игру покажет в прямом эфире федеральный канал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Арсенал» - «Локомотив»?

Билеты можно приобрести в кассах стадиона на официальном сайте тульского клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.

