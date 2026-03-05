Арсенал - Локомотив, 5 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся полуфиналисты нижней половины сетки FONBET Кубка России по футболу. Единственный представитель Лиги PARI на этой стадии, тульский «Арсенал», принимает одного из лидеров высшего дивизиона - «Локомотив». Легальные букмекеры уже представили широкие линии на игру - рассмотрим их в поиске интересных вариантов для прогноза.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|5
|1
|10
|18-24
|«Локомотив»
|10
|1
|5
|24-18
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.02.2026
|«КАМАЗ»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|20.02.2026
|«Арсенал»
3:1
«Атырау»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Чайка»
2:4
«Арсенал»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Арсенал»
1:4
«Родина-2»
Товарищеский матч
|11.02.2026
|«Волгарь»
3:5
«Арсенал»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Локомотив»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|21.02.2026
|ЦСКА
3:2
«Локомотив»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Локомотив»
1:1
«Пюник»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Локомотив»
4:0
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|08.02.2026
|«Локомотив»
2:0
«Елимай»
Товарищеский матч
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо» Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»
1/2 финала (Путь РПЛ)
04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»
17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М
«Локомотив» возобновил сезон-2025/26 тяжелой, но оттого более ценной победой. Москвичи вдесятером вырвали три очка у 11 футболистов «Пари НН».
Туляки в Набережных Челнах скорее потеряли два очка, чем нашли одно, позволив хозяевам сравнять счет за минуту до истечения игрового времени (1:1). С другой стороны, «КАМАЗ» дома даже лидерам редко проигрывает, так что и в этом результате Дмитрий Гунько может отыскать позитив.
На первый домашний матч года, еще и на столь дальней стадии Кубка «канониры» настроятся еще более серьезно. Михаил Галактионов наверняка прибегнет к ротации состава, и это обстоятельство несколько нивелирует разницу в классе сторон.
Ждем яркого и обоюдоострого футбола с голами от обеих команд. PARI удвоит номинал ставки на «обе забьют», если она сыграет.
В прямом эфире игру в Туле покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: нет
«Локомотив»: Бакаев (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Локомотив:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|18. Цулая
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|31. Большаков
|3. Фассон
|Защитник
|Защитник
|3. Ботака-Йобома
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|4. Пенчиков
|59. Погостнов
|Защитник
|Защитник
|8. Попов
|24. Ненахов
|Полузащитник
|Защитник
|99. Гулиев
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Алинви
|90. Годяев
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Брнович
|32. Вера
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Рейес
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Максимов
|19. Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Игнатьев
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Дмитрий Гунько
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев высоким коэффициентом 1.38. На успех гостей можно поставить за 1.33. Успешная ставка на ничью обещает более чем пятикратный выигрыш.
Естественно, что аналитики отдают предпочтение в паре «старшим по рангу». Квалификация «Локо» в полуфинал котируется в PARI за 1.19, а туляков - за 4.80.
Бесплатно игру покажет в прямом эфире федеральный канал «Матч ТВ».
Билеты можно приобрести в кассах стадиона на официальном сайте тульского клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.