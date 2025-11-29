Арсенал - Нефтехимик, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Тула прощается с любимой командой до весны. В последнем матче осени и года «Арсенал» примет нижнекамский «Нефтехимик». Анализируем игровое состояние команд и коэффициенты легальных букмекеров, делаем прогноз на игру.
Турнир: Лига PARI, 21-й тур
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: Опейкина (Сочи)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|6
|5
|4
|21-19
|«Нефтехимик»
|4
|5
|6
|19-21
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.11.2025
|«Арсенал»
0:0, пен. 3:2
«Рубин»
Кубок России
|22.11.2025
|«Арсенал»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|16.11.2025
|«Уфа»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|08.11.2025
|«Арсенал»
1:0
«Чайка»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Ротор»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«Ростов»
Кубок России
|22.11.2025
|«Чайка»
2:4
«Нефтехимик»
Лига PARI
|15.11.2025
|«Нефтехимик»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|08.11.2025
|«Родина»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
Перед заключительным туром года команды занимают соседние места в таблице - соответственно, девятое и восьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|20
|14
|3
|3
|27-11
|45
|2. Урал
|20
|12
|4
|4
|30-18
|40
|3. Родина
|20
|9
|8
|3
|28-16
|35
|4. Спартак Кострома
|20
|9
|7
|4
|30-23
|34
|5. Челябинск
|20
|8
|8
|4
|27-18
|32
|6. КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|36-24
|31
|7. Ротор
|20
|8
|5
|7
|24-17
|29
|8. Нефтехимик
|20
|6
|9
|5
|25-24
|27
|9. Арсенал
|20
|6
|9
|5
|29-25
|27
|10. СКА-Хабаровск
|20
|6
|8
|6
|19-21
|26
|11. Шинник
|20
|6
|8
|6
|17-17
|26
|12. Енисей
|20
|5
|7
|8
|14-25
|22
|13. Черноморец
|20
|5
|6
|9
|23-26
|21
|14. Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|15. Уфа
|20
|4
|7
|9
|23-28
|19
|16. Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|17. Сокол
|20
|2
|10
|8
|10-20
|16
|18. Чайка
|20
|2
|5
|13
|17-43
|11
Обе команды посреди недели проводили кубковые матчи, но выступили с разным успехом. «Арсенал» в серии пенальти выбил из розыгрыша крепкий «Рубин», а вот «Нефтехимик» уступил дома «Ростову» (1:3).
В первом круге в Нижнекамске минимально выиграли хозяева - гол Рашида Магомедова остался единственным в матче. Дома туляки попытаются взять реванш.
Для обеих команд «сухие» матчи - редкость. Причем касается это как обороны, так и атаки. У «канониров» из 10 последних матчей семь были с забитыми и пропущенными мячами, у «нефтехимиков» - девять. Так что наш выбор в паре очевиден - обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Тулы пройдет на сайте PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: Рейес (травма)
«Нефтехимик»: Кантария (травма)
PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу «Арсенала». Котировка на успех «Нефтехимика» ровно в два раза выше. Ничью в конторе можно взять за 3.30.
Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта».
Получить до 25 000 рублей от PARI
Эксперты считают счет 1:0 наиболее вероятным в Туле. Этот вариант котируется за 6.00.
PARI покажет игру в прямом эфире.
Билеты поступили в продажу на официальном сайте тульского клуба. Диапазон цен - от 250 до 300 рублей.