Арсенал - Нефтехимик, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды посреди недели проводили кубковые матчи, но выступили с разным успехом. «Арсенал» в серии пенальти выбил из розыгрыша крепкий «Рубин», а вот «Нефтехимик» уступил дома «Ростову» (1:3).

В первом круге в Нижнекамске минимально выиграли хозяева - гол Рашида Магомедова остался единственным в матче. Дома туляки попытаются взять реванш.

Для обеих команд «сухие» матчи - редкость. Причем касается это как обороны, так и атаки. У «канониров» из 10 последних матчей семь были с забитыми и пропущенными мячами, у «нефтехимиков» - девять. Так что наш выбор в паре очевиден - обе забьют.