Партнерский проект

Арсенал – Ньюкасл, 25 апреля: где смотреть АПЛ, прогноз, составы

Лондонцы идут на серии из двух поражений в чемпионате
  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В субботу, 25 апреля, лондонский «Арсенал» примет «Ньюкасл» в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Сумеет ли столичная команда прервать серию пораж

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

25.04.2026, Сб

19:30 МСК

«Ньюкасл Юнайтед» 

П1 - 1,49

Х - 4,80

П2 - 6,60

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 34-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия, Великобритания)

Судьи: Сэмюэл Барротт (главный), Тим Вуд, Уэйд Смит (оба – ассистенты), Стивен Мартин (резервный)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал» 883972296-255
«Ньюкасл»723988255-296

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2026«Манчестер Сити»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

15.04.2026«Арсенал»

0:0

«Спортинг»

Лига чемпионов

11.04.2026«Арсенал»

1:2

«Борнмут»

АПЛ

07.04.2026«Спортинг»

0:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

04.04.2026«Саутгемптон»

2:1

«Арсенал»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.04.2026«Ньюкасл»

1:2

«Борнмут»

АПЛ

12.04.2026«Кристал Пэлас»

2:1

«Ньюкасл»

АПЛ

22.03.2026«Ньюкасл»

1:2

«Сандерленд»

АПЛ

18.03.2026«Барселона»

7:2

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

14.03.2026«Челси»

0:1

«Ньюкасл»

АПЛ

Место в турнирной таблице

По состоянию на 22 апреля положение команд в АПЛ таково. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал33217563-2670
2Манчестер Сити32207565-2967
3Манчестер Юнайтед331610758-4558
4Астон Вилла33177947-4158
5Ливерпуль331671054-4355
6Брайтон3413111048-3950
7Челси341391253-4548
8Брентфорд331391148-4448
9Борнмут331115750-5048
10Эвертон331381240-3947
11Сандерленд3312101136-4046
12Фулхэм331361443-4645
13Кристал Пэлас3211101135-3643
14Ньюкасл331261546-4942
15Лидс339121242-4939
16Ноттингем Форест33991536-4536
17Вест Хэм33891640-5733
18Тоттенхэм337101642-5331
19Бернли33482134-6720
20Вулверхэмптон33382224-6117

Прогноз на матч

«Арсенал» ещё недавно претендовал на четыре трофея, но теперь от команды уплывает уже третий из них. Поражение от «Манчестер Сити» крайне чувствительно в контексте борьбы за титул в АПЛ. Вдобавок оно стало вторым подряд в чемпионате. Лондонцев явно штормит, и уже нет уверенности, что команде хватит запаса прочности, чтобы не свалиться в пике на финише сезона.

Впрочем, у «Ньюкасла» ситуация ещё хуже. Команда проиграла четыре последних матча, три из – в АПЛ. Вдобавок у «сорок» внушительные кадровые проблемы, а глубина состава не такая качественная, как у «Арсенала». Рискнем предположить, что нынешнему «Ньюкаслу» лондонцы дома как минимум не проиграют. Но и фестивального футбола не ждем – прибавляем к «Двойному шансу» ТМ (3,5), который зашел в пяти последних официальных очных матчей команд.

Бонусы на матч

Трансляции

Матчи английских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: Мерино, Сака, Тимбер, Калафьори (все – травмы)

«Ньюкасл»: Крафт, Шер, Гордон, Ливраменто (все – травмы), Жоэлинтон (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» – «Ньюкасл»:

Позиция«Арсенал»«Ньюкасл»
Вратарь1. Райя32. Рамсдейл
Защитник3. Москера2. Триппьер
Защитник2. Салиба12. Тшау
Защитник6. Габриэл4. Ботман
Защитник5. Инкапье3. Холл
Полузащитник41. Райс41. Рэмси
Полузащитник36. Субименди8. Тонали
Полузащитник8. Эдегор67. Майли
Нападающий20. Мадуэке20. Эланга
Нападающий10. Эзе11. Барнс
Нападающий29. Хаверц18. Осула
Главный тренерМикель АртетаЭдди Хау

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы лондонцев на победу выше – коэффициент 1,49 на такой исход. Котировка на выигрыш гостевой команды – 6,60, а на ничью – 4,80.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Арсенал» – «Ньюкасл»?

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля, которые продолжают борьбу за чемпионство.

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» – «Ньюкасл»?

Легальных прямых трансляций АПЛ в России нет, но эфиры организуют группы в социальных сетях.

loading