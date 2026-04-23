Арсенал – Ньюкасл, 25 апреля: где смотреть АПЛ, прогноз, составы

«Арсенал» ещё недавно претендовал на четыре трофея, но теперь от команды уплывает уже третий из них. Поражение от «Манчестер Сити» крайне чувствительно в контексте борьбы за титул в АПЛ. Вдобавок оно стало вторым подряд в чемпионате. Лондонцев явно штормит, и уже нет уверенности, что команде хватит запаса прочности, чтобы не свалиться в пике на финише сезона.

Впрочем, у «Ньюкасла» ситуация ещё хуже. Команда проиграла четыре последних матча, три из – в АПЛ. Вдобавок у «сорок» внушительные кадровые проблемы, а глубина состава не такая качественная, как у «Арсенала». Рискнем предположить, что нынешнему «Ньюкаслу» лондонцы дома как минимум не проиграют. Но и фестивального футбола не ждем – прибавляем к «Двойному шансу» ТМ (3,5), который зашел в пяти последних официальных очных матчей команд.