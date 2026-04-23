Арсенал – Ньюкасл, 25 апреля: где смотреть АПЛ, прогноз, составы

В субботу, 25 апреля, лондонский «Арсенал» примет «Ньюкасл» в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Сумеет ли столичная команда прервать серию пораж
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 34-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия, Великобритания)
Судьи: Сэмюэл Барротт (главный), Тим Вуд, Уэйд Смит (оба – ассистенты), Стивен Мартин (резервный)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|88
|39
|72
|296-255
|«Ньюкасл»
|72
|39
|88
|255-296
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2026
|«Манчестер Сити»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
|15.04.2026
|«Арсенал»
0:0
«Спортинг»
Лига чемпионов
|11.04.2026
|«Арсенал»
1:2
«Борнмут»
АПЛ
|07.04.2026
|«Спортинг»
0:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Саутгемптон»
2:1
«Арсенал»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.04.2026
|«Ньюкасл»
1:2
«Борнмут»
АПЛ
|12.04.2026
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|22.03.2026
|«Ньюкасл»
1:2
«Сандерленд»
АПЛ
|18.03.2026
|«Барселона»
7:2
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Челси»
0:1
«Ньюкасл»
АПЛ
По состоянию на 22 апреля положение команд в АПЛ таково.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|33
|21
|7
|5
|63-26
|70
|2
|Манчестер Сити
|32
|20
|7
|5
|65-29
|67
|3
|Манчестер Юнайтед
|33
|16
|10
|7
|58-45
|58
|4
|Астон Вилла
|33
|17
|7
|9
|47-41
|58
|5
|Ливерпуль
|33
|16
|7
|10
|54-43
|55
|6
|Брайтон
|34
|13
|11
|10
|48-39
|50
|7
|Челси
|34
|13
|9
|12
|53-45
|48
|8
|Брентфорд
|33
|13
|9
|11
|48-44
|48
|9
|Борнмут
|33
|11
|15
|7
|50-50
|48
|10
|Эвертон
|33
|13
|8
|12
|40-39
|47
|11
|Сандерленд
|33
|12
|10
|11
|36-40
|46
|12
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|43-46
|45
|13
|Кристал Пэлас
|32
|11
|10
|11
|35-36
|43
|14
|Ньюкасл
|33
|12
|6
|15
|46-49
|42
|15
|Лидс
|33
|9
|12
|12
|42-49
|39
|16
|Ноттингем Форест
|33
|9
|9
|15
|36-45
|36
|17
|Вест Хэм
|33
|8
|9
|16
|40-57
|33
|18
|Тоттенхэм
|33
|7
|10
|16
|42-53
|31
|19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|34-67
|20
|20
|Вулверхэмптон
|33
|3
|8
|22
|24-61
|17
«Арсенал» ещё недавно претендовал на четыре трофея, но теперь от команды уплывает уже третий из них. Поражение от «Манчестер Сити» крайне чувствительно в контексте борьбы за титул в АПЛ. Вдобавок оно стало вторым подряд в чемпионате. Лондонцев явно штормит, и уже нет уверенности, что команде хватит запаса прочности, чтобы не свалиться в пике на финише сезона.
Впрочем, у «Ньюкасла» ситуация ещё хуже. Команда проиграла четыре последних матча, три из – в АПЛ. Вдобавок у «сорок» внушительные кадровые проблемы, а глубина состава не такая качественная, как у «Арсенала». Рискнем предположить, что нынешнему «Ньюкаслу» лондонцы дома как минимум не проиграют. Но и фестивального футбола не ждем – прибавляем к «Двойному шансу» ТМ (3,5), который зашел в пяти последних официальных очных матчей команд.
Матчи английских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.
Потери
«Арсенал»: Мерино, Сака, Тимбер, Калафьори (все – травмы)
«Ньюкасл»: Крафт, Шер, Гордон, Ливраменто (все – травмы), Жоэлинтон (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» – «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Ньюкасл»
|Вратарь
|1. Райя
|32. Рамсдейл
|Защитник
|3. Москера
|2. Триппьер
|Защитник
|2. Салиба
|12. Тшау
|Защитник
|6. Габриэл
|4. Ботман
|Защитник
|5. Инкапье
|3. Холл
|Полузащитник
|41. Райс
|41. Рэмси
|Полузащитник
|36. Субименди
|8. Тонали
|Полузащитник
|8. Эдегор
|67. Майли
|Нападающий
|20. Мадуэке
|20. Эланга
|Нападающий
|10. Эзе
|11. Барнс
|Нападающий
|29. Хаверц
|18. Осула
|Главный тренер
|Микель Артета
|Эдди Хау
По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы лондонцев на победу выше – коэффициент 1,49 на такой исход. Котировка на выигрыш гостевой команды – 6,60, а на ничью – 4,80.
Легальных прямых трансляций АПЛ в России нет, но эфиры организуют группы в социальных сетях.