Арсенал - Сокол, 15 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Всего полторы недели назад «Сокол» с «Арсеналом» соперничали на другом поле и в ином турнире - в Саратове в рамках Лиги PARI. В тот раз соперники победителя не выявили. Антон Мухин вывел хозяев вперед, Даниил Пенчиков счет сравнял, и больше цифры на табло не менялись.

Туляки чаще играют «верховые» матчи (7 из 10), саратовцы - наоборот, «низовые» (тоже 7 из 10). Но в последнем туре первенства и те, и другие выдали веселые ничьи со счетом 2:2. Есть надежда, что и в среду клубы не оставят болельщиков без забитых голов. PARI установила на этот исход очень приличный коэффициент.