Арсенал - Сокол, 15 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

На среду, 15 октября, РФС запланировал полдесятка матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. В Туле «Арсенал» схлестнется с «Соколом». Анализируем игровое состояние команд и коэффициенты легальных букмекеров.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|6
|9
|5
|17-16
|«Сокол»
|5
|9
|6
|16-17
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Арсенал»
2:2
«Торпедо»
Лига PARI
|05.10.2025
|«Сокол»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Нефтехимик»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
|25.09.2025
|«Волна» Ковернино
0:3
«Арсенал»
Кубок России
|20.09.2025
|«Арсенал»
2:2
«Уфа»
Лига PARI
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Сокол»
2:2
«Уфа»
Лига PARI
|05.10.2025
|«Сокол»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Родина»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
|23.09.2025
|Broke Boys
0:2
«Сокол»
Кубок России
|20.09.2025
|«Сокол»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
Всего полторы недели назад «Сокол» с «Арсеналом» соперничали на другом поле и в ином турнире - в Саратове в рамках Лиги PARI. В тот раз соперники победителя не выявили. Антон Мухин вывел хозяев вперед, Даниил Пенчиков счет сравнял, и больше цифры на табло не менялись.
Туляки чаще играют «верховые» матчи (7 из 10), саратовцы - наоборот, «низовые» (тоже 7 из 10). Но в последнем туре первенства и те, и другие выдали веселые ничьи со счетом 2:2. Есть надежда, что и в среду клубы не оставят болельщиков без забитых голов. PARI установила на этот исход очень приличный коэффициент.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Тулы пройдет на канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: нет
«Сокол»: нет
Аналитический отдел PARI присвоил хозяевам статус фаворита. Соответственно, коэффициент на победу туляков более чем в два раза ниже, чем на их соперника - соответственно, 1.78 и 4.60. Ничью в конторе можно взять за 3.30.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Эксперты считают счет 1:0 наиболее вероятным в основное время. Этот вариант котируется за 5.50.
Официальные сайты легальных букмекеров покажут игру онлайн.
Билеты есть в наличии на официальном сайте тульского клуба. Диапазон цен - от 250 до 300 рублей.