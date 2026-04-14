Партнерский проект

Арсенал - Спортинг, 15 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Фаворит турнира подтвердит свой статус?
Валентин Васильев
Главный фаворит Лиги чемпионов, по версии большинства легальных букмекеров России, пока в полной мере оправдывает свой статус. Победа в Лиссабоне приблизила «Арсенал» к полуфиналу Лиги чемпионов. В ответном матче в Лондоне обойдется без неожиданностей?

«Арсенал» (Лондон, Англия) 

15.04.2026, Ср

22:00 МСК

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) 

П1 - 1.48

Х - 4.60

П2 - 6.20

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, ответный матч

Первый матч: 1:0

Стадион: «Эмирейтс»  (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»44013-4
«Спортинг»0444-13

Последние пять матчей «Арсенала»:

11.04.2026«Арсенал»

1:2

«Борнмут»

АПЛ

07.04.2026«Спортинг»

0:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

04.04.2026«Саутгемптон»

2:1

«Арсенал»

Кубок Англии

17.03.2026«Арсенал»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

17.03.2026«Арсенал»

2:0

«Байер»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Спортинга»:

11.04.2026«Эштрела Амадора»

     0:1

«Спортинг»

Примейра

07.04.2026«Спортинг»

0:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

03.04.2026«Спортинг»

4:2

«Санта-Клара»

Примейра

22.03.2026«Алверка»

      1:4

«Спортинг»

Примейра

17.03.2026«Спортинг»

    5:0

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

Календарь матчей

1/4 финала. Ответные матчи

14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция). Первый матч - 0:2

14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания). Первый матч - 2:0

15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия). Первый матч - 1:0

15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Первый матч - 2:1

Прогноз на матч

Большую часть сезона «Арсенал» лидирует в АПЛ и выиграл групповой турнир ЛЧ, но к середине весны зачастил с поражениями. Три неудачи за четыре игры - явный перебор для фаворита обоих турниров. И если поражение в Кубке лиги от «Манчестер Сити» можно объяснить усталостью лондонцев и высоким классом противника, то одинаковые по счету (1:2) неудачи «канониров» в играх с «Саутгемптоном» в Кубке Англии и, особенно, «Борнмутом» в лиге логически аргументировать сложнее. Возможно, дело опять-таки в истощении физических и моральных ресурсов - параллельные выступления сразу в четырех турнирах ни для кого не проходят бесследно. Так или иначе, в СМИ активировались слухи о возможной отставке Микеля Артеты. Инсайдеры утверждают, что еще один сезон без трофеев станет приговором для испанского тренера. В то же время последние неудачи могут оказать и полезную услугу «Арсеналу»: количество состязаний у них сократилось вдвое, и можно сфокусироваться на двух лигах, английской и европейской.

«Спортингу» на предыдущей стадии удался выдающийся «камбэк», с 0:3 в первом матче. В ответном лиссабонцы отгрузили в ворота Никиты Хайкина пять безответных мячей и вышли в четвертьфинал. С «Арсеналом» такой номер вряд ли пройдет, тем более - на его поле.

Полагаем, что ответную игру фаворит проведет максимально собранно. Прогноз редакции: хотя бы одна команда не забьет и тотал меньше 3.5 голов. В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 2.02.

Трансляции

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Арсенал»: Эдегор, Эзе, Мерино, Инкапье (все - травмы)

«Спортинг»:  Иоаннидис, Гильерме (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Спортинг»:

Позиция«Арсенал»«Спортинг»Позиция
Вратарь1. Райя1. Руй СилваВратарь
Защитник4. Уайт13. ВаяннидисЗащитник
Защитник6. Москера25. ИнасиуЗащитник
Защитник2. Салиба22. ФреснедаЗащитник
Защитник6. Габриэл52. СимойншЗащитник
Полузащитник41. Райс5. МоритаПолузащитник
Полузащитник 36. Субименди10. КатамоПолузащитник 
Полузащитник29. Хаверц2. РейсПолузащитник
Полузащитник19. Троссард15. ФайеПолузащитник
Полузащитник7. Сака17. ТринканПолузащитник
Нападающий14. Дьокереш97. СуаресНападающий
Главный тренерМикель АртетаРуй БоржешГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты «МАРАФОНА» оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.48. Заключить пари на ничью предлагается с котировкой 4.60, а на успех гостей - за 6.20.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче  «Арсенал» - «Спортинг»?

За восемь предыдущих встреч с лондонцами лиссабонский клуб не выиграл ни разу (по четыре ничьи и поражения). Аналитики не верят, что традиция нарушится в среду.

Где смотреть матч «Спортинг» - «Арсенал»?

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

После первых матчей тройка претендентов на трофей от «МАРАФОНА» претерпела изменения: «Барселона» из нее выпала, а «ПСЖ» - вошел.

  1. «Арсенал» - 3.04
  2. «Бавария» - 3.32
  3. «ПСЖ» - 3.85

