Арсенал - Спортинг, 15 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Большую часть сезона «Арсенал» лидирует в АПЛ и выиграл групповой турнир ЛЧ, но к середине весны зачастил с поражениями. Три неудачи за четыре игры - явный перебор для фаворита обоих турниров. И если поражение в Кубке лиги от «Манчестер Сити» можно объяснить усталостью лондонцев и высоким классом противника, то одинаковые по счету (1:2) неудачи «канониров» в играх с «Саутгемптоном» в Кубке Англии и, особенно, «Борнмутом» в лиге логически аргументировать сложнее. Возможно, дело опять-таки в истощении физических и моральных ресурсов - параллельные выступления сразу в четырех турнирах ни для кого не проходят бесследно. Так или иначе, в СМИ активировались слухи о возможной отставке Микеля Артеты. Инсайдеры утверждают, что еще один сезон без трофеев станет приговором для испанского тренера. В то же время последние неудачи могут оказать и полезную услугу «Арсеналу»: количество состязаний у них сократилось вдвое, и можно сфокусироваться на двух лигах, английской и европейской.

«Спортингу» на предыдущей стадии удался выдающийся «камбэк», с 0:3 в первом матче. В ответном лиссабонцы отгрузили в ворота Никиты Хайкина пять безответных мячей и вышли в четвертьфинал. С «Арсеналом» такой номер вряд ли пройдет, тем более - на его поле.

Полагаем, что ответную игру фаворит проведет максимально собранно. Прогноз редакции: хотя бы одна команда не забьет и тотал меньше 3.5 голов. В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 2.02.

