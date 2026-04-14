Арсенал - Спортинг, 15 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Главный фаворит Лиги чемпионов, по версии большинства легальных букмекеров России, пока в полной мере оправдывает свой статус. Победа в Лиссабоне приблизила «Арсенал» к полуфиналу Лиги чемпионов. В ответном матче в Лондоне обойдется без неожиданностей?
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, ответный матч
Первый матч: 1:0
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|4
|4
|0
|13-4
|«Спортинг»
|0
|4
|4
|4-13
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Арсенал»
1:2
«Борнмут»
АПЛ
|07.04.2026
|«Спортинг»
0:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Саутгемптон»
2:1
«Арсенал»
Кубок Англии
|17.03.2026
|«Арсенал»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|17.03.2026
|«Арсенал»
2:0
«Байер»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Эштрела Амадора»
0:1
«Спортинг»
Примейра
|07.04.2026
|«Спортинг»
0:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|03.04.2026
|«Спортинг»
4:2
«Санта-Клара»
Примейра
|22.03.2026
|«Алверка»
1:4
«Спортинг»
Примейра
|17.03.2026
|«Спортинг»
5:0
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
1/4 финала. Ответные матчи
14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция). Первый матч - 0:2
14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания). Первый матч - 2:0
15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия). Первый матч - 1:0
15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Первый матч - 2:1
Большую часть сезона «Арсенал» лидирует в АПЛ и выиграл групповой турнир ЛЧ, но к середине весны зачастил с поражениями. Три неудачи за четыре игры - явный перебор для фаворита обоих турниров. И если поражение в Кубке лиги от «Манчестер Сити» можно объяснить усталостью лондонцев и высоким классом противника, то одинаковые по счету (1:2) неудачи «канониров» в играх с «Саутгемптоном» в Кубке Англии и, особенно, «Борнмутом» в лиге логически аргументировать сложнее. Возможно, дело опять-таки в истощении физических и моральных ресурсов - параллельные выступления сразу в четырех турнирах ни для кого не проходят бесследно. Так или иначе, в СМИ активировались слухи о возможной отставке Микеля Артеты. Инсайдеры утверждают, что еще один сезон без трофеев станет приговором для испанского тренера. В то же время последние неудачи могут оказать и полезную услугу «Арсеналу»: количество состязаний у них сократилось вдвое, и можно сфокусироваться на двух лигах, английской и европейской.
«Спортингу» на предыдущей стадии удался выдающийся «камбэк», с 0:3 в первом матче. В ответном лиссабонцы отгрузили в ворота Никиты Хайкина пять безответных мячей и вышли в четвертьфинал. С «Арсеналом» такой номер вряд ли пройдет, тем более - на его поле.
Полагаем, что ответную игру фаворит проведет максимально собранно. Прогноз редакции: хотя бы одна команда не забьет и тотал меньше 3.5 голов. В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 2.02.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Арсенал»: Эдегор, Эзе, Мерино, Инкапье (все - травмы)
«Спортинг»: Иоаннидис, Гильерме (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Спортинг»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Спортинг»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|1. Руй Силва
|Вратарь
|Защитник
|4. Уайт
|13. Ваяннидис
|Защитник
|Защитник
|6. Москера
|25. Инасиу
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|22. Фреснеда
|Защитник
|Защитник
|6. Габриэл
|52. Симойнш
|Защитник
|Полузащитник
|41. Райс
|5. Морита
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|10. Катамо
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Хаверц
|2. Рейс
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Троссард
|15. Файе
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сака
|17. Тринкан
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дьокереш
|97. Суарес
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Руй Боржеш
|Главный тренер
Эксперты «МАРАФОНА» оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.48. Заключить пари на ничью предлагается с котировкой 4.60, а на успех гостей - за 6.20.
За восемь предыдущих встреч с лондонцами лиссабонский клуб не выиграл ни разу (по четыре ничьи и поражения). Аналитики не верят, что традиция нарушится в среду.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.
После первых матчей тройка претендентов на трофей от «МАРАФОНА» претерпела изменения: «Барселона» из нее выпала, а «ПСЖ» - вошел.