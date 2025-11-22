Арсенал — Тоттенхэм, 23 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
12-й тур английской Премьер-лиги увенчает многообещающее столичное дерби. «Арсенал» бьется с «Тоттенхэмом». В ожидании суперматча в Лондоне заглянем в линии букмекерских контор на главный матч уикенда в АПЛ.
Турнир: Английская премьер-лига, 12-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|84
|52
|63
|306-266
|«Тоттенхэм»
|63
|52
|84
|266-306
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Сандерленд»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|04.11.2025
|«Славия»
0:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
|01.11.2025
|«Бернли»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|29.10.2025
|«Арсенал»
2:0
«Брайтон»
АПЛ
|26.10.2025
|«Арсенал»
1:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Тоттенхэм»
2:2
«МЮ»
АПЛ
|04.11.2025
|«Тоттенхэм»
4:0
«Копенгаген»
Лига чемпионов
|26.10.2025
|«Эвертон»
0:3
«Тоттенхэм»
АПЛ
|22.10.2025
|«Монако»
0:0
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|19.10.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
После 11 туров «Тоттенхэм» отстает от земляком с «Эмирейтс» на восемь очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|2. Манчестер Сити
|11
|7
|1
|3
|23-8
|22
|3. Челси
|11
|6
|2
|3
|21-11
|20
|4. Сандерленд
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|5. Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|6. Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|7. Манчестер Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|8. Ливерпуль
|11
|6
|0
|5
|18-17
|18
|9. Борнмут
|11
|5
|3
|3
|17-18
|18
|10. Кристал Пэлас
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|11. Брайтон
|11
|4
|4
|3
|17-15
|16
|12. Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|17-17
|16
|13. Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|14. Ньюкасл
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|15. Фулхэм
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|16. Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|17. Бернли
|11
|3
|1
|7
|14-22
|10
|18. Вест Хэм
|11
|3
|1
|7
|13-23
|10
|19. Ноттингем Форест
|11
|2
|3
|6
|10-20
|9
|20. Вулверхэмптон
|11
|0
|2
|9
|7-25
|2
До последнего времени в матчах «Арсенала» наблюдался просто железный тренд: забивали только «канониры». Эта удивительная серия длилась целых восемь матчей, включив в себя в том числе три тура Лиги чемпионов. Шикарную статистику лидеру АПЛ неожиданно подпортил «Сандерленд». Эти 2:2 совершенно точно не входили в планы лондонцев, но гол Броббея в компенсированное время лишил фаворита двух очков.
«Тоттенхэм» куда более непредсказуем. Например, проиграв на ноль «Ньюкаслу» и «Челси», он сполна отыгрался на «Копенгагене» в ЛЧ (4:0). А в последнем туре АПЛ «шпоры» «скопировали» результат «Арсенала» - 2:2. Причем упустили победу на шестой добавленной минуте!
Исходя из последних тенденций, можно предположить, что в дерби лидер не допустит таких вольностей, как в гостях у середнячка, и максимально внимательно сработает в обороне. Поэтому наш прогноз: обе забьют - нет.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Арсенал»: Жезус (травма)
«Тоттенхэм»: Кулушевски, Мэддисон (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Тоттенхэм»
|Вратарь
|1. Райя
|1. Викарио
|Защитник
|12. Тимбер
|24. Спенс
|Защитник
|2. Салиба
|37. ван де Вен
|Защитник
|6. Магальянеш
|4. Дансо
|Защитник
|33. Калафьори
|23. Порро
|Полузащитник
|10. Эзе
|6. Пальинья
|Полузащитник
|36. Субименди
|30. Бентанкур
|Полузащитник
|41. Райс
|29. Сарр
|Полузащитник
|7. Сака
|7. Симонс
|Полузащитник
|19. Троссард
|20. Кудус
|Нападающий
|23. Мерино
|39. Коло-Муани
|Главный тренер
|Микель Артета
|Томас Франк
Аналитики БК БЕТСИТИ считают «Арсенал» явным фаворитом дерби, установив коэффициент 1.43 на их победу. Ничья оценивается за 4.80. На победу гостей можно поставить за 8.50.
В соответствующей линии БЕТСИТИ ниже всего котируются две разновидности сухой победы лидера - 1:0 (6.30) и 2:0 (6.10).
На территории РФ матчи АПЛ официально не транслируются. Однако за ходом встреч можно следить онлайн на сайтах некоторых БК - в частности, БЕТСИТИ.
Топ фаворитов сезона возглавляет «Арсенал». Коэффициент на победу парней Артеты в чемпионате составляет 1.67. Котировка на триумф «Ман Сити» почти в два раза выше - 3.20.