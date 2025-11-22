Арсенал — Тоттенхэм, 23 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

До последнего времени в матчах «Арсенала» наблюдался просто железный тренд: забивали только «канониры». Эта удивительная серия длилась целых восемь матчей, включив в себя в том числе три тура Лиги чемпионов. Шикарную статистику лидеру АПЛ неожиданно подпортил «Сандерленд». Эти 2:2 совершенно точно не входили в планы лондонцев, но гол Броббея в компенсированное время лишил фаворита двух очков.

«Тоттенхэм» куда более непредсказуем. Например, проиграв на ноль «Ньюкаслу» и «Челси», он сполна отыгрался на «Копенгагене» в ЛЧ (4:0). А в последнем туре АПЛ «шпоры» «скопировали» результат «Арсенала» - 2:2. Причем упустили победу на шестой добавленной минуте!

Исходя из последних тенденций, можно предположить, что в дерби лидер не допустит таких вольностей, как в гостях у середнячка, и максимально внимательно сработает в обороне. Поэтому наш прогноз: обе забьют - нет.