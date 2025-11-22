Ведомости
21 ноября 12:32
Арсенал — Тоттенхэм, 23 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Арсенал — Тоттенхэм, 23 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лидер снова повесит на ворота замок?
Валентин Васильев

12-й тур английской Премьер-лиги увенчает многообещающее столичное дерби.  «Арсенал» бьется с «Тоттенхэмом». В ожидании суперматча в Лондоне заглянем в линии букмекерских контор на главный матч уикенда в АПЛ.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

23.11.2025, Вс

19:30 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон)

П1 - 1.43

Х - 4.80

П2 - 8.50

Турнир: Английская премьер-лига, 12-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»845263306-266
«Тоттенхэм»635284266-306

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Сандерленд»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

04.11.2025«Славия»

0:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

01.11.2025«Бернли»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

29.10.2025«Арсенал»

2:0

«Брайтон»

АПЛ

26.10.2025«Арсенал»

1:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Тоттенхэм»

2:2

«МЮ»

АПЛ

04.11.2025«Тоттенхэм»

4:0

«Копенгаген»

Лига чемпионов

26.10.2025«Эвертон»

0:3

«Тоттенхэм»

АПЛ

22.10.2025«Монако»

0:0

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

19.10.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

Место в турнирной таблице

После 11 туров «Тоттенхэм» отстает от земляком с «Эмирейтс» на восемь очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал1182120-526
2. Манчестер Сити1171323-822
3. Челси1162321-1120
4. Сандерленд1154214-1019
5. Тоттенхэм1153319-1018
6. Астон Вилла1153313-1018
7. Манчестер Юнайтед1153319-1818
8. Ливерпуль1160518-1718
9. Борнмут1153317-1818
10. Кристал Пэлас1145214-917
11. Брайтон1144317-1516
12. Брентфорд1151517-1716
13. Эвертон1143412-1315
14. Ньюкасл1133511-1412
15. Фулхэм1132612-1611
16. Лидс1132610-2011
17. Бернли1131714-2210
18. Вест Хэм1131713-2310
19. Ноттингем Форест1123610-209
20. Вулверхэмптон110297-252

Прогноз на матч

До последнего времени в матчах «Арсенала» наблюдался просто железный тренд: забивали только «канониры». Эта удивительная серия длилась целых восемь матчей, включив в себя в том числе три тура Лиги чемпионов. Шикарную статистику лидеру АПЛ неожиданно подпортил «Сандерленд». Эти 2:2 совершенно точно не входили в планы лондонцев, но гол Броббея в компенсированное время лишил фаворита двух очков.

«Тоттенхэм» куда более непредсказуем. Например, проиграв на ноль «Ньюкаслу» и «Челси», он сполна отыгрался на «Копенгагене» в ЛЧ (4:0). А в последнем туре АПЛ «шпоры» «скопировали» результат «Арсенала» - 2:2. Причем упустили победу на шестой добавленной минуте!

Исходя из последних тенденций, можно предположить, что в дерби лидер не допустит таких вольностей, как в гостях у середнячка, и максимально внимательно сработает в обороне. Поэтому наш прогноз: обе забьют - нет.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Арсенал»: Жезус (травма)

«Тоттенхэм»: Кулушевски, Мэддисон (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал»«Тоттенхэм»:

Позиция«Арсенал»«Тоттенхэм»
Вратарь1. Райя1. Викарио
Защитник12. Тимбер24. Спенс
Защитник2. Салиба37. ван де Вен
Защитник6. Магальянеш4. Дансо
Защитник33. Калафьори23. Порро
Полузащитник10. Эзе6. Пальинья
Полузащитник 36. Субименди30. Бентанкур
Полузащитник41. Райс29. Сарр
Полузащитник7. Сака7. Симонс
Полузащитник19. Троссард20. Кудус
Нападающий23. Мерино39. Коло-Муани
Главный тренерМикель АртетаТомас Франк

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК БЕТСИТИ считают «Арсенал» явным фаворитом дерби, установив коэффициент  1.43 на их победу. Ничья оценивается за 4.80. На победу гостей можно поставить за 8.50.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»?

В соответствующей линии БЕТСИТИ ниже всего котируются две разновидности сухой победы лидера - 1:0 (6.30) и 2:0 (6.10).

Где смотреть матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»?

На территории РФ матчи АПЛ официально не транслируются. Однако за ходом встреч можно следить онлайн на сайтах некоторых БК - в частности,  БЕТСИТИ.

Кто выиграет АПЛ?

Топ фаворитов сезона возглавляет «Арсенал». Коэффициент на победу парней Артеты в чемпионате составляет 1.67. Котировка на триумф «Ман Сити» почти в два раза выше - 3.20. 

