Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 декабря 14:54ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, 21 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Эмери поймал победную волну!
Валентин Васильев

В воскресенье вечером любителей британского футбола ожидает суперматч: разбушевавшаяся «Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед». Крупнейшие букмекеры уже выкатили широкие линии на игру в Бирмингеме. Выделяем интересные варианты для прогноза.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем)

21.12.2025, Сб

19:30 МСК

«Манчестер Юнайтед»

П1 - 2.20

Х - 3.70

П2 - 3.30

Турнир:  английская Премьер-лига, 17-й тур 

Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)

Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Астон Вилла»5243107259-370
«Манчестер Юнайтед»1074352370-259

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Вест Хэм»

2:3

«Астон Вилла»

АПЛ

11.12.2025«Базель»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

06.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

03.12.2025«Брайтон»

3:4

«Астон Вилла»

АПЛ

30.11.2025«Астон Вилла»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.12.2025«Манчестер Юнайтед»

4:4

«Борнмут»

АПЛ

08.12.2025«Вулверхэмптон»

1:4

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

04.12.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

30.11.2025«Кристал Пэлас»

1:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

24.11.2025«Манчестер Юнайтед»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Обе команды входят в топ-5 таблицы: хозяева под третьим номером, гости - под пятым. Между ними семь очков. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал16113230-1036
2. Манчестер Сити16111438-1634
3. Астон Вилла16103325-1733
4. Челси1684427-1528
5. Манчестер Юнайтед1675430-2626
6. Кристал Пэлас1675420-1526
7. Ливерпуль1682626-2426
8. Сандерленд1675419-1726
9. Эвертон1673618-1924
10. Брайтон1665525-2323
11. Тоттенхэм1664625-2122
12. Ньюкасл1664621-2022
13. Борнмут1656525-2821
14. Фулхэм1662823-2620
15. Брентфорд1662822-2520
16. Ноттингем Форест1653817-2518
17. Лидс1644820-3016
18. Вест Хэм1634919-3213
19. Бернли16311218-3310
20. Вулверхэмптон1602149-352

Прогноз на матч

Свернуть

Результаты «Астон Виллы» вызывают смесь удивления и восхищения. После поражения от «Ливерпуля» в первый день ноября парни Унаи Эмери не отдали соперников ни очка! Победная серия бирмингемцев во всех турнирах достигла уже девяти матчей. От лидера АПЛ их отделяют всего три очка.

«МЮ» тоже уступил только раз за 10 матчей, но злоупотребляет ничьими. Как минимум половина из четырех «мировых» - дома с «Вест Хэмом» и «Борнмутом» - явно не входила в планы Рубена Аморима.  В последнем туре на «Олд Траффорд» команды выдали нечто невообразимое. Счет 4:4 в этом сезоне АПЛ еще не встречался - «МЮ» с «Борнмутом» это упущение исправили.

Что еще объединяет обе команды - редкие игры на ноль. У хозяев таких за 10 матчей набралось три, у гостей - вообще одна. В этом конкретном случае обмен голами выглядит более чем вероятным. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Бирмингеме покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Астон Вилла»: Мингс (травма)

«МЮ»: де Лигт (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Арсенал»:

Позиция«Астон Вилла»«МЮ»Позиция
Вратарь40. Бизот31. ЛамменсВратарь
Защитник12. Динь26. ХевенЗащитник
Защитник14. Пау Торрес23. ШоуЗащитник
Защитник4. Конса15. ЙороЗащитник
Защитник2. Кэш16. ДиаллоПолузащитник
Полузащитник 8. Тилеманс2. ЖалоПолузащитник
Полузащитник 44. Камара18. КаземироПолузащитник 
Полузащитник27. Роджерс8. ФернандешПолузащитник
Полузащитник7. Макгинн19. МбемоНападающий
Полузащитник10. Буэндиа7. МаунтНападающий
Нападающий11. Уоткинс10. КуньяНападающий
Главный тренерУнаи ЭмериРубен АморимГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БЕТСИТИ оценили вероятность победы хозяев поля высоким коэффициентом 2.20. На гостей он еще больше - 3.30. Ничья традиционно котируется на рынке основных исходов выше  всех - 3.70.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Астон Вилла» - «МЮ»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 6.60.

Будет ли матч «Астон Вилла» - «МЮ» результативным?

Коэффициент 1.66 на тотал больше 2.5 настраивает на яркое шоу в Бирмингеме. 

Эмери выиграет АПЛ?

Поставить на триумф бирмингемского клуба в БЕТСИТИ можно с коэффициентом 30.00. В списке фаворитов АПЛ «Астон Вилла» занимает четвертое место. Возглавляет же топ бывший клуб Унаи - «Арсенал»  (1.67).

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer44 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer378 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer378 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё