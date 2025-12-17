Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, 21 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Результаты «Астон Виллы» вызывают смесь удивления и восхищения. После поражения от «Ливерпуля» в первый день ноября парни Унаи Эмери не отдали соперников ни очка! Победная серия бирмингемцев во всех турнирах достигла уже девяти матчей. От лидера АПЛ их отделяют всего три очка.

«МЮ» тоже уступил только раз за 10 матчей, но злоупотребляет ничьими. Как минимум половина из четырех «мировых» - дома с «Вест Хэмом» и «Борнмутом» - явно не входила в планы Рубена Аморима. В последнем туре на «Олд Траффорд» команды выдали нечто невообразимое. Счет 4:4 в этом сезоне АПЛ еще не встречался - «МЮ» с «Борнмутом» это упущение исправили.

Что еще объединяет обе команды - редкие игры на ноль. У хозяев таких за 10 матчей набралось три, у гостей - вообще одна. В этом конкретном случае обмен голами выглядит более чем вероятным.