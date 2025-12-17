Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, 21 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье вечером любителей британского футбола ожидает суперматч: разбушевавшаяся «Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед». Крупнейшие букмекеры уже выкатили широкие линии на игру в Бирмингеме. Выделяем интересные варианты для прогноза.
Турнир: английская Премьер-лига, 17-й тур
Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Астон Вилла»
|52
|43
|107
|259-370
|«Манчестер Юнайтед»
|107
|43
|52
|370-259
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Вест Хэм»
2:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|11.12.2025
|«Базель»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|06.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
|03.12.2025
|«Брайтон»
3:4
«Астон Вилла»
АПЛ
|30.11.2025
|«Астон Вилла»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
4:4
«Борнмут»
АПЛ
|08.12.2025
|«Вулверхэмптон»
1:4
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|04.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|30.11.2025
|«Кристал Пэлас»
1:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|24.11.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
Обе команды входят в топ-5 таблицы: хозяева под третьим номером, гости - под пятым. Между ними семь очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|16
|11
|3
|2
|30-10
|36
|2. Манчестер Сити
|16
|11
|1
|4
|38-16
|34
|3. Астон Вилла
|16
|10
|3
|3
|25-17
|33
|4. Челси
|16
|8
|4
|4
|27-15
|28
|5. Манчестер Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|30-26
|26
|6. Кристал Пэлас
|16
|7
|5
|4
|20-15
|26
|7. Ливерпуль
|16
|8
|2
|6
|26-24
|26
|8. Сандерленд
|16
|7
|5
|4
|19-17
|26
|9. Эвертон
|16
|7
|3
|6
|18-19
|24
|10. Брайтон
|16
|6
|5
|5
|25-23
|23
|11. Тоттенхэм
|16
|6
|4
|6
|25-21
|22
|12. Ньюкасл
|16
|6
|4
|6
|21-20
|22
|13. Борнмут
|16
|5
|6
|5
|25-28
|21
|14. Фулхэм
|16
|6
|2
|8
|23-26
|20
|15. Брентфорд
|16
|6
|2
|8
|22-25
|20
|16. Ноттингем Форест
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|17. Лидс
|16
|4
|4
|8
|20-30
|16
|18. Вест Хэм
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|19. Бернли
|16
|3
|1
|12
|18-33
|10
|20. Вулверхэмптон
|16
|0
|2
|14
|9-35
|2
Результаты «Астон Виллы» вызывают смесь удивления и восхищения. После поражения от «Ливерпуля» в первый день ноября парни Унаи Эмери не отдали соперников ни очка! Победная серия бирмингемцев во всех турнирах достигла уже девяти матчей. От лидера АПЛ их отделяют всего три очка.
«МЮ» тоже уступил только раз за 10 матчей, но злоупотребляет ничьими. Как минимум половина из четырех «мировых» - дома с «Вест Хэмом» и «Борнмутом» - явно не входила в планы Рубена Аморима. В последнем туре на «Олд Траффорд» команды выдали нечто невообразимое. Счет 4:4 в этом сезоне АПЛ еще не встречался - «МЮ» с «Борнмутом» это упущение исправили.
Что еще объединяет обе команды - редкие игры на ноль. У хозяев таких за 10 матчей набралось три, у гостей - вообще одна. В этом конкретном случае обмен голами выглядит более чем вероятным.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Матч в Бирмингеме покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Астон Вилла»: Мингс (травма)
«МЮ»: де Лигт (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|40. Бизот
|31. Ламменс
|Вратарь
|Защитник
|12. Динь
|26. Хевен
|Защитник
|Защитник
|14. Пау Торрес
|23. Шоу
|Защитник
|Защитник
|4. Конса
|15. Йоро
|Защитник
|Защитник
|2. Кэш
|16. Диалло
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тилеманс
|2. Жало
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Камара
|18. Каземиро
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макгинн
|19. Мбемо
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Буэндиа
|7. Маунт
|Нападающий
|Нападающий
|11. Уоткинс
|10. Кунья
|Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Рубен Аморим
|Главный тренер
Аналитики БЕТСИТИ оценили вероятность победы хозяев поля высоким коэффициентом 2.20. На гостей он еще больше - 3.30. Ничья традиционно котируется на рынке основных исходов выше всех - 3.70.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 6.60.
Коэффициент 1.66 на тотал больше 2.5 настраивает на яркое шоу в Бирмингеме.
Поставить на триумф бирмингемского клуба в БЕТСИТИ можно с коэффициентом 30.00. В списке фаворитов АПЛ «Астон Вилла» занимает четвертое место. Возглавляет же топ бывший клуб Унаи - «Арсенал» (1.67).
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.