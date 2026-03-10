Аталанта - Бавария, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Аталанта» на исходе зимы совершила спортивный подвиг, отыгравшись с 0:2 против дортмундской «Боруссии». Но, как видно, этот камбэк отнял у команды слишком много сил и эмоций. Из трех следующих матчей бергамаски не выиграли ни одного. Причем во всех без исключения они пропускали строго по два мяча.

«Бавария» побеждает шесть матчей подряд. В девяти из 10 последних матчей мюнхенцы забивали не меньше двух мячей.

