Аталанта - Бавария, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Одного немецкого топа «Аталанта» выбила из розыгрыша - как насчет второго?
Валентин Васильев

Во вторник, 10 марта, состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Бергамо «Аталанта» принимает «Баварию». С одним грандом Бундеслиги итальянцы уже справились - со вторым им однозначно будет сложнее. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо, Италия)

10.03.2026, Вт

23:00 МСК

 «Бавария» (Мюнхен, Германия)

П1 - 4.70

Х - 4.50

П2 - 1.62

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия»  (Бергамо, Италия)

Главный судья: еще не назначен

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта0000-0
 «Бавария»0000-0

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Аталанта»

2:2

«Удинезе»

Серия А

04.03.2026«Лацио»

2:2

«Аталанта»

Кубок Италии

01.03.2026«Сассуоло»

2:1

«Аталанта»

Серия А

25.02.2026«Аталанта»

4:1

«Боруссия»

Лига чемпионов

22.02.2026«Аталанта»

2:1

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2026«Бавария»

4:1

«Боруссия» М

Бундеслига

28.02.2026«Боруссия» Д

2:3

«Бавария»

Бундеслига

21.02.2026«Бавария»

3:2

«Айнтрахт»

Бундеслига

14.02.2026«Вердер»

0:3

«Бавария»

Бундеслига

11.02.2026«Бавария»

2:0

«РБ Лейпциг»

Кубок Германии

1/8 финала

Первые матчи

10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)  

10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)  

11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)  

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)  

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)  

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)  

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)  

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)

«Аталанта» на исходе зимы совершила спортивный подвиг, отыгравшись с 0:2 против дортмундской «Боруссии». Но, как видно, этот камбэк отнял у команды слишком много сил и эмоций. Из трех следующих матчей бергамаски не выиграли ни одного. Причем во всех без исключения они пропускали строго по два мяча. 

«Бавария» побеждает шесть матчей подряд. В девяти из 10 последних матчей мюнхенцы забивали не меньше двух мячей.   

В БК Winline» поставить на  индивидуальный тотал голов чемпиона Германии больше 1.5 можно с  коэффициентом 1.48.

 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Потери

«Аталанта»: Скальвини  (дисквалификация),  Эдерсон, Де Кетеларе, Распадори (все - травмы)

«Бавария»: Ндиайе (запрет на участие в матчах), Нойер, Кейн, Ито, Дэвис, Кланац (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч   «Аталанта» - «Бавария»:

Позиция«Аталанта»«Бавария»Позиция
Вратарь29. Карнезекки40. УрбигВратарь
Защитник19. Джимсити2. УпамеканоЗащитник
Защитник4. Хин4. ТаЗащитник
Защитник23. Колашинац44. СтанишичЗащитник
Полузащитник77. Дзаппакоста27. ЛаймерПолузащитник
Полузащитник8. Пашалич6. КиммихПолузащитник
Полузащитник15. де Рон7. ГнабриПолузащитник
Полузащитник47. Бернаскони14. ДиасПолузащитник
Нападающий59. Залевски8. ГорецкаПолузащитник
Нападающий10. Самарджич10. МусиалаПолузащитник
Нападающий9. Скамакка11. ДжексонНападающий
Главный тренерРаффаэле ПалладиноВенсан КомпаниГлавный тренер

БК Winline присвоила коэффициент 1.62 победе немцев. Предложения на два других популярных исхода значительно интереснее - 4.70 на успех команды Палладино и 4.50 - на ничью.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

