Аталанта - Бавария, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Во вторник, 10 марта, состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Бергамо «Аталанта» принимает «Баварию». С одним грандом Бундеслиги итальянцы уже справились - со вторым им однозначно будет сложнее.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта
|0
|0
|0
|0-0
|«Бавария»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Аталанта»
2:2
«Удинезе»
Серия А
|04.03.2026
|«Лацио»
2:2
«Аталанта»
Кубок Италии
|01.03.2026
|«Сассуоло»
2:1
«Аталанта»
Серия А
|25.02.2026
|«Аталанта»
4:1
«Боруссия»
Лига чемпионов
|22.02.2026
|«Аталанта»
2:1
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2026
|«Бавария»
4:1
«Боруссия» М
Бундеслига
|28.02.2026
|«Боруссия» Д
2:3
«Бавария»
Бундеслига
|21.02.2026
|«Бавария»
3:2
«Айнтрахт»
Бундеслига
|14.02.2026
|«Вердер»
0:3
«Бавария»
Бундеслига
|11.02.2026
|«Бавария»
2:0
«РБ Лейпциг»
Кубок Германии
Первые матчи
10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)
10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)
«Аталанта» на исходе зимы совершила спортивный подвиг, отыгравшись с 0:2 против дортмундской «Боруссии». Но, как видно, этот камбэк отнял у команды слишком много сил и эмоций. Из трех следующих матчей бергамаски не выиграли ни одного. Причем во всех без исключения они пропускали строго по два мяча.
«Бавария» побеждает шесть матчей подряд. В девяти из 10 последних матчей мюнхенцы забивали не меньше двух мячей.
В БК Winline» поставить на индивидуальный тотал голов чемпиона Германии больше 1.5 можно с коэффициентом 1.48.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Аталанта»: Скальвини (дисквалификация), Эдерсон, Де Кетеларе, Распадори (все - травмы)
«Бавария»: Ндиайе (запрет на участие в матчах), Нойер, Кейн, Ито, Дэвис, Кланац (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Бавария»:
|Позиция
|«Аталанта»
|«Бавария»
|Позиция
|Вратарь
|29. Карнезекки
|40. Урбиг
|Вратарь
|Защитник
|19. Джимсити
|2. Упамекано
|Защитник
|Защитник
|4. Хин
|4. Та
|Защитник
|Защитник
|23. Колашинац
|44. Станишич
|Защитник
|Полузащитник
|77. Дзаппакоста
|27. Лаймер
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Пашалич
|6. Киммих
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. де Рон
|7. Гнабри
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Бернаскони
|14. Диас
|Полузащитник
|Нападающий
|59. Залевски
|8. Горецка
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Самарджич
|10. Мусиала
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Скамакка
|11. Джексон
|Нападающий
|Главный тренер
|Раффаэле Палладино
|Венсан Компани
|Главный тренер
БК Winline присвоила коэффициент 1.62 победе немцев. Предложения на два других популярных исхода значительно интереснее - 4.70 на успех команды Палладино и 4.50 - на ничью.
