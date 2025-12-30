Аталанта - Интер, 28 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Интер» продолжает лидировать в чемпионате Италии, но земляки из Милана совсем рядом и в любой момент готовы сместить географических и турнирных соседей с передовой позиции в таблице. Оттого терять очки в Бергамо черно-синим нельзя.

Однако избежать потерь фавориту будет крайне сложно. «Аталанта» сейчас в полном порядке, в чем имел неудовольствие недавно убедиться «Челси». Клубный чемпион мира уступил на «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» со счетом 1:2. Победная серия бергамасков составляет три матча. Интересно, что все эти встречи они выиграли с разницей в один мяч.

У хозяев из 10 последних матчей семь были «верховыми», у гостей - пять. Полагаем, что как минимум три гола команды совместными усилиями забьют и в это воскресенье.