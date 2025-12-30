Аталанта - Интер, 28 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Последнее воскресенье 2025 года в чемпионате Италии по футболу закроют «Аталанта» с «Интером». Коэффициенты крупнейших легальных подскажут, чего можно ожидать от матча в Бергамо.
Турнир: Серия А, 17-й тур
Стадион: «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия)
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|27
|36
|82
|130-260
|«Интер»
|82
|36
|27
|260-130
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2025
|«Дженоа»
0:1
«Аталанта»
Серия А
|13.12.2025
|«Аталанта»
2:1
«Кальяри»
Серия А
|09.12.2025
|«Аталанта»
2:1
«Челси»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Верона»
3:1
«Аталанта»
Серия А
|03.12.2025
|«Аталанта»
4:0
«Дженоа»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.12.2025
|«Болонья»
1:1, пен. 3:2
«Интер»
Серия А
|14.12.2025
|«Дженоа»
1:2
«Интер»
Серия А
|09.12.2025
|«Интер»
0:1
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Интер»
4:0
«Комо»
Серия А
|03.12.2025
|«Интер»
5:1
«Венеция»
Серия А
После субботних матчей 17-го тура таблица Серии А приняла такой вид:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|15
|11
|0
|4
|34-14
|33
|2. Милан
|15
|9
|5
|1
|24-13
|32
|3. Ювентус
|17
|9
|5
|3
|23-15
|32
|4. Наполи
|15
|10
|1
|4
|22-13
|31
|5. Рома
|16
|10
|0
|6
|17-10
|30
|6. Комо
|16
|7
|6
|3
|22-12
|27
|7. Болонья
|15
|7
|4
|4
|23-13
|25
|8. Лацио
|17
|6
|6
|5
|18-12
|24
|9. Удинезе
|17
|6
|4
|7
|18-28
|22
|10. Аталанта
|16
|5
|7
|4
|20-18
|22
|11. Кремонезе
|16
|5
|6
|5
|18-18
|21
|12. Сассуоло
|16
|6
|3
|7
|21-20
|21
|13. Торино
|17
|5
|5
|7
|17-28
|20
|14. Кальяри
|17
|4
|6
|7
|19-24
|18
|15. Парма
|16
|4
|5
|7
|11-18
|17
|16. Лечче
|16
|4
|4
|8
|11-22
|16
|17. Дженоа
|16
|3
|5
|8
|16-24
|14
|18. Верона
|15
|2
|6
|7
|13-22
|12
|19. Пиза
|17
|1
|8
|8
|12-24
|11
|20. Фиорентина
|17
|1
|6
|10
|17-28
|9
«Интер» продолжает лидировать в чемпионате Италии, но земляки из Милана совсем рядом и в любой момент готовы сместить географических и турнирных соседей с передовой позиции в таблице. Оттого терять очки в Бергамо черно-синим нельзя.
Однако избежать потерь фавориту будет крайне сложно. «Аталанта» сейчас в полном порядке, в чем имел неудовольствие недавно убедиться «Челси». Клубный чемпион мира уступил на «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» со счетом 1:2. Победная серия бергамасков составляет три матча. Интересно, что все эти встречи они выиграли с разницей в один мяч.
У хозяев из 10 последних матчей семь были «верховыми», у гостей - пять. Полагаем, что как минимум три гола команды совместными усилиями забьют и в это воскресенье.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Бергамо.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Аталанта»: Лукман, Коссону (оба - вызов в сборную), Белланова, Баккер (оба - травмы)
«Интер»: Думфрис, Ди Дженнаро, Паласьос, Дармиан, Бонни, Ачерби (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Интер»:
|Позиция
|«Аталанта»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|29. Карнезекки
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|Рон
|25. Аканджи
|Защитник
|Защитник
|4. Хин
|31. Биссек
|Защитник
|Защитник
|23. Колашинац
|95. Бастони
|Защитник
|Полузащитник
|8. Пашалич
|20. Чалханоглу
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Бернаскони
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Мальдини
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Дзаппакоста
|11. Энрике
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Де Кетеларе
|23. Барелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Дзаппакоста
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|90. Крстович
|9. Тюрам
|Нападающий
|Главный тренер
|Рафаэле Палладино
|Кристиан Киву
|Главный тренер
Аналитики БК «МАРАФОН» установили очень высокий коэффициент на победу хозяев поля - 3.70. Ничья котируется всего на 0.16 пункта ниже. При успешной ставке на успех миланского топа букмекер умножит номинал пари на 2.07.
В линии точного «МАРАФОН» ниже всех котируется результативная ничья - 1:1 (6.05).
Коэффициент 2.07 на тотал меньше 2.5 подсказывает, что игра не должна быть «низовой».
Коэффициент 2.07 на тотал меньше 2.5 подсказывает, что игра не должна быть «низовой».

По мнению аналитиков, наибольшие шансы отличиться в матче имеет аргентинский легионер миланской команды Мартинес. Поставить на гол Лаутаро предлагается по котировке 5.00. Коэффициент на индивидуальный успех его партнера по команде Тюрама составляет 5.40.