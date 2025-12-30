Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 декабря 9:32ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Аталанта - Интер, 28 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру в Бергамо
Валентин Васильев

Последнее воскресенье 2025 года в чемпионате Италии по футболу закроют «Аталанта» с «Интером». Коэффициенты крупнейших легальных подскажут, чего можно ожидать от матча в Бергамо.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо) 

28.11.2025, Вс

22:45 МСК

«Интер» (Милан) 

П1 - 3.70

Х - 3.54

П2 - 2.07

Турнир:  Серия А, 17-й тур

Стадион: «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия»  (Бергамо, Италия)

Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта»273682130-260
«Интер»823627260-130

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2025«Дженоа»

0:1

«Аталанта»

Серия А

13.12.2025«Аталанта»

2:1

«Кальяри»

Серия А

09.12.2025«Аталанта»

2:1

«Челси»

Лига чемпионов

06.12.2025«Верона»

3:1

«Аталанта»

Серия А

03.12.2025«Аталанта»

4:0

«Дженоа»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.12.2025«Болонья»

1:1, пен. 3:2

«Интер»

Серия А

14.12.2025«Дженоа»

1:2

«Интер»

Серия А

09.12.2025«Интер»

0:1

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

06.12.2025«Интер»

4:0

«Комо»

Серия А

03.12.2025«Интер»

5:1

«Венеция»

Серия А

Место в турнирной таблице

Свернуть

После субботних матчей 17-го тура таблица Серии А приняла такой вид:

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер15110434-1433
2. Милан1595124-1332
3. Ювентус1795323-1532
4. Наполи15101422-1331
5. Рома16100617-1030
6. Комо1676322-1227
7. Болонья1574423-1325
8. Лацио1766518-1224
9. Удинезе1764718-2822
10. Аталанта1657420-1822
11. Кремонезе1656518-1821
12. Сассуоло1663721-2021
13. Торино1755717-2820
14. Кальяри1746719-2418
15. Парма1645711-1817
16. Лечче1644811-2216
17. Дженоа1635816-2414
18. Верона1526713-2212
19. Пиза1718812-2411
20. Фиорентина17161017-289

Прогноз на матч

Свернуть

«Интер» продолжает лидировать в чемпионате Италии, но земляки из Милана совсем рядом и в любой момент готовы сместить географических и турнирных соседей с передовой позиции в таблице. Оттого терять очки в Бергамо черно-синим нельзя.

Однако избежать потерь фавориту будет крайне сложно. «Аталанта» сейчас в полном порядке, в чем имел неудовольствие недавно убедиться «Челси». Клубный чемпион мира уступил на «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия»  со счетом 1:2. Победная серия бергамасков составляет три матча. Интересно, что все эти встречи они выиграли с разницей в один мяч. 

У хозяев из 10 последних матчей семь были «верховыми», у гостей - пять. Полагаем, что как минимум три гола команды совместными усилиями забьют и в это воскресенье.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Бергамо.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Аталанта»: Лукман, Коссону (оба - вызов в сборную), Белланова, Баккер (оба - травмы)

«Интер»: Думфрис, Ди Дженнаро, Паласьос, Дармиан, Бонни, Ачерби (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Интер»:

Позиция«Аталанта»«Интер»Позиция
Вратарь29. Карнезекки1. ЗоммерВратарь
ЗащитникРон25. АканджиЗащитник
Защитник4. Хин31. БиссекЗащитник
Защитник23. Колашинац95. БастониЗащитник
Полузащитник 8. Пашалич20. ЧалханоглуПолузащитник
Полузащитник 47. Бернаскони22. МхитарянПолузащитник
Полузащитник 70. Мальдини32. ДимаркоПолузащитник 
Полузащитник77. Дзаппакоста11. ЭнрикеПолузащитник
Полузащитник17. Де Кетеларе23. БареллаПолузащитник
Полузащитник77. Дзаппакоста10. МартинесНападающий
Нападающий90. Крстович9. ТюрамНападающий
Главный тренерРафаэле ПалладиноКристиан КивуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК «МАРАФОН» установили очень высокий коэффициент на победу хозяев поля - 3.70. Ничья котируется всего на  0.16 пункта ниже. При успешной ставке на успех миланского топа букмекер умножит номинал пари на 2.07.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Аталанта» - «Интер»?

В линии точного «МАРАФОН» ниже всех котируется результативная ничья - 1:1 (6.05).

Матч  «Аталанта» - «Интер» будет результативным?

Коэффициент 2.07 на тотал меньше 2.5 подсказывает, что игра не должна быть «низовой».

Кто забьет в матче  «Аталанта» - «Интер»?

По мнению аналитиков, наибольшие шансы отличиться в матче имеет аргентинский легионер миланской команды Мартинес. Поставить на гол Лаутаро предлагается по котировке 5.00. Коэффициент на индивидуальный успех его партнера по команде Тюрама составляет 5.40. Все варианты для пари можно изучить по этой ссылке.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer366 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer366 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё