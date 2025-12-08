Атлетик - ПСЖ, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Атлетик» в течение нескольких дней принял сразу двух гостей из испанской столицы. «Реалу» баски без вариантов уступили (0:3) - зато «Атлетико» обыграли. В концовке воскресного матча мощный и прицельный удар из-за штрафной площади удался Беренгеру.

«Пари Сен-Жермен» на выходных выиграл гораздо крупнее - 5:0. Дублем отличился Хвича Кварацхелия, еще по голу забили Меюлю, Мбайе и Рамуш. Сполна воспользовался своим редким шансом и Матвей Сафонов: в активе российского вратаря первый «сухарь» в сезоне.

«Атлетик» чаще играет «низовые» матчи (шесть из 10), «ПСЖ» - наоборот, «верховые» (семь из 10). Баски мало забивают (девять голов за те же 10 матчей). Парижане за это же время провели в чужие ворота на 20 (!) мячей больше.

Обладатель трофея только в первом туре ЛЧ выиграл на ноль - во всех остальных случаях парижане и забивали и пропускали. Учитывая яростную поддержку «атлетов» своей публикой и очковый дефицит местной команды, обмен голами в среду выглядит более чем реальным исходом.