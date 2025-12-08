Ведомости
Атлетик - ПСЖ, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Получит ли Сафонов еще один шанс?
Александр Бокулёв

На среду, 10 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА запланировано девять матчей шестого тура. Обладателя трофея ожидает крайне непростой выезд в Бильбао. Удастся ли «ПСЖ» избежать потери очков в Стране басков?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик»  (Бильбао, Испания)

10.12.2025, Ср

23:00 МСК

«ПСЖ» (Париж, Франция)

П1 - 5.60

Х - 4.20

П2 - 1.59

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 6-й тур

Стадион:  «Сан-Мамес Баррия»  (Бильбао, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетик»1014-4
«ПСЖ»1014-4

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Атлетик»

1:0

«Атлетико»

Ла Лига

03.12.2025«Атлетик»

0:3

«Реал»

Ла Лига

29.11.2025«Леванте»

0:2

«Атлетик»

Ла Лига

25.11.2025«Славия»

0:0

«Атлетик»

Лига чемпионов

22.11.2025«Барселона»

4:0

«Атлетик»

Ла Лига

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«ПСЖ»

5:0

«Ренн»

Лига 1

29.11.2025«Монако»

1:0

«ПСЖ»

Лига 1

26.11.2025«ПСЖ»

5:3

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

22.11.2025«ПСЖ»

3:0

«Гавр»

Лига 1

09.11.2025«Лион»

2:3

«ПСЖ»

Лига 1

Место в турнирной таблице

После пяти туров клубный чемпион Европы уступает в таблице лишь «Арсеналу». «Атлетик» идет только 27-м, но еще может подняться в зону переходных матчей.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. ПСЖ540119-812
3. Бавария540115-612
4. Интер540112-312
5. Реал Мадрид540112-512
6. Боруссия Д531117-1110
7. Челси531112-610
8. Спортинг531111-510
9. Манчестер Сити531110-510
10. Аталанта53116-510
11. Ньюкасл530211-49
12. Атлетико530212-109
13. Ливерпуль530210-89
14. Галатасарай53028-79
15. ПСВ522113-88
16. Тоттенхэм522110-78
17. Байер52218-108
18. Барселона521212-107
19. Карабах52128-97
20. Наполи52126-97
21. Марсель52038-66
22. Ювентус513110-106
23. Монако51316-86
24. Пафос51314-76
25. Юнион52035-126
26. Брюгге51138-134
27. Атлетик51134-94
28. Айнтрахт51137-144
29. Копенгаген51137-144
30. Бенфика51044-83
31. Славия Прага50322-83
32. Буде-Глимт50237-112
33. Олимпиакос50235-132
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат50144-141
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

«Атлетик» в течение нескольких дней принял сразу двух гостей из испанской столицы. «Реалу» баски без вариантов уступили (0:3) - зато «Атлетико» обыграли. В концовке воскресного матча мощный и прицельный удар из-за штрафной площади удался Беренгеру.

«Пари Сен-Жермен» на выходных выиграл гораздо крупнее - 5:0. Дублем отличился Хвича Кварацхелия, еще по голу забили Меюлю, Мбайе и Рамуш. Сполна воспользовался своим редким шансом и Матвей Сафонов: в активе российского вратаря первый «сухарь» в сезоне.

«Атлетик» чаще играет «низовые» матчи (шесть из 10), «ПСЖ» - наоборот, «верховые» (семь из 10). Баски мало забивают (девять голов за те же 10 матчей). Парижане за это же время провели в чужие ворота на 20 (!) мячей больше.

Обладатель трофея только в первом туре ЛЧ выиграл на ноль - во всех остальных случаях парижане и забивали и пропускали. Учитывая яростную поддержку «атлетов» своей публикой и очковый дефицит местной команды, обмен голами в среду выглядит более чем реальным исходом.

Свернуть
Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи в Бильбао будет доступна на платформе  Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидео, Full HDПлатная подписка
WINLINEГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Атлетик»: Паредес  (дисквалификация), Иньяки Уильямс, Саннади, Эгилус, Прадос (все - травмы)

«ПСЖ»: Дуэ, Шевалье, Хакими (все - травмы), Забарный (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «ПСЖ»:

Позиция«Атлетик»«ПСЖ»Позиция
Вратарь1. Симон39. С афоновВратарь
Защитник12. Аресо33. Заир-ЭмериЗащитник
Защитник17. Берчиче4. БеральдоЗащитник
Защитник4. Вивиан5. МаркиньосЗащитник
Защитник15. Лекуэ25. МендешЗащитник
Полузащитник18. Хаурехисар17. ВитиньяПолузащитник
Полузащитник 30. Рего87. НевешПолузащитник 
Полузащитник7. Беренгер24. МаюлюПолузащитник
Полузащитник10. Нико Уильямс29. БарколяНападающий
Полузащитник8. Сансет7. КварацхелияНападающий
Нападающий11. Гурусета10. ДембелеНападающий
Главный тренерЭрнесто ВальвердеЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК WINLINE дают высокие коэффициенты на два из трех основных исходов встречи. Поставить на победу «Атлетика» можно с котировкой 5.60, а на ничью - за 4.20. Успех гостей идет в конторе за 1.59.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Атлетик» - «ПСЖ»?

Согласно расчетам трейдеров, наиболее вероятным счетом в этой паре является 0:1. Этот вариант котируется за 6.40.

Где смотреть матч «Атлетик» - «ПСЖ»?

Официально Лигу чемпионов в России транслирует сервис Okko. 

Будет ли играть Матвей Сафонов?

В последнем матче чемпионата Франции Сафонов впервые в сезоне появился на поле и не разочаровал Луиса Энрике. Возможно, в среду он получит от тренера еще один шанс - тем более что конкурент Матвея Шевалье еще не полностью восстановился после травмы. 

