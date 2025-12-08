Атлетик - ПСЖ, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На среду, 10 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА запланировано девять матчей шестого тура. Обладателя трофея ожидает крайне непростой выезд в Бильбао. Удастся ли «ПСЖ» избежать потери очков в Стране басков?
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетик»
|1
|0
|1
|4-4
|«ПСЖ»
|1
|0
|1
|4-4
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Атлетик»
1:0
«Атлетико»
Ла Лига
|03.12.2025
|«Атлетик»
0:3
«Реал»
Ла Лига
|29.11.2025
|«Леванте»
0:2
«Атлетик»
Ла Лига
|25.11.2025
|«Славия»
0:0
«Атлетик»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Барселона»
4:0
«Атлетик»
Ла Лига
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«ПСЖ»
5:0
«Ренн»
Лига 1
|29.11.2025
|«Монако»
1:0
«ПСЖ»
Лига 1
|26.11.2025
|«ПСЖ»
5:3
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«ПСЖ»
3:0
«Гавр»
Лига 1
|09.11.2025
|«Лион»
2:3
«ПСЖ»
Лига 1
После пяти туров клубный чемпион Европы уступает в таблице лишь «Арсеналу». «Атлетик» идет только 27-м, но еще может подняться в зону переходных матчей.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|3. Бавария
|5
|4
|0
|1
|15-6
|12
|4. Интер
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|5. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|6. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|7. Челси
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|8. Спортинг
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|9. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|10. Аталанта
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|11. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|12. Атлетико
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|13. Ливерпуль
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|14. Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|15. ПСВ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|16. Тоттенхэм
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|17. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|18. Барселона
|5
|2
|1
|2
|12-10
|7
|19. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|20. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|21. Марсель
|5
|2
|0
|3
|8-6
|6
|22. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|23. Монако
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|5
|2
|0
|3
|5-12
|6
|26. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|27. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|28. Айнтрахт
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|31. Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|32. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|33. Олимпиакос
|5
|0
|2
|3
|5-13
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
«Атлетик» в течение нескольких дней принял сразу двух гостей из испанской столицы. «Реалу» баски без вариантов уступили (0:3) - зато «Атлетико» обыграли. В концовке воскресного матча мощный и прицельный удар из-за штрафной площади удался Беренгеру.
«Пари Сен-Жермен» на выходных выиграл гораздо крупнее - 5:0. Дублем отличился Хвича Кварацхелия, еще по голу забили Меюлю, Мбайе и Рамуш. Сполна воспользовался своим редким шансом и Матвей Сафонов: в активе российского вратаря первый «сухарь» в сезоне.
«Атлетик» чаще играет «низовые» матчи (шесть из 10), «ПСЖ» - наоборот, «верховые» (семь из 10). Баски мало забивают (девять голов за те же 10 матчей). Парижане за это же время провели в чужие ворота на 20 (!) мячей больше.
Обладатель трофея только в первом туре ЛЧ выиграл на ноль - во всех остальных случаях парижане и забивали и пропускали. Учитывая яростную поддержку «атлетов» своей публикой и очковый дефицит местной команды, обмен голами в среду выглядит более чем реальным исходом.
Легальная прямая видеотрансляция встречи в Бильбао будет доступна на платформе Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|WINLINE
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетик»: Паредес (дисквалификация), Иньяки Уильямс, Саннади, Эгилус, Прадос (все - травмы)
«ПСЖ»: Дуэ, Шевалье, Хакими (все - травмы), Забарный (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «ПСЖ»:
|Позиция
|«Атлетик»
|«ПСЖ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Симон
|39. С афонов
|Вратарь
|Защитник
|12. Аресо
|33. Заир-Эмери
|Защитник
|Защитник
|17. Берчиче
|4. Беральдо
|Защитник
|Защитник
|4. Вивиан
|5. Маркиньос
|Защитник
|Защитник
|15. Лекуэ
|25. Мендеш
|Защитник
|Полузащитник
|18. Хаурехисар
|17. Витинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Рего
|87. Невеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Беренгер
|24. Маюлю
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Нико Уильямс
|29. Барколя
|Нападающий
|Полузащитник
|8. Сансет
|7. Кварацхелия
|Нападающий
|Нападающий
|11. Гурусета
|10. Дембеле
|Нападающий
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
|Луис Энрике
|Главный тренер
Аналитики БК WINLINE дают высокие коэффициенты на два из трех основных исходов встречи. Поставить на победу «Атлетика» можно с котировкой 5.60, а на ничью - за 4.20. Успех гостей идет в конторе за 1.59.
Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.
Согласно расчетам трейдеров, наиболее вероятным счетом в этой паре является 0:1. Этот вариант котируется за 6.40.
Официально Лигу чемпионов в России транслирует сервис Okko.
В последнем матче чемпионата Франции Сафонов впервые в сезоне появился на поле и не разочаровал Луиса Энрике. Возможно, в среду он получит от тренера еще один шанс - тем более что конкурент Матвея Шевалье еще не полностью восстановился после травмы.