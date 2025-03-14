Атлетико - Барселона, 16 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Соперники встречались в национальном кубке меньше трех недель назад. В том матче в Барселоне случилась веселая ничья, хотя за шесть минут до конца основного времени «Атлетико» уступал в два мяча. Но вряд ли подобный голепад случится на этот раз. В кубковой встрече у соперников было право на ошибки, которые можно исправить в ответной встрече. Осечка же в предстоящем матче может серьезно повлиять на баланс сил в чемпионской гонке.

После ответных матчей первого раунда плей-офф Лиги чемпионов, игравшихся на этой неделе, настроение соперников сильно разнится. «Барса» без особых хлопот оформила выход в четвертьфинал, с видимой легкостью разобравшись с «Бенфикой». Команда Диего Симеона из еврокубков вылетела. Вылетела после двухматчевого противостояния с «Реалом», которое не уложилось в 180 игровых минут. «Матрасники» не только провели на поле дополнительные 30 минут, но и уступили в серии пенальти, в которой не обошлось без скандала. Лишние 30 минут на поле и нервотрепка с отмененным 11-метровым - не лучший эмоциональный для мадридцев фон перед одним из важнейших матчей весны.

«Атлетико» давно не является амбассадором закрытого футбола, как было прежде, но тренерский штаб гостей с большой долей вероятности выберет предельно осторожный план на игру. Стратегически ничья больше устраивает хозяев поля, чем гостей, рискующих упустить лидерство в чемпионской гонке. Даже наличие выдающихся исполнителей в атаке каждой из команд не являются гарантией высокой результативности в предстоящем матче. Предположим, что забитых мячей будет не больше двух.