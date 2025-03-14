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14 марта 9:16ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Атлетико - Барселона, 16 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Встреча двух претендентов на чемпионство
Руслан Ипполитов

В центральном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу встретятся «Атлетико» - «Барселона». Двух претендентов на титул в турнирной таблице разделяет всего один балл, но у каталонцев есть игра в запасе. «Матрасники» в этом матче сыграют не только за себя, но и за команду Карло Анчелотти, ведь любой набор очков хозяевами поля станет подарком для «Реала». Если «Барса» не выиграет, то «сливочные» по итогам тура могут вновь возглавить чемпионскую гонку.

Прогноз на матч «Вильярреал» - «Реал»
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид) 

16.03.2025, Вс
23:00 МСК

«Барселона» (Барселона)

П1 - 3.00

Х - 3.65

П2 - 2.25

Турнир: Примера, 28-й тур

Стадион: «Сивитас Метрополитано»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»7757110354-460
«Барселона»1105777460-354

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Атлетико»

1:0 (2:4 - пен.)

«Реал»

Лига чемпионов

09.03.2025«Хетафе»

2:1

«Атлетико»

Примера

04.03.2025«Реал»

2:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

01.03.2025«Атлетико»

1:0

«Атлетик»

Примера

25.02.2025«Атлетико»

4:4

«Барселона»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2025«Барселона» 

3:1

«Бенфика» 

Лига чемпионов

05.03.2025«Бенфика» 

 0:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

02.03.2025«Барселона» 

4:0

«Реал Сосьедад» 

Примера

25.02.2025«Барселона» 

4:4

«Атлетико» 

Кубок Испании

22.02.2025 «Лас-Пальмас»

 0:2

«Барселона» 

Примера

Последние пять матчей «Атлетико» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.2025«Барселона» 

4:4

«Атлетико» 

Кубок Испании

21.12.2024«Барселона» 

1:2

«Атлетико»

Примера

17.03.2024«Атлетико»

0:3

«Барселона» 

Примера

03.12.2023«Барселона» 

1:0

«Атлетико»

Примера

23.04.2023«Барселона» 

1:0

«Атлетико»

Примера

Турнирное положение

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Перед 28-м туром «Барселона» возглавляет чемпионскую гонку. У каталонцев поровну очков с «Реалом», но есть матч в запасе. «Атлетико» занимает 3-ю строчку, отставая от лидеров всего на один балл.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона26183571-2557
2. Реал Мадрид27176457-2657
3. Атлетико27168344-1856
4. Атлетик271310445-2449
5. Вильярреал26128648-3644
6. Бетис27118835-3341
7. Мальорка271071026-3337
8. Сельта271061140-4136
9. Райо Вальекано2799929-2936
10. Севилья2799932-3636
11. Реал Сосьедад271041323-2834
12. Хетафе27891023-2233
13. Жирона27961235-4033
14. Осасуна26712732-3733
15. Эспаньол26771225-3728
16. Валенсия27691230-4527
17. Леганес27691224-4027
18. Алавес27681330-4026
19. Лас-Пальмас27661530-4524
20. Вальядолид27441918-6216

Прогноз на матч

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Соперники встречались в национальном кубке меньше трех недель назад. В том матче в Барселоне случилась веселая ничья, хотя за шесть минут до конца основного времени «Атлетико» уступал в два мяча. Но вряд ли подобный голепад случится на этот раз. В кубковой встрече у соперников было право на ошибки, которые можно исправить в ответной встрече. Осечка же в предстоящем матче может серьезно повлиять на баланс сил в чемпионской гонке.

После ответных матчей первого раунда плей-офф Лиги чемпионов, игравшихся на этой неделе, настроение соперников сильно разнится. «Барса» без особых хлопот оформила выход в четвертьфинал, с видимой легкостью разобравшись с «Бенфикой». Команда Диего Симеона из еврокубков вылетела. Вылетела после двухматчевого противостояния с «Реалом», которое не уложилось в 180 игровых минут. «Матрасники» не только провели на поле дополнительные 30 минут, но и уступили в серии пенальти, в которой не обошлось без скандала. Лишние 30 минут на поле и нервотрепка с отмененным 11-метровым - не лучший эмоциональный для мадридцев фон перед одним из важнейших матчей весны.

«Атлетико» давно не является амбассадором закрытого футбола, как было прежде, но тренерский штаб гостей с большой долей вероятности выберет предельно осторожный план на игру. Стратегически ничья больше устраивает хозяев поля, чем гостей, рискующих упустить лидерство в чемпионской гонке. Даже наличие выдающихся исполнителей в атаке каждой из команд не являются гарантией высокой результативности в предстоящем матче. Предположим, что забитых мячей будет не больше двух.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России встречу в Мадриде в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «МАТЧ!». За происходящим на поле можно следить и по текстовым трансляциям на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Атлетико»: Коке (травма), Корреа (дисквалификация)

«Барселона»: Тер Штеген, Берналь (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Атлетико» - «Барселона»:

Позиция«Атлетико»«Барселона»

Позиция

Вратарь13. Облак

25. Щенсны

Вратарь

Защитник16. Молина

23. Кунде

Защитник

Защитник24. Ле Норман

5. Мартинес

Защитник

Защитник15. Лангле

4. Араухо

Защитник

Защитник3. Аспиликуэта

3. Бальде

Защитник

Полузащитник 5. де Пауль

8. Педри

Полузащитник

Полузащитник 8. Сауль

21. де Йонг

Полузащитник 

Полузащитник14. Льоренте

6. Гави

Полузащитник

Нападающий22. Симеоне

19. Ямаль

Нападающий

Нападающий19. Альварес

11. Рафинья

Нападающий

Нападающий7. Гризманн

9. Левандовски

Нападающий

Главный тренерДиего Симеоне

Ханс-Дитер Флик

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET не видят очевидного фаворита в предстоящей игре, отдавая лишь незначительное предпочтение «Барселоне». Удачная ставка на победу «матрасников» будет увеличена троекратно. Выигрыш каталонцев будет рассчитан по коэффициенту 2.25. Заключить пари на ничью можно за 3.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Атлетико» - «Барселона»?

При ставке на точный счет самый скромный коэффициент FONBET предлагает за результативную ничью 1:1. Она котируется за 8.00. 1:2 в пользу каталонцев идет за 9.50.

Где смотреть матч «Атлетико» - «Барселона» бесплатно?

В России встречу в Мадриде в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «МАТЧ!». За происходящим на поле можно следить и по текстовым трансляциям на спортивных порталах.

Кто станет чемпионом Испании?

Первая тройка фаворитов Ла Лиги от FONBET выглядит следующим образом:

  1. «Барселона» - 1.70
  2. «Реал» - 3.00
  3. «Атлетико» - 7.00
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