Атлетико - Барселона, 16 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В центральном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу встретятся «Атлетико» - «Барселона». Двух претендентов на титул в турнирной таблице разделяет всего один балл, но у каталонцев есть игра в запасе. «Матрасники» в этом матче сыграют не только за себя, но и за команду Карло Анчелотти, ведь любой набор очков хозяевами поля станет подарком для «Реала». Если «Барса» не выиграет, то «сливочные» по итогам тура могут вновь возглавить чемпионскую гонку.
Прогноз на матч «Вильярреал» - «Реал»
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетико» (Мадрид)
16.03.2025, Вс
«Барселона» (Барселона)
|П1 - 3.00
Турнир: Примера, 28-й тур
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|77
|57
|110
|354-460
|«Барселона»
|110
|57
|77
|460-354
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Атлетико»
1:0 (2:4 - пен.)
«Реал»
Лига чемпионов
|09.03.2025
|«Хетафе»
2:1
«Атлетико»
Примера
|04.03.2025
|«Реал»
2:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Атлетико»
1:0
«Атлетик»
Примера
|25.02.2025
|«Атлетико»
4:4
«Барселона»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2025
|«Барселона»
3:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|05.03.2025
|«Бенфика»
0:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|02.03.2025
|«Барселона»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|25.02.2025
|«Барселона»
4:4
«Атлетико»
Кубок Испании
|22.02.2025
|«Лас-Пальмас»
0:2
«Барселона»
Примера
Последние пять матчей «Атлетико» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.02.2025
|«Барселона»
4:4
«Атлетико»
Кубок Испании
|21.12.2024
|«Барселона»
1:2
«Атлетико»
Примера
|17.03.2024
|«Атлетико»
0:3
«Барселона»
Примера
|03.12.2023
|«Барселона»
1:0
«Атлетико»
Примера
|23.04.2023
|«Барселона»
1:0
«Атлетико»
Примера
Перед 28-м туром «Барселона» возглавляет чемпионскую гонку. У каталонцев поровну очков с «Реалом», но есть матч в запасе. «Атлетико» занимает 3-ю строчку, отставая от лидеров всего на один балл.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2. Реал Мадрид
|27
|17
|6
|4
|57-26
|57
|3. Атлетико
|27
|16
|8
|3
|44-18
|56
|4. Атлетик
|27
|13
|10
|4
|45-24
|49
|5. Вильярреал
|26
|12
|8
|6
|48-36
|44
|6. Бетис
|27
|11
|8
|8
|35-33
|41
|7. Мальорка
|27
|10
|7
|10
|26-33
|37
|8. Сельта
|27
|10
|6
|11
|40-41
|36
|9. Райо Вальекано
|27
|9
|9
|9
|29-29
|36
|10. Севилья
|27
|9
|9
|9
|32-36
|36
|11. Реал Сосьедад
|27
|10
|4
|13
|23-28
|34
|12. Хетафе
|27
|8
|9
|10
|23-22
|33
|13. Жирона
|27
|9
|6
|12
|35-40
|33
|14. Осасуна
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|15. Эспаньол
|26
|7
|7
|12
|25-37
|28
|16. Валенсия
|27
|6
|9
|12
|30-45
|27
|17. Леганес
|27
|6
|9
|12
|24-40
|27
|18. Алавес
|27
|6
|8
|13
|30-40
|26
|19. Лас-Пальмас
|27
|6
|6
|15
|30-45
|24
|20. Вальядолид
|27
|4
|4
|19
|18-62
|16
Соперники встречались в национальном кубке меньше трех недель назад. В том матче в Барселоне случилась веселая ничья, хотя за шесть минут до конца основного времени «Атлетико» уступал в два мяча. Но вряд ли подобный голепад случится на этот раз. В кубковой встрече у соперников было право на ошибки, которые можно исправить в ответной встрече. Осечка же в предстоящем матче может серьезно повлиять на баланс сил в чемпионской гонке.
После ответных матчей первого раунда плей-офф Лиги чемпионов, игравшихся на этой неделе, настроение соперников сильно разнится. «Барса» без особых хлопот оформила выход в четвертьфинал, с видимой легкостью разобравшись с «Бенфикой». Команда Диего Симеона из еврокубков вылетела. Вылетела после двухматчевого противостояния с «Реалом», которое не уложилось в 180 игровых минут. «Матрасники» не только провели на поле дополнительные 30 минут, но и уступили в серии пенальти, в которой не обошлось без скандала. Лишние 30 минут на поле и нервотрепка с отмененным 11-метровым - не лучший эмоциональный для мадридцев фон перед одним из важнейших матчей весны.
«Атлетико» давно не является амбассадором закрытого футбола, как было прежде, но тренерский штаб гостей с большой долей вероятности выберет предельно осторожный план на игру. Стратегически ничья больше устраивает хозяев поля, чем гостей, рискующих упустить лидерство в чемпионской гонке. Даже наличие выдающихся исполнителей в атаке каждой из команд не являются гарантией высокой результативности в предстоящем матче. Предположим, что забитых мячей будет не больше двух.
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В России встречу в Мадриде в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «МАТЧ!». За происходящим на поле можно следить и по текстовым трансляциям на спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Коке (травма), Корреа (дисквалификация)
«Барселона»: Тер Штеген, Берналь (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Барселона»
Позиция
|Вратарь
|13. Облак
25. Щенсны
Вратарь
|Защитник
|16. Молина
23. Кунде
Защитник
|Защитник
|24. Ле Норман
5. Мартинес
Защитник
|Защитник
|15. Лангле
4. Араухо
Защитник
|Защитник
|3. Аспиликуэта
3. Бальде
Защитник
|Полузащитник
|5. де Пауль
8. Педри
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сауль
21. де Йонг
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Льоренте
6. Гави
Полузащитник
|Нападающий
|22. Симеоне
19. Ямаль
Нападающий
|Нападающий
|19. Альварес
11. Рафинья
Нападающий
|Нападающий
|7. Гризманн
9. Левандовски
Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Аналитики FONBET не видят очевидного фаворита в предстоящей игре, отдавая лишь незначительное предпочтение «Барселоне». Удачная ставка на победу «матрасников» будет увеличена троекратно. Выигрыш каталонцев будет рассчитан по коэффициенту 2.25. Заключить пари на ничью можно за 3.65.
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При ставке на точный счет самый скромный коэффициент FONBET предлагает за результативную ничью 1:1. Она котируется за 8.00. 1:2 в пользу каталонцев идет за 9.50.
В России встречу в Мадриде в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «МАТЧ!». За происходящим на поле можно следить и по текстовым трансляциям на спортивных порталах.
Первая тройка фаворитов Ла Лиги от FONBET выглядит следующим образом:
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