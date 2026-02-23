Атлетико - Брюгге, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Атлетико» - одна из самых непредсказуемых команд, оставшихся в Лиге чемпионов. Парни Диего Симеоне могут разнести дома «Барселону» (4:0) и тут же с треском проиграть «Райо Валеькано» (0:3). Ничья в Брюгге со счетом 3:3 этот тезис только подтверждает. В субботу мадридцы вновь побаловали зрителя небанальным сюжетом: пропустили дома «быстрый» гол от «Эспаньола», чтобы в ответ забить четыре. Итоговый счет - 4:2.

С «Брюгге» тоже скучно не бывает. В этом отношении команды достойны друг друга. У хозяев из 10 последних матчей семь были «верховыми», у гостей - вообще восемь.

При таких вводных нам представляется перспективной комбинация из непроигрыша испанцев в комплексе с тотал больше 2.5.