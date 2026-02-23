Ведомости
Атлетико - Брюгге, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Неделю назад команды позабавили болельщиков развеселой ничьей. Чего ждать на этот раз?
Валентин Васильев

На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА определятся все участники в 1/8 финала. За одну из путевок побьются «Атлетико» с «Брюгге». Первый матч в Бельгии недельной давности не приблизил ни одну из команд к следующему раунду. В Мадриде победитель в любом случае будет определен - не в игровое время, так в серии пенальти. Рассмотрим наиболее интересные предложения букмекеров на игру.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид, Испания) 

24.02.2025, Вт

20:45 МСК

«Брюгге» (Бельгия)

П1 - 1.35

Х - 5.70

П2 - 7.40

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 2-й матч

Стадион: «Сивитас Метрополитано»   (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»33313-14
«Брюгге»33314-13

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Атлетико»

4:2

«Эспаньол»

Ла Лига

18.02.2026«Брюгге»

3:3

«Атлетико»

Лига чемпионов

15.02.2026«Райо Вальекано»

3:0

«Атлетико»

Ла Лига

12.02.2026«Атлетико»

4:0

«Барселона»

Ла Лига

08.02.2026«Атлетико»

0:1

«Бетис»

Ла Лига

Последние пять матчей «Брюгге»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Брюгге»

2:1

«Ауд-Хеверле»

Про-Лига

18.02.2026«Брюгге»

3:3

«Атлетико»

Лига чемпионов

15.02.2026«Серкль Брюгге»

1:2

«Брюгге»

Про-Лига

08.02.2026«Брюгге»

3:0

«Стандард»

Про-Лига

01.02.2026«Юнион»

1:0

«Брюгге»

Про-Лига

Календарь и результаты игр

Свернуть

Стыковые матчи. Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2  

25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0

Прогноз на матч

Свернуть

«Атлетико» - одна из самых непредсказуемых команд, оставшихся в Лиге чемпионов.   Парни Диего Симеоне могут разнести дома «Барселону» (4:0) и тут же с треском проиграть «Райо Валеькано» (0:3). Ничья в Брюгге со счетом 3:3 этот тезис только подтверждает.  В субботу мадридцы вновь побаловали зрителя небанальным сюжетом: пропустили дома «быстрый» гол от «Эспаньола», чтобы в ответ забить четыре. Итоговый счет - 4:2.

С «Брюгге» тоже скучно не бывает. В этом отношении команды достойны друг друга. У хозяев из 10 последних матчей семь были «верховыми», у гостей - вообще восемь. 

При таких вводных нам представляется перспективной комбинация из непроигрыша испанцев в комплексе с тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 3 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 2 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Атлетико»: Барриос, Гонсалес (оба - травмы)

«Брюгге»: Оньедика (дисквалификация), ван ден Хевел, Форбс (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Брюгге»:

Позиция«Атлетико»«Брюгге»Позиция
Вратарь13. Облак22. МиньолеВратарь
Защитник3. Руджери64. СаббеЗащитник
Защитник17. Ганцко4. ОрдоньесЗащитник
Защитник18. Пубиль44. МехелеЗащитник
Защитник14. Льоренте65. СейсЗащитник
Полузащитник 6. Коке6. РейсПолузащитник
Полузащитник 5. Кардосо20. ВанакенПолузащитник 
Полузащитник14. Льоренте25. СтанковичПолузащитник
Полузащитник10. Баена9. ФорбшПолузащитник
Полузащитник19. Альварес7. ТрезольдиПолузащитник
Нападающий9. Сорлот67. ДиахонНападающий
Главный тренерДиего СимеонеИван ЛекоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры PARI установили привлекательные коэффициенты на победу гостей (7.40) и ничью (5.70). Выигрыш испанцев котируется за 1.35.

Удачная ставка на проход бельгийцев в 1/8 финала сулит пятикратный выигрыш. Коэффициент на успешную квалификацию мадридцев составляет 1.17.

