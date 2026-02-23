Атлетико - Брюгге, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА определятся все участники в 1/8 финала. За одну из путевок побьются «Атлетико» с «Брюгге». Первый матч в Бельгии недельной давности не приблизил ни одну из команд к следующему раунду. В Мадриде победитель в любом случае будет определен - не в игровое время, так в серии пенальти. Рассмотрим наиболее интересные предложения букмекеров на игру.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 2-й матч
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|3
|3
|3
|13-14
|«Брюгге»
|3
|3
|3
|14-13
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Атлетико»
4:2
«Эспаньол»
Ла Лига
|18.02.2026
|«Брюгге»
3:3
«Атлетико»
Лига чемпионов
|15.02.2026
|«Райо Вальекано»
3:0
«Атлетико»
Ла Лига
|12.02.2026
|«Атлетико»
4:0
«Барселона»
Ла Лига
|08.02.2026
|«Атлетико»
0:1
«Бетис»
Ла Лига
Последние пять матчей «Брюгге»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Брюгге»
2:1
«Ауд-Хеверле»
Про-Лига
|18.02.2026
|«Брюгге»
3:3
«Атлетико»
Лига чемпионов
|15.02.2026
|«Серкль Брюгге»
1:2
«Брюгге»
Про-Лига
|08.02.2026
|«Брюгге»
3:0
«Стандард»
Про-Лига
|01.02.2026
|«Юнион»
1:0
«Брюгге»
Про-Лига
Стыковые матчи. Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2
25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0
«Атлетико» - одна из самых непредсказуемых команд, оставшихся в Лиге чемпионов. Парни Диего Симеоне могут разнести дома «Барселону» (4:0) и тут же с треском проиграть «Райо Валеькано» (0:3). Ничья в Брюгге со счетом 3:3 этот тезис только подтверждает. В субботу мадридцы вновь побаловали зрителя небанальным сюжетом: пропустили дома «быстрый» гол от «Эспаньола», чтобы в ответ забить четыре. Итоговый счет - 4:2.
С «Брюгге» тоже скучно не бывает. В этом отношении команды достойны друг друга. У хозяев из 10 последних матчей семь были «верховыми», у гостей - вообще восемь.
При таких вводных нам представляется перспективной комбинация из непроигрыша испанцев в комплексе с тотал больше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Барриос, Гонсалес (оба - травмы)
«Брюгге»: Оньедика (дисквалификация), ван ден Хевел, Форбс (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Брюгге»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Брюгге»
|Позиция
|Вратарь
|13. Облак
|22. Миньоле
|Вратарь
|Защитник
|3. Руджери
|64. Саббе
|Защитник
|Защитник
|17. Ганцко
|4. Ордоньес
|Защитник
|Защитник
|18. Пубиль
|44. Мехеле
|Защитник
|Защитник
|14. Льоренте
|65. Сейс
|Защитник
|Полузащитник
|6. Коке
|6. Рейс
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Кардосо
|20. Ванакен
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Льоренте
|25. Станкович
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Баена
|9. Форбш
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Альварес
|7. Трезольди
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Сорлот
|67. Диахон
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Иван Леко
|Главный тренер
Трейдеры PARI установили привлекательные коэффициенты на победу гостей (7.40) и ничью (5.70). Выигрыш испанцев котируется за 1.35.
Удачная ставка на проход бельгийцев в 1/8 финала сулит пятикратный выигрыш. Коэффициент на успешную квалификацию мадридцев составляет 1.17.