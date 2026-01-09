Атлетико – Реал, 8 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
«Атлетико» и «Реал» разыграют путевку в финал Суперкубка Испании. Первое мадридское дерби нынешнего сезона завершилось неожиданной разгромной победой «матрасников» со счетом 5:2. Настал час расплаты? Анализируем статистические закономерности и выбираем наиболее надежную ставку.
Турнир: полуфинал Суперкубка Испании
Стадион: «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)
Главный судья: еще не назначен
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|62
|63
|117
|313:400
|«Реал»
|117
|63
|62
|400:313
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2026
|«Реал Сосьедад»
1:1
«Атлетико»
Ла Лига
|21.12.2025
|«Жирона»
0:3
«Атлетико»
Ла Лига
|17.12.2025
|«Балеарес»
2:3
«Атлетико»
Кубок Испании
|13.12.2025
|«Атлетико»
2:1
«Валенсия»
Ла Лига
|09.12.2025
|ПСВ
2:3
«Атлетико»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2026
|«Реал»
5:1
«Бетис»
Ла Лига
|20.12.2025
|«Реал»
2:0
«Севилья»
Ла Лига
|17.12.2025
|«Талавера»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
|14.12.2025
|«Алавес»
1:2
«Реал»
Ла Лига
|10.12.2025
|«Реал»
1:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
Склонны согласиться с котировками букмекеров на эту встречу. «Атлетико» – исторически один из самых неудобных соперников для «сливочных». Помимо вышеупомянутого поражения в первом круге Ла Лиги, «матрасники» регулярно доставляют неудобства «Реалу» – в шести последних очных встречах «королевский» клуб одержал лишь одну победу. Все это на фоне разыгравшейся линии нападения «Атлетико» – только в прошлом месяце команда Диего Симеоне отгрузила по три гола в ворота ПСВ и «Жироны». Еще два мяча были забиты в победном противостоянии с «Валенсией».
«Реал», безусловно, не удивишь подобной результативностью. Однако главная проблема «сливочных» будет в отсутствии из-за травмы Килиана Мбаппе, который с большим запасом лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги, забив 18 голов за 18 матчей. В минувшем туре с «Бетисом» француза сполна заменил воспитанник академии Гонсало Гарсия, оформивший хет-трик. Велика вероятность, что «Атлетико» не допустит такой наглости у своих ворот и постарается сдержать натиск молодого форварда.
Резюмируя вышесказанное, «Реалу» предстоит крайне непросто в предстоящем матче. Тем не менее, общий класс игроков «сливочных» явно выше, поэтому мы вправе ожидать выхода в финал команды Хаби Алонсо. Не будем рисковать и возьмем проход «Реала» за коэффициент 1,79.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Гонсалес, Лангле (оба - травмы)
«Реал»: Милитао, Мбаппе, Александер-Арнольд (все - травмы), Диас (сборная)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» – «Реал»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|13. Облак
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|3. Руджери
|8. Вальверде
|Защитник
|Защитник
|17. Ганцко
|17. Асенсио
|Защитник
|Защитник
|18. Пубиль
|22. Рюдигер
|Защитник
|Защитник
|14. Льоренте
|18. Каррерас
|Защитник
|Полузащитник
|6. Коке
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Барриос
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Льоренте
|6. Камавинга
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Баена
|11. Родриго
|Нападающий
|Нападающий
|19. Альварес
|7. Винисиус
|Нападающий
|Нападающий
|9. Сорлот
|16. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
Эксперты «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы «Атлетико» коэффициентом 2.90. Успех «сливочных» равен коэффициенту в 2,45. На ничью в основное время букмекеры предлагают поставить за 3,60.
Букмекеры верят в обмен голами в предстоящей встрече, а потому наиболее вероятный итоговый результат – победа «Реала» со счетом 2:1 за коэффициент 2:1.
Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 предвещает результативную игру в полуфинале Суперкубка Испании.