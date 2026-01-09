Атлетико – Реал, 8 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

Склонны согласиться с котировками букмекеров на эту встречу. «Атлетико» – исторически один из самых неудобных соперников для «сливочных». Помимо вышеупомянутого поражения в первом круге Ла Лиги, «матрасники» регулярно доставляют неудобства «Реалу» – в шести последних очных встречах «королевский» клуб одержал лишь одну победу. Все это на фоне разыгравшейся линии нападения «Атлетико» – только в прошлом месяце команда Диего Симеоне отгрузила по три гола в ворота ПСВ и «Жироны». Еще два мяча были забиты в победном противостоянии с «Валенсией».

«Реал», безусловно, не удивишь подобной результативностью. Однако главная проблема «сливочных» будет в отсутствии из-за травмы Килиана Мбаппе, который с большим запасом лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги, забив 18 голов за 18 матчей. В минувшем туре с «Бетисом» француза сполна заменил воспитанник академии Гонсало Гарсия, оформивший хет-трик. Велика вероятность, что «Атлетико» не допустит такой наглости у своих ворот и постарается сдержать натиск молодого форварда.

Резюмируя вышесказанное, «Реалу» предстоит крайне непросто в предстоящем матче. Тем не менее, общий класс игроков «сливочных» явно выше, поэтому мы вправе ожидать выхода в финал команды Хаби Алонсо. Не будем рисковать и возьмем проход «Реала» за коэффициент 1,79.