Атлетико – Реал, 8 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

Второе мадридское дерби в сезоне таит в себе интригу?
Валентин Васильев

«Атлетико» и «Реал» разыграют путевку в финал Суперкубка Испании. Первое мадридское дерби нынешнего сезона завершилось неожиданной разгромной победой «матрасников» со счетом 5:2. Настал час расплаты? Анализируем статистические закономерности и выбираем наиболее надежную ставку.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид)

08.01.2026, Чт

22:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 2.90

Х - 3.60

П2 - 2.45

Турнир: полуфинал Суперкубка Испании

Стадион: «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»6263117313:400
«Реал»1176362400:313

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2026«Реал Сосьедад»

1:1

«Атлетико»

Ла Лига

21.12.2025«Жирона»

0:3

«Атлетико»

Ла Лига

17.12.2025«Балеарес»

2:3

«Атлетико»

Кубок Испании

13.12.2025«Атлетико»

2:1

«Валенсия»

Ла Лига

09.12.2025ПСВ

2:3

«Атлетико»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2026«Реал»

5:1

«Бетис»

Ла Лига

20.12.2025«Реал»

2:0

«Севилья»

Ла Лига

17.12.2025«Талавера»

2:3

«Реал»

Кубок Испании

14.12.2025«Алавес»

1:2

«Реал»

Ла Лига

10.12.2025«Реал»

1:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Прогноз на матч

Склонны согласиться с котировками букмекеров на эту встречу. «Атлетико» – исторически один из самых неудобных соперников для «сливочных». Помимо вышеупомянутого поражения в первом круге Ла Лиги, «матрасники» регулярно доставляют неудобства «Реалу» – в шести последних очных встречах «королевский» клуб одержал лишь одну победу. Все это на фоне разыгравшейся линии нападения «Атлетико» – только в прошлом месяце команда Диего Симеоне отгрузила по три гола в ворота ПСВ и «Жироны». Еще два мяча были забиты в победном противостоянии с «Валенсией».

«Реал», безусловно, не удивишь подобной результативностью. Однако главная проблема «сливочных» будет в отсутствии из-за травмы Килиана Мбаппе, который с большим запасом лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги, забив 18 голов за 18 матчей. В минувшем туре с «Бетисом» француза сполна заменил воспитанник академии Гонсало Гарсия, оформивший хет-трик. Велика вероятность, что «Атлетико» не допустит такой наглости у своих ворот и постарается сдержать натиск молодого форварда.

Резюмируя вышесказанное, «Реалу» предстоит крайне непросто в предстоящем матче. Тем не менее, общий класс игроков «сливочных» явно выше, поэтому мы вправе ожидать выхода в финал команды Хаби Алонсо. Не будем рисковать и возьмем проход «Реала» за коэффициент 1,79.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Атлетико»: Гонсалес, Лангле (оба - травмы)

«Реал»: Милитао, Мбаппе, Александер-Арнольд (все - травмы), Диас (сборная)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» «Реал»:

Позиция«Атлетико»«Реал»Позиция
Вратарь13. Облак1. КуртуаВратарь
Защитник3. Руджери8. ВальвердеЗащитник
Защитник17. Ганцко17. АсенсиоЗащитник
Защитник18. Пубиль22. РюдигерЗащитник
Защитник14. Льоренте18. КаррерасЗащитник
Полузащитник 6. Коке5. БеллингемПолузащитник
Полузащитник 8. Барриос14. ТчуамениПолузащитник 
Полузащитник14. Льоренте6. КамавингаПолузащитник
Полузащитник10. Баена11. РодригоНападающий
Нападающий19. Альварес7. ВинисиусНападающий
Нападающий9. Сорлот16. ГарсияНападающий
Главный тренерДиего СимеонеХаби АлонсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы «Атлетико» коэффициентом 2.90. Успех «сливочных» равен коэффициенту в 2,45. На ничью в основное время букмекеры предлагают поставить за 3,60.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Атлетико» - «Реал»?

Букмекеры верят в обмен голами в предстоящей встрече, а потому наиболее вероятный итоговый результат – победа «Реала» со счетом 2:1 за коэффициент 2:1.

Будет ли матч «Атлетико» - «Реал» результативным?

Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 предвещает результативную игру в полуфинале Суперкубка Испании.

