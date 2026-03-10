Ведомости
Атлетико - Тоттенхэм, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Хозяева на подъеме, гости - в «яме»
Валентин Васильев

В Лиге чемпионов УЕФА стартует стадия 1/8 финала. В Мадриде «Атлетико» примет «Тоттенхэм». Рассказываем, чего ждать любителям ставок на европейский футбол от игры.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

10.03.2026, Вт
23:00 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон, Англия)

П1 - 1.55

Х - 4.50

П2 - 5.70

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Сивитас Метрополитано»    (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»1012-5
«Тоттенхэм»1015-2

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Атлетико»

3:2

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

03.03.2026«Барселона» 

3:0

«Атлетико»

Кубок Испании

28.02.2026«Овьедо» 

0:1

«Атлетико»

Ла Лига

24.02.2026«Атлетико»

4:1

«Брюгге»

Лига чемпионов

21.02.2026«Атлетико»

4:2

«Эспаньол»

Ла Лига

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2026«Тоттенхэм»

1:3

«Кристал Пэлас»

АПЛ

01.03.2026«Фулхэм»

2:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

22.02.2026«Тоттенхэм»

1:4

«Арсенал»

АПЛ

10.02.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

07.02.2026«Манчестер Юнайтед»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

Календарь матчей

1/8 финала

Первые матчи

10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)  

10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)  

11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)  

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)  

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)  

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)  

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)  

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)

Прогноз на матч

Соперники в диаметрально разном состоянии подходят к старту 1/8 финала. «Атлетико» набрал неплохую форму, потерпев всего одно поражение за пять матчей. Да и оно мадридцев совершенно не огорчило. Запаса в четыре забитых мяча после первой игры команде Симеоне хватило для выхода в финал национального Кубка.

«Тоттенхэм», напротив, в кризисе. Лондонцы шесть матчей не побеждают, причем пять последних встреч они проиграли. 

У испанцев восемь из 10 предыдущих матчей были «верховыми», у англичан - семь.   PARI установила коэффициент 1.70 на тотал больше 2.5.

Трансляции

В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Атлетико»: нет

«Тоттенхэм»: Кулушевски (запрет на участие в матчах), Дэвис, Одобер, Бергвалль, Удоджи, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Атлетико»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь13. Облак1. ВикариоВратарь
Защитник17. Ганцко23. ПорроЗащитник
Защитник3. Руджери17. РРомероЗащитник
Защитник18. Пубиль37. ван де ВенЗащитник
Защитник14. Льоренте4. ДансоЗащитник
Полузащитник 6. Коке14. ГрейПолузащитник
Полузащитник 5. Кардозо6. ПальиньяПолузащитник 
Полузащитник22. Лукман8. БиссумаПолузащитник
Полузащитник10. Баэна7. СимонсПолузащитник
Нападающий20. Симеоне39. Коло-МуаниПолузащитник
Нападающий9. Серлот19. СоланкеНападающий
Главный тренерДиего СимеонеИгор ТудорГлавный тренер

Узнайте, где дают фрибет при регистрации на сайте «Советский спорт». 

