Атлетико - Тоттенхэм, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В Лиге чемпионов УЕФА стартует стадия 1/8 финала. В Мадриде «Атлетико» примет «Тоттенхэм». Рассказываем, чего ждать любителям ставок на европейский футбол от игры.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|1
|0
|1
|2-5
|«Тоттенхэм»
|1
|0
|1
|5-2
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Атлетико»
3:2
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|03.03.2026
|«Барселона»
3:0
«Атлетико»
Кубок Испании
|28.02.2026
|«Овьедо»
0:1
«Атлетико»
Ла Лига
|24.02.2026
|«Атлетико»
4:1
«Брюгге»
Лига чемпионов
|21.02.2026
|«Атлетико»
4:2
«Эспаньол»
Ла Лига
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2026
|«Тоттенхэм»
1:3
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|01.03.2026
|«Фулхэм»
2:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|22.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:4
«Арсенал»
АПЛ
|10.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|07.02.2026
|«Манчестер Юнайтед»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
Первые матчи
10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)
10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)
Соперники в диаметрально разном состоянии подходят к старту 1/8 финала. «Атлетико» набрал неплохую форму, потерпев всего одно поражение за пять матчей. Да и оно мадридцев совершенно не огорчило. Запаса в четыре забитых мяча после первой игры команде Симеоне хватило для выхода в финал национального Кубка.
«Тоттенхэм», напротив, в кризисе. Лондонцы шесть матчей не побеждают, причем пять последних встреч они проиграли.
У испанцев восемь из 10 предыдущих матчей были «верховыми», у англичан - семь. PARI установила коэффициент 1.70 на тотал больше 2.5.
В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: нет
«Тоттенхэм»: Кулушевски (запрет на участие в матчах), Дэвис, Одобер, Бергвалль, Удоджи, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|13. Облак
|1. Викарио
|Вратарь
|Защитник
|17. Ганцко
|23. Порро
|Защитник
|Защитник
|3. Руджери
|17. РРомеро
|Защитник
|Защитник
|18. Пубиль
|37. ван де Вен
|Защитник
|Защитник
|14. Льоренте
|4. Дансо
|Защитник
|Полузащитник
|6. Коке
|14. Грей
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Кардозо
|6. Пальинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Лукман
|8. Биссума
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Баэна
|7. Симонс
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Симеоне
|39. Коло-Муани
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Серлот
|19. Соланке
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Игор Тудор
|Главный тренер
PARI дает коэффициент 1.55 на победу «Атлетико». Ничья в Мадриде котируется за 4.50, победа гостей - за 5.70.
