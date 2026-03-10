Атлетико - Тоттенхэм, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Соперники в диаметрально разном состоянии подходят к старту 1/8 финала. «Атлетико» набрал неплохую форму, потерпев всего одно поражение за пять матчей. Да и оно мадридцев совершенно не огорчило. Запаса в четыре забитых мяча после первой игры команде Симеоне хватило для выхода в финал национального Кубка.

«Тоттенхэм», напротив, в кризисе. Лондонцы шесть матчей не побеждают, причем пять последних встреч они проиграли.

У испанцев восемь из 10 предыдущих матчей были «верховыми», у англичан - семь. PARI установила коэффициент 1.70 на тотал больше 2.5.