29 декабря 13:46ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Авангард - Барыс, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Фаворит должен уверенно забирать свое
Валентин Васильев

Омский «Авангард» завершит 2025 год домашним матчем с «Барысом» из Астаны. Выбираем интересный вариант для прогноза на российско-казахстанское противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Авангард» (Омск, Россия)

30.12.2025, Вт

16:30 МСК

«Барыс» (Астана, Казахстан)

П1 - 1.40

Х - 5.60

П2 - 6.40

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Авангард»45825248-179
«Барыс»25845179-248

Последние пять матчей  «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2025«Авангард»

4:3 Б

«Лада»

КХЛ

26.12.2025«Авангард»

2:1 Б

«Металлург»

КХЛ

24.12.2025«Авангард»

4:3 ОТ

«Нефтехимик»

КХЛ

20.12.2025«Локомотив»

0:3

«Авангард»

КХЛ

18.12.2025«Нефтехимик»

0:3

«Авангард»

КХЛ

Последние пять матчей «Барыса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.12.2025«Барыс»

1:4

«Амур»

КХЛ

25.12.2025«Барыс»

1:4

«Автомобилист»

КХЛ

23.12.2025«Барыс»

0:2

«Трактор»

КХЛ

21.12.2025«Барыс»

1:5

«Сочи»

КХЛ

18.12.2025«Динамо» М

2:4

«Барыс»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Авангард» идет вторым на «Востоке», «Барыс» делит 9-10 места по набранным очкам с «Сибирью».

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Металлург Мг382323226149-10260
2Авангард382033039131-9555
3Ак Барс4023121112119-10254
4Автомобилист3917230314121-9747
5Нефтехимик4115412118114-12543
6Трактор4013313218128-12939
7Амур401411421891-10838
8Салават Юлаев4014121220100-10537
9Барыс41941422198-12634
10Сибирь40618222190-13134
11Адмирал38822431985-11131

Прогноз на матч

Свернуть

«Авангард» в концовке года подтверждает статус одного из главных фаворитов лиги. Победная серия омичей насчитывает уже пять матчей. Правда, в трех последних им трех периодов для успеха не хватало: один раз дожали соперника в овертайме и еще дважды - в серии буллитов. На этот раз сибиряки, по идее, должны обойтись без излишних стрессов. 

«Барыс» из четырех последовательных матчей на своем льду не выиграл ни одного, причем трижды уступал крупно. На фоне этой серии недавние победы над «Динамо» в Москве и «Спартаком» в Астане выглядят вдвойне удивительными.

Класс команд в паре объективно несопоставим. Поэтому тут прогнозируем победу фаворита с форой (-1.5).

Трансляции

Свернуть

Тематические каналы «KHL» и «KHL Prime» покажут игру в Омске в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI установила коэффициент 1.40 на победу одного из лидеров конференции. Котировка на успех гостей ровно на 5 пунктов выше. Ничья идет в линии за 5.60.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Авангард» - «Барыс»?

Эксперты считают омский коллектив явным фаворитом в матче. 

Где купить билет на матч «Авангард» - «Барыс»?

Для приобретения билета надежнее всего воспользоваться официальным сайтом омского клуба. Стоимость начинается с 390 рублей.

Кто выиграет КХЛ?

Топ-3 фаворитов чемпионата от PARI сейчас выглядит следующим образом:

  1. «Локомотив» - 3.10
  2. «Металлург» - 3.70
  3. «Авангард» - 6.50.

На триумф «Барыса» в КХЛ можно поставить с коэффициентом 400.00.

