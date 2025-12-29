Авангард - Барыс, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Авангард» в концовке года подтверждает статус одного из главных фаворитов лиги. Победная серия омичей насчитывает уже пять матчей. Правда, в трех последних им трех периодов для успеха не хватало: один раз дожали соперника в овертайме и еще дважды - в серии буллитов. На этот раз сибиряки, по идее, должны обойтись без излишних стрессов.

«Барыс» из четырех последовательных матчей на своем льду не выиграл ни одного, причем трижды уступал крупно. На фоне этой серии недавние победы над «Динамо» в Москве и «Спартаком» в Астане выглядят вдвойне удивительными.

Класс команд в паре объективно несопоставим. Поэтому тут прогнозируем победу фаворита с форой (-1.5).