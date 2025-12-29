Авангард - Барыс, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Омский «Авангард» завершит 2025 год домашним матчем с «Барысом» из Астаны. Выбираем интересный вариант для прогноза на российско-казахстанское противостояние.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Авангард»
|45
|8
|25
|248-179
|«Барыс»
|25
|8
|45
|179-248
Последние пять матчей «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2025
|«Авангард»
4:3 Б
«Лада»
КХЛ
|26.12.2025
|«Авангард»
2:1 Б
«Металлург»
КХЛ
|24.12.2025
|«Авангард»
4:3 ОТ
«Нефтехимик»
КХЛ
|20.12.2025
|«Локомотив»
0:3
«Авангард»
КХЛ
|18.12.2025
|«Нефтехимик»
0:3
«Авангард»
КХЛ
Последние пять матчей «Барыса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.12.2025
|«Барыс»
1:4
«Амур»
КХЛ
|25.12.2025
|«Барыс»
1:4
«Автомобилист»
КХЛ
|23.12.2025
|«Барыс»
0:2
«Трактор»
КХЛ
|21.12.2025
|«Барыс»
1:5
«Сочи»
КХЛ
|18.12.2025
|«Динамо» М
2:4
«Барыс»
КХЛ
«Авангард» идет вторым на «Востоке», «Барыс» делит 9-10 места по набранным очкам с «Сибирью».
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|23
|2
|3
|2
|2
|6
|149-102
|60
|2
|Авангард
|38
|20
|3
|3
|0
|3
|9
|131-95
|55
|3
|Ак Барс
|40
|23
|1
|2
|1
|1
|12
|119-102
|54
|4
|Автомобилист
|39
|17
|2
|3
|0
|3
|14
|121-97
|47
|5
|Нефтехимик
|41
|15
|4
|1
|2
|1
|18
|114-125
|43
|6
|Трактор
|40
|13
|3
|1
|3
|2
|18
|128-129
|39
|7
|Амур
|40
|14
|1
|1
|4
|2
|18
|91-108
|38
|8
|Салават Юлаев
|40
|14
|1
|2
|1
|2
|20
|100-105
|37
|9
|Барыс
|41
|9
|4
|1
|4
|2
|21
|98-126
|34
|10
|Сибирь
|40
|6
|1
|8
|2
|2
|21
|90-131
|34
|11
|Адмирал
|38
|8
|2
|2
|4
|3
|19
|85-111
|31
«Авангард» в концовке года подтверждает статус одного из главных фаворитов лиги. Победная серия омичей насчитывает уже пять матчей. Правда, в трех последних им трех периодов для успеха не хватало: один раз дожали соперника в овертайме и еще дважды - в серии буллитов. На этот раз сибиряки, по идее, должны обойтись без излишних стрессов.
«Барыс» из четырех последовательных матчей на своем льду не выиграл ни одного, причем трижды уступал крупно. На фоне этой серии недавние победы над «Динамо» в Москве и «Спартаком» в Астане выглядят вдвойне удивительными.
Класс команд в паре объективно несопоставим. Поэтому тут прогнозируем победу фаворита с форой (-1.5).
Тематические каналы «KHL» и «KHL Prime» покажут игру в Омске в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Барыс» нет
Букмекерская контора PARI установила коэффициент 1.40 на победу одного из лидеров конференции. Котировка на успех гостей ровно на 5 пунктов выше. Ничья идет в линии за 5.60.
Эксперты считают омский коллектив явным фаворитом в матче.
Для приобретения билета надежнее всего воспользоваться официальным сайтом омского клуба. Стоимость начинается с 390 рублей.
Топ-3 фаворитов чемпионата от PARI сейчас выглядит следующим образом:
На триумф «Барыса» в КХЛ можно поставить с коэффициентом 400.00.