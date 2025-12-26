Ведомости
Авангард - Нефтехимик, прогноз на 24 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Омичи вошли во вкус побед - гостям ничего не светит?
Валентин Васильев

Всего неделю назад «Нефтехимик» с «Авангардом» соперничали в Нижнекамске, а теперь сразятся в Омске. От перемены площадок исход не изменится?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Авангард» (Омск)

20.12.2025, Сб

16:30 МСК

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 

П1 - 1.50

Х - 5.00

П2 - 5.40

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Авангард»34221163-125
«Нефтехимик»21234125-163

Последние пять матчей  «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025«Локомотив»

0:3

«Авангард»

КХЛ

18.12.2025«Нефтехимик»

0:3

«Авангард»

КХЛ

16.12.2025«Сибирь»

4:2

«Авангард»

КХЛ

07.12.2025«Авангард»

7:5

«Спартак»

КХЛ

04.12.2025«Авангард»

5:2

«Сочи»

КХЛ

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2025«Металлург»

4:3

«Нефтехимик»

КХЛ

18.12.2025«Нефтехимик»

0:3

«Авангард»

КХЛ

16.12.2025«Нефтехимик»

2:5

«Торпедо»

КХЛ

07.12.2025«Нефтехимик»

1:3

«Ак Барс»

КХЛ

05.12.2025«Нефтехимик»

2:1 ОТ

«Металлург»

КХЛ

Место в турнирной таблице

«Авангард» пока только третий на «Западе», но имеет два матча в запасе относительно «Металлурга», и четыре - относительно «Ак Барса». «Нефтехимик» замыкает топ-5.

КомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1. Металлург Мг372323126148-10059
2. Ак Барс3922121112116-10052
3. Авангард352021039121-8849
4. Автомобилист3715230314112-9643
5. Нефтехимик3814312018102-11838
6. Трактор3711313217118-12535
7. Амур371211421781-10134
8. Барыс38941421896-11634
9. Салават Юлаев371311121992-9833
10. Адмирал35822421779-10130
11. Сибирь37508222083-12230

Прогноз на матч

«Авангард» очень мощно выглядит в последнее время: на своем льду в три шайбы обыграл «Сочи» и в две - «Спартак», в гостях с одинаковым счетом 3:0 разгромил «Нефтехимик» и главного фаворита всего чемпионата - «Локомотив». На этом фоне поражение от «Сибири» выглядит досадным недоразумением. 

«Нефтехимик», напротив, после победы над «Металлургом» угодили в затяжную серию неудач - четыре последовательных поражения, причем три из них - дома, в том числе от омичей.

«Авангард» ошарашил соперника тремя безответными голами в первом периоде и в оставшееся время умело довел дело до виктории. Голкипер гостей Никита Серебряков отразил 33 броска и сделал первый «сухарь» в сезоне.

Учитывая форму и статистику команд, победа фаворита с форой (-1.5) выглядит, на наш взгляд, вполне реальным исходом.

Трансляции

Посмотреть игру в прямом эфире можно на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Потери

«Локомотив»: нет

«Нефтехимик»: нет

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI умножит на полтора номинал сыгравшей ставки на победу хозяев площадки. Коэффициент на гостей более чем в три раза выше - 5.40. Успешный прогноз на ничью обещает пятикратный выигрыш.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Авангард» - «Нефтехимик»?

Эксперты считают явными фаворитами пары хозяев льда. Последняя встреча команд в Омске, 1 ноября, принесла победу сибирякам - 2:1. 

Где купить билет на матч «Авангард» - «Нефтехимик»?

Проще и надежнее всего «обилетиться» можно на официальном сайте омского клуба. Диапазон цен широкий - от 90 до 7 500 рублей.

