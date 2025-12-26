Авангард - Нефтехимик, прогноз на 24 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Всего неделю назад «Нефтехимик» с «Авангардом» соперничали в Нижнекамске, а теперь сразятся в Омске. От перемены площадок исход не изменится?
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Авангард»
|34
|2
|21
|163-125
|«Нефтехимик»
|21
|2
|34
|125-163
Последние пять матчей «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|«Локомотив»
0:3
«Авангард»
КХЛ
|18.12.2025
|«Нефтехимик»
0:3
«Авангард»
КХЛ
|16.12.2025
|«Сибирь»
4:2
«Авангард»
КХЛ
|07.12.2025
|«Авангард»
7:5
«Спартак»
КХЛ
|04.12.2025
|«Авангард»
5:2
«Сочи»
КХЛ
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2025
|«Металлург»
4:3
«Нефтехимик»
КХЛ
|18.12.2025
|«Нефтехимик»
0:3
«Авангард»
КХЛ
|16.12.2025
|«Нефтехимик»
2:5
«Торпедо»
КХЛ
|07.12.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«Ак Барс»
КХЛ
|05.12.2025
|«Нефтехимик»
2:1 ОТ
«Металлург»
КХЛ
«Авангард» пока только третий на «Западе», но имеет два матча в запасе относительно «Металлурга», и четыре - относительно «Ак Барса». «Нефтехимик» замыкает топ-5.
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1. Металлург Мг
|37
|23
|2
|3
|1
|2
|6
|148-100
|59
|2. Ак Барс
|39
|22
|1
|2
|1
|1
|12
|116-100
|52
|3. Авангард
|35
|20
|2
|1
|0
|3
|9
|121-88
|49
|4. Автомобилист
|37
|15
|2
|3
|0
|3
|14
|112-96
|43
|5. Нефтехимик
|38
|14
|3
|1
|2
|0
|18
|102-118
|38
|6. Трактор
|37
|11
|3
|1
|3
|2
|17
|118-125
|35
|7. Амур
|37
|12
|1
|1
|4
|2
|17
|81-101
|34
|8. Барыс
|38
|9
|4
|1
|4
|2
|18
|96-116
|34
|9. Салават Юлаев
|37
|13
|1
|1
|1
|2
|19
|92-98
|33
|10. Адмирал
|35
|8
|2
|2
|4
|2
|17
|79-101
|30
|11. Сибирь
|37
|5
|0
|8
|2
|2
|20
|83-122
|30
«Авангард» очень мощно выглядит в последнее время: на своем льду в три шайбы обыграл «Сочи» и в две - «Спартак», в гостях с одинаковым счетом 3:0 разгромил «Нефтехимик» и главного фаворита всего чемпионата - «Локомотив». На этом фоне поражение от «Сибири» выглядит досадным недоразумением.
«Нефтехимик», напротив, после победы над «Металлургом» угодили в затяжную серию неудач - четыре последовательных поражения, причем три из них - дома, в том числе от омичей.
«Авангард» ошарашил соперника тремя безответными голами в первом периоде и в оставшееся время умело довел дело до виктории. Голкипер гостей Никита Серебряков отразил 33 броска и сделал первый «сухарь» в сезоне.
Учитывая форму и статистику команд, победа фаворита с форой (-1.5) выглядит, на наш взгляд, вполне реальным исходом.
Посмотреть игру в прямом эфире можно на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Нефтехимик»: нет
Эксперты считают явными фаворитами пары хозяев льда. Последняя встреча команд в Омске, 1 ноября, принесла победу сибирякам - 2:1.
Проще и надежнее всего «обилетиться» можно на официальном сайте омского клуба. Диапазон цен широкий - от 90 до 7 500 рублей.