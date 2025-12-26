Авангард - Нефтехимик, прогноз на 24 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Авангард» очень мощно выглядит в последнее время: на своем льду в три шайбы обыграл «Сочи» и в две - «Спартак», в гостях с одинаковым счетом 3:0 разгромил «Нефтехимик» и главного фаворита всего чемпионата - «Локомотив». На этом фоне поражение от «Сибири» выглядит досадным недоразумением.

«Нефтехимик», напротив, после победы над «Металлургом» угодили в затяжную серию неудач - четыре последовательных поражения, причем три из них - дома, в том числе от омичей.

«Авангард» ошарашил соперника тремя безответными голами в первом периоде и в оставшееся время умело довел дело до виктории. Голкипер гостей Никита Серебряков отразил 33 броска и сделал первый «сухарь» в сезоне.

Учитывая форму и статистику команд, победа фаворита с форой (-1.5) выглядит, на наш взгляд, вполне реальным исходом.