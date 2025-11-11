Азербайджан - Исландия, 13 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Сенсационные успехи «Карабаха» в Лиге чемпионов привлекли внимание футбольной Европы к Азербайджану. Сборной страны пока далеко в плане успешности до своего лучшего клуба, но косвенно вмешаться в распределение путевок в плей-офф она еще в состоянии. Азербайджанцы неожиданно отняли очки у украинцев, а теперь могут помочь им. Удастся ли?
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 5-й тур
Стадион: «Нефтчи Арена» (Баку, Азербайджан)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Азербайджан
|0
|1
|1
|1-6
|Исландия
|1
|1
|0
|6-1
Последние пять матчей сборной Азербайджана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.10.2025
|Украина
2:1
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Франция
3:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Азербайджан
1:1
Украина
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Исландия
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Азербайджан
1:2
Венгрия
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Исландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.10.2025
|Исландия
2:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Исландия
3:5
Украина
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Франция
2:1
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Исландия
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Северная Ирландия
1:0
Исландия
Товарищеский матч
После четырех туров Азербайджан занимает четвертое место, Исландия - третье.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|2. Украина
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|3. Исландия
|4
|1
|1
|2
|11-9
|4
|4. Азербайджан
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
Исландцы пока идут только третьими по дистанции отборочного турнира, но именно они выдали главную сенсацию квалификации в этой группе. Месяц назад они не заробели перед лицом вице-чемпионов мира и сделали почетную ничью с Францией - 2:2. Для сравнения: украинцы тоже пропустили от «трехцветных» пару мячей, но в ответ не забили ничего. Естественно, исландцы надеются подняться на одну ступеньку выше в таблице и попытать счастья в плей-офф. Но для этого им обязательно нужно побеждать в Баку. В противном случае стратегическое преимущество в очном противостоянии получит Украина. Желто-синим будет достаточно не проиграть в шестом туре в Исландии, тогда как хозяев спасет только победа.
Азербайджанцы, конечно же, не забыли 0:5 в Исландии в первом круге квалификации и дома будут биться в том числе за престиж. Обе команды очень много пропускают. У хозяев этот показатель в последних 10 матчах составляет в среднем 2.4 мяча, у гостей - 2. «Обе забьют» при таких вводных - вполне реальный сценарий игры в Баку.
На территории РФ игру в столице Азербайджана покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Рза Джафаров («Нефтчи»), Шахрудин Магомедалиев («Карабах»), Айдын Байрамов («Зире»), Салахат Агаев («Габала»).
Защитники: Аббас Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов, Бадави Гусейнов (все – «Карабах»), Антон Кривоцюк («Тэджон Хана», Южная Корея), Гисмат Алыев («Зире»), Рахман Дашдамиров («Сабах»), Эльвин Бадалов («Нефтчи»), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Руфат Аббасов («Шамахы»).
Полузащитники: Сабухи Абдуллазаде («Сумгайыт»), Джейхун Нуриев («Зире»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Анатолий Нуриев, Абдула Хайбулаев (оба – «Сабах), Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван»), Руфат Абдуллазаде («Вараждин», Хорватия).
Нападающие: Нариман Ахундзаде («Карабах»), Ренат Дадашов («Мотор», Польша), Рустам Ахмедзаде («Сумгайыт»), Хаял Алиев («Сабах»).
Главный тренер: Айхан Аббасов.
Вратари: Элиас Рафн Олафссон («Митьюлланн», Дания), Хакон Рафн Вальдимарссон («Брентфорд», Англия), Антон Ари Эйнарссон («Брейдаблик»).
Защитники: Логи Томассон («Самсунспор», Турция), Даниэль Лео Гретарссон («Сеннерюск», Дания), Хьердур Бьергвин Магнуссон («Левадиакос», Греция), Арон Эйнар Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Сверрир Инги Ингасон («Панатинаикос», Греция), Виктор Пальссон («Хорсенс», Дания), Бьярки Стейн Бьяркассон («Венеция», Италия).
Полузащитники: Микаэль Эгиль Эллертссон («Дженоа», Италия), Гисли Торддарсон («Лех», Польша), Исак Бергман Йоханнессон («Кельн», Германия), Хакон Арнар Харальдссон («Лилль», Франция), Андри Фаннар Бальдурссон («Касымпаша», Турция), Стефан Тейтур Торддарсон («Престон», Англия), Йон Дагур Торстейнссон («Герта», Германия), Кристьян Хлинссон («Твенте», Нидерланды), Йоханн Берг Гудмундссон («Аль-Дафра», ОАЭ), Микаэль Невилл Андерссон («Юргорден», Швеция).
Нападающие: Андри Гудьонсен («Блэкберн», Англия), Бриньольфур Виллумссон («Гронинген», Нидерланды), Альберт Гудьонсен («Фиорентина», Италия), Даниэль Гудьонсен («Мальме», Швеция).
Главный тренер: Арнар Гуннлаугссон.
БК PARI установила высокий коэффициент 5.90 на успех хозяев поля. Котировка на ничью несколько ниже, но тоже выглядит заманчиво - 4.10. Успех исландцев идет в линии букмекера за 1.55.
PARI оценила коэффициентом 7.50 вероятность двух вариантов победы гостей - 1:0 и 2:0.
Игру в Баку покажет онлайн-кинотеатр Okko.