Азербайджан - Исландия, 13 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Исландцы пока идут только третьими по дистанции отборочного турнира, но именно они выдали главную сенсацию квалификации в этой группе. Месяц назад они не заробели перед лицом вице-чемпионов мира и сделали почетную ничью с Францией - 2:2. Для сравнения: украинцы тоже пропустили от «трехцветных» пару мячей, но в ответ не забили ничего. Естественно, исландцы надеются подняться на одну ступеньку выше в таблице и попытать счастья в плей-офф. Но для этого им обязательно нужно побеждать в Баку. В противном случае стратегическое преимущество в очном противостоянии получит Украина. Желто-синим будет достаточно не проиграть в шестом туре в Исландии, тогда как хозяев спасет только победа.

Азербайджанцы, конечно же, не забыли 0:5 в Исландии в первом круге квалификации и дома будут биться в том числе за престиж. Обе команды очень много пропускают. У хозяев этот показатель в последних 10 матчах составляет в среднем 2.4 мяча, у гостей - 2. «Обе забьют» при таких вводных - вполне реальный сценарий игры в Баку.