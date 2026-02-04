Ведомости
3 февраля 18:42

Али Багов – Искандар Мамадалиев, 6 февраля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Без шансов для представителя Таджикистана?
Александр Бокулёв
Источник: ACA

У россиян Али Багова и Эдуарда Вартаняна был запланирован реванш на ACA 200. Но последний снялся из-за проблем со здоровьем. На замену вышел таджикистанец Искандар Мамадалиев. Сумеет ли он устроить сенсацию в бою полусредней весовой категории (до 77,6 кг)?

Статистика

Багов

 

Мамадалиев

Россия

Страна

Таджикистан

35

Возраст

27

48

Бои

8

35 (4 / 24 / 7 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

6 (1 / 0 / 4 / 1)

12 (8 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

1

Без результата

0

1 (легкий вес)

Место в рейтинге ACA

175

Рост (см)

180

180

Размах рук (см)

183

Али Багов

Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности – кабардинец. Завоевал регалии в грэпплинге, джиу-джитсу и боевом самбо. В профессиональных MMA выступает с 2009 г., имеет опыт боев в легкой и полусредней весовых категориях. С 2014-го бьется под эгидой ACA (ранее – ACB). Трижды проигрывал Абдул-Азизу Абдулвахабову в боях за пояс в легком весе, в 2015-м победил в Гран-при в этой категории. В 2018-м одолел Абдулвахабова в трилогии и забрал титул, который защитил один раз. В 2020-м бился за пояс в полусреднем весе, но уступил Мураду Абдулаеву. В последнем поединке в октябре нокаутировал Дави Рамоса во втором раунде.

Искандар Мамадалиев

В профессиональных ММА выступает с 2020 г. С 2024 г. бьется в ACA. В лиге выиграл два первых поединка, но в последнем бою в декабре был нокаутирован во втором раунде Винисиусом Крузом.

Сравнение коэффициентов

 Победа БаговаПобеда МамадалиеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,087,701,751,95

Прогноз на бой

Разница в опыте и классе спортсменов очень велика. Трудно представить, за счет чего Мамадалиев может сотворить апсет. Не верят в это и букмекеры. Вполне вероятно, что Багов будет доминировать – прежде всего, в партере.

Россиянин – базовый борец, который делает ставку на клинчи, тейкдауны и контроль на нижнем этаже, а также владеет широким арсеналом сабмишенов. Рискнем предположить, что ему удастся не просто победить таджикистанца, а сделать это досрочно. Соответствующий маркет появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Багов – Мамадалиев

Турнир АСА 200 стартует в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу, 6 февраля, в 15:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому бой Багов Мамадалиев стоит ожидать около 21:00 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:30 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Артём Резников (Казахстан) – Юсуп-Хаджи Зубариев (Россия). Легкий вес;
  • Александр Маслов (Россия) – Карлос Фелипе (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Махарбек Каргинов (Россия) – Бехруз Зукуров (Таджикистан). Полулегкий вес;
  • Виталий Слипенко (Россия) – Асланбек Кодзаев (Россия). Полусредний вес;
  • Григор Матевосян (Армения) – Руслан Габараев (Россия). Полутяжелый вес;
  • Руслан Шамилов (Россия) – Рене Пессоа (Бразилия). Средний вес;
  • Алексей Полпудников (Россия) – Расул Магомедов (Россия). Полусредний вес;
  • Курбан Тайгибов (Россия) – Саид Хатиев (Россия). Полулегкий вес;
  • Давлатманд Чупонов (Таджикистан) – Богдан Плутахин (Россия). Легкий вес;
  • Денис Смолдарев (Эстония) – Даниил Мацола (Россия). Тяжелый вес;
  • Умалат Исрапилов (Россия) – Ерасыл Шукатаев (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Шадид Абдурзаков (Россия) – Али Машрапов (Кыргызстан). Легкий вес.

