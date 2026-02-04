Али Багов – Искандар Мамадалиев, 6 февраля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
У россиян Али Багова и Эдуарда Вартаняна был запланирован реванш на ACA 200. Но последний снялся из-за проблем со здоровьем. На замену вышел таджикистанец Искандар Мамадалиев. Сумеет ли он устроить сенсацию в бою полусредней весовой категории (до 77,6 кг)?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Багов
Мамадалиев
Россия
Страна
Таджикистан
35
Возраст
27
48
Бои
8
35 (4 / 24 / 7 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
6 (1 / 0 / 4 / 1)
12 (8 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
1
Без результата
0
1 (легкий вес)
Место в рейтинге ACA
–
175
Рост (см)
180
180
Размах рук (см)
183
Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности – кабардинец. Завоевал регалии в грэпплинге, джиу-джитсу и боевом самбо. В профессиональных MMA выступает с 2009 г., имеет опыт боев в легкой и полусредней весовых категориях. С 2014-го бьется под эгидой ACA (ранее – ACB). Трижды проигрывал Абдул-Азизу Абдулвахабову в боях за пояс в легком весе, в 2015-м победил в Гран-при в этой категории. В 2018-м одолел Абдулвахабова в трилогии и забрал титул, который защитил один раз. В 2020-м бился за пояс в полусреднем весе, но уступил Мураду Абдулаеву. В последнем поединке в октябре нокаутировал Дави Рамоса во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2020 г. С 2024 г. бьется в ACA. В лиге выиграл два первых поединка, но в последнем бою в декабре был нокаутирован во втором раунде Винисиусом Крузом.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Разница в опыте и классе спортсменов очень велика. Трудно представить, за счет чего Мамадалиев может сотворить апсет. Не верят в это и букмекеры. Вполне вероятно, что Багов будет доминировать – прежде всего, в партере.
Россиянин – базовый борец, который делает ставку на клинчи, тейкдауны и контроль на нижнем этаже, а также владеет широким арсеналом сабмишенов. Рискнем предположить, что ему удастся не просто победить таджикистанца, а сделать это досрочно. Соответствующий маркет появится ближе к турниру.
Турнир АСА 200 стартует в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу, 6 февраля, в 15:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому бой Багов – Мамадалиев стоит ожидать около 21:00 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:30 мск.