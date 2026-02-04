Али Багов – Искандар Мамадалиев, 6 февраля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Разница в опыте и классе спортсменов очень велика. Трудно представить, за счет чего Мамадалиев может сотворить апсет. Не верят в это и букмекеры. Вполне вероятно, что Багов будет доминировать – прежде всего, в партере.

Россиянин – базовый борец, который делает ставку на клинчи, тейкдауны и контроль на нижнем этаже, а также владеет широким арсеналом сабмишенов. Рискнем предположить, что ему удастся не просто победить таджикистанца, а сделать это досрочно. Соответствующий маркет появится ближе к турниру.