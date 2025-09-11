Асылжан Бакытжанулы — Евгений Ерохин, 14 сентября: прогноз на главный бой турнира ACA, трансляция и полный кард

Ерохин — очень опытный спортсмен, но возраст берет свое. Скорость снижается, рефлексы теряются, проседает выносливость. На пятираундовой дистанции ему наверняка будет очень тяжело конкурировать с Бакытжанулы, который как раз умеет делать поединки «вязкими» и выматывать соперников.

Вероятно, Ерохин сделает ставку на сильное начало, когда у него будет явный шанс финишировать оппонента. Все-таки нокаутирующий потенциал у россиянина высок, бокс у него отличный. Но и казахстанец понимает, что ввязываться в размены в стойке для него опасно. Наверняка он будет отвечать клинчами и попытками тейкдаунов.

В итоге, полагаем, Бакытжанулы, который хорошо держит удар, удастся затянуть поединок в пресловутые «глубокие воды». Ждем начало как минимум третьего раунда и согласимся с тем, что в таком формате у казахстанца больше шансов на победу.