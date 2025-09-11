Асылжан Бакытжанулы — Евгений Ерохин, 14 сентября: прогноз на главный бой турнира ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Турнир ACA 192 возглавит рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93,4 кг) между казахстанцем Асылжаном Бакытжанулы и россиянином Евгением Ерохиным, который вышел на замену своему соотечественнику Максиму Гришину. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Бакытжанулы
Ерохин
Казахстан
Страна
Россия
35
Возраст
39
22
Бои
38
16 (10 / 1 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
26 (20 / 1 / 5)
6 (2 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
11 (6 / 0 / 5)
0
Без результата
1
11
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона ACA
13
187
Рост (см)
185
191
Размах рук (см)
189
В профессиональных MMA выступает с 2015 года. Большую часть карьеры провел в лигах Alash Pride и ACA, а затем бился в Naiza FC, UAE Warriors, RCC и «Нашем Деле». В последнем поединке в июне вернулся в ACA и уступил Григору Матевосяну единогласным решением судей.
В профессиональных ММА выступает с 2009 года. Был чемпионом MFP и Open FC в полутяжелом весе. С 2022-го постоянно бьется под эгидой ACA. В последнем поединке в феврале уступил Муслиму Магомедову единогласным решением судей.
Ерохин — очень опытный спортсмен, но возраст берет свое. Скорость снижается, рефлексы теряются, проседает выносливость. На пятираундовой дистанции ему наверняка будет очень тяжело конкурировать с Бакытжанулы, который как раз умеет делать поединки «вязкими» и выматывать соперников.
Вероятно, Ерохин сделает ставку на сильное начало, когда у него будет явный шанс финишировать оппонента. Все-таки нокаутирующий потенциал у россиянина высок, бокс у него отличный. Но и казахстанец понимает, что ввязываться в размены в стойке для него опасно. Наверняка он будет отвечать клинчами и попытками тейкдаунов.
В итоге, полагаем, Бакытжанулы, который хорошо держит удар, удастся затянуть поединок в пресловутые «глубокие воды». Ждем начало как минимум третьего раунда и согласимся с тем, что в таком формате у казахстанца больше шансов на победу.
Турнир АСА 192 стартует в Алматы на «Almaty Arena» в воскресенье, 14 сентября, в 15:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому главный бой Бакытжанулы — Ерохин стоит ожидать около 21:00 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 20:40 мск.