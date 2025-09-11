Ведомости
Асылжан Бакытжанулы — Евгений Ерохин, 14 сентября: прогноз на главный бой турнира ACA, трансляция и полный кард

Казахстанец заберет победу на домашнем шоу в Алматы?
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Турнир ACA 192 возглавит рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93,4 кг) между казахстанцем Асылжаном Бакытжанулы и россиянином Евгением Ерохиным, который вышел на замену своему соотечественнику Максиму Гришину. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Статистика

Бакытжанулы

 

Ерохин

Казахстан

Страна

Россия

35

Возраст

39

22

Бои

38

16 (10 / 1 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

26 (20 / 1 / 5)

6 (2 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

11 (6 / 0 / 5)

0

Без результата

1

11

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона ACA

13

187

Рост (см)

185

191

Размах рук (см)

189

Асылжан Бакытжанулы

В профессиональных MMA выступает с 2015 года. Большую часть карьеры провел в лигах Alash Pride и ACA, а затем бился в Naiza FC, UAE Warriors, RCC и «Нашем Деле». В последнем поединке в июне вернулся в ACA и уступил Григору Матевосяну единогласным решением судей.

Евгений Ерохин

В профессиональных ММА выступает с 2009 года. Был чемпионом MFP и Open FC в полутяжелом весе. С 2022-го постоянно бьется под эгидой ACA. В последнем поединке в феврале уступил Муслиму Магомедову единогласным решением судей. 

Сравнение коэффициентов

 Победа БакытжанулыПобеда ЕрохинаТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,303,502,301,55

Прогноз на бой

Ерохин — очень опытный спортсмен, но возраст берет свое. Скорость снижается, рефлексы теряются, проседает выносливость. На пятираундовой дистанции ему наверняка будет очень тяжело конкурировать с Бакытжанулы, который как раз умеет делать поединки «вязкими» и выматывать соперников.

Вероятно, Ерохин сделает ставку на сильное начало, когда у него будет явный шанс финишировать оппонента. Все-таки нокаутирующий потенциал у россиянина высок, бокс у него отличный. Но и казахстанец понимает, что ввязываться в размены в стойке для него опасно. Наверняка он будет отвечать клинчами и попытками тейкдаунов.

В итоге, полагаем, Бакытжанулы, который хорошо держит удар, удастся затянуть поединок в пресловутые «глубокие воды». Ждем начало как минимум третьего раунда и согласимся с тем, что в таком формате у казахстанца больше шансов на победу.

Полный кард, где смотреть бой Бакытжанулы — Ерохин

Турнир АСА 192 стартует в Алматы на «Almaty Arena» в воскресенье, 14 сентября, в 15:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому главный бой Бакытжанулы Ерохин стоит ожидать около 21:00 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 20:40 мск.

Основной кард

  • Асылжан Бакытжанулы (Казахстан) Евгений Ерохин (Россия). Полутяжелый вес;
  • Артём Резников (Казахстан) — Рауш Манфио (Бразилия). Полусредний вес;
  • Мхитар Барсегян (Армения) — Азан Гафоров (Таджикистан). Наилегчайший вес;
  • Даурен Ермеков (Казахстан) — Крис Ханикатт (США). Средний вес;
  • Саид Хатиев (Россия) — Багдос Олжабас (Казахстан). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Бехруз Зухуров (Таджикистан) — Мурад Магомедов (Россия). Полулегкий вес;
  • Оганес Восканян (Армения) — Серик Разгалиев (Казахстан). Полусредний вес;
  • Лом-Али Нальгиев (Россия) — Сидни Аутло (США). Легкий вес;
  • Адиль Боранбаев (Казахстан) — Али Машрапов (Кыргызстан). Полусредний вес;
  • Хасан Анваров (Узбекистан) — Ерасыл Шукатаев (Казахстан). Легчайший вес;
  • Шергазы Кенжебаев (Кыргызстан) — Карлос Агусто (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Мухитдин Холов (Таджикистан) — Чермен Гобаев (Россия). Легчайший вес;
  • Имам Витаханов (Россия) — Заур Гаджиев (Азербайджан). Легкий вес.

