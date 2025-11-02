Ведомости
Балтика — Ахмат, 2 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Талалаев против Черчесова - жара гарантирована!
Валентин Васильев

На первое воскресенье ноября в чемпионате страны по футболу запланировано три матча. В другие времена афиша «Балтика» - «Ахмат» не вызвала бы учащенного сердцебиения у болельщиков. Но присутствие на лавках команд взрывных Талалаева и Черчесова гарантирует жесткое и бескомпромиссное противостояние на поле. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

02.11.2025, Вс

17:00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 2.60

Х - 3.10

П2 - 2.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: главный – Иван Абросимов, помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Рафаэль Шафеев; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»911124-25
«Ахмат»111925-24

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Пари НН»

0:0

«Балтика»

РПЛ

23.10.2025«Балтика»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

19.10.2025«Рубин»

0:3

«Балтика»

РПЛ

05.10.2025«Балтика»

2:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

01.10.2025«Балтика»

3:0

«Акрон»

Кубок России

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2025«Ахмат»

2:4

«Сочи»

РПЛ

22.10.2025«Рубин» 

3:3, пен. 4:3

«Ахмат»

Кубок России 

19.10.2025«Динамо» Москва 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

04.10.2025«Краснодар» 

2:0

«Ахмат»

РПЛ

30.09.2025«Ахмат»

0:1

«Оренбург»

Кубок России

Место в таблице

Перед очной встречей балтийцы опережают грозненцев в таблице на восемь очков и четыре позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1493225-1330
2. Краснодар1392225-729
3. Локомотив1376030-1727
4. Зенит1375126-1126
5. Балтика1366118-624
6. Спартак1364321-1822
7. Рубин1353515-1918
8. Динамо Москва1344521-2116
9. Ахмат1344518-1916
10. Ростов1336411-1415
11. Крылья Советов1334617-2313
12. Акрон1326515-1912
13. Динамо Махачкала132566-1611
14. Сочи1322911-308
15. Оренбург1315714-248
16. Пари НН1421119-257

Прогноз на матч

Одна из самых бескомпромиссных пар Премьер-лиги: за 21 предыдущий матч эти команды только однажды разошлись миром. Нет никаких сомнений, что и в это воскресенье тренеры будут настраивать своих футболистов только на победу - трудно представить максималистов Талалаева и Черчесова опасливо оберегающими нули на табло. 

«Балтика» всего с одним поражением, и то кубковым, прошла октябрь. В четырех из пяти матчей калининградцы сыграли на ноль в обороне. А вот «Ахмат» после мощного рывка с новым тренером столь же резко затормозил. Безвыигрышная серия команды уже достигла пяти игр. Оборвать ее Черчесов постарается в Калининграде.

Понятно, что фаворит в этой паре - «Балтика». Но многочисленные потери Талалаева в некоторой степени уравнивают шансы команд. Тем не менее авантюрной игры с обеих сторон ждать не стоит. И те, и другие попытаются сработать максимально собранно и дисциплинированно. Кажется, если голы на «Ростех Арене» и случатся, то только в исполнении одной команды. Наш прогноз: обе забьют - нет. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

В прямом эфире игру в Калининграде покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Балтика»: Мендель (травма), И. Петров, Бевеев, Титков, Гассама (все - дисквалификации)

«Ахмат»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ахмат»:

Позиция«Балтика»«Ахмат»Позиция
Вратарь67. Бориско88. ШелияВратарь
Защитник2. Варатынов55. ТодоровичЗащитник
Защитник4. Луна4. ИбишевЗащитник
Защитник25. Филин75. ГандриЗащитник
Полузащитник14. Ковач8. БогосавацЗащитник
Полузащитник11. Ковалев18. КамиловЗащитник
Полузащитник 77. Чивич14. ТалалПолузащитник 
Полузащитник15. Йенне70. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник69. Манелов9. МансильяПолузащитник
Полузащитник19. Пряхин20. СамородовНападающий
Нападающий91. Хиль13. КонатеНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета, что свидетельствует о непредсказуемости матча.  Победа хозяев котируется за 2.60, гостей - за 2.90, а ничья - за 3.10.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Балтика» - «Ахмат»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.00 - установлен на нулевую ничью.

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» - «Ахмат»?

Следить за игрой в Калининграде без оплаты можно на сайте официального букмекера РПЛ.

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Ахмат»

Билеты на матч доступны на официальным сайте «Балтики». Минимальная стоимость составляет 300 рублей.

