Балтика — Ахмат, 2 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Одна из самых бескомпромиссных пар Премьер-лиги: за 21 предыдущий матч эти команды только однажды разошлись миром. Нет никаких сомнений, что и в это воскресенье тренеры будут настраивать своих футболистов только на победу - трудно представить максималистов Талалаева и Черчесова опасливо оберегающими нули на табло.

«Балтика» всего с одним поражением, и то кубковым, прошла октябрь. В четырех из пяти матчей калининградцы сыграли на ноль в обороне. А вот «Ахмат» после мощного рывка с новым тренером столь же резко затормозил. Безвыигрышная серия команды уже достигла пяти игр. Оборвать ее Черчесов постарается в Калининграде.

Понятно, что фаворит в этой паре - «Балтика». Но многочисленные потери Талалаева в некоторой степени уравнивают шансы команд. Тем не менее авантюрной игры с обеих сторон ждать не стоит. И те, и другие попытаются сработать максимально собранно и дисциплинированно. Кажется, если голы на «Ростех Арене» и случатся, то только в исполнении одной команды. Наш прогноз: обе забьют - нет.