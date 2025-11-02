Балтика — Ахмат, 2 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На первое воскресенье ноября в чемпионате страны по футболу запланировано три матча. В другие времена афиша «Балтика» - «Ахмат» не вызвала бы учащенного сердцебиения у болельщиков. Но присутствие на лавках команд взрывных Талалаева и Черчесова гарантирует жесткое и бескомпромиссное противостояние на поле.
Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: главный – Иван Абросимов, помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Рафаэль Шафеев; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|9
|1
|11
|24-25
|«Ахмат»
|11
|1
|9
|25-24
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Пари НН»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|23.10.2025
|«Балтика»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|19.10.2025
|«Рубин»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|05.10.2025
|«Балтика»
2:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|01.10.2025
|«Балтика»
3:0
«Акрон»
Кубок России
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.10.2025
|«Ахмат»
2:4
«Сочи»
РПЛ
|22.10.2025
|«Рубин»
3:3, пен. 4:3
«Ахмат»
Кубок России
|19.10.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.10.2025
|«Краснодар»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.09.2025
|«Ахмат»
0:1
«Оренбург»
Кубок России
Перед очной встречей балтийцы опережают грозненцев в таблице на восемь очков и четыре позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|2. Краснодар
|13
|9
|2
|2
|25-7
|29
|3. Локомотив
|13
|7
|6
|0
|30-17
|27
|4. Зенит
|13
|7
|5
|1
|26-11
|26
|5. Балтика
|13
|6
|6
|1
|18-6
|24
|6. Спартак
|13
|6
|4
|3
|21-18
|22
|7. Рубин
|13
|5
|3
|5
|15-19
|18
|8. Динамо Москва
|13
|4
|4
|5
|21-21
|16
|9. Ахмат
|13
|4
|4
|5
|18-19
|16
|10. Ростов
|13
|3
|6
|4
|11-14
|15
|11. Крылья Советов
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|12. Акрон
|13
|2
|6
|5
|15-19
|12
|13. Динамо Махачкала
|13
|2
|5
|6
|6-16
|11
|14. Сочи
|13
|2
|2
|9
|11-30
|8
|15. Оренбург
|13
|1
|5
|7
|14-24
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
Одна из самых бескомпромиссных пар Премьер-лиги: за 21 предыдущий матч эти команды только однажды разошлись миром. Нет никаких сомнений, что и в это воскресенье тренеры будут настраивать своих футболистов только на победу - трудно представить максималистов Талалаева и Черчесова опасливо оберегающими нули на табло.
«Балтика» всего с одним поражением, и то кубковым, прошла октябрь. В четырех из пяти матчей калининградцы сыграли на ноль в обороне. А вот «Ахмат» после мощного рывка с новым тренером столь же резко затормозил. Безвыигрышная серия команды уже достигла пяти игр. Оборвать ее Черчесов постарается в Калининграде.
Понятно, что фаворит в этой паре - «Балтика». Но многочисленные потери Талалаева в некоторой степени уравнивают шансы команд. Тем не менее авантюрной игры с обеих сторон ждать не стоит. И те, и другие попытаются сработать максимально собранно и дисциплинированно. Кажется, если голы на «Ростех Арене» и случатся, то только в исполнении одной команды. Наш прогноз: обе забьют - нет.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире игру в Калининграде покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Мендель (травма), И. Петров, Бевеев, Титков, Гассама (все - дисквалификации)
«Ахмат»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|2. Варатынов
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|4. Луна
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|75. Гандри
|Защитник
|Полузащитник
|14. Ковач
|8. Богосавац
|Защитник
|Полузащитник
|11. Ковалев
|18. Камилов
|Защитник
|Полузащитник
|77. Чивич
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Йенне
|70. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Манелов
|9. Мансилья
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Пряхин
|20. Самородов
|Нападающий
|Нападающий
|91. Хиль
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета, что свидетельствует о непредсказуемости матча. Победа хозяев котируется за 2.60, гостей - за 2.90, а ничья - за 3.10.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.00 - установлен на нулевую ничью.
Следить за игрой в Калининграде без оплаты можно на сайте официального букмекера РПЛ.
Билеты на матч доступны на официальным сайте «Балтики». Минимальная стоимость составляет 300 рублей.