Балтика - Динамо Москва, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды начинали новый сезон в Москве: «Балтика» в качестве гостя, «Динамо» – хозяина поля. Недовольными остались и одни, и другие. Калининградцы забили супербыстрый гол ЦСКА на его поле, но даже ничью зацепить не смогли, уступив со счетом 1:2. В Петровском же парке голов не забивалось вовсе. После довольно многообещающего первого тайма бело-голубые впали в труднообъяснимую апатию и после перерыва не предложили «Крыльям Советов» вообще ничего интересного. Кто должен быть больше доволен этой нулевой ничьей, еще большой вопрос.

Неудовлетворенность собой и результатом в первом туре гарантирует повышенную мотивацию сторон во втором. Калининградцам будет крайне сложно сработать в обороне на ноль без Бориско, собравшегося в ЦСКА, но придумать что-нибудь в атаке они, безусловно, способны. Ждем обмена голами. «Бетбум» дает коэффициент 1.77 на «обе забьют».