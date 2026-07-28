Балтика - Динамо Москва, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Балтика - Динамо Москва, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составыОбновлено:
Полное содержание
Субботнюю программу второго тура чемпионата России по футболу закроет интригующее противостояние в Калининграде. «Балтика» принимает московское «Динамо». Рассмотрим противостояние команд Талалаева и Шварца с точки зрения предматчевых интриг и перспективных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не определены
Форма команд
История матчей:
|Действие
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|1
|5
|10
|13-28
|«Динамо» Москва
|10
|5
|1
|28-13
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.07.2026
|ЦСКА
2:1
«Балтика»
РПЛ
|19.07.2026
|«Краснодар»
1:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Тиквеш»
0:6
«Балтика»
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Тиквеш»
0:5
«Балтика»
Товарищеский матч
|26.06.2026
|«Акрон»
0:1
«Балтика»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2026
|«Динамо» (Москва)
0:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
5:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|18.07.2026
|«Акрон»
0:1
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|10.07.2026
|«Динамо» (Москва)
10:0
«Динамо-2»
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Динамо» (Москва)
2:1
«Оренбург»
Товарищеский матч
Место в таблице
После первого тура таблица РПЛ выглядит так:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо Махачкала
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|Динамо Москва
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Прогноз на матч
Обе команды начинали новый сезон в Москве: «Балтика» в качестве гостя, «Динамо» – хозяина поля. Недовольными остались и одни, и другие. Калининградцы забили супербыстрый гол ЦСКА на его поле, но даже ничью зацепить не смогли, уступив со счетом 1:2. В Петровском же парке голов не забивалось вовсе. После довольно многообещающего первого тайма бело-голубые впали в труднообъяснимую апатию и после перерыва не предложили «Крыльям Советов» вообще ничего интересного. Кто должен быть больше доволен этой нулевой ничьей, еще большой вопрос.
Неудовлетворенность собой и результатом в первом туре гарантирует повышенную мотивацию сторон во втором. Калининградцам будет крайне сложно сработать в обороне на ноль без Бориско, собравшегося в ЦСКА, но придумать что-нибудь в атаке они, безусловно, способны. Ждем обмена голами. «Бетбум» дает коэффициент 1.77 на «обе забьют».
Бонусы на матч
Трансляции
Составы команд
Потери
«Балтика»: Филин, Арбузов (оба - травмы)
«Динамо»: Маринкин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Динамо»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|81. Кукушкин
|99. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|4. Гассама
|7. Скопинцев
|Защитник
|Защитник
|21. Андерсон
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|2. Варатынов
|57. Рикардо
|Защитник
|Полузащитник
|23. Бевеев
|56. Зайдензаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|73. М. Петров
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. И. Петров
|21. Миранчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|91. Гладышев
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мендель
|11. Артур
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Хиль
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Сандро Шварц
|Главный тренер
Коэффициенты букмекеров
«Бетбум» установил высокие коэффициенты на игру: 2.85 на победу хозяев поля, 2.55 – на гостей и 3.25 – на ничью.
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Вопросы и ответы
Кто победит в матче «Балтика» – «Динамо»?
«Динамо» – крайне неудобный соперник для «Балтики»: всего одна победа при пяти ничьих и 10 поражениях. Неудивительно, что аналитики и теперь отдают небольшое предпочтение в паре москвичам.
Где бесплатно смотреть матч «Балтика» – «Динамо»?
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Где купить билеты на матч «Балтика» – «Динамо»?
Купить билеты на матч можно на официальном сайте балтийского клуба. Минимальная стоимость – 400 рублей.