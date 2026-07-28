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ГлавнаяПрогнозыБалтика - Динамо Москва, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Балтика - Динамо Москва, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Талалаев против Шварца - будет жарко!
Валентин Васильев
BetBoom
5/5Рейтинг
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  • Форма команд
  • Место в таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Субботнюю программу второго тура чемпионата России по футболу закроет интригующее противостояние в Калининграде. «Балтика» принимает московское «Динамо». Рассмотрим противостояние команд Талалаева и Шварца с точки зрения предматчевых интриг и перспективных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

01.08.2026, Сб

20:45 МСК

«Динамо» (Москва) 
П1 - 2.85

Х - 3.25

П2 - 2.55

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Действие ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»151013-28
«Динамо» Москва105128-13

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.07.2026ЦСКА

2:1

«Балтика»

РПЛ

19.07.2026«Краснодар»

1:1

«Балтика»

Товарищеский матч

11.07.2026«Тиквеш»

0:6

«Балтика»

Товарищеский матч

07.07.2026«Тиквеш»

0:5

«Балтика»

Товарищеский матч

26.06.2026«Акрон»

0:1

«Балтика»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2026«Динамо» (Москва)

0:0

«Крылья Советов»

РПЛ

18.07.2025«Динамо» Москва

5:2

ЦСКА

Товарищеский матч

18.07.2026«Акрон»

0:1

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

10.07.2026«Динамо» (Москва)

10:0

«Динамо-2»

Товарищеский матч

07.07.2026«Динамо» (Москва)

2:1

«Оренбург»

Товарищеский матч

Место в таблице

После первого тура таблица РПЛ выглядит так:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит11005-03
2Спартак11003-03
3Краснодар11003-13
4Динамо Махачкала11002-13
5ЦСКА11002-13
6Оренбург11002-13
7Ахмат10101-11
8Локомотив10101-11
9Крылья Советов10100-01
10Динамо Москва10100-01
11Ростов10011-20
12Балтика10011-20
13Факел10011-20
14Рубин10011-30
15Родина10010-30
16Акрон10010-50

Прогноз на матч

Обе команды начинали новый сезон в Москве: «Балтика» в качестве гостя, «Динамо» – хозяина поля. Недовольными остались и одни, и другие. Калининградцы забили супербыстрый гол ЦСКА на его поле, но даже ничью зацепить не смогли, уступив со счетом 1:2. В Петровском же парке голов не забивалось вовсе. После довольно многообещающего первого тайма бело-голубые впали в труднообъяснимую апатию и после перерыва не предложили «Крыльям Советов» вообще ничего интересного. Кто должен быть больше доволен этой нулевой ничьей, еще большой вопрос. 

Неудовлетворенность собой и результатом в первом туре гарантирует повышенную мотивацию сторон во втором. Калининградцам будет крайне сложно сработать в обороне на ноль без Бориско, собравшегося в ЦСКА, но придумать что-нибудь в атаке они, безусловно, способны. Ждем обмена голами. «Бетбум» дает коэффициент 1.77 на «обе забьют». 

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

Потери

«Балтика»: Филин, Арбузов (оба - травмы)

«Динамо»: Маринкин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Динамо»:

Позиция«Балтика»«Динамо»Позиция
Вратарь81. Кукушкин99. ЛуневВратарь
Защитник4. Гассама7. СкопинцевЗащитник
Защитник21. Андерсон55. ОсипенкоЗащитник
Защитник2. Варатынов57. РикардоЗащитник
Полузащитник23. Бевеев56. ЗайдензальПолузащитник
Полузащитник22. Титков74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 73. М. Петров10. БителлоПолузащитник
Полузащитник10. И. Петров21. МиранчукПолузащитник
Полузащитник22. Титков91. ГладышевПолузащитник
Полузащитник8. Мендель11. АртурПолузащитник
Нападающий91. Хиль70. ТюкавинНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевСандро ШварцГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетбум» установил высокие коэффициенты на игру: 2.85 на победу хозяев поля, 2.55 – на гостей и 3.25 – на ничью.

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Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Балтика» – «Динамо»?

«Динамо» – крайне неудобный соперник для «Балтики»: всего одна победа при пяти ничьих и 10 поражениях. Неудивительно, что аналитики и теперь отдают небольшое предпочтение в паре москвичам.

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» – «Динамо»?

Winline как партнер РПЛ предлагает своим клиентам бесплатную альтернативу телевизионной трансляции.

Где купить билеты на матч «Балтика» – «Динамо»

Купить билеты на матч можно на официальном сайте балтийского клуба. Минимальная стоимость – 400 рублей.

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