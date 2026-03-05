Ведомости
1 марта 12:12ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Балтика - Зенит, 3 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Самая статусная и интригующая пара в Пути регионов
Валентин Васильев

«Зенит» с «Балтикой» открывали вторую часть сезона в РПЛ, а теперь сделают то же самое в кубковом турнире. Игра в Санкт-Петербурге завершилась громким судейским скандалом. Это обстоятельство добавит «перца» противостоянию команд в Калининграде. Рассмотрим ее в контексте статистических закономерностей и  котировок легальных букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград) 

03.03.2026, Вт

20:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 4.05

Х - 3.50

П2 - 1.95

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»84724-22
«Зенит»74822-24

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.02.2026«Зенит»

1:0

«Балтика»

РПЛ

22.02.2026«Крылья Советов»

0:1

«Балтика»Товарищеский матч
18.02.2026«Балтика»

2:2

«Ахмат»

Товарищеский матч
18.02.2026«Балтика»

2:1

«Кайсар»

Товарищеский матч
12.02.2026«Балтика»

1:0

«Факел»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.02.2026«Зенит»

1:0

«Балтика»

РПЛ

17.02.2026«Краснодар»

0:1

«Зенит»

Товарищеский матч

10.02.2026«Зенит»

2:2, пен. 3:4

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

06.02.2026«Краснодар»

3:0

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.02.2026«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

Календарь матчей

Свернуть

1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)

03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо»  Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»  

1/2 финала (Путь РПЛ)

04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»  

17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М

Прогноз на матч

Свернуть

Победитель прошлого розыгрыша первой лиги начинал сезон-2025/26 дойным выездом в Москву, а возобновляет его после зимней паузы парой матчей с «Зенитом». Первый из них «Балтика» проиграла, хотя, по мнению многочисленных экспертов, поражения в Петербурге не заслуживала. Бурю эмоций в СМИ и соцсетях вызвала отмена гола калининградцев при счете 0:0 при крайне неоднозначных обстоятельствах. Тем более что за ним последовал гол хозяев поля, который и оказался единственным в матче.

Теперь команды продолжат выяснение отношений в Калининграде. Здесь накал борьбы точно будет не ниже - ведь проигравший выбывает из борьбы. А это значит, что обилия острых моментов и забитых мячей зрителю и тут ждать не стоит. 

Прогноз редакции: тотал меньше 2.5. 

FONBET дает на этот исход коэффициент 1.55.

Трансляции

Свернуть

Видеотрансляция из Калининграда будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ». Следить за игрой в реальном времени можно на следующих ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Балтика»: Оффор, Чивич (оба - травмы)

«Зенит»: Шилов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Балтика»:

Позиция«Балтика»«Зенит»Позиция
Вратарь67. Бориско1. ЛатышонокВратарь
Защитник2. Варатынов23. А. АдамовЗащитник
Защитник16. Андраде28. АлипЗащитник
Защитник25. Филин6. ДркушичЗащитник
Защитник23. Бевеев66. ВегаПолузащитник
Полузащитник15. Йенне5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 26. Беликов8. ВенделПолузащитник 
Полузащитник73. М. Петров17. МостовойПолузащитник
Полузащитник10. И. Петров11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Полузащитник22. Титков10. ГлушенковПолузащитник
Нападающий91. Хиль7. СоболевНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В БК FONBET  поставить на победу вице-чемпиона можно по коэффициенту 1.95. Ничья котируется за 3.50. Успех «Балтики» в основное время обещает четырехкратный выигрыш при соответствующем пари.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Балтика» - «Зенит»?

По расчетам аналитиков, вероятность победы гостей составляет около 51%.  При этом по личным встречам калининградцы ведут в паре со счетом 8-7.

Где смотреть бесплатно матч «Балтика» - «Зенит»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч  «Балтика» - «Зенит»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или  на официальном сайте «Балтики». Минимальная стоимость составляет 400 рублей.

С кем сыграет победитель матча «Балтика» - «Зенит»?

Согласно сетке розыгрыша, на следующей стадии сильнейшую команду этой пары ждет «Ростов» или махачкалинское «Динамо».

