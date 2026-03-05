Балтика - Зенит, 3 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
«Зенит» с «Балтикой» открывали вторую часть сезона в РПЛ, а теперь сделают то же самое в кубковом турнире. Игра в Санкт-Петербурге завершилась громким судейским скандалом. Это обстоятельство добавит «перца» противостоянию команд в Калининграде. Рассмотрим ее в контексте статистических закономерностей и котировок легальных букмекеров.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|8
|4
|7
|24-22
|«Зенит»
|7
|4
|8
|22-24
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.02.2026
|«Зенит»
1:0
|«Балтика»
РПЛ
|22.02.2026
|«Крылья Советов»
0:1
|«Балтика»
|Товарищеский матч
|18.02.2026
|«Балтика»
2:2
«Ахмат»
|Товарищеский матч
|18.02.2026
|«Балтика»
2:1
«Кайсар»
|Товарищеский матч
|12.02.2026
|«Балтика»
1:0
«Факел»
|Товарищеский матч
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.02.2026
|«Зенит»
1:0
|«Балтика»
РПЛ
|17.02.2026
|«Краснодар»
0:1
«Зенит»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Зенит»
2:2, пен. 3:4
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
|06.02.2026
|«Краснодар»
3:0
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо» Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»
1/2 финала (Путь РПЛ)
04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»
17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М
Победитель прошлого розыгрыша первой лиги начинал сезон-2025/26 дойным выездом в Москву, а возобновляет его после зимней паузы парой матчей с «Зенитом». Первый из них «Балтика» проиграла, хотя, по мнению многочисленных экспертов, поражения в Петербурге не заслуживала. Бурю эмоций в СМИ и соцсетях вызвала отмена гола калининградцев при счете 0:0 при крайне неоднозначных обстоятельствах. Тем более что за ним последовал гол хозяев поля, который и оказался единственным в матче.
Теперь команды продолжат выяснение отношений в Калининграде. Здесь накал борьбы точно будет не ниже - ведь проигравший выбывает из борьбы. А это значит, что обилия острых моментов и забитых мячей зрителю и тут ждать не стоит.
Прогноз редакции: тотал меньше 2.5.
FONBET дает на этот исход коэффициент 1.55.
Видеотрансляция из Калининграда будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ». Следить за игрой в реальном времени можно на следующих ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Оффор, Чивич (оба - травмы)
«Зенит»: Шилов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Балтика»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|2. Варатынов
|23. А. Адамов
|Защитник
|Защитник
|16. Андраде
|28. Алип
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|23. Бевеев
|66. Вега
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Йенне
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Беликов
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|73. М. Петров
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. И. Петров
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|10. Глушенков
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Хиль
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Сергей Семак
|Главный тренер
В БК FONBET поставить на победу вице-чемпиона можно по коэффициенту 1.95. Ничья котируется за 3.50. Успех «Балтики» в основное время обещает четырехкратный выигрыш при соответствующем пари.
По расчетам аналитиков, вероятность победы гостей составляет около 51%. При этом по личным встречам калининградцы ведут в паре со счетом 8-7.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или на официальном сайте «Балтики». Минимальная стоимость составляет 400 рублей.
Согласно сетке розыгрыша, на следующей стадии сильнейшую команду этой пары ждет «Ростов» или махачкалинское «Динамо».