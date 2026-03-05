Балтика - Зенит, 3 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Победитель прошлого розыгрыша первой лиги начинал сезон-2025/26 дойным выездом в Москву, а возобновляет его после зимней паузы парой матчей с «Зенитом». Первый из них «Балтика» проиграла, хотя, по мнению многочисленных экспертов, поражения в Петербурге не заслуживала. Бурю эмоций в СМИ и соцсетях вызвала отмена гола калининградцев при счете 0:0 при крайне неоднозначных обстоятельствах. Тем более что за ним последовал гол хозяев поля, который и оказался единственным в матче.

Теперь команды продолжат выяснение отношений в Калининграде. Здесь накал борьбы точно будет не ниже - ведь проигравший выбывает из борьбы. А это значит, что обилия острых моментов и забитых мячей зрителю и тут ждать не стоит.

Прогноз редакции: тотал меньше 2.5.

FONBET дает на этот исход коэффициент 1.55.