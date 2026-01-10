Барселона - Атлетик, 7 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
В матче за выход в финал Суперкубка Испании сойдутся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Сине-гранатовые подходят к очной встрече на серии из восьми побед подряд в разных соревнованиях. Каковы шансы «Атлетика» навязать борьбу гранду испанского футбола? Ищем ответ в нашем превью.
Турнир: полуфинал Суперкубка Испании
Стадион: «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|126
|40
|80
|460:339
|«Атлетик»
|80
|40
|126
|339:460
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2026
|«Эспаньол»
0:2
«Барселона»
Ла Лига
|21.12.2025
|«Вильярреал»
0:2
«Барселона»
Ла Лига
|16.12.2025
|«Гвадалахара»
0:2
«Барселона»
Кубок Испании
|13.12.2025
|«Барселона»
2:0
«Осасуна»
Ла Лига
|09.12.2025
|«Барселона»
2:1
«Айнтрахт»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2026
|«Осасуна»
1:1
«Атлетик»
Ла Лига
|22.12.2025
|«Атлетик»
1:2
«Эспаньол»
Ла Лига
|18.12.2025
|«Оренсе»
0:1 (дополнительное время)
«Атлетик»
Кубок Испании
|14.12.2025
|«Сельта»
2:0
«Атлетик»
Ла Лига
|10.12.2025
|«Атлетик»
0:0
«ПСЖ»
Лига чемпионов
«Барселона» подходит к полуфинальному матчу Суперкубка Испании в роли явного фаворита. Подопечные Ханс-Дитера Флика начали 2026-й год победой в дерби над «Эспаньолом» (2:0), продлив удачную серию до восьми матчей во всех турнирах. Помимо этого, сине-гранатовые забили в 39 матчах национального чемпионата кряду, что является рекордом среди топ-клубов Европы.
Многие привыкли, что «Атлетик» представляет существенную опасность лишь на своем поле, однако даже в этом сезоне это преимущество ликвидировалось – по сумме набранных очков в Ла Лиге команда из Бильбао занимает девятую строчку. Во многом потенциал «Атлетика» зависит от Нико Уильямса, который постепенно набирает форму после травмы.
«Барселона» в состоянии добиться уверенной победы и выйти в финал национального Суперкубка. Отсутствие большого количества травмированных, актуальная форма и мотивация защитить прошлогодний титул станут ключом к успеху. Наш выбор – победа «Барселоны» с форой (-1,5) за коэффициент 2,20.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Барселона»: Араухо (личные причины), Кристенсен, Гави (оба - травма).
«Атлетик»: Альварес (допинг), Прадоз Диас (травма).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Атлетик»
|Позиция
|Вратарь
|13. Гарсия
|Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
|19. Бойро
|Защитник
|Защитник
|5. Кубарси
|4. Паредес
|Защитник
|Защитник
|18. Мартен
|3. Вивиан
|Защитник
|Защитник
|3. Бальде
|2. Горосабель
|Защитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|16. Руиз
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Гарсия
|18. Хаурехисар
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рэшфорд
|10. Нико Уильямс
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ямаль
|8. Санчет
|Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
|7. Беренгер
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовский
|11. Гурусета
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Эрнесто Вальверде
|Главный тренер
Эксперты «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы «Барселоны» коэффициентом 1.52. Котировка на хозяев поля составляет - 6.60. Самое интересное предложение по основному маркету - на ничью (4.50).
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 8.20. С такой котировкой можно поставить на победу каталонцев со счетом 2:0.
Коэффициент 1.52 на тотал больше 2.5 предвещает очень результативную игру в Джидде.