Барселона - Атлетик, 7 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

«Барселона» подходит к полуфинальному матчу Суперкубка Испании в роли явного фаворита. Подопечные Ханс-Дитера Флика начали 2026-й год победой в дерби над «Эспаньолом» (2:0), продлив удачную серию до восьми матчей во всех турнирах. Помимо этого, сине-гранатовые забили в 39 матчах национального чемпионата кряду, что является рекордом среди топ-клубов Европы.

Многие привыкли, что «Атлетик» представляет существенную опасность лишь на своем поле, однако даже в этом сезоне это преимущество ликвидировалось – по сумме набранных очков в Ла Лиге команда из Бильбао занимает девятую строчку. Во многом потенциал «Атлетика» зависит от Нико Уильямса, который постепенно набирает форму после травмы.

«Барселона» в состоянии добиться уверенной победы и выйти в финал национального Суперкубка. Отсутствие большого количества травмированных, актуальная форма и мотивация защитить прошлогодний титул станут ключом к успеху. Наш выбор – победа «Барселоны» с форой (-1,5) за коэффициент 2,20.