Барселона - Атлетик, 7 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

Сине-гранатовые без проблем пройдут в финал?
Валентин Васильев

В матче за выход в финал Суперкубка Испании сойдутся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Сине-гранатовые подходят к очной встрече на серии из восьми побед подряд в разных соревнованиях. Каковы шансы «Атлетика» навязать борьбу гранду испанского футбола? Ищем ответ в нашем превью.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона»

07.01.2026, Ср

22:00 МСК

«Атлетик» Бильбао

П1 - 1.52

Х - 4.50

П2 - 6.60

Турнир: полуфинал Суперкубка Испании

Стадион: «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»1264080460:339
«Атлетик»8040126339:460

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.01.2026«Эспаньол»

0:2

«Барселона»

Ла Лига

21.12.2025«Вильярреал»

0:2

«Барселона»

Ла Лига

16.12.2025«Гвадалахара»

0:2

«Барселона»

Кубок Испании

13.12.2025«Барселона»

2:0

«Осасуна»

Ла Лига

09.12.2025«Барселона»

2:1

«Айнтрахт»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.01.2026«Осасуна»

1:1

«Атлетик»

Ла Лига

22.12.2025«Атлетик»

1:2

«Эспаньол»

Ла Лига

18.12.2025«Оренсе»

0:1 (дополнительное время)

«Атлетик»

Кубок Испании

14.12.2025«Сельта»

2:0

«Атлетик»

Ла Лига

10.12.2025«Атлетик»

0:0

«ПСЖ»

Лига чемпионов

Прогноз на матч

«Барселона» подходит к полуфинальному матчу Суперкубка Испании в роли явного фаворита. Подопечные Ханс-Дитера Флика начали 2026-й год победой в дерби над «Эспаньолом» (2:0), продлив удачную серию до восьми матчей во всех турнирах. Помимо этого, сине-гранатовые забили в 39 матчах национального чемпионата кряду, что является рекордом среди топ-клубов Европы.

Многие привыкли, что «Атлетик» представляет существенную опасность лишь на своем поле, однако даже в этом сезоне это преимущество ликвидировалось – по сумме набранных очков в Ла Лиге команда из Бильбао занимает девятую строчку. Во многом потенциал «Атлетика» зависит от Нико Уильямса, который постепенно набирает форму после травмы.

«Барселона» в состоянии добиться уверенной победы и выйти в финал национального Суперкубка. Отсутствие большого количества травмированных, актуальная форма и мотивация защитить прошлогодний титул станут ключом к успеху. Наш выбор – победа «Барселоны» с форой (-1,5) за коэффициент 2,20. 

Трансляции

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Барселона»: Араухо (личные причины), Кристенсен, Гави (оба - травма).

«Атлетик»: Альварес (допинг), Прадоз Диас (травма).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетик»:

Позиция«Барселона»«Атлетик»Позиция
Вратарь13. Гарсия
  1. Симон
Вратарь
Защитник23. Кунде19. БойроЗащитник
Защитник5. Кубарси4. ПаредесЗащитник
Защитник18. Мартен3. ВивианЗащитник
Защитник3. Бальде2. ГоросабельЗащитник
Полузащитник 21. де Йонг16. РуизПолузащитник
Полузащитник 24. Гарсия18. ХаурехисарПолузащитник 
Полузащитник14. Рэшфорд10. Нико УильямсПолузащитник
Нападающий10. Ямаль8. СанчетНападающий
Нападающий11. Рафинья7. БеренгерНападающий
Нападающий9. Левандовский11. ГурусетаНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликЭрнесто ВальвердеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы «Барселоны» коэффициентом 1.52. Котировка на хозяев поля составляет - 6.60. Самое интересное предложение по основному маркету - на ничью (4.50).

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Атлетик»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 8.20. С такой котировкой можно поставить на победу каталонцев со счетом 2:0.

Будет ли матч «Барселона» - «Атлетик» результативным?

Коэффициент 1.52 на тотал больше 2.5 предвещает очень результативную игру в Джидде.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
