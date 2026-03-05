Ведомости
Барселона - Атлетико, 3 марта: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

Чемпиону страны не светит финал?
Валентин Васильев

На этой неделе в Испании определятся финалисты национального Кубка. Первый из них будет выявлен в столице Каталонии. Хотя после первого матча его имя вряд ли уже у кого-то вызывает сомнения. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» 

03.03.2026, Вт
23:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид)

П1 - 1.50

Х - 5.20

П2 - 5.20

Турнир: Кубок Испании, 1/2 финала, ответный матч

Первый матч - 0:4

Стадион: «Спотифай Камп Ноу»   (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»1145779470-364
«Атлетико»7957114364-470

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Барселона» 

4:1

«Вильрреал»  

Ла Лига

22.02.2026«Барселона» 

3:0

«Леванте»  

Ла Лига

16.02.2026«Жирона» 

2:1

«Барселона» 

Ла Лига

12.02.2026«Атлетико» 

4:0

«Барселона» 

Кубок Испании

07.02.2026«Барселона» 

3:0

«Мальорка»  

Ла Лига

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Овьедо» 

0:1

«Атлетико»

Ла Лига

24.02.2026«Атлетико»

4:1

«Брюгге»

Лига чемпионов

21.02.2026«Атлетико»

4:2

«Эспаньол»

Ла Лига

18.02.2026«Брюгге»

3:3

«Атлетико»

Лига чемпионов

12.02.2026«Атлетико» 

4:0

«Барселона» 

Кубок Испании

Прогноз на матч

За 100 матчей в «Барселоне» так Ханси Флика еще никто не громил, как Диего Симеоне. 0:3 каталонцы проигрывали, но 0:4 еще не было. Причем все четыре мяча в ворота чемпиона мадридские футболисты отправили еще до перерыва! Потрясение «сине-гранатовых» было так велико и глубоко, что через несколько дней они еще и «Жироне» в чемпионате уступили - 1:2. Правда, затем все же взяли себя в руки и одержали две крупные победы дома - 3:0 над «Леванте» и 4:1 - над «Вильярреалом».

Но в этот вторник даже разницы «+3» каталонцам будет недостаточно для полновесного камбэка. Видимо, даже в Барселоне понимают, что в этом году финала Кубка короля им не видать. 

Тем более «Атлетико» приехал в Каталонию в приподнятом настроении после трех подряд побед в национальной лиге и европейской. В то же время резона утруждать всех своих лидеров у Симеоне нет. Наверняка он воспользуется возможностью «обкатать» на легендарной арене игроков из ближнего резерва. А «Барсе» нужно реабилитироваться перед родной публикой за мадридское унижение. Хозяева будут более мотивированы и злы и должны победить. 

Winline оценила вероятность успеха чемпиона коэффициентом 1.51.

Свернуть
Трансляции

В прямом эфире игру в Барселоне покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Барселона»: Левандовски, Гави, де Йонг, Кристенсен (все - травмы)

«Атлетико»: Барриос (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:

Позиция«Барселона»«Атлетико»Позиция
Вратарь13. Гарсия1. МуссоВратарь
Защитник3. Бальде17. ГанцкоЗащитник
Защитник24. Гарсия24. Ле НорманЗащитник
Защитник5. Кубарси18. ПубильЗащитник
Защитник23. Кунде14. ЛьорентеЗащитник
Полузащитник 8. Педри6. КокеПолузащитник
Полузащитник 22. Берналь5. КардозоПолузащитник 
Полузащитник14. Рэшфорд22. ЛукманПолузащитник
Полузащитник16. Фермин Лопес10. БаэнаНападающий
Полузащитник10. Ямаль20. СимеонеНападающий
Нападающий7. Ферран Торрес9. СерлотНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Winline умножит на полтора номинал успешной ставки на победу «Барсы». Коэффициенты на ничью и успех гостей установлены на одном уровне - 5.20.

В котировках на проход наблюдается диаметрально противоположная картина: 9.62 на хозяев и 1.06 - на гостей.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

