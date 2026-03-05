Барселона - Атлетико, 3 марта: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в Испании определятся финалисты национального Кубка. Первый из них будет выявлен в столице Каталонии. Хотя после первого матча его имя вряд ли уже у кого-то вызывает сомнения.
Турнир: Кубок Испании, 1/2 финала, ответный матч
Первый матч - 0:4
Стадион: «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|114
|57
|79
|470-364
|«Атлетико»
|79
|57
|114
|364-470
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Барселона»
4:1
«Вильрреал»
Ла Лига
|22.02.2026
|«Барселона»
3:0
«Леванте»
Ла Лига
|16.02.2026
|«Жирона»
2:1
«Барселона»
Ла Лига
|12.02.2026
|«Атлетико»
4:0
«Барселона»
Кубок Испании
|07.02.2026
|«Барселона»
3:0
«Мальорка»
Ла Лига
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Овьедо»
0:1
«Атлетико»
Ла Лига
|24.02.2026
|«Атлетико»
4:1
«Брюгге»
Лига чемпионов
|21.02.2026
|«Атлетико»
4:2
«Эспаньол»
Ла Лига
|18.02.2026
|«Брюгге»
3:3
«Атлетико»
Лига чемпионов
|12.02.2026
|«Атлетико»
4:0
«Барселона»
Кубок Испании
За 100 матчей в «Барселоне» так Ханси Флика еще никто не громил, как Диего Симеоне. 0:3 каталонцы проигрывали, но 0:4 еще не было. Причем все четыре мяча в ворота чемпиона мадридские футболисты отправили еще до перерыва! Потрясение «сине-гранатовых» было так велико и глубоко, что через несколько дней они еще и «Жироне» в чемпионате уступили - 1:2. Правда, затем все же взяли себя в руки и одержали две крупные победы дома - 3:0 над «Леванте» и 4:1 - над «Вильярреалом».
Но в этот вторник даже разницы «+3» каталонцам будет недостаточно для полновесного камбэка. Видимо, даже в Барселоне понимают, что в этом году финала Кубка короля им не видать.
Тем более «Атлетико» приехал в Каталонию в приподнятом настроении после трех подряд побед в национальной лиге и европейской. В то же время резона утруждать всех своих лидеров у Симеоне нет. Наверняка он воспользуется возможностью «обкатать» на легендарной арене игроков из ближнего резерва. А «Барсе» нужно реабилитироваться перед родной публикой за мадридское унижение. Хозяева будут более мотивированы и злы и должны победить.
Winline оценила вероятность успеха чемпиона коэффициентом 1.51.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру в Барселоне покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Барселона»: Левандовски, Гави, де Йонг, Кристенсен (все - травмы)
«Атлетико»: Барриос (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|13. Гарсия
|1. Муссо
|Вратарь
|Защитник
|3. Бальде
|17. Ганцко
|Защитник
|Защитник
|24. Гарсия
|24. Ле Норман
|Защитник
|Защитник
|5. Кубарси
|18. Пубиль
|Защитник
|Защитник
|23. Кунде
|14. Льоренте
|Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Берналь
|5. Кардозо
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рэшфорд
|22. Лукман
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Фермин Лопес
|10. Баэна
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Ямаль
|20. Симеоне
|Нападающий
|Нападающий
|7. Ферран Торрес
|9. Серлот
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Диего Симеоне
|Главный тренер
Winline умножит на полтора номинал успешной ставки на победу «Барсы». Коэффициенты на ничью и успех гостей установлены на одном уровне - 5.20.
В котировках на проход наблюдается диаметрально противоположная картина: 9.62 на хозяев и 1.06 - на гостей.
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».