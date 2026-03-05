Барселона - Атлетико, 3 марта: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

За 100 матчей в «Барселоне» так Ханси Флика еще никто не громил, как Диего Симеоне. 0:3 каталонцы проигрывали, но 0:4 еще не было. Причем все четыре мяча в ворота чемпиона мадридские футболисты отправили еще до перерыва! Потрясение «сине-гранатовых» было так велико и глубоко, что через несколько дней они еще и «Жироне» в чемпионате уступили - 1:2. Правда, затем все же взяли себя в руки и одержали две крупные победы дома - 3:0 над «Леванте» и 4:1 - над «Вильярреалом».

Но в этот вторник даже разницы «+3» каталонцам будет недостаточно для полновесного камбэка. Видимо, даже в Барселоне понимают, что в этом году финала Кубка короля им не видать.

Тем более «Атлетико» приехал в Каталонию в приподнятом настроении после трех подряд побед в национальной лиге и европейской. В то же время резона утруждать всех своих лидеров у Симеоне нет. Наверняка он воспользуется возможностью «обкатать» на легендарной арене игроков из ближнего резерва. А «Барсе» нужно реабилитироваться перед родной публикой за мадридское унижение. Хозяева будут более мотивированы и злы и должны победить.

Winline оценила вероятность успеха чемпиона коэффициентом 1.51.