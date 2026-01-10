Ведомости
Барселона - Реал Мадрид, 11 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

Кто заберет первый трофей 2026 года?
Валентин Васильев

Первое в 2026 году испанское «класико» пройдет в воскресенье, 11 января, в Саудовской Аравии. Гранды Примеры не сплоховали в полуфинале Суперкубка Испании и гарантировали организаторам мини-турнира самую заманчивую афишу решающего матча. Анализируем шансы  «Барселоны» и «Реала» на успех в Джидде.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона»

11.01.2026, Вс

22:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 2.22

Х - 3.70

П2 - 3.00

Турнир: Суперкубок Испании, финал

Стадион: «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»12662110525-486
«Реал»11062126486-525

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.01.2025«Барселона»

5:0

«Атлетик»

Суперкубок Испании

03.01.2026«Эспаньол»

0:2

«Барселона»

Ла Лига

21.12.2025«Вильярреал»

0:2

«Барселона»

Ла Лига

16.12.2025«Гвадалахара»

0:2

«Барселона»

Кубок Испании

13.12.2025«Барселона»

2:0

«Осасуна»

Ла Лига

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.01.2026«Атлетико»

1:2

«Реал»

Суперкубок Испании

04.01.2026«Реал»

5:1

«Бетис»

Ла Лига

20.12.2025«Реал»

2:0

«Севилья»

Ла Лига

17.12.2025«Талавера»

2:3

«Реал»

Кубок Испании

14.12.2025«Алавес»

1:2

«Реал»

Ла Лига

Прогноз на матч

Свернуть

Год назад «Барселона» с «Реалом» побаловали саудовскую публику ярким шоу с семью забитыми мячами. Каталонцы, пропустив быстрый гол от Килиана Мбаппе, в итоге отпраздновали волевую и очень убедительную победу со счетом 5:2. И вот очередной эпизод извечного противостояния.

Защиту титула в 2026 году «Барселона» начала мощно. За один тайм каталонцы набросали крепкому «Атлетику» четыре безответных мяча и после перерыва спокойно довели дело до разгромной победы - 5:0. Больше всех преуспел Рафинья, который за час на поле набрал три очка (2+1) по системе «гол+пас».

«Реалу» в «своем» полуфинале пришлось приложить больше трудов для победы. Но у него и соперник был объективно сильнее - матерый «Атлетико» Диего Симеоне. Героем дерби выступил Федерико Вальверде, забивший самостоятельно и ассистировавший Родриго. Итог матча - 2:1 в пользу «сливочных».

Победная серия «Барсы» во всех турнирах составляет уже девять матчей, причем пять последних были выиграны всухую, четыре подряд - со счетом 2:0. В последний раз каталонцы пропускали в начале декабря от «Айнтрахта» в ЛЧ (2:1).

У «Реала» семь из 10 последних матчей были «верховыми» с обменом голами. Разумеется, в финале обе стороны постараются показать максимально яркую игру. Вероятность сохранения даже одного нуля на табло «Кинг Абдулла Спортс Сити», на наш взгляд, крайне низка.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Барселона»: Кристенсен, Гави (оба - травмы)

«Реал»: Милитао, Хейсен, Мбаппе, Александер-Арнольд (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Реал»:

Позиция«Барселона»«Реал»Позиция
Вратарь13. Гарсия1. КуртуаВратарь
Защитник23. Кунде8. ВальвердеЗащитник
Защитник5. Кубарси17. АсенсиоЗащитник
Защитник18. Мартен22. РюдигерЗащитник
Защитник3. Бальде18. КаррерасЗащитник
Полузащитник 21. де Йонг5. БеллингемПолузащитник
Полузащитник 24. Гарсия14. ТчуамениПолузащитник 
Полузащитник14. Рэшфорд6. КамавингаПолузащитник
Нападающий10. Ямаль11. РодригоНападающий
Нападающий11. Рафинья7. ВинисиусНападающий
Нападающий9. Левандовский16. ГарсияНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликХаби АлонсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» утроит номинал успешной ставки на победу мадридского топа. Коэффициент на успех обладателя чаше пониже, но тоже солидный - 2.22. Самое интересное предложение по основному маркету - на ничью (3.70).

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Реал»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.80. С такой котировкой можно поставить на результативную ничью - 1:1.

Будет ли матч «Барселона» - «Реал» результативным?

Коэффициент 1.62 на тотал больше 2.5 предвещает результативную игру в Джидде.

Что случилось с Мбаппе?

Французская звезда «Реала» не прилетел в Саудовскую Аравию вместе с одноклубниками и пропустил полуфинал с «Атлетико». Причина прозаичная - травма. Однако перед решающим матчем Мбаппе должен присоединиться к партнерам. А это значит, что повреждение не должно помешать ему принять участие в «класико». Как минимум - выйти на замену.    

