Барселона - Реал Мадрид, 11 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
Первое в 2026 году испанское «класико» пройдет в воскресенье, 11 января, в Саудовской Аравии. Гранды Примеры не сплоховали в полуфинале Суперкубка Испании и гарантировали организаторам мини-турнира самую заманчивую афишу решающего матча. Анализируем шансы «Барселоны» и «Реала» на успех в Джидде.
Турнир: Суперкубок Испании, финал
Стадион: «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|126
|62
|110
|525-486
|«Реал»
|110
|62
|126
|486-525
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.01.2025
|«Барселона»
5:0
«Атлетик»
Суперкубок Испании
|03.01.2026
|«Эспаньол»
0:2
«Барселона»
Ла Лига
|21.12.2025
|«Вильярреал»
0:2
«Барселона»
Ла Лига
|16.12.2025
|«Гвадалахара»
0:2
«Барселона»
Кубок Испании
|13.12.2025
|«Барселона»
2:0
«Осасуна»
Ла Лига
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.01.2026
|«Атлетико»
1:2
«Реал»
Суперкубок Испании
|04.01.2026
|«Реал»
5:1
«Бетис»
Ла Лига
|20.12.2025
|«Реал»
2:0
«Севилья»
Ла Лига
|17.12.2025
|«Талавера»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
|14.12.2025
|«Алавес»
1:2
«Реал»
Ла Лига
Год назад «Барселона» с «Реалом» побаловали саудовскую публику ярким шоу с семью забитыми мячами. Каталонцы, пропустив быстрый гол от Килиана Мбаппе, в итоге отпраздновали волевую и очень убедительную победу со счетом 5:2. И вот очередной эпизод извечного противостояния.
Защиту титула в 2026 году «Барселона» начала мощно. За один тайм каталонцы набросали крепкому «Атлетику» четыре безответных мяча и после перерыва спокойно довели дело до разгромной победы - 5:0. Больше всех преуспел Рафинья, который за час на поле набрал три очка (2+1) по системе «гол+пас».
«Реалу» в «своем» полуфинале пришлось приложить больше трудов для победы. Но у него и соперник был объективно сильнее - матерый «Атлетико» Диего Симеоне. Героем дерби выступил Федерико Вальверде, забивший самостоятельно и ассистировавший Родриго. Итог матча - 2:1 в пользу «сливочных».
Победная серия «Барсы» во всех турнирах составляет уже девять матчей, причем пять последних были выиграны всухую, четыре подряд - со счетом 2:0. В последний раз каталонцы пропускали в начале декабря от «Айнтрахта» в ЛЧ (2:1).
У «Реала» семь из 10 последних матчей были «верховыми» с обменом голами. Разумеется, в финале обе стороны постараются показать максимально яркую игру. Вероятность сохранения даже одного нуля на табло «Кинг Абдулла Спортс Сити», на наш взгляд, крайне низка.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Барселона»: Кристенсен, Гави (оба - травмы)
«Реал»: Милитао, Хейсен, Мбаппе, Александер-Арнольд (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Реал»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|13. Гарсия
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
|8. Вальверде
|Защитник
|Защитник
|5. Кубарси
|17. Асенсио
|Защитник
|Защитник
|18. Мартен
|22. Рюдигер
|Защитник
|Защитник
|3. Бальде
|18. Каррерас
|Защитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Гарсия
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рэшфорд
|6. Камавинга
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ямаль
|11. Родриго
|Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
|7. Винисиус
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовский
|16. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» утроит номинал успешной ставки на победу мадридского топа. Коэффициент на успех обладателя чаше пониже, но тоже солидный - 2.22. Самое интересное предложение по основному маркету - на ничью (3.70).
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.80. С такой котировкой можно поставить на результативную ничью - 1:1.
Коэффициент 1.62 на тотал больше 2.5 предвещает результативную игру в Джидде.
Французская звезда «Реала» не прилетел в Саудовскую Аравию вместе с одноклубниками и пропустил полуфинал с «Атлетико». Причина прозаичная - травма. Однако перед решающим матчем Мбаппе должен присоединиться к партнерам. А это значит, что повреждение не должно помешать ему принять участие в «класико». Как минимум - выйти на замену.