Барселона - Реал Мадрид, 11 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

Год назад «Барселона» с «Реалом» побаловали саудовскую публику ярким шоу с семью забитыми мячами. Каталонцы, пропустив быстрый гол от Килиана Мбаппе, в итоге отпраздновали волевую и очень убедительную победу со счетом 5:2. И вот очередной эпизод извечного противостояния.

Защиту титула в 2026 году «Барселона» начала мощно. За один тайм каталонцы набросали крепкому «Атлетику» четыре безответных мяча и после перерыва спокойно довели дело до разгромной победы - 5:0. Больше всех преуспел Рафинья, который за час на поле набрал три очка (2+1) по системе «гол+пас».

«Реалу» в «своем» полуфинале пришлось приложить больше трудов для победы. Но у него и соперник был объективно сильнее - матерый «Атлетико» Диего Симеоне. Героем дерби выступил Федерико Вальверде, забивший самостоятельно и ассистировавший Родриго. Итог матча - 2:1 в пользу «сливочных».

Победная серия «Барсы» во всех турнирах составляет уже девять матчей, причем пять последних были выиграны всухую, четыре подряд - со счетом 2:0. В последний раз каталонцы пропускали в начале декабря от «Айнтрахта» в ЛЧ (2:1).

У «Реала» семь из 10 последних матчей были «верховыми» с обменом голами. Разумеется, в финале обе стороны постараются показать максимально яркую игру. Вероятность сохранения даже одного нуля на табло «Кинг Абдулла Спортс Сити», на наш взгляд, крайне низка.