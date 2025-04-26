Барселона — Реал Мадрид, 26 апреля: где смотреть финал Кубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 26 апреля, в финале Кубка Испании по футболу встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти рискует остаться в завершающемся сезоне без титулов, а каталонцы могут завоевать все возможные трофеи. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам.
Турнир: Кубок Испании, финал
Стадион: «Ла Картуха» (Севилья, Испания)
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
102
51
106
428-438
|«Реал»
106
51
102
438-428
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2025
|«Барселона»
1:0
«Мальорка»
Примера
|19.04.2025
|«Барселона»
4:2
«Сельта»
Примера
|15.04.2025
|«Боруссия»
3:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Леганес»
0:1
«Барселона»
Примера
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Хетафе»
0:1
«Реал»
Примера
|20.04.2025
|«Реал»
1:0
«Атлетик»
Примера
|16.04.2025
|«Реал»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|13.04.2025
|«Алавес»
0:1
«Реал»
Примера
|08.04.2025
|«Арсенал»
3:0
«Реал»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Барселоны» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Реал»
2:5
«Барселона»
Суперкубок Испании
|26.10.2024
|«Реал»
0:4
«Барселона»
Примера
|21.04.2024
|«Реал»
3:2
«Барселона»
Примера
|14.01.2024
|«Реал»
4:1
«Барселона»
Суперкубок Испании
|28.10.2023
|«Барселона»
1:2
«Реал»
Примера
После болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала» команда Карло Анчелотти рискует вовсе остаться без трофеев в подходящим к завершению сезоне. В чемпионате Испании «сливочные» за пять туров до финиша отстают от «Барсы» на четыре очка. Есть возможность сократить отставание до минимума в очном поединке в Барселоне, но вряд ли на этом выезде столичный клуб можно будет назвать фаворитом. Не являются мадридцами фаворитами ив предстоящей игре.
Последние встречи с «Барсой» приносили «Реалу» исключительно разочарования. Два предыдущих матча «сливочные» проиграли с общим счетом 2:9, уступив не только в чемпионате (0:4), но и в финале Суперкубка (2:5).
Много будет зависеть от звезд, на дефицит которых соперникам жаловаться не приходится. «Реал» в атаке может рассчитывать на избежавшего длительной дисквалификации Мбаппе, а место в воротах мадридцев может занять Тибо Куртуа, из-за травмы пропустивший довольно длительный период.
Но расписать на бумаге сценарий Эль-Классико невозможно. Матч может завершиться с абсолютно любым счетом в диапазоне от 0:4 до 4:0. А вот в чем можно быть почти уверенным, так это в том, что забитые голы будут. Обе команды располагают выдающимися исполнителями, которые редко уходят с поля сухими. Делаем осторожный выбор в пользу того, что в игре в основное время будет забито не меньше трех мячей.
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Канал «МАТЧ!» бесплатно покажет финал Кубка Испании в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Барселона»: нет потерь
«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Барселона»
«Реал»
Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
1. Куртуа
Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
17. Васкес
Защитник
|Защитник
|24. Гарсия
14. Тчуамени
Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
35. Асенсио
Защитник
|Защитник
|3. Бальде
20. Фран Гарсия
Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
10. Модрич
Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
8. Вальверде
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
5. Беллингем
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
9. Мбаппе
Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
11. Родриго
Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
7. Винисиус Жуниор
Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
Карло Анчелотти
Главный тренер
Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 3.00. Успешная ставка на выигрыш каталонцев в основное время будет рассчитана по коэффициенту 2.15. Заключить пари на ничью можно за 3.90.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.50) предложен за ничью 1:1. Выигрыш «Реала» 2:1 идет за 11.00, а победа каталонцев с таким же счетом - за 9.50.
«МАТЧ!» покажет игру в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Абсолютным рекордсменом турнира является «Барселона». Каталонский клуб 43 раза добирался до финала и 31 раз в нем побеждал. Второе место по количеству выигранных трофеев принадлежит «Атлетику» из Бильбао - 39 финалов и 24 победы. Замыкает тройку самых успешных клубов в Кубке Испании мадридский «Реал», одержавший победы в 20 из 40 финалов.
Партнерский проект