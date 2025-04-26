Барселона — Реал Мадрид, 26 апреля: где смотреть финал Кубка Испании, прогноз, составы

После болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала» команда Карло Анчелотти рискует вовсе остаться без трофеев в подходящим к завершению сезоне. В чемпионате Испании «сливочные» за пять туров до финиша отстают от «Барсы» на четыре очка. Есть возможность сократить отставание до минимума в очном поединке в Барселоне, но вряд ли на этом выезде столичный клуб можно будет назвать фаворитом. Не являются мадридцами фаворитами ив предстоящей игре.

Последние встречи с «Барсой» приносили «Реалу» исключительно разочарования. Два предыдущих матча «сливочные» проиграли с общим счетом 2:9, уступив не только в чемпионате (0:4), но и в финале Суперкубка (2:5).

Много будет зависеть от звезд, на дефицит которых соперникам жаловаться не приходится. «Реал» в атаке может рассчитывать на избежавшего длительной дисквалификации Мбаппе, а место в воротах мадридцев может занять Тибо Куртуа, из-за травмы пропустивший довольно длительный период.

Но расписать на бумаге сценарий Эль-Классико невозможно. Матч может завершиться с абсолютно любым счетом в диапазоне от 0:4 до 4:0. А вот в чем можно быть почти уверенным, так это в том, что забитые голы будут. Обе команды располагают выдающимися исполнителями, которые редко уходят с поля сухими. Делаем осторожный выбор в пользу того, что в игре в основное время будет забито не меньше трех мячей.