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25 апреля 7:45ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Испании по футболу

Барселона — Реал Мадрид, 26 апреля: где смотреть финал Кубка Испании, прогноз, составы

Возьмут ли «сливочные» хоть один трофей?
Руслан Ипполитов

В субботу, 26 апреля, в финале Кубка Испании по футболу встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти рискует остаться в завершающемся сезоне без титулов, а каталонцы могут завоевать все возможные трофеи. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона) 

26.04.2025, Сб

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид) 

П1 - 2.15

Х - 3.90

П2 - 3.00

Турнир: Кубок Испании, финал

Стадион: «Ла Картуха» (Севилья, Испания)

Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

102

51

106

428-438

«Реал»

106

51

102

438-428

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2025«Барселона»

1:0

«Мальорка»

Примера

19.04.2025«Барселона»

4:2

«Сельта» 

Примера

15.04.2025«Боруссия»

3:1

«Барселона»

Лига чемпионов

12.04.2025«Леганес»

0:1

«Барселона»

Примера

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Хетафе»

0:1

«Реал»

Примера

20.04.2025«Реал»

1:0

«Атлетик»

Примера

16.04.2025«Реал»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

13.04.2025«Алавес»

0:1

«Реал»

Примера

08.04.2025«Арсенал»

3:0

«Реал»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Барселоны» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Реал»

2:5

«Барселона»

Суперкубок Испании

26.10.2024«Реал»

0:4

«Барселона»

Примера

21.04.2024«Реал»

3:2

«Барселона»

Примера

14.01.2024«Реал»

4:1

«Барселона»

Суперкубок Испании

28.10.2023«Барселона»

1:2

«Реал»

Примера

Прогноз на матч

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После болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала» команда Карло Анчелотти рискует вовсе остаться без трофеев в подходящим к завершению сезоне. В чемпионате Испании «сливочные» за пять туров до финиша отстают от «Барсы» на четыре очка. Есть возможность сократить отставание до минимума в очном поединке в Барселоне, но вряд ли на этом выезде столичный клуб можно будет назвать фаворитом. Не являются мадридцами фаворитами ив предстоящей игре.

Последние встречи с «Барсой» приносили «Реалу» исключительно разочарования. Два предыдущих матча «сливочные» проиграли с общим счетом 2:9, уступив не только в чемпионате (0:4), но и в финале Суперкубка (2:5).

Много будет зависеть от звезд, на дефицит которых соперникам жаловаться не приходится. «Реал» в атаке может рассчитывать на избежавшего длительной дисквалификации Мбаппе, а место в воротах мадридцев может занять Тибо Куртуа, из-за травмы пропустивший довольно длительный период.

Но расписать на бумаге сценарий Эль-Классико невозможно. Матч может завершиться с абсолютно любым счетом в диапазоне от 0:4 до 4:0. А вот в чем можно быть почти уверенным, так это в том, что забитые голы будут. Обе команды располагают выдающимися исполнителями, которые редко уходят с поля сухими. Делаем осторожный выбор в пользу того, что в игре в основное время будет забито не меньше трех мячей.     

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Канал «МАТЧ!» бесплатно покажет финал Кубка Испании в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»: нет потерь

«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Атлетик»:

Позиция«Барселона»

«Реал»

Позиция

Вратарь25. Щенсны

1. Куртуа

Вратарь

Защитник23. Кунде

17. Васкес

Защитник

Защитник24. Гарсия

14. Тчуамени

Защитник

Защитник2. Кубарси

35. Асенсио

Защитник

Защитник3. Бальде

20. Фран Гарсия

Защитник

Полузащитник8. Педри

10. Модрич

Полузащитник

Полузащитник 21. де Йонг

8. Вальверде

Полузащитник 

Полузащитник6. Гави

5. Беллингем

Полузащитник

Нападающий19. Ямаль

9. Мбаппе

Нападающий

Нападающий11. Рафинья

11. Родриго

Нападающий

Нападающий9. Левандовски

7. Винисиус Жуниор

Нападающий

Главный тренерХанс-Дитер Флик

Карло Анчелотти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 3.00. Успешная ставка на выигрыш каталонцев в основное время будет рассчитана по коэффициенту 2.15. Заключить пари на ничью можно за 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Реал»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.50) предложен за ничью 1:1. Выигрыш «Реала» 2:1 идет за 11.00, а победа каталонцев с таким же счетом - за 9.50. 

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Реал»?

«МАТЧ!» покажет игру в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Кто чаще всего выигрывал Кубок Испании?

Абсолютным рекордсменом турнира является «Барселона». Каталонский клуб 43  раза добирался до финала и 31 раз в нем побеждал. Второе место по количеству выигранных трофеев принадлежит «Атлетику» из Бильбао - 39 финалов и 24 победы. Замыкает тройку самых успешных клубов в Кубке Испании мадридский «Реал», одержавший победы в 20 из 40 финалов.

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