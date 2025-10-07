Беларусь - Дания, 9 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

сборная Беларуси обнадеживающе для своих поклонников начала 2025 год. Три подряд убедительных поражения над соседями по бывшим союзным республикам - Таджикистаном, Азербайджаном и Казахстаном - подарили стране надежду на достойное выступление в мировой квалификации. Однако эти мечты снова разбились о суровую реальность.

Три следующих матча парни Карлоса Алоса проиграли, включая обе игры отборочного турнира. В Греции белорусы получили 1:5, а в номинально домашнем противостоянии с Шотландией получили два безответных мяча. После такого старта рассчитывать даже на второе место в таблице затруднительно. Скорее речь сейчас идет о сохранении лица. Все-таки Дания сегодня - команда другого уровня, укомплектованная представителями всех топ-лиг Европы, вплоть до клубов-грандов вроде «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Можно предположить, что белорусы сгруппируют основные силы на своей половине поля и постараются пропустить как можно меньше. В свою очередь датчане вряд ли станут тратить в Венгрии больше сил на победу, чем требуется. Следующий матч, против греков, для них гораздо важнее. В Залаэгерсеге они постараются выиграть в эконом-режиме. Поэтому наш прогноз: победа Дании при общем количестве голов меньше 3.5.