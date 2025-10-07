Беларусь - Дания, 9 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Cборная Беларуси завалила старт отборочного цикла ЧМ-2026: за два первых матча - ноль очков. В третьем туре ей тем более сложно рассчитывать на позитивный результат. Против датчан даже ничья станет для наших ближайших соседей большим успехом. Расклады букмекеров пессимистические для белорусов прогнозы только подтверждают.
|Беларусь
Место в рейтинге ФИФА: 100
09.10.2025,Чт
21:45 МСК
Дания
|П1 - 27.00
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа C, 3-й тур
Стадион: «Зи-Ти-И Арена» (Залаэгерсег, Венгрия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Беларусь
|0
|1
|1
|0-1
|Дания
|1
|1
|0
|1-0
Последние пять матчей сборной Беларуси:
|08.09.2025
|Беларусь
|0:2
|Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Греция
|5:1
|Беларусь
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Беларусь
|1:4
|Россия
Товарищеский матч
|05.06.2025
|Беларусь
|4:1
|Казахстан
Товарищеский матч
|25.03.2025
|Азербайджан
|0:2
|Беларусь
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Дании:
|08.09.2025
|Греция
|0:3
|Дания
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Дания
|0:0
|Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Дания
|5:0
|Литва
Товарищеский матч
|07.06.2025
|Дания
|2:1
|Северная Ирландия
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Португалия
|5:2
|Дания
Лига наций
В этой четверке после двух туров без очков остаются только белорусы.
|1.
|Дания
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|2.
|Шотландия
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|3.
|Греция
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|4.
|Беларусь
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
сборная Беларуси обнадеживающе для своих поклонников начала 2025 год. Три подряд убедительных поражения над соседями по бывшим союзным республикам - Таджикистаном, Азербайджаном и Казахстаном - подарили стране надежду на достойное выступление в мировой квалификации. Однако эти мечты снова разбились о суровую реальность.
Три следующих матча парни Карлоса Алоса проиграли, включая обе игры отборочного турнира. В Греции белорусы получили 1:5, а в номинально домашнем противостоянии с Шотландией получили два безответных мяча. После такого старта рассчитывать даже на второе место в таблице затруднительно. Скорее речь сейчас идет о сохранении лица. Все-таки Дания сегодня - команда другого уровня, укомплектованная представителями всех топ-лиг Европы, вплоть до клубов-грандов вроде «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
Можно предположить, что белорусы сгруппируют основные силы на своей половине поля и постараются пропустить как можно меньше. В свою очередь датчане вряд ли станут тратить в Венгрии больше сил на победу, чем требуется. Следующий матч, против греков, для них гораздо важнее. В Залаэгерсеге они постараются выиграть в эконом-режиме. Поэтому наш прогноз: победа Дании при общем количестве голов меньше 3.5.
Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Максим Белов («Неман»).
Защитники: Александр Мартынович («Кайрат», Казахстан), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Сергей Карпович («МЛ Витебск»), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Вадим Пигас («Пари НН», Россия), Егор Пархоменко (ЦСКА 1948, Болгария), Владислав Калинин («Динамо» Минск), Лео Маскаро Капилевич («Рекреативо», Испания, Д4).
Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»), Никита Демченко, Максим Мякиш (оба — «Динамо» Минск), Глеб Кучко («Медзь», Польша, Д2).
Нападающие: Дмитрий Антилевский («МЛ Витебск»), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту»-Б, Португалия), Евгений Малашевич («Динамо» Минск), Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия).
Главный тренер: Карлос Алос.
Вратари: Каспер Шмейхель («Селтик», Шотландия), Мадс Хермансен («Вест Хэм Юнайтед», Англия), Филип Йоргенсен («Челси», Англия).
Защитники: Йоаким Андерсен («Фулхэм», Англия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Лукас Хёгсберг («Страсбур», Франция), Расмус Ниссен Кристенсен («Айнтрахт Франкфурт», Германия), Антон Гаэй («Аякс Амстердам», Нидерланды), Мадс Рерслев («Саутгемптон», Англия), Патрик Доргу («Манчестер Юнайтед», Англия), Йоаким Мёлле («Вольфсбург», Германия), Янник Вестергор («Лестер», Англия).
Полузащитники: Виктор Фрохольт («Порту», Португалия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Олимпик Марсель», Франция), Мортен Хюллманд («Спортинг», Португалия), Кристиан Нёргор («Арсенал», Англия), Мэтт О'Райли («Олимпик Марсель», Франция), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Вольфсбург», Германия).
Нападающие: Андерс Дрейер («Сан-Диего», США), Густав Исаксен («Лацио», Италия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия), Мика Бирэт («Монако», Франция), Расмус Хейлунд («Наполи», Италия).
Главный тренер: Брайан Ример.
Разброс в коэффициентах на матч не просто большой - он колоссальный! Редко увидишь котировку 27.00 на победу команды-хозяйки, даже с учетом формальности этого статуса в случае Беларуси. Коэффициент на датчан, соответственно, минимальный - 1.14. Начью в FONBET можно взять за 7.30.
Несмотря на пристойную для белорусов статистику встреч с Данией (одно минимальное поражение и одна ничья), в данном случае аналитики в команду Алоса совершенно не верят. Тем более что прошлые встречи команд произошли еще в конце XX века.
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - установлен на вариант 0:2. Сыгравшее пари на 0:2 сулит шестикратный выигрыш.
Белорусская команда в квалификации ЧМ принимает соперников в венгерском Залаэгерсеге.