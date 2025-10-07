Ведомости
Беларусь - Дания, 9 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

У белорусов намечается третья подряд «баранка». Коэффициент на победу номинальных хозяев - 27.00!
Валентин Васильев

Cборная Беларуси завалила старт отборочного цикла ЧМ-2026: за два первых матча - ноль очков. В третьем туре ей тем более сложно рассчитывать на позитивный результат. Против датчан даже ничья станет для наших ближайших соседей большим успехом. Расклады букмекеров пессимистические для белорусов прогнозы только подтверждают.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 100

09.10.2025,Чт

21:45 МСК

Дания

Место в рейтинге ФИФА: 20

П1 - 27.00

Х - 7.30

П2 - 1.14

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа C, 3-й тур

Стадион: «Зи-Ти-И Арена»  (Залаэгерсег, Венгрия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Беларусь0110-1
Дания1101-0

Последние пять матчей сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

08.09.2025Беларусь0:2Шотландия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Греция5:1Беларусь

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Беларусь 1:4Россия

Товарищеский матч

05.06.2025Беларусь4:1Казахстан

Товарищеский матч

25.03.2025Азербайджан0:2Беларусь

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Дании:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

08.09.2025Греция0:3Дания

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Дания0:0Шотландия

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Дания5:0Литва

Товарищеский матч

07.06.2025Дания2:1Северная Ирландия

Товарищеский матч

23.03.2025Португалия5:2Дания

Лига наций

Место в турнирной таблице

В этой четверке после двух туров без очков остаются только белорусы.

МестоКомандыИВНПМО
1.Дания21103-04
2.Шотландия21102-04
3.Греция21015-43
4.Беларусь20021-70

Прогноз на матч

сборная Беларуси обнадеживающе для своих поклонников начала 2025 год. Три подряд убедительных поражения над соседями по бывшим союзным республикам - Таджикистаном, Азербайджаном и Казахстаном - подарили стране надежду на достойное выступление в мировой квалификации. Однако эти мечты снова разбились о суровую реальность.

Три следующих матча парни Карлоса Алоса проиграли, включая обе игры отборочного турнира. В Греции белорусы получили 1:5, а в номинально домашнем противостоянии с Шотландией получили два безответных мяча. После такого старта рассчитывать даже на второе место в таблице затруднительно. Скорее речь сейчас идет о сохранении лица. Все-таки Дания сегодня - команда другого уровня, укомплектованная представителями всех топ-лиг Европы, вплоть до клубов-грандов вроде  «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Можно предположить, что белорусы сгруппируют основные силы на своей половине поля и постараются пропустить как можно меньше. В свою очередь датчане вряд ли станут тратить в Венгрии больше сил на победу, чем требуется. Следующий матч, против греков, для них гораздо важнее. В Залаэгерсеге они постараются выиграть в эконом-режиме. Поэтому наш прогноз: победа Дании при общем количестве голов меньше 3.5. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

На территории Республики Беларусь и Российской Федерации матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПлатная подписка
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Сборная Беларуси

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Максим Белов («Неман»).

Защитники: Александр Мартынович («Кайрат», Казахстан), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Сергей Карпович («МЛ Витебск»), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Вадим Пигас («Пари НН», Россия), Егор Пархоменко (ЦСКА 1948, Болгария), Владислав Калинин («Динамо» Минск), Лео Маскаро Капилевич («Рекреативо», Испания, Д4).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»), Никита Демченко, Максим Мякиш (оба — «Динамо» Минск), Глеб Кучко («Медзь», Польша, Д2).

Нападающие: Дмитрий Антилевский («МЛ Витебск»), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту»-Б, Португалия), Евгений Малашевич («Динамо» Минск), Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия).

Главный тренер: Карлос Алос. 

Сборная Дании

Вратари: Каспер Шмейхель («Селтик», Шотландия), Мадс Хермансен («Вест Хэм Юнайтед», Англия), Филип Йоргенсен («Челси», Англия).

Защитники: Йоаким Андерсен («Фулхэм», Англия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Лукас Хёгсберг («Страсбур», Франция), Расмус Ниссен Кристенсен («Айнтрахт Франкфурт», Германия), Антон Гаэй («Аякс Амстердам», Нидерланды), Мадс Рерслев («Саутгемптон», Англия), Патрик Доргу («Манчестер Юнайтед», Англия), Йоаким Мёлле («Вольфсбург», Германия), Янник Вестергор («Лестер», Англия).

Полузащитники: Виктор Фрохольт («Порту», Португалия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Олимпик Марсель», Франция), Мортен Хюллманд («Спортинг», Португалия), Кристиан Нёргор («Арсенал», Англия), Мэтт О'Райли («Олимпик Марсель», Франция), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Вольфсбург», Германия).

Нападающие: Андерс Дрейер («Сан-Диего», США), Густав Исаксен («Лацио», Италия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия), Мика Бирэт («Монако», Франция), Расмус Хейлунд («Наполи», Италия).

Главный тренер: Брайан Ример.

Коэффициенты букмекеров

Разброс в коэффициентах на матч не просто большой - он колоссальный! Редко увидишь котировку 27.00 на победу команды-хозяйки, даже с учетом формальности этого статуса в случае Беларуси. Коэффициент на датчан, соответственно, минимальный - 1.14. Начью в FONBET можно взять за 7.30.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Беларусь - Дания?

Несмотря на пристойную для белорусов статистику встреч с Данией (одно минимальное поражение и одна ничья), в данном случае аналитики в команду Алоса совершенно не верят. Тем более что прошлые встречи команд произошли еще в конце XX века. 

С каким счетом завершится матч Беларусь - Дания? 

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - установлен на вариант 0:2. Сыгравшее пари на 0:2 сулит шестикратный выигрыш.

Где играет сборная Беларуси?

Белорусская команда в квалификации ЧМ принимает соперников в венгерском Залаэгерсеге. 

