Беларусь - Греция, 18 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Кто бы мог подумать, что свое первое очко в отборочном цикле чемпионата мира по футболу 2026 года белорусы наберут в Копенгагене? Однако именно так и произошло, и к заключительной игре квалификации наши ближайшие соседи подходят в приподнятом настроении. Удастся ли им развить этот локальный успех в противостоянии с греками?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Беларусь
Место в рейтинге ФИФА: 103
18.11.2025, Вт
22:45 МСК
Греция
|П1 - 11.00
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа C, 6-й тур
Стадион: «Зи-Ти-И Арена» (Залаэгерсег, Венгрия)
Судьи: еще не объявлены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Беларусь
|2
|1
|0
|7-0
|Греция
|0
|1
|7
|0-7
Последние пять матчей сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|15.11.2025
|Дания
|2:2
|Беларусь
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2025
|Шотландия
|2:1
|Беларусь
Отбор ЧМ-2026
|09.10.2025
|Беларусь
0:6
Дания
|Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Беларусь
|0:2
|Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Греция
|5:1
|Беларусь
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Греции:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|15.11.2025
|Греция
|3:2
|Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2025
|Дания
|3:1
|Беларусь
Отбор ЧМ-2026
|09.10.2025
|Шотландия
3:1
Греция
|Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Греция
|0:3
|Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Греция
|5:1
|Беларусь
Отбор ЧМ-2026
Команды занимают два последних места в таблице и никуда уже с них не сдвинутся.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Дания
|5
|3
|2
|0
|14-3
|11
|2. Шотландия
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|3. Греция
|5
|2
|0
|3
|10-12
|6
|4. Беларусь
|5
|0
|1
|4
|4-17
|1
В прошлом туре обе команды приятно удивили своих поклонников: белорусы - результативной ничьей в Дании, греки - победой над Шотландией. Вот только успехи эти оказались сильно запоздалыми. На из собственное положение в таблице они никакого влияния не оказали. А вот на распределение двух первых мест последние результаты повлияли. Шотландцы слетели с первого места и в последнем туре вынуждены играть только на победу с прямым конкурентом.
Игра же в Залаэгерсеге никакого турнирного значения уже не имеет: можно расслабиться и поиграть в свое удовольствие. Предпосылки к открытой и результативной игре налицо. Верим, что отличиться голами смогут обе стороны. Даже удивительно, что PARI присвоила этому исходу настолько высокий коэффициент - 2.13.
На территории Республики Беларусь и Российской Федерации матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, Болгария), Максим Белов («Неман»).
Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Владислав Калинин, Роман Бегунов (оба — «Динамо», Минск), Вадим Пигас («Пари Нижний Новгород», Россия), Егор Пархоменко (ЦСКА-1948, Болгария), Егор Хвалько («Тобол», Казахстан).
Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Артем Концевой («Родина», Россия), Никита Демченко («Динамо», Минск), Николай Иванов («Славия»).
Нападающие: Виталий Лисакович («Целе», Словения), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту», Португалия), Евгений Малашевич, Карен Варданян (оба — «Динамо», Минск), Александр Шестюк («Ислочь»).
Главный тренер: Карлос Алос.
Вратари: Одиссеас Влаходимос («Севилья», Испания), Христос Мандас («Лацио», Италия), Константинос Цолакис («Олимпиакос»).
Защитники: Яннис Михаилидис (ПАОК,), Пантелис Хацидиакос («Копенгаген», Дания), Панайотис Рецос («Олимпиакос»), Константинос Кулиеракис («Вольфсбург», Германия), Лазарос Рота (АЕК), Йоргос Ваяннидис («Спортинг», Португалия), Димитрис Яннулис («Аугсбург», Германия), Костас Цимикас («Рома», Италия).
Полузащитники: Манолис Сиопис («Панатинаикос»), Христос Зафирис (ПАОК), Петрос Манталос (АЕК), Димитрис Курбелис («Аль-Халидж», Саудовская Аравия), Христос Музакитис («Олимпиакос»), Константинос Карецас («Генк», Бельгия)
Нападающие: Христос Цолис («Брюгге», Бельгия), Йоргос Масурас («Аль-Халидж», Саудовская Аравия), Яннис Константелиас (ПАОК), Фотис Иоаннидис («Спортинг», Португалия), Вангелис Павлидис («Бенфика», Португалия), Хараламбос Костулас («Брайтон», Англия), Нектариос Триантис («Миннесота Юнайтед», США).
Главный тренер: Иван Йованович.
Победа греков, кажется, не вызывает сомнений у аналитиков - а как иначе истолковать коэффициент 1.30 на номинальных гостей? Удачная ставка на победу белорусов обещает 11-кратный выигрыш. В случае же ничьей PARI готова умножить номинал ставки на 5.40.
Аналитики PARI считают наиболее вероятной победу греков в два мяча. Счет 0:2 котируется за 6.50.
Тотал больше 2.5 идет в PARI с коэффициентом 1.65. Следовательно, эксперты ждут от команд результативной концовки цикла.
Соперников по официальным матчам в этом цикле белорусы принимают на нейтральном поле в Венгрии.