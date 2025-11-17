Беларусь - Греция, 18 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

В прошлом туре обе команды приятно удивили своих поклонников: белорусы - результативной ничьей в Дании, греки - победой над Шотландией. Вот только успехи эти оказались сильно запоздалыми. На из собственное положение в таблице они никакого влияния не оказали. А вот на распределение двух первых мест последние результаты повлияли. Шотландцы слетели с первого места и в последнем туре вынуждены играть только на победу с прямым конкурентом.

Игра же в Залаэгерсеге никакого турнирного значения уже не имеет: можно расслабиться и поиграть в свое удовольствие. Предпосылки к открытой и результативной игре налицо. Верим, что отличиться голами смогут обе стороны. Даже удивительно, что PARI присвоила этому исходу настолько высокий коэффициент - 2.13.