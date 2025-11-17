Ведомости
Беларусь - Греция, 18 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Ничья в Копенгагене вдохновит белорусов на еще один сюрприз?
Валентин Васильев

Кто бы мог подумать, что свое первое очко в отборочном цикле чемпионата мира по футболу 2026 года белорусы наберут в Копенгагене? Однако именно так и произошло, и к заключительной игре квалификации наши ближайшие соседи подходят в приподнятом настроении. Удастся ли им развить этот локальный успех в противостоянии с греками? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 103

18.11.2025, Вт

22:45  МСК

Греция

Место в рейтинге ФИФА: 48

П1 - 11.00

Х - 5.40

П2 - 1.30

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа C, 6-й тур

Стадион: «Зи-Ти-И Арена»  (Залаэгерсег, Венгрия)

Судьи: еще не объявлены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Беларусь2107-0
Греция0170-7

Последние пять матчей сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

15.11.2025Дания2:2Беларусь

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Шотландия2:1Беларусь

Отбор ЧМ-2026

09.10.2025Беларусь

        0:6

Дания

            Отбор         ЧМ-2026
08.09.2025Беларусь0:2Шотландия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Греция5:1Беларусь

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Греции:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

15.11.2025Греция3:2Шотландия

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Дания3:1Беларусь

Отбор ЧМ-2026

09.10.2025Шотландия

     3:1

Греция

            Отбор         ЧМ-2026
08.09.2025Греция0:3Шотландия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Греция5:1Беларусь

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

Свернуть

Команды занимают два последних места в таблице и никуда уже с них не сдвинутся.

КомандыИВНПМО
1. Дания532014-311
2. Шотландия53119-510
3. Греция520310-126
4. Беларусь50144-171

Прогноз на матч

Свернуть

В прошлом туре обе команды приятно удивили своих поклонников: белорусы - результативной ничьей в Дании, греки - победой над Шотландией. Вот только успехи эти оказались сильно запоздалыми. На из собственное положение в таблице они никакого влияния не оказали. А вот на распределение двух первых мест последние результаты повлияли. Шотландцы слетели с первого места и в последнем туре вынуждены играть только на победу с прямым конкурентом.

Игра же в Залаэгерсеге никакого турнирного значения уже не имеет: можно расслабиться и поиграть в свое удовольствие. Предпосылки к открытой и результативной игре налицо. Верим, что отличиться голами смогут обе стороны. Даже удивительно, что PARI присвоила этому исходу настолько высокий коэффициент - 2.13.

Бонусы на матч

Свернуть
Трансляции

Свернуть

На территории Республики Беларусь и Российской Федерации матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Беларуси

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, Болгария), Максим Белов («Неман»).

Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Владислав Калинин, Роман Бегунов (оба — «Динамо», Минск), Вадим Пигас («Пари Нижний Новгород», Россия), Егор Пархоменко (ЦСКА-1948, Болгария), Егор Хвалько («Тобол», Казахстан).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Артем Концевой («Родина», Россия), Никита Демченко («Динамо», Минск), Николай Иванов («Славия»).  

Нападающие: Виталий Лисакович («Целе», Словения), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту», Португалия), Евгений Малашевич, Карен Варданян (оба — «Динамо», Минск), Александр Шестюк («Ислочь»).

Главный тренер: Карлос Алос. 

Сборная Греции

Вратари: Одиссеас Влаходимос («Севилья», Испания), Христос Мандас («Лацио», Италия), Константинос Цолакис («Олимпиакос»).

Защитники: Яннис Михаилидис (ПАОК,), Пантелис Хацидиакос («Копенгаген», Дания), Панайотис Рецос («Олимпиакос»), Константинос Кулиеракис («Вольфсбург», Германия), Лазарос Рота (АЕК), Йоргос Ваяннидис («Спортинг», Португалия), Димитрис Яннулис («Аугсбург», Германия), Костас Цимикас («Рома», Италия).

Полузащитники: Манолис Сиопис («Панатинаикос»), Христос Зафирис (ПАОК), Петрос Манталос (АЕК), Димитрис Курбелис («Аль-Халидж», Саудовская Аравия), Христос Музакитис («Олимпиакос»), Константинос Карецас («Генк», Бельгия)

Нападающие: Христос Цолис («Брюгге», Бельгия), Йоргос Масурас («Аль-Халидж», Саудовская Аравия), Яннис Константелиас (ПАОК), Фотис Иоаннидис («Спортинг», Португалия), Вангелис Павлидис («Бенфика», Португалия), Хараламбос Костулас («Брайтон», Англия), Нектариос Триантис («Миннесота Юнайтед», США).

Главный тренер: Иван Йованович.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Победа греков, кажется, не вызывает сомнений у аналитиков - а как иначе истолковать коэффициент 1.30 на номинальных гостей? Удачная ставка на победу белорусов обещает 11-кратный выигрыш. В случае же ничьей PARI готова умножить номинал ставки на 5.40.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч Беларусь - Греция?

Аналитики PARI считают наиболее вероятной победу греков в два мяча. Счет 0:2 котируется за 6.50.

Будет ли матч Беларусь - Греция результативным?

Тотал больше 2.5 идет в PARI с коэффициентом 1.65. Следовательно, эксперты ждут от команд результативной концовки цикла.

Где играет сборная Беларуси?

Соперников по официальным матчам в этом цикле белорусы принимают на нейтральном поле в Венгрии.

