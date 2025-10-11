Шотландия - Беларусь, 12 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

В начале года Беларусь одержала три победы. Но это были товарищеские матчи c Таджикистаном, Азербайджаном и Казахстаном. В отборе на ЧМ-2026 ситуация противоположная. Беларусь за три матча отборочного турнира пропустила 13 мячей, а забила всего один. Усложняет положение белорусов то, что «домашние» матчи они проводят на нейтральном поле.

В группе шотландцы идут на втором месте после Дании. У них одинаковое количество очков и ничья в единственной встрече. Но датчане оторвались на четыре гола благодаря забитым Беларуси шести мячам. Пропустили за отбор шотландцы один гол, а датчане еще ни разу. Второму месту Шотландии почти ничего не угрожает. Идущих третьими греков шотландцы обыграли в единственной встрече 3:1. Домашний матч - хороший шанс для Шотландии догнать своих главных конкурентов по забитым голам, с учетом слабой обороны белорусов. Поэтому наш прогноз: победа Шотландии с индивидуальным тоталом больше 2.5.