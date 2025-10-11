Ведомости
Шотландия - Беларусь, 12 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Белорусы пропустили за три предыдущие игры 13 мячей. Теперь даже за ничью дают 7.80
Валентин Васильев

Белорусам пора реабилитироваться после трех разгромных поражений, но букмекеры оценивают шансы на это как крайне низкие. Тем более что поединок пройдет в Шотландии, а предыдущая встреча команд закончилась со счетом 0:2. От Дании 9 октября Беларусь пропустила шесть мячей.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Шотландия

Место в рейтинге ФИФА: 43

12.10.2025,Чт

19:00 МСК

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 100

П1 - 1.14

Х - 7.80

П2 - 22.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа C, 4-й тур

Стадион: «Хэмпден парк»  (Глазго, Шотландия)

Судьи: еще не определены

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Беларусь1132-7
Шотландия3117-2

Последние пять матчей сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.10.2025Беларусь         0:2Дания            Отбор         ЧМ-2026
08.09.2025Беларусь0:2Шотландия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Греция5:1Беларусь

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Беларусь 1:4Россия

Товарищеский матч

05.06.2025Беларусь4:1Казахстан

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Шотландии:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

09.10Шотландия         3:1Греция 
08.09.2025Греция0:3Дания

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Дания0:0Шотландия

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Дания5:0Литва

Товарищеский матч

07.06.2025Дания2:1Северная Ирландия

Товарищеский матч

В этой четверке после двух туров без очков остаются только белорусы.

МестоКомандыИВНПМО
1.Дания32109-07
2.Шотландия32105-17
3.Греция31026-73
4.Беларусь30031-130

В начале года Беларусь одержала три победы. Но это были товарищеские матчи c Таджикистаном, Азербайджаном и Казахстаном. В отборе на ЧМ-2026 ситуация противоположная. Беларусь за три матча отборочного турнира пропустила 13 мячей, а забила всего один. Усложняет положение белорусов то, что «домашние» матчи они проводят на нейтральном поле. 

В группе шотландцы идут на втором месте после Дании. У них одинаковое количество очков и ничья в единственной встрече. Но датчане оторвались на четыре гола благодаря забитым Беларуси шести мячам. Пропустили за отбор шотландцы один гол, а датчане еще ни разу. Второму месту Шотландии почти ничего не угрожает. Идущих третьими греков шотландцы обыграли в единственной встрече 3:1. Домашний матч - хороший шанс для Шотландии догнать своих главных конкурентов по забитым голам, с учетом слабой обороны белорусов. Поэтому наш прогноз: победа Шотландии с индивидуальным тоталом больше 2.5. 

На территории Республики Беларусь и Российской Федерации матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПлатная подписка
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Сборная Шотландии

Вратари: Зандер Кларк («Харт оф Мидлотиан»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест», Англия), Лиам Келли («Глазго Рейнджерс»).

Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Аарон Хики («Брентфорд», Англия), Дом Хайэм («Блэкберн Роверс», Англия), Макс Джонстон («Штурм Грац», Австрия), Скотт Маккэнна («Динамо Загреб», Хорватия), Энтони Ралстон («Селтик»), Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Джон Соуттар («Глазго Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»).  

Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут», Англия), Льюис Фергюсон («Болонья», Италия), Бен Гэннон Доук («Борнмут», Англия), Билли Гилмор («Наполи», Италия), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич Сити», Англия), Скотт Мактоминей («Наполи», Италия), Леннокс Миллер («Удинезе», Италия).

Нападающие: Че Адамс («Торино», Италия), Киэрон Боуи («Хиберниан»), Линдон Дайкс («Бирмингем Сити», Англия), Джордж Херст («Ипсвич Таун», Англия).

Сборная Беларуси

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Максим Белов («Неман»).

Защитники: Александр Мартынович («Кайрат», Казахстан), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Сергей Карпович («МЛ Витебск»), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Вадим Пигас («Пари НН», Россия), Егор Пархоменко (ЦСКА 1948, Болгария), Владислав Калинин («Динамо» Минск), Лео Маскаро Капилевич («Рекреативо», Испания, Д4).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»), Никита Демченко, Максим Мякиш (оба — «Динамо» Минск), Глеб Кучко («Медзь», Польша, Д2).

Нападающие: Дмитрий Антилевский («МЛ Витебск»), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту»-Б, Португалия), Евгений Малашевич («Динамо» Минск), Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия).

Главный тренер: Карлос Алос. 

Победа Шотландцев почти не вызывает сомнений - коэффициент 1.14.  Ничья тоже будет сенсацией - 7.80. Победу Беларуси оценивают как почти невероятную - 22.0. Даже один гол от нее стоит 2.65. Если вдруг обе забьют больше 1.5, то коэффициент взлетает до 11.0.

Кто победит в матче Шотландия - Беларусь?

В этом матче аналитики не находят серьезных аргументов в пользу Беларуси хоть по какому-то показателю. Поддержка домашних трибун будет гнать шотландцев к крупному счету.

С каким счетом завершится матч Шотландия - Беларусь? 

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - установлен на вариант 2:0. 

