Шотландия - Беларусь, 12 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Белорусам пора реабилитироваться после трех разгромных поражений, но букмекеры оценивают шансы на это как крайне низкие. Тем более что поединок пройдет в Шотландии, а предыдущая встреча команд закончилась со счетом 0:2. От Дании 9 октября Беларусь пропустила шесть мячей.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Шотландия
Место в рейтинге ФИФА: 43
12.10.2025,Чт
19:00 МСК
Беларусь
|П1 - 1.14
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа C, 4-й тур
Стадион: «Хэмпден парк» (Глазго, Шотландия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Беларусь
|1
|1
|3
|2-7
|Шотландия
|3
|1
|1
|7-2
Последние пять матчей сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
Счет
|Команда 2
Турнир
|09.10.2025
|Беларусь
|0:2
|Дания
|Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Беларусь
|0:2
|Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Греция
|5:1
|Беларусь
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Беларусь
|1:4
|Россия
Товарищеский матч
|05.06.2025
|Беларусь
|4:1
|Казахстан
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Шотландии:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|09.10
|Шотландия
|3:1
|Греция
|08.09.2025
|Греция
|0:3
|Дания
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Дания
|0:0
|Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Дания
|5:0
|Литва
Товарищеский матч
|07.06.2025
|Дания
|2:1
|Северная Ирландия
Товарищеский матч
В этой четверке после двух туров без очков остаются только белорусы.
|Место
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.
|Дания
|3
|2
|1
|0
|9-0
|7
|2.
|Шотландия
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|3.
|Греция
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|4.
|Беларусь
|3
|0
|0
|3
|1-13
|0
В начале года Беларусь одержала три победы. Но это были товарищеские матчи c Таджикистаном, Азербайджаном и Казахстаном. В отборе на ЧМ-2026 ситуация противоположная. Беларусь за три матча отборочного турнира пропустила 13 мячей, а забила всего один. Усложняет положение белорусов то, что «домашние» матчи они проводят на нейтральном поле.
В группе шотландцы идут на втором месте после Дании. У них одинаковое количество очков и ничья в единственной встрече. Но датчане оторвались на четыре гола благодаря забитым Беларуси шести мячам. Пропустили за отбор шотландцы один гол, а датчане еще ни разу. Второму месту Шотландии почти ничего не угрожает. Идущих третьими греков шотландцы обыграли в единственной встрече 3:1. Домашний матч - хороший шанс для Шотландии догнать своих главных конкурентов по забитым голам, с учетом слабой обороны белорусов. Поэтому наш прогноз: победа Шотландии с индивидуальным тоталом больше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
На территории Республики Беларусь и Российской Федерации матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Вратари: Зандер Кларк («Харт оф Мидлотиан»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест», Англия), Лиам Келли («Глазго Рейнджерс»).
Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Аарон Хики («Брентфорд», Англия), Дом Хайэм («Блэкберн Роверс», Англия), Макс Джонстон («Штурм Грац», Австрия), Скотт Маккэнна («Динамо Загреб», Хорватия), Энтони Ралстон («Селтик»), Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Джон Соуттар («Глазго Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»).
Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут», Англия), Льюис Фергюсон («Болонья», Италия), Бен Гэннон Доук («Борнмут», Англия), Билли Гилмор («Наполи», Италия), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич Сити», Англия), Скотт Мактоминей («Наполи», Италия), Леннокс Миллер («Удинезе», Италия).
Нападающие: Че Адамс («Торино», Италия), Киэрон Боуи («Хиберниан»), Линдон Дайкс («Бирмингем Сити», Англия), Джордж Херст («Ипсвич Таун», Англия).
Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Максим Белов («Неман»).
Защитники: Александр Мартынович («Кайрат», Казахстан), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Сергей Карпович («МЛ Витебск»), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Вадим Пигас («Пари НН», Россия), Егор Пархоменко (ЦСКА 1948, Болгария), Владислав Калинин («Динамо» Минск), Лео Маскаро Капилевич («Рекреативо», Испания, Д4).
Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»), Никита Демченко, Максим Мякиш (оба — «Динамо» Минск), Глеб Кучко («Медзь», Польша, Д2).
Нападающие: Дмитрий Антилевский («МЛ Витебск»), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту»-Б, Португалия), Евгений Малашевич («Динамо» Минск), Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия).
Главный тренер: Карлос Алос.
Победа Шотландцев почти не вызывает сомнений - коэффициент 1.14. Ничья тоже будет сенсацией - 7.80. Победу Беларуси оценивают как почти невероятную - 22.0. Даже один гол от нее стоит 2.65. Если вдруг обе забьют больше 1.5, то коэффициент взлетает до 11.0.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
В этом матче аналитики не находят серьезных аргументов в пользу Беларуси хоть по какому-то показателю. Поддержка домашних трибун будет гнать шотландцев к крупному счету.
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - установлен на вариант 2:0.