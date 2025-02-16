Бенфика - Монако, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Больше 10 лет, с 2014 года, не пересекались эти команды, а тут зачастили играть между собой. Предстоящая встреча станет для них уже третьей в рамках одного розыгрыша. Два предыдущих столкновения, в княжестве Монако, увенчались победами гостей. Особенно обидным для хозяев вышло ноябрьское поражение: команда Головина дважды вела в счете, но даже ничью не удержала.

Понятно, что результаты встреч на «Луи II» дают португальцам определенное моральное превосходство над противником. У футболистов Адольфа Хюттера уже могло выработаться что-то вроде мини-комплекса «Бенфики». Возможно, разгром «Нанта» в Лиге 1 придаст монегаскам уверенности в Лиссабоне. Современному «Монако» присущи результативные матчи: из 10 игр 2025 года семь - «верховые». Полагаем, что и на «Да Луш» голы будут - не меньше трех.