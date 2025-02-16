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16 февраля 4:47ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Бенфика - Монако, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Без Головина у монегасков нет шансов?
Валентин Васильев

Во вторник, 16 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА пройдет четыре стыковых матча. Команда Александра Головина гостит в столице Португалии. Сумеет ли «Монако» отыграться после домашнего поражения? Изучаем предматчевые расклады в поиске ответа на этот вопрос.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) 

16.02.2025, Вт

23:00 МСК

«Монако» (Монако)

П1 - 1.75

Х - 4.20

П2 - 4.05

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, ответный матч

Стадион: Стадион: «Да Луш»  (Лиссабон, Португалия)

Главный судья: еще не объявлен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бенфика»3105-2
«Монако»0132-5

Последние пять игр «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Санта-Клара»

0:1

«Бенфика»

Примейра

12.02.2025«Монако»

0:1

«Бенфика»

Лига чемпионов

08.02.2025«Бенфика»

3:2

«Морейренсе»

Примейра

02.02.2025«Эштрела»

2:3

«Бенфика»

Примейра

29.01.2025«Ювентус»

0:2

«Бенфика»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Монако»

7:1

«Нант»

Лига 1

12.02.2025«Монако»

0:1

«Бенфика»

Лига чемпионов

07.02.2025«ПСЖ»

4:1

«Монако»

Лига 1

01.02.2025«Монако»

4:2

«Осер»

Лига 1

27.01.2025«Интер»

3:0

«Монако»

Лига чемпионов

Расписание и результаты матчей

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Плей-офф. Ответные матчи

18.02.2025.  20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025.  23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025.  23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025.  23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025.  20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025.  23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2  
19.02.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025.  23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0

Прогноз на матч

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Больше 10 лет, с 2014 года, не пересекались эти команды, а тут зачастили играть между собой. Предстоящая встреча станет для них уже третьей в рамках одного розыгрыша. Два предыдущих столкновения, в княжестве Монако, увенчались победами гостей. Особенно обидным для хозяев вышло ноябрьское поражение: команда Головина дважды вела в счете, но даже ничью не удержала. 

Понятно, что результаты встреч на «Луи II» дают португальцам определенное моральное превосходство над противником. У футболистов Адольфа Хюттера уже могло выработаться что-то вроде мини-комплекса «Бенфики». Возможно, разгром «Нанта» в Лиге 1 придаст монегаскам уверенности в Лиссабоне. Современному «Монако» присущи результативные матчи: из 10 игр 2025 года семь - «верховые». Полагаем, что и на «Да Луш» голы будут - не меньше трех.

Бонусы на матч

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«Мелбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В России трансляцию матч в Лиссабоне легально покажет онлайн-платформа Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Бенфика»: Брума, Флорентину (оба - дисквалификации), Балогун, Иленикена (оба - травмы), Ди Мария, Эурснес, Саншеш, Бах, Ману (все - травмы)

«Монако»: Мависса, Закария, Аль-Мусрати, Вандерсон (все - дисквалификации), Головин, Синьо, Иленикена, Балогун (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Монако»:

Позиция«Бенфика»«Монако»

Позиция

Вратарь1. Трубин1. Маецки

Вратарь

Защитник71. Сантуш13. Элеби

Защитник

Защитник30. Отаменди5. Керер

Защитник

Защитник3. Фернандес22. Салису

Защитник

Защитник4. Антониу Силва12. Энрике

Защитник

Полузащитник 10. Кекчю15. Камара

Полузащитник 

Полузащитник 18. Баррейро88. Магасса

Полузащитник 

Полузащитник26. Даль2. Вандерсон

Полузащитник

Нападающий17. Актюркоглу12. Энрике

Нападающий

Нападающий19. Белотти7. Бен-Сегир

Нападающий

Нападающий14. Павлидис36. Эмболо

Нападающий

Главный тренерБруну ЛажеАдольф Хюттер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК «Мелбет»  дают коэффициент 1.75 на успех лиссабонцев и 4.05 - на выигрыш гостей. В случае ничьей контора  умножит номинал пари на 4.20.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Бенфика» - «Монако»?

На рынке ставок на точный счет самый низкий коэффициент (8.50) зафиксирован на победу хозяев со счетом 2:1. 

 Сыграет ли Александр Головин?

Российский полузащитник «Монако» пропустит матч в Лиссабоне из-за травмы.

Где смотреть бесплатно матч «Бенфика» - «Монако»?

Следить за игрой онлайн можно на сайтах легальных букмекеров - например, в «Мелбет». Видеотрансляцию всех матчей ЛЧ своим подписчикам предлагает Okko.

С кем сыграет «Монако» в 1/8 финала?

Потенциальные соперники «Бенфики» с «Монако» в следующем раунде уже определены - это «Барселона» или «Ливерпуль».

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