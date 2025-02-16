Бенфика - Монако, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Во вторник, 16 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА пройдет четыре стыковых матча. Команда Александра Головина гостит в столице Португалии. Сумеет ли «Монако» отыграться после домашнего поражения? Изучаем предматчевые расклады в поиске ответа на этот вопрос.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)
16.02.2025, Вт
23:00 МСК
«Монако» (Монако)
|П1 - 1.75
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, ответный матч
Стадион: Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)
Главный судья: еще не объявлен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бенфика»
|3
|1
|0
|5-2
|«Монако»
|0
|1
|3
|2-5
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Санта-Клара»
0:1
«Бенфика»
Примейра
|12.02.2025
|«Монако»
0:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Бенфика»
3:2
«Морейренсе»
Примейра
|02.02.2025
|«Эштрела»
2:3
«Бенфика»
Примейра
|29.01.2025
|«Ювентус»
0:2
«Бенфика»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Монако»
7:1
«Нант»
Лига 1
|12.02.2025
|«Монако»
0:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|07.02.2025
|«ПСЖ»
4:1
«Монако»
Лига 1
|01.02.2025
|«Монако»
4:2
«Осер»
Лига 1
|27.01.2025
|«Интер»
3:0
«Монако»
Лига чемпионов
18.02.2025. 20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025. 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025. 23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025. 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025. 20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025. 23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2
19.02.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025. 23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0
Больше 10 лет, с 2014 года, не пересекались эти команды, а тут зачастили играть между собой. Предстоящая встреча станет для них уже третьей в рамках одного розыгрыша. Два предыдущих столкновения, в княжестве Монако, увенчались победами гостей. Особенно обидным для хозяев вышло ноябрьское поражение: команда Головина дважды вела в счете, но даже ничью не удержала.
Понятно, что результаты встреч на «Луи II» дают португальцам определенное моральное превосходство над противником. У футболистов Адольфа Хюттера уже могло выработаться что-то вроде мини-комплекса «Бенфики». Возможно, разгром «Нанта» в Лиге 1 придаст монегаскам уверенности в Лиссабоне. Современному «Монако» присущи результативные матчи: из 10 игр 2025 года семь - «верховые». Полагаем, что и на «Да Луш» голы будут - не меньше трех.
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|Текстовая
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Потери:
«Бенфика»: Брума, Флорентину (оба - дисквалификации), Балогун, Иленикена (оба - травмы), Ди Мария, Эурснес, Саншеш, Бах, Ману (все - травмы)
«Монако»: Мависса, Закария, Аль-Мусрати, Вандерсон (все - дисквалификации), Головин, Синьо, Иленикена, Балогун (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Монако»:
|Позиция
|«Бенфика»
|«Монако»
Позиция
|Вратарь
|1. Трубин
|1. Маецки
Вратарь
|Защитник
|71. Сантуш
|13. Элеби
Защитник
|Защитник
|30. Отаменди
|5. Керер
Защитник
|Защитник
|3. Фернандес
|22. Салису
Защитник
|Защитник
|4. Антониу Силва
|12. Энрике
Защитник
|Полузащитник
|10. Кекчю
|15. Камара
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Баррейро
|88. Магасса
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Даль
|2. Вандерсон
Полузащитник
|Нападающий
|17. Актюркоглу
|12. Энрике
Нападающий
|Нападающий
|19. Белотти
|7. Бен-Сегир
Нападающий
|Нападающий
|14. Павлидис
|36. Эмболо
Нападающий
|Главный тренер
|Бруну Лаже
|Адольф Хюттер
Главный тренер
Аналитики БК «Мелбет» дают коэффициент 1.75 на успех лиссабонцев и 4.05 - на выигрыш гостей. В случае ничьей контора умножит номинал пари на 4.20.
На рынке ставок на точный счет самый низкий коэффициент (8.50) зафиксирован на победу хозяев со счетом 2:1.
Российский полузащитник «Монако» пропустит матч в Лиссабоне из-за травмы.
Следить за игрой онлайн можно на сайтах легальных букмекеров - например, в «Мелбет». Видеотрансляцию всех матчей ЛЧ своим подписчикам предлагает Okko.
Потенциальные соперники «Бенфики» с «Монако» в следующем раунде уже определены - это «Барселона» или «Ливерпуль».
Партнерский проект