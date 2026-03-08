Бенфика - Порту, 8 марта: где смотреть матч Примейры, прогноз, составы

«Бенфика» так увлеклась этой зимой Лигой чемпионов, что в национальной лиге допустила уход «Порту» в отрыв. На третьем матче с «Реалом» европейский поход команды Жозе Моуринью закончился, и теперь она может заняться исправлением ситуации в Примейре. Домашний матч с «Порту» - чуть ли не последний реальный шанс для «орлов» вернуться в золотую гонку.

«Порту» из 10 последних матчей чемпионата выиграл восемь, ровно половину из них - со счетом 1:0. С таким же счетом, только в пользу соперника, завершилась игры «драконов» в полуфинале Кубка Португалии («Спортинг» минимально победил).

В прошлом году топы Примейры встречались трижды, причем неизменно в Порту. Разброс результатов получился широкий: 1:4, 0:0, 1:0. Учитывая повышенную ценность очков в «класико», полагаем, что игра не будет изобиловать голами. Наш прогноз: минимум один ноль на табло «Да Луш» сохранится до финального свистка.

«МАРАФОН» дает коэффициент 1.79 на «обе забьют - нет».