Бенфика - Порту, 8 марта: где смотреть матч Примейры, прогноз, составы

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на португальское «класико»
Валентин Васильев

Главное и самое принципиальное дерби Португалии грядет в ближайшее воскресенье, 8 марта. «Бенфика» в Лиссабоне принимает «Порту». Крупнейшие легальные букмекеры уже выкатили широкие линии на «класико» Примейры - выбираем варианты для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бенфика» (Лиссабон)

08.03.2026, Вс

21:00 МСК

«Порту»

П1 - 2.14

Х - 3.22

П2 - 3.60

Турнир:  португальская Примейра, 25-й тур

Стадион: «Да Луш»  (Лиссабон, Португалия)

Главный судья:   Жоау Педру Пиньейру (Португалия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бенфика»9363103398-375
«Порту»1036393375-398

Последние пять матчей «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2026«Жил Висенте»

1:2

«Бенфика»

Чемпионат Португалии

25.02.2026«Реал»

2:1

«Бенфика»

Лига чемпионов

21.02.2026«Бенфика»

3:0

ABC

Чемпионат Португалии

17.02.2026«Бенфика»

0:1

«Реал»

Лига чемпионов

13.02.2026«Санта-Клара»

1:2

«Бенфика»

Чемпионат Португалии

Последние пять матчей «Порту»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.03.2026«Спортинг»

1:0

«Порту»

Кубок Португалии

27.02.2026«Порту»

3:1

«Арока»

Чемпионат Португалии

22.02.2026«Порту»

1:0

«Риу Ави»

Чемпионат Португалии

15.02.2026«Насьонал»

0:1

«Порту»

Чемпионат Португалии

09.02.2026«Порту»

1:1

«Спортинг»

Чемпионат Португалии

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей «Порту» опережает «Бенфику» на семь очков.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Порту24212147-865
2Спортинг24194162-1261
3Бенфика24177051-1458
4Брага24136550-2345
5Жил Висенте24117635-2340
6Фамаликан25116830-2139
7Морейренсе241041030-3434
8Эшторил2496946-4233
9Гимарайнш24951028-3532
10Алверка24761124-3927
11Арока25751332-5326
12Эштрела24591026-4124
13Каза Пиа24581126-4423
14Насьонал24561328-3621
15Риу Аве24491123-4421
16Санта-Клара24471320-3119
17Тондела24471319-3819
18АВС24161718-579

Прогноз на матч

«Бенфика» так увлеклась этой зимой Лигой чемпионов, что в национальной лиге допустила уход «Порту» в отрыв. На третьем матче с «Реалом» европейский поход команды Жозе Моуринью закончился, и теперь она может заняться исправлением ситуации в Примейре. Домашний матч с «Порту» - чуть ли не последний реальный шанс для «орлов» вернуться в золотую гонку. 

«Порту» из 10 последних матчей чемпионата выиграл восемь, ровно половину из них - со счетом 1:0. С таким же счетом, только в пользу соперника, завершилась игры «драконов» в полуфинале Кубка Португалии («Спортинг» минимально победил).

В прошлом году топы Примейры встречались трижды, причем неизменно в Порту. Разброс результатов получился широкий: 1:4, 0:0, 1:0.  Учитывая повышенную ценность очков в «класико», полагаем, что игра не будет изобиловать голами. Наш прогноз: минимум один ноль на табло «Да Луш» сохранится до финального свистка.

«МАРАФОН» дает коэффициент 1.79 на «обе забьют - нет».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 2 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Матч в Лиссабоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Бенфика»: Велозу, Брума, Аурснес, Судаков (все - травмы) 

«Порту»: Фернандеш, Перес, де Йонг, Агехова (все - травмы) 


Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Порту»:

Позиция«Бенфика»«Порту»Позиция
Вратарь1. Трубин99. Д. КоштаВратарь
Защитник4. А. Силва20. А. КоштаЗащитник
Защитник44. Араужу5. БеднарекЗащитник
Защитник30. Отаменди4. КиверЗащитник
Защитник26. Даль12. СанусиЗащитник
Полузащитник18. Баррейро8. ФрохольдтПолузащитник
Полузащитник27. Р. Силва22. ВарелаПолузащитник
Полузащитник25. Престианни10. ВейгаПолузащитник
Полузащитник21. Шельдеруп11. ПепеНападающий
Полузащитник5. Барренечеа27. ГюльНападающий
Нападающий14. Павлидис77. ПетушевскийНападающий
Главный тренерЖозе МоуриньюФранческо ФариолиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты «МАРАФОН» отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Котировка на победу лиссабонцев составляет 2.14. Ничья идет в линии букмекера за 3.22, победа гостей - за 3.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Бенфика» - «Порту»?

В линии «МАРАФОН» на точный счет самый низкий коэффициент - 5.65 - установлен на ничью 1:1.

Если вы хотите узнать, где получить фрибет за регистрацию БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта». 

Будет ли матч «Бенфика» - «Порту» результативным?

Коэффициент 1.65 на тотал больше 2.5 обещает результативный матч в португальской столице. 

Где смотреть матч «Бенфика» - «Порту»?

Трансляцию португальского «класико» зрителям предлагает онлайн-кинотеатр Okko.

