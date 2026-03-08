Бенфика - Порту, 8 марта: где смотреть матч Примейры, прогноз, составы

Партнерский проект
Главное и самое принципиальное дерби Португалии грядет в ближайшее воскресенье, 8 марта. «Бенфика» в Лиссабоне принимает «Порту». Крупнейшие легальные букмекеры уже выкатили широкие линии на «класико» Примейры - выбираем варианты для прогноза.
Турнир: португальская Примейра, 25-й тур
Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бенфика»
|93
|63
|103
|398-375
|«Порту»
|103
|63
|93
|375-398
Последние пять матчей «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2026
|«Жил Висенте»
1:2
«Бенфика»
Чемпионат Португалии
|25.02.2026
|«Реал»
2:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|21.02.2026
|«Бенфика»
3:0
ABC
Чемпионат Португалии
|17.02.2026
|«Бенфика»
0:1
«Реал»
Лига чемпионов
|13.02.2026
|«Санта-Клара»
1:2
«Бенфика»
Чемпионат Португалии
Последние пять матчей «Порту»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.03.2026
|«Спортинг»
1:0
«Порту»
Кубок Португалии
|27.02.2026
|«Порту»
3:1
«Арока»
Чемпионат Португалии
|22.02.2026
|«Порту»
1:0
«Риу Ави»
Чемпионат Португалии
|15.02.2026
|«Насьонал»
0:1
«Порту»
Чемпионат Португалии
|09.02.2026
|«Порту»
1:1
«Спортинг»
Чемпионат Португалии
Перед очной встречей «Порту» опережает «Бенфику» на семь очков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Порту
|24
|21
|2
|1
|47-8
|65
|2
|Спортинг
|24
|19
|4
|1
|62-12
|61
|3
|Бенфика
|24
|17
|7
|0
|51-14
|58
|4
|Брага
|24
|13
|6
|5
|50-23
|45
|5
|Жил Висенте
|24
|11
|7
|6
|35-23
|40
|6
|Фамаликан
|25
|11
|6
|8
|30-21
|39
|7
|Морейренсе
|24
|10
|4
|10
|30-34
|34
|8
|Эшторил
|24
|9
|6
|9
|46-42
|33
|9
|Гимарайнш
|24
|9
|5
|10
|28-35
|32
|10
|Алверка
|24
|7
|6
|11
|24-39
|27
|11
|Арока
|25
|7
|5
|13
|32-53
|26
|12
|Эштрела
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|13
|Каза Пиа
|24
|5
|8
|11
|26-44
|23
|14
|Насьонал
|24
|5
|6
|13
|28-36
|21
|15
|Риу Аве
|24
|4
|9
|11
|23-44
|21
|16
|Санта-Клара
|24
|4
|7
|13
|20-31
|19
|17
|Тондела
|24
|4
|7
|13
|19-38
|19
|18
|АВС
|24
|1
|6
|17
|18-57
|9
«Бенфика» так увлеклась этой зимой Лигой чемпионов, что в национальной лиге допустила уход «Порту» в отрыв. На третьем матче с «Реалом» европейский поход команды Жозе Моуринью закончился, и теперь она может заняться исправлением ситуации в Примейре. Домашний матч с «Порту» - чуть ли не последний реальный шанс для «орлов» вернуться в золотую гонку.
«Порту» из 10 последних матчей чемпионата выиграл восемь, ровно половину из них - со счетом 1:0. С таким же счетом, только в пользу соперника, завершилась игры «драконов» в полуфинале Кубка Португалии («Спортинг» минимально победил).
В прошлом году топы Примейры встречались трижды, причем неизменно в Порту. Разброс результатов получился широкий: 1:4, 0:0, 1:0. Учитывая повышенную ценность очков в «класико», полагаем, что игра не будет изобиловать голами. Наш прогноз: минимум один ноль на табло «Да Луш» сохранится до финального свистка.
«МАРАФОН» дает коэффициент 1.79 на «обе забьют - нет».
Матч в Лиссабоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Бенфика»: Велозу, Брума, Аурснес, Судаков (все - травмы)
«Порту»: Фернандеш, Перес, де Йонг, Агехова (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Порту»:
|Позиция
|«Бенфика»
|«Порту»
|Позиция
|Вратарь
|1. Трубин
|99. Д. Кошта
|Вратарь
|Защитник
|4. А. Силва
|20. А. Кошта
|Защитник
|Защитник
|44. Араужу
|5. Беднарек
|Защитник
|Защитник
|30. Отаменди
|4. Кивер
|Защитник
|Защитник
|26. Даль
|12. Сануси
|Защитник
|Полузащитник
|18. Баррейро
|8. Фрохольдт
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Р. Силва
|22. Варела
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Престианни
|10. Вейга
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Шельдеруп
|11. Пепе
|Нападающий
|Полузащитник
|5. Барренечеа
|27. Гюль
|Нападающий
|Нападающий
|14. Павлидис
|77. Петушевский
|Нападающий
|Главный тренер
|Жозе Моуринью
|Франческо Фариоли
|Главный тренер
Эксперты «МАРАФОН» отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Котировка на победу лиссабонцев составляет 2.14. Ничья идет в линии букмекера за 3.22, победа гостей - за 3.60.
В линии «МАРАФОН» на точный счет самый низкий коэффициент - 5.65 - установлен на ничью 1:1.
Коэффициент 1.65 на тотал больше 2.5 обещает результативный матч в португальской столице.
Трансляцию португальского «класико» зрителям предлагает онлайн-кинотеатр Okko.