Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 декабря 10:09ГлавнаяПрогнозыФутболСуперкубок Италии по футболу

Болонья - Интер, 19 декабря: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

«Наполи» ждет соперника по финалу
Валентин Васильев

В пятницу, 19 декабря, определится второй финалист  Суперкубка Италии по футболу. В Эр-Рияде встретятся «Болонья» с «Интером». В ожидании матча изучаем котировки ведущих букмекеров в России на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Болонья»

19.12.2025, Пт

22:45 МСК

«Интер» (Милан) 

П1 - 5.40

Х - 4.00

П2 - 1.68

Турнир:  Суперкубок Италии, 1/2 финала

Стадион: «Аль-Авваль Парк»  (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Болонья»574394230-306
«Интер»944357306-230

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Болонья»

0:1

«Ювентус»

Серия А

11.12.2025«Сельта»

1:2

«Болонья»

Лига Европы

07.12.2025«Лацио»

1:1

«Болонья»

Серия А

04.12.2025«Болонья»

2:1

«Парма»

Серия А

01.12.2025«Болонья»

1:3

«Кремонезе»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Дженоа»

1:2

«Интер»

Серия А

09.12.2025«Интер»

0:1

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

06.12.2025«Интер»

4:0

«Комо»

Серия А

03.12.2025«Интер»

5:1

«Венеция»

Серия А

30.11.2025«Пиза»

0:2

«Интер»

Серия А

Календарь игр

Свернуть

1/2 финала  

18.12.2025.  22:00. «Наполи» – «Милан» - 2:0

19.12.2025.  22:00. «Болонья»  – «Интер» 

Финал

22.12.2025.  22:00

Прогноз на матч

Свернуть

«Интер» - завсегдатай суперкубковых матчей. Четыре последних сражения за трофей - по два до и после реформы этого мини-турнира - прошли с участием «нерадзурри». В прошлом году они уступили трофей землякам из Милана, а теперь поспорят за выход в финал с «Болоньей». На этот раз миланского дерби в Саудовской Аравии точно не случится - накануне «россонери» уступили «Наполи» и завершили защиту титула. У чаши будет новый обладатель.

Последняя встреча «Интернационале» с «Болоньей», в апреле этого года, завершилась неожиданным поражением фаворита со счетом 0:1. Вообще, в этой паре сложно обнаружить устойчивые тренды или закономерности. Но в целом команды играют достаточно результативно: за 10 последних матчей у обеих набралось по шесть «верхов». Если рассматриваете вариант ставки на тотал больше 2.5, в PARI этот вариант котируется за 1.80.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Болонья»: Витик, Фройлер, Касале (все - травмы)

«Интер»: Думфрис, Ди Дженнаро, Ачерби, Дармиан (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Интер»:

Позиция«Болонья»«Интер»Позиция
Вратарь13. Равалья1. ЗоммерВратарь
Защитник2. Хольм25. АканджиЗащитник
Защитник14. Хеггем31. БиссекЗащитник
Защитник26. Лукуми95. БастониЗащитник
Защитник33. Миранда20. ЧалханоглуПолузащитник
Полузащитник 6. Моро7. ЗелиньскиПолузащитник
Полузащитник 7. Орсолини32. ДимаркоПолузащитник 
Полузащитник19. Фергюсон11. ЭнрикеПолузащитник
Полузащитник21. Одгор23. БареллаПолузащитник
Полузащитник28. Камбиаги10. МартинесНападающий
Нападающий9. Кастро9. ТюрамНападающий
Главный тренерВинченцо ИтальяноКристиан КивуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI установили коэффициент 5.40 на победу команды Итальяно. Удачная ставка на ничью обещает четырехкратный выигрыш. Победа миланского топа котируется за 1.68.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Болонья» - «Интер»?

В линии точного ниже всех котируется результативная ничья - 1:1 (7.50).

Матч  «Болонья» - «Интер» будет результативным?

Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 в PARI близки - соответственно, 1.80 и 2.03.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта». 

С кем сыграет победитель матча «Болонья» - «Интер»?

Первым финалистом Суперкубка стал «Наполи», обыгравший «Милан» со счетом 2:0.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer370 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer370 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё