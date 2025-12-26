Болонья - Интер, 19 декабря: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу, 19 декабря, определится второй финалист Суперкубка Италии по футболу. В Эр-Рияде встретятся «Болонья» с «Интером». В ожидании матча изучаем котировки ведущих букмекеров в России на игру.
Турнир: Суперкубок Италии, 1/2 финала
Стадион: «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Болонья»
|57
|43
|94
|230-306
|«Интер»
|94
|43
|57
|306-230
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Болонья»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|11.12.2025
|«Сельта»
1:2
«Болонья»
Лига Европы
|07.12.2025
|«Лацио»
1:1
«Болонья»
Серия А
|04.12.2025
|«Болонья»
2:1
«Парма»
Серия А
|01.12.2025
|«Болонья»
1:3
«Кремонезе»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Дженоа»
1:2
«Интер»
Серия А
|09.12.2025
|«Интер»
0:1
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Интер»
4:0
«Комо»
Серия А
|03.12.2025
|«Интер»
5:1
«Венеция»
Серия А
|30.11.2025
|«Пиза»
0:2
«Интер»
Серия А
1/2 финала
18.12.2025. 22:00. «Наполи» – «Милан» - 2:0
19.12.2025. 22:00. «Болонья» – «Интер»
Финал
22.12.2025. 22:00
«Интер» - завсегдатай суперкубковых матчей. Четыре последних сражения за трофей - по два до и после реформы этого мини-турнира - прошли с участием «нерадзурри». В прошлом году они уступили трофей землякам из Милана, а теперь поспорят за выход в финал с «Болоньей». На этот раз миланского дерби в Саудовской Аравии точно не случится - накануне «россонери» уступили «Наполи» и завершили защиту титула. У чаши будет новый обладатель.
Последняя встреча «Интернационале» с «Болоньей», в апреле этого года, завершилась неожиданным поражением фаворита со счетом 0:1. Вообще, в этой паре сложно обнаружить устойчивые тренды или закономерности. Но в целом команды играют достаточно результативно: за 10 последних матчей у обеих набралось по шесть «верхов». Если рассматриваете вариант ставки на тотал больше 2.5, в PARI этот вариант котируется за 1.80.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.
Потери
«Болонья»: Витик, Фройлер, Касале (все - травмы)
«Интер»: Думфрис, Ди Дженнаро, Ачерби, Дармиан (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Интер»:
|Позиция
|«Болонья»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|13. Равалья
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|2. Хольм
|25. Аканджи
|Защитник
|Защитник
|14. Хеггем
|31. Биссек
|Защитник
|Защитник
|26. Лукуми
|95. Бастони
|Защитник
|Защитник
|33. Миранда
|20. Чалханоглу
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Моро
|7. Зелиньски
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Орсолини
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Фергюсон
|11. Энрике
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Одгор
|23. Барелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Камбиаги
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кастро
|9. Тюрам
|Нападающий
|Главный тренер
|Винченцо Итальяно
|Кристиан Киву
|Главный тренер
Аналитики PARI установили коэффициент 5.40 на победу команды Итальяно. Удачная ставка на ничью обещает четырехкратный выигрыш. Победа миланского топа котируется за 1.68.
В линии точного ниже всех котируется результативная ничья - 1:1 (7.50).
Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 в PARI близки - соответственно, 1.80 и 2.03.
Первым финалистом Суперкубка стал «Наполи», обыгравший «Милан» со счетом 2:0.