Болонья - Интер, 19 декабря: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

«Интер» - завсегдатай суперкубковых матчей. Четыре последних сражения за трофей - по два до и после реформы этого мини-турнира - прошли с участием «нерадзурри». В прошлом году они уступили трофей землякам из Милана, а теперь поспорят за выход в финал с «Болоньей». На этот раз миланского дерби в Саудовской Аравии точно не случится - накануне «россонери» уступили «Наполи» и завершили защиту титула. У чаши будет новый обладатель.

Последняя встреча «Интернационале» с «Болоньей», в апреле этого года, завершилась неожиданным поражением фаворита со счетом 0:1. Вообще, в этой паре сложно обнаружить устойчивые тренды или закономерности. Но в целом команды играют достаточно результативно: за 10 последних матчей у обеих набралось по шесть «верхов». Если рассматриваете вариант ставки на тотал больше 2.5, в PARI этот вариант котируется за 1.80.