Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 февраля 4:55ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Боруссия Д - Аталанта, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру в Дортмунде
Валентин Васильев

На этой неделе стартуют стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА. В Дортмунде во вторник, 17 февраля, сойдутся «Боруссия» и «Аталанта». Анализируем шансы сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

17.02.2026, Вт

23:00 МСК

«Аталанта» (Бергамо, Италия)

П1 - 2.10

Х - 3.70

П2 - 3.55

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч

Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»1114-4
«Аталанта1114-4

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2026«Боруссия»

4:0

«Майнц»

Бундеслига

07.02.2026«Вольфсбург»

1:2

«Боруссия»

Бундеслига

01.02.2026«Боруссия»

3:2

«Хайденхайм»

Бундеслига

28.01.2026«Боруссия»

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

24.01.2026«Унион»

0:3

«Боруссия»

Бундеслига

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026«Лацио»

0:2

«Аталанта»

Серия А

09.02.2026«Аталанта»

2:1

«Кремонезе»

Серия А

05.02.2026«Аталанта»

3:0

«Ювентус»

Серия А

01.02.2026«Комо»

0:0

«Аталанта»

Серия А

28.01.2026«Юнион»

1:0

«Аталанта»

Лига чемпионов

Календарь игр

Свернуть

Стыковые матчи. Первые игры

17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)  

17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)  

18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)  

18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)  

18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)  

Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)  

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)  

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)  

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)  

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)  

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)  

25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

Свернуть

Свои последние поражения этой зимой обе команды потерпели на евроарене, причем синхронно и всухую. 28 января «Боруссия» уступила дома в Лиге чемпионов «Интеру» (0:2), а «Аталанта» - «Юниону» в гостях (0:1). Дортмундцы отреагировали на эту неудачу тремя подряд победами в чемпионате Германии, бергамаски набрали семь очков из девяти возможных в Серии А и вынесли «Ювентус» из Кубка Италии с разгромом 3:0.

К старту «стыков» и те, и другие подошли в хорошей форме, что позволяет надеяться на достаточно динамичное и качественное зрелище в Дортмунде. Будет ли оно при этом результативным - вопрос. У хозяев из 10 предыдущих игр четыре были с обменом голами, у гостей - три. Учитывая специфику двухматчевых противостояний, вряд ли команды устроят безрассудный обмен атаками и голами. Прогноз редакции: тотал меньше 3.5.

БК Winline» оценила вероятность этого исхода коэффициентом 1.48.

Предложение на «обе забьют - нет» более интересное - 1.73.

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Боруссия»: Свенссон (дисквалификация), Джан, Мане, Кабар (все - травмы)

«Аталанта»: Де Кетеларе (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Боруссия» - «Аталанта»:

Позиция«Боруссия»«Аталанта»Позиция
Вратарь1. Кобель29. КарнезеккиВратарь
Защитник3. Антон42. СкальвиниЗащитник
Защитник4. Шлоттербек19. ДжимситиЗащитник
Защитник5. Бенсебаини23. КолашинацЗащитник
Полузащитник26. Рюэрсон77. ДзаппакостаПолузащитник
Полузащитник2. Коуто13. ЭдерсонПолузащитник
Полузащитник8. Нмеча59. ЗалевскиПолузащитник
Нападающий7. Беллингем10. СамарджичНападающий
Нападающий27. Адейеми15. де РонНападающий
Нападающий10. Брандт47. БернаскониНападающий
Нападающий9. Гирасси 90. КрстовичНападающий
Главный тренерНико КовачРаффаэле ПалладиноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Winline присвоил коэффициент 2.10 победе немцев и 3.55 - итальянцев. Ничья в конторе котируется за 3.70.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Боруссия» - «Аталанта»?

Свернуть

Если исходить из расчетов аналитиков, игра обещает быть скорее результативной, чем скудной на голы. Тотал больше 2.5 котируется за 1.69, а «обе забьют» - за 1.60.

Где смотреть матч «Боруссия» - «Аталанта»?

Свернуть

Следить за игрой в Дортмунде в режиме онлайн можно на Winline

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer318 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer12 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer43 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer318 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer318 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer318 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer318 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё