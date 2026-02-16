Боруссия Д - Аталанта, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе стартуют стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА. В Дортмунде во вторник, 17 февраля, сойдутся «Боруссия» и «Аталанта». Анализируем шансы сторон на успех.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|1
|1
|1
|4-4
|«Аталанта
|1
|1
|1
|4-4
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2026
|«Боруссия»
4:0
«Майнц»
Бундеслига
|07.02.2026
|«Вольфсбург»
1:2
«Боруссия»
Бундеслига
|01.02.2026
|«Боруссия»
3:2
«Хайденхайм»
Бундеслига
|28.01.2026
|«Боруссия»
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Унион»
0:3
«Боруссия»
Бундеслига
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|«Лацио»
0:2
«Аталанта»
Серия А
|09.02.2026
|«Аталанта»
2:1
«Кремонезе»
Серия А
|05.02.2026
|«Аталанта»
3:0
«Ювентус»
Серия А
|01.02.2026
|«Комо»
0:0
«Аталанта»
Серия А
|28.01.2026
|«Юнион»
1:0
«Аталанта»
Лига чемпионов
Стыковые матчи. Первые игры
17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)
17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)
18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)
18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)
18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)
Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)
25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)
Свои последние поражения этой зимой обе команды потерпели на евроарене, причем синхронно и всухую. 28 января «Боруссия» уступила дома в Лиге чемпионов «Интеру» (0:2), а «Аталанта» - «Юниону» в гостях (0:1). Дортмундцы отреагировали на эту неудачу тремя подряд победами в чемпионате Германии, бергамаски набрали семь очков из девяти возможных в Серии А и вынесли «Ювентус» из Кубка Италии с разгромом 3:0.
К старту «стыков» и те, и другие подошли в хорошей форме, что позволяет надеяться на достаточно динамичное и качественное зрелище в Дортмунде. Будет ли оно при этом результативным - вопрос. У хозяев из 10 предыдущих игр четыре были с обменом голами, у гостей - три. Учитывая специфику двухматчевых противостояний, вряд ли команды устроят безрассудный обмен атаками и голами. Прогноз редакции: тотал меньше 3.5.
БК Winline» оценила вероятность этого исхода коэффициентом 1.48.
Предложение на «обе забьют - нет» более интересное - 1.73.
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Боруссия»: Свенссон (дисквалификация), Джан, Мане, Кабар (все - травмы)
«Аталанта»: Де Кетеларе (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Аталанта»:
|Позиция
|«Боруссия»
|«Аталанта»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|29. Карнезекки
|Вратарь
|Защитник
|3. Антон
|42. Скальвини
|Защитник
|Защитник
|4. Шлоттербек
|19. Джимсити
|Защитник
|Защитник
|5. Бенсебаини
|23. Колашинац
|Защитник
|Полузащитник
|26. Рюэрсон
|77. Дзаппакоста
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Коуто
|13. Эдерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Нмеча
|59. Залевски
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Беллингем
|10. Самарджич
|Нападающий
|Нападающий
|27. Адейеми
|15. де Рон
|Нападающий
|Нападающий
|10. Брандт
|47. Бернаскони
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гирасси
|90. Крстович
|Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
|Раффаэле Палладино
|Главный тренер
Winline присвоил коэффициент 2.10 победе немцев и 3.55 - итальянцев. Ничья в конторе котируется за 3.70.
Если исходить из расчетов аналитиков, игра обещает быть скорее результативной, чем скудной на голы. Тотал больше 2.5 котируется за 1.69, а «обе забьют» - за 1.60.
Следить за игрой в Дортмунде в режиме онлайн можно на Winline.