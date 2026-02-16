Боруссия Д - Аталанта, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Свои последние поражения этой зимой обе команды потерпели на евроарене, причем синхронно и всухую. 28 января «Боруссия» уступила дома в Лиге чемпионов «Интеру» (0:2), а «Аталанта» - «Юниону» в гостях (0:1). Дортмундцы отреагировали на эту неудачу тремя подряд победами в чемпионате Германии, бергамаски набрали семь очков из девяти возможных в Серии А и вынесли «Ювентус» из Кубка Италии с разгромом 3:0.

К старту «стыков» и те, и другие подошли в хорошей форме, что позволяет надеяться на достаточно динамичное и качественное зрелище в Дортмунде. Будет ли оно при этом результативным - вопрос. У хозяев из 10 предыдущих игр четыре были с обменом голами, у гостей - три. Учитывая специфику двухматчевых противостояний, вряд ли команды устроят безрассудный обмен атаками и голами. Прогноз редакции: тотал меньше 3.5.

БК Winline» оценила вероятность этого исхода коэффициентом 1.48.

Предложение на «обе забьют - нет» более интересное - 1.73.