Боруссия Дортмунд - Бавария, 28 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В Германии много клубов с традициями и историей, но ни одно противостояние не вызывает такого ажиотажа в массах, как «Дер Классикер». Битвы дортмундской «Боруссии» и «Баварии» - это непреходящая классика немецкого футбола. Очередной эпизод легендарного противостояния намечен на последний день зимы-2026. Выбираем перспективный вариант для пари на матч, исходя из актуальной формы сторон, исторических тенденций и расчетов профессионалов беттинга.
Турнир: немецкая Бундеслига, 24-й тур
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|33
|37
|68
|172-270
|«Бавария»
|68
|37
|33
|270-172
Последние пять матчей «Боруссии» Д:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.02.2026
|«Аталанта»
4:1
«Боруссия» Д
Лига чемпионов
|21.02.2026
|«РБ Лейпциг»
2:2
«Боруссия» Д
Бундеслига
|17.02.2026
|«Боруссия» Д
2:0
«Аталанта»
Лига чемпионов
|13.02.2026
|«Боруссия» Д
4:0
«Майнц»
Бундеслига
|07.02.2026
|«Вольфсбург»
1:2
«Боруссия» Д
Бундеслига
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Бавария»
3:2
«Айнтрахт»
Бундеслига
|14.02.2026
|«Вердер»
0:3
«Бавария»
Бундеслига
|11.02.2026
|«Бавария»
2:0
«РБ Лейпциг»
Кубок Германии
|08.02.2026
|«Бавария»
5:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|31.01.2026
|«Гамбург»
2:2
«Бавария»
Бундеслига
Перед очной встречей топов Бундеслиги разделяют в таблице восемь очков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Бавария
|23
|19
|3
|1
|85-21
|60
|2
|Боруссия Д
|23
|15
|7
|1
|49-22
|52
|3
|Хоффенхайм
|23
|14
|4
|5
|49-30
|46
|4
|Штутгарт
|23
|13
|4
|6
|44-32
|43
|5
|Лейпциг
|23
|12
|5
|6
|44-32
|41
|6
|Байер
|22
|12
|3
|7
|43-28
|39
|7
|Фрайбург
|23
|9
|6
|8
|34-37
|33
|8
|Айнтрахт
|23
|8
|7
|8
|46-49
|31
|9
|Унион Берлин
|23
|7
|7
|9
|29-37
|28
|10
|Аугсбург
|23
|8
|4
|11
|28-41
|28
|11
|Гамбург
|22
|6
|8
|8
|25-32
|26
|12
|Кельн
|23
|6
|6
|11
|33-39
|24
|13
|Майнц
|23
|5
|7
|11
|26-38
|22
|14
|Боруссия М
|23
|5
|7
|11
|26-39
|22
|15
|Вольфсбург
|23
|5
|5
|13
|33-49
|20
|16
|Санкт-Паули
|23
|5
|5
|13
|22-40
|20
|17
|Вердер
|23
|4
|7
|12
|23-44
|19
|18
|Хайденхайм
|23
|3
|5
|15
|22-51
|14
«Боруссия» в этом году еще не проигрывала в чемпионате Германии. Последнее поражений в Бундеслиге ей нанесла как раз «Бавария», и случилось это еще в середине октября 2025-го. Беспроигрышная серия дортмундцев в национальном первенстве составляет уже 16 матчей. Однако к «Дер Классикер» они подходят в паршивом настроении. Парадокс? Вовсе нет. Поражение в Лиге чемпионов от «Аталанты» донельзя расстроило Нико Ковача, его футболистов и всех поклонников клуба. До 1/8 финала евротурнира «Боруссия» не дошла. А это не только спортивные, но и финансовые потери - недополученная прибыль от призовых, телевизионных прав.
У «Баварии» полоса без поражений в национальной лиге короче - всего четыре матча. Но она уверенно себя чувствует на вершине немецкой таблицы и напрямую вышла в следующую стадию ЛЧ.
Обе команды играют крайне результативно. У хозяев из 10 последних матчей восемь были «верховыми», у гостей - все до единого. Учитывая игровое и психологические состояние, перспективным нам представляется комбо из непроигрыша лидера и тотал больше 2.5 гола.
В «БЕТСИТИ» такая комбинация котируется за 1.65.
Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стоимость пробной подписки сейчас составляет 1 рубль.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Боруссия» Д: Мане, Рюэрсон, Зюле (все - травмы)
«Бавария»: Нойер, Ито, Дэвис, Ндиайе (все - травмы)
Ориентировочные составы на матч «Вердер» - «Бавария»:
|Позиция
|«Боруссия» Д
|«Бавария»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|1. 40. Урбиг
|Вратарь
|Защитник
|4. Шлоттербек
|27. Лаймер
|Защитник
|Защитник
|3. Антон
|4. Та
|Защитник
|Защитник
|49. Реджани
|2. Упамекано
|Защитник
|Полузащитник
|8. Нмеча
|44. Станишич
|Защитник
|Полузащитник
|20. Забитцер
|6. Киммих
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Свенссон
|45. Павлович
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Коуту
|14. Диас
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Чуквуэмека
|17. Олисе
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Адейеми
|10. Мусиала
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Гирасси
|9. Кейн
|Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
|Венсан Компани
|Главный тренер
В БК «БЕТСИТИ» поставить на чемпиона можно по коэффициенту 1.65. Ничья котируется за 4.700, победа хозеяв - за 4.70.