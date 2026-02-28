Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 февраля 13:05ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия Дортмунд - Бавария, 28 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Лучшие коэффициенты на главное футбольное дерби Германии
Валентин Васильев

В Германии много клубов с традициями и историей, но ни одно противостояние не вызывает такого ажиотажа в массах, как «Дер Классикер». Битвы  дортмундской «Боруссии» и «Баварии» - это непреходящая классика немецкого футбола. Очередной эпизод легендарного противостояния намечен на последний день зимы-2026. Выбираем перспективный вариант для пари на матч, исходя из актуальной формы сторон, исторических тенденций и расчетов профессионалов беттинга.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд)

28.02.2026, Сб

20:30 МСК

«Бавария» (Мюнхен)

П1 - 4.70

Х - 4.70

П2 - 1.65

Турнир: немецкая Бундеслига, 24-й тур

Стадион: «Дортмунд»   (Дортмунд, Германия)

Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия)

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»333768172-270
«Бавария»683733270-172

Последние пять матчей «Боруссии» Д:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.2026«Аталанта»

4:1

«Боруссия» Д

Лига чемпионов

21.02.2026«РБ Лейпциг»

2:2

«Боруссия» Д

Бундеслига

17.02.2026«Боруссия» Д

2:0

«Аталанта»

Лига чемпионов

13.02.2026«Боруссия» Д

4:0

«Майнц»

Бундеслига

07.02.2026«Вольфсбург»

1:2

«Боруссия» Д

Бундеслига

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Бавария»

3:2

«Айнтрахт»

Бундеслига

14.02.2026«Вердер»

0:3

«Бавария»

Бундеслига

11.02.2026«Бавария»

2:0

«РБ Лейпциг»

Кубок Германии

08.02.2026«Бавария»

5:1

«Хоффенхайм»

Бундеслига

31.01.2026«Гамбург»

2:2

«Бавария»

Бундеслига

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей топов Бундеслиги разделяют в таблице восемь очков. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Бавария23193185-2160
2Боруссия Д23157149-2252
3Хоффенхайм23144549-3046
4Штутгарт23134644-3243
5Лейпциг23125644-3241
6Байер22123743-2839
7Фрайбург2396834-3733
8Айнтрахт2387846-4931
9Унион Берлин2377929-3728
10Аугсбург23841128-4128
11Гамбург2268825-3226
12Кельн23661133-3924
13Майнц23571126-3822
14Боруссия М23571126-3922
15Вольфсбург23551333-4920
16Санкт-Паули23551322-4020
17Вердер23471223-4419
18Хайденхайм23351522-5114

Прогноз на матч

Свернуть

«Боруссия» в этом году еще не проигрывала в чемпионате Германии. Последнее поражений в Бундеслиге ей нанесла как раз «Бавария», и случилось это еще в середине октября 2025-го. Беспроигрышная серия дортмундцев в национальном первенстве составляет уже 16 матчей. Однако к  «Дер Классикер» они подходят в паршивом настроении. Парадокс? Вовсе нет. Поражение в Лиге чемпионов от «Аталанты»  донельзя расстроило Нико Ковача, его футболистов и всех поклонников клуба. До 1/8 финала евротурнира «Боруссия» не дошла. А это не только спортивные, но и финансовые потери - недополученная прибыль от призовых, телевизионных прав.   

У «Баварии» полоса без поражений в национальной лиге короче - всего четыре матча. Но она уверенно себя чувствует на вершине немецкой таблицы и напрямую вышла в следующую стадию ЛЧ.

Обе команды играют крайне результативно. У хозяев из 10 последних матчей восемь были «верховыми», у гостей - все до единого. Учитывая игровое и психологические состояние, перспективным нам представляется комбо из непроигрыша лидера и тотал больше 2.5 гола. 

В «БЕТСИТИ» такая комбинация котируется за 1.65.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта». 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стоимость пробной подписки сейчас составляет 1 рубль.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляцияПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери:

«Боруссия» Д: Мане, Рюэрсон, Зюле (все - травмы)

«Бавария»: Нойер, Ито, Дэвис, Ндиайе  (все - травмы)

Ориентировочные составы на матч «Вердер» - «Бавария»:

Позиция«Боруссия» Д«Бавария»Позиция
Вратарь1. Кобель1. 40. УрбигВратарь
Защитник4. Шлоттербек27. ЛаймерЗащитник
Защитник3. Антон4. ТаЗащитник
Защитник49. Реджани2. УпамеканоЗащитник
Полузащитник 8. Нмеча44. СтанишичЗащитник
Полузащитник 20. Забитцер6. КиммихПолузащитник
Полузащитник 24. Свенссон45. ПавловичПолузащитник 
Полузащитник2. Коуту14. ДиасПолузащитник
Нападающий17. Чуквуэмека17. ОлисеПолузащитник
Нападающий27. Адейеми10. МусиалаПолузащитник
Нападающий9. Гирасси9. КейнНападающий
Главный тренерНико КовачВенсан КомпаниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В БК «БЕТСИТИ» поставить на чемпиона можно по коэффициенту 1.65. Ничья котируется за 4.700, победа хозеяв - за 4.70.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer306 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer122 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer31 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer306 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer306 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer306 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer306 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё