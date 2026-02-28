Боруссия Дортмунд - Бавария, 28 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Боруссия» в этом году еще не проигрывала в чемпионате Германии. Последнее поражений в Бундеслиге ей нанесла как раз «Бавария», и случилось это еще в середине октября 2025-го. Беспроигрышная серия дортмундцев в национальном первенстве составляет уже 16 матчей. Однако к «Дер Классикер» они подходят в паршивом настроении. Парадокс? Вовсе нет. Поражение в Лиге чемпионов от «Аталанты» донельзя расстроило Нико Ковача, его футболистов и всех поклонников клуба. До 1/8 финала евротурнира «Боруссия» не дошла. А это не только спортивные, но и финансовые потери - недополученная прибыль от призовых, телевизионных прав.

У «Баварии» полоса без поражений в национальной лиге короче - всего четыре матча. Но она уверенно себя чувствует на вершине немецкой таблицы и напрямую вышла в следующую стадию ЛЧ.

Обе команды играют крайне результативно. У хозяев из 10 последних матчей восемь были «верховыми», у гостей - все до единого. Учитывая игровое и психологические состояние, перспективным нам представляется комбо из непроигрыша лидера и тотал больше 2.5 гола.

В «БЕТСИТИ» такая комбинация котируется за 1.65.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».