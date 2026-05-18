Борнмут - Манчестер Сити, 19 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Манчестер Сити» с трофеем вернулся из столицы в выходные. Кубок Англии стал для «горожан» вторым призом сезона после Кубка лиги. Третьим может стать чаша АПЛ, но тут уже не все от команды Гвардиолы зависит. В любом случае терять очки в двух заключительных турах чемпионата ей нельзя. Но выезд в Борнмут совершенно точно не станет легкой прогулкой для фаворита.

Команда Андони Ираолы нынче в полном порядке. Последнее поражение «Борнмут» потерпел еще в начале января - 2:3 от «Арсенала». Беспроигрышная серия клуба составляет уже 16 матчей, в том числе победу над «канонирами» в гостях.

Правда, «Ман Сити» - традиционно неудобный соперник для «Борнмута». За 23 предыдущих столкновения «вишенки» только раз одолели «горожан» - 2:1 в 2024 году. Еще один тренд противостояния - стабильно высокая результативность. Из 10 последних личных встреч команд девять были «верховыми».

При таких вводных перспективным выглядит комбинация: «Манчестер Сити» не проиграет при общем количестве голов более 2.5.