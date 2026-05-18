Борнмут - Манчестер Сити, 19 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Гвардиола претендует на национальный «хет-трик»
Валентин Васильев
«Манчестер Сити» в этом сезоне уже завладел двумя чашами, но не оставляет надежд на третью. В предпоследнем туре АПЛ команду Гвардиолы ожидает не самое приятное путешествие - в Борнмут к одноименному клубу. Рассмотрим линии легальных букмекеров на вторничное противостояние.

«Борнмут»

19.05.2026, Вт

19:30 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 4.20

Х - 4.20

П2 - 1.75

Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур

Стадион: «Виталити»   (Борнмут, Англия)

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Борнмут»112116-64
«Манчестер Сити»211164-16

Последние пять матчей «Борнмута»:

09.05.2026«Фулхэм»

0:1

«Борнмут»

АПЛ

03.05.2026«Борнмут»

3:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

22.04.2026«Борнмут»

2:2

«Лидс»

АПЛ

18.04.2026«Ньюкасл»

1:2

«Борнмут»

АПЛ

11.04.2026«Арсенал»

1:2

«Борнмут»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

16.05.2026«Челси»

0:1

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

13.05.2026«Манчестер Сити»

3:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

09.05.2026«Манчестер Сити»

3:0

«Брентфорд»

АПЛ

04.05.2026«Эвертон»

3:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

25.04.2026«Манчестер Сити»

2:1

«Саутгемптон»

Кубок Англии

Место в турнирной таблице

За два тура до финиша сезона «Ман Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, «Борнмут» - шестое.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал36247568-2679
2Манчестер Сити36238575-3277
3Манчестер Юнайтед361811763-4865
4Астон Вилла371881154-4862
5Ливерпуль371781262-5259
6Борнмут361316756-5255
7Брайтон3614111152-4253
8Брентфорд361491352-4951
9Челси3613101355-4949
10Эвертон3613101346-4649
11Фулхэм361461644-5048
12Сандерленд3612121237-4648
13Ньюкасл361371650-5246
14Лидс3610141248-5344
15Кристал Пэлас3611111438-4744
16Ноттингем Форест3611101545-4743
17Тоттенхэм369111646-5538
18Вест Хэм36991842-6236
19Бернли36492337-7321
20Вулверхэмптон36392425-6618

Прогноз на матч

«Манчестер Сити» с трофеем вернулся из столицы в выходные. Кубок Англии стал для «горожан» вторым призом сезона после Кубка лиги. Третьим может стать чаша АПЛ, но тут уже не все от команды Гвардиолы зависит. В любом случае терять очки в двух заключительных турах чемпионата ей нельзя. Но выезд в Борнмут совершенно точно не станет легкой прогулкой для фаворита.

Команда Андони Ираолы нынче в полном порядке. Последнее поражение «Борнмут» потерпел еще в начале января - 2:3 от «Арсенала». Беспроигрышная серия клуба составляет уже 16 матчей, в том числе победу над «канонирами» в гостях.

Правда, «Ман Сити» - традиционно неудобный соперник для «Борнмута». За 23 предыдущих столкновения «вишенки» только раз одолели «горожан» - 2:1 в 2024 году. Еще один тренд противостояния - стабильно высокая результативность. Из 10 последних личных встреч команд девять были «верховыми».

При таких вводных перспективным выглядит комбинация: «Манчестер Сити» не проиграет при общем количестве голов более 2.5.

Трансляции

Матч в Борнмуте покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Борнмут»: Акинмбони (травма)

«Манчестер Сити»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Борнмут» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Борнмут»«Ман Сити»Позиция
Вратарь1. Петрович25. ДоннаруммаВратарь
Защитник15. Смит27. НунесЗащитник
Защитник23. Хилл45. ХусановЗащитник
Защитник5. Сенеси15. ГехиЗащитник
Защитник3. Трюффер33. О'РайлиЗащитник
Полузащитник 8. Скотт16. РодриПолузащитник
Полузащитник 27. Тот20. СилваПолузащитник 
Полузащитник37. Райан10. ШеркиПолузащитник
Полузащитник16. Таверньер11. ДокуПолузащитник
Полузащитник9. Эванилсон42. СеменьоПолузащитник
Нападающий22. Крупи9. ХоландНападающий
Главный тренерАндони ИраолаХосеп Гвардиола

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент 4.20 на успех хозяев поля и ничью предлагает бетторам PARI. Котировка на победу фаворита составляет 1.75.

