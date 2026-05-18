Борнмут - Манчестер Сити, 19 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
«Манчестер Сити» в этом сезоне уже завладел двумя чашами, но не оставляет надежд на третью. В предпоследнем туре АПЛ команду Гвардиолы ожидает не самое приятное путешествие - в Борнмут к одноименному клубу. Рассмотрим линии легальных букмекеров на вторничное противостояние.
Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур
Стадион: «Виталити» (Борнмут, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Борнмут»
|1
|1
|21
|16-64
|«Манчестер Сити»
|21
|1
|1
|64-16
Последние пять матчей «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.05.2026
|«Фулхэм»
0:1
«Борнмут»
АПЛ
|03.05.2026
|«Борнмут»
3:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|22.04.2026
|«Борнмут»
2:2
«Лидс»
АПЛ
|18.04.2026
|«Ньюкасл»
1:2
«Борнмут»
АПЛ
|11.04.2026
|«Арсенал»
1:2
«Борнмут»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2026
|«Челси»
0:1
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|13.05.2026
|«Манчестер Сити»
3:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|09.05.2026
|«Манчестер Сити»
3:0
«Брентфорд»
АПЛ
|04.05.2026
|«Эвертон»
3:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|25.04.2026
|«Манчестер Сити»
2:1
«Саутгемптон»
Кубок Англии
За два тура до финиша сезона «Ман Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, «Борнмут» - шестое.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|36
|24
|7
|5
|68-26
|79
|2
|Манчестер Сити
|36
|23
|8
|5
|75-32
|77
|3
|Манчестер Юнайтед
|36
|18
|11
|7
|63-48
|65
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56-52
|55
|7
|Брайтон
|36
|14
|11
|11
|52-42
|53
|8
|Брентфорд
|36
|14
|9
|13
|52-49
|51
|9
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55-49
|49
|10
|Эвертон
|36
|13
|10
|13
|46-46
|49
|11
|Фулхэм
|36
|14
|6
|16
|44-50
|48
|12
|Сандерленд
|36
|12
|12
|12
|37-46
|48
|13
|Ньюкасл
|36
|13
|7
|16
|50-52
|46
|14
|Лидс
|36
|10
|14
|12
|48-53
|44
|15
|Кристал Пэлас
|36
|11
|11
|14
|38-47
|44
|16
|Ноттингем Форест
|36
|11
|10
|15
|45-47
|43
|17
|Тоттенхэм
|36
|9
|11
|16
|46-55
|38
|18
|Вест Хэм
|36
|9
|9
|18
|42-62
|36
|19
|Бернли
|36
|4
|9
|23
|37-73
|21
|20
|Вулверхэмптон
|36
|3
|9
|24
|25-66
|18
«Манчестер Сити» с трофеем вернулся из столицы в выходные. Кубок Англии стал для «горожан» вторым призом сезона после Кубка лиги. Третьим может стать чаша АПЛ, но тут уже не все от команды Гвардиолы зависит. В любом случае терять очки в двух заключительных турах чемпионата ей нельзя. Но выезд в Борнмут совершенно точно не станет легкой прогулкой для фаворита.
Команда Андони Ираолы нынче в полном порядке. Последнее поражение «Борнмут» потерпел еще в начале января - 2:3 от «Арсенала». Беспроигрышная серия клуба составляет уже 16 матчей, в том числе победу над «канонирами» в гостях.
Правда, «Ман Сити» - традиционно неудобный соперник для «Борнмута». За 23 предыдущих столкновения «вишенки» только раз одолели «горожан» - 2:1 в 2024 году. Еще один тренд противостояния - стабильно высокая результативность. Из 10 последних личных встреч команд девять были «верховыми».
При таких вводных перспективным выглядит комбинация: «Манчестер Сити» не проиграет при общем количестве голов более 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Матч в Борнмуте покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Борнмут»: Акинмбони (травма)
«Манчестер Сити»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Борнмут» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Борнмут»
|«Ман Сити»
|Позиция
|Вратарь
|1. Петрович
|25. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|15. Смит
|27. Нунес
|Защитник
|Защитник
|23. Хилл
|45. Хусанов
|Защитник
|Защитник
|5. Сенеси
|15. Гехи
|Защитник
|Защитник
|3. Трюффер
|33. О'Райли
|Защитник
|Полузащитник
|8. Скотт
|16. Родри
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Тот
|20. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Райан
|10. Шерки
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Таверньер
|11. Доку
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Эванилсон
|42. Семеньо
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Крупи
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Андони Ираола
|Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Коэффициент 4.20 на успех хозяев поля и ничью предлагает бетторам PARI. Котировка на победу фаворита составляет 1.75.
Получить до 25 000 рублей от PARI