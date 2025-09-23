Broke Boys - Сокол, 23 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Broke Boys всего второй раз участвует в самом массовом профессиональном турнире страны, но уже приобрел значительный кубковый опыт. Если год назад клуб Дмитрия Егорова дошел только до второго раунда, уступив дзержинскому «Химику», то теперь преодолел уже три препятствия - «Орел», «Авангард» и «Леон Сатурн». С представителем Лиги PARI «Броуки» сразятся впервые на официальном уровне. Наличие в составе хозяев сразу двух экс-форвардов сборной России - Смолова и Ари - повышает шансы медиаклуба на продолжение кубкового похода.

«Сокол» заведомо непреодолимой преградой для команды Дмитрия Кузнецова не выглядит. Команда Младена Кашчелана только в 11-м туре одержала первую победу в своем дивизионе. Очевидно, что у саратовцев чемпионат стоит в приоритете. А это значит, что высока вероятность ротации состава. В любом случае атака формально любительского коллектива укомплектована лучше, как ни парадоксально это прозвучит. Тот же Смолов еще весной участвовал в чемпионской кампании «Краснодара». Поэтому обмен голами в Красногорске более чем вероятен. БК FONBET оценила вероятность такого сценария коэффициентом 1.68.