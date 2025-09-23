Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 сентября 10:52ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Broke Boys - Сокол, 23 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Федор Смолов - против родного клуба!

На этой неделе пройдут матчи 1/32 финала FONBET Кубка России по футболу в Пути регионов. Повышенный интерес публики вызывает встреча в Красногорске. «Броук Бойз», усиленные несколькими бывшими футболистами сборной России, принимают «Сокол». С особенным настроем к игре готовится Федор Смолов - ведь именно в этом клубе он делал первые шаги в футболе. Напомнит о себе землякам?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Broke Boys (Одинцово, Московская область)

23.09.2025, Вт

19:30 МСК

 «Сокол» (Саратов)

П1 - 3.20

Х - 3.50

П2 - 2.08

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала

Стадион: «Зоркий» (Красногорск, Московская область, Россия)

Судьи: еще не определены

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

Последние пять игр «Broke Boys»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.09.2025«Леон Сатурн»

0:2

Broke Boys

FONBET Кубок России

07.09.2025Broke Boys

2:1

«КубГУ»

Кубок Alma Mater

30.08.2025Broke Boys

1:1 (0:2 бул.)

«2Drots»

Кубок Лиги

21.08.2025«Авангард»

1:2

Broke Boys

FONBET Кубок России

06.08.2025Broke Boys

3:2

«Орел»

FONBET Кубок России

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Сокол»

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

14.09.2025«Сокол»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

08.09.2025«Спартак» Кострома

2:1

«Сокол»

Лига PARI

03.09.2025«Сокол»

0:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

30.08.2025«Енисей»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

Прогноз на матч

Свернуть

Broke Boys всего второй раз участвует в самом массовом профессиональном турнире страны, но уже приобрел значительный кубковый опыт. Если год назад клуб Дмитрия Егорова дошел только до второго раунда, уступив дзержинскому «Химику», то теперь преодолел уже три препятствия - «Орел», «Авангард» и «Леон Сатурн». С представителем Лиги PARI «Броуки» сразятся впервые на официальном уровне. Наличие в составе хозяев сразу двух экс-форвардов сборной России - Смолова и Ари - повышает шансы медиаклуба на продолжение кубкового похода.

«Сокол» заведомо непреодолимой преградой для команды Дмитрия Кузнецова не выглядит. Команда Младена Кашчелана только в 11-м туре одержала первую победу в своем дивизионе. Очевидно, что у саратовцев чемпионат стоит в приоритете. А это значит, что высока вероятность ротации состава. В любом случае атака формально любительского коллектива укомплектована лучше, как ни парадоксально это прозвучит. Тот же Смолов еще весной участвовал в чемпионской кампании «Краснодара». Поэтому обмен голами в Красногорске более чем вероятен. БК FONBET оценила вероятность такого сценария коэффициентом 1.68.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи в Подмосковье пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видео, Full HDБесплатно
FONBETВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери:

Broke Boys: Кирьяков (дисквалификация)

«Сокол»: нет 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК FONBET установили высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу хозяев можно с котировкой 3.20. Ничья в линии букмекера идет за 3.50, победа гостей - за 2.08.

Вопросы и ответы

Свернуть

Где и когда пройдет матч «Броук Бойз» - «Сокол»?

Игра состоится во вторник, 23 сентября, на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Начало игры - в 19:30 по московскому времени. Стоимость билетов колеблется от 200 до 500 рублей.

С каким счетом закончится матч Broke Boys - «Сокол»?

Аналитики титульного букмекера Кубка России по футболу находят наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью - 1:1. На маркете точного счета она котируется за 7.00.  Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Будет ли серия пенальти в матче Broke Boys - «Сокол»?

Если соперники не выявят сильнейшего в основное время, они сразу приступят к послематчевой «лотерее».

Где смотреть матч Broke Boys - «Сокол»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Будет ли играть Федор Смолов?

Президент «броуков» Дмитрий Егоров анонсировал участие в матче обоих звездных «джокеров» - Смолова и Ари.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer130 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer464 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer464 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё