Broke Boys - Сокол, 23 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут матчи 1/32 финала FONBET Кубка России по футболу в Пути регионов. Повышенный интерес публики вызывает встреча в Красногорске. «Броук Бойз», усиленные несколькими бывшими футболистами сборной России, принимают «Сокол». С особенным настроем к игре готовится Федор Смолов - ведь именно в этом клубе он делал первые шаги в футболе. Напомнит о себе землякам?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала
Стадион: «Зоркий» (Красногорск, Московская область, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
Последние пять игр «Broke Boys»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.09.2025
|«Леон Сатурн»
0:2
Broke Boys
FONBET Кубок России
|07.09.2025
|Broke Boys
2:1
«КубГУ»
Кубок Alma Mater
|30.08.2025
|Broke Boys
1:1 (0:2 бул.)
«2Drots»
Кубок Лиги
|21.08.2025
|«Авангард»
1:2
Broke Boys
FONBET Кубок России
|06.08.2025
|Broke Boys
3:2
«Орел»
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Сокол»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Сокол»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Спартак» Кострома
2:1
«Сокол»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Сокол»
0:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Енисей»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
Broke Boys всего второй раз участвует в самом массовом профессиональном турнире страны, но уже приобрел значительный кубковый опыт. Если год назад клуб Дмитрия Егорова дошел только до второго раунда, уступив дзержинскому «Химику», то теперь преодолел уже три препятствия - «Орел», «Авангард» и «Леон Сатурн». С представителем Лиги PARI «Броуки» сразятся впервые на официальном уровне. Наличие в составе хозяев сразу двух экс-форвардов сборной России - Смолова и Ари - повышает шансы медиаклуба на продолжение кубкового похода.
«Сокол» заведомо непреодолимой преградой для команды Дмитрия Кузнецова не выглядит. Команда Младена Кашчелана только в 11-м туре одержала первую победу в своем дивизионе. Очевидно, что у саратовцев чемпионат стоит в приоритете. А это значит, что высока вероятность ротации состава. В любом случае атака формально любительского коллектива укомплектована лучше, как ни парадоксально это прозвучит. Тот же Смолов еще весной участвовал в чемпионской кампании «Краснодара». Поэтому обмен голами в Красногорске более чем вероятен. БК FONBET оценила вероятность такого сценария коэффициентом 1.68.
Легальная прямая видеотрансляция встречи в Подмосковье пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ».
Потери:
Broke Boys: Кирьяков (дисквалификация)
«Сокол»: нет
Аналитики БК FONBET установили высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу хозяев можно с котировкой 3.20. Ничья в линии букмекера идет за 3.50, победа гостей - за 2.08.
Игра состоится во вторник, 23 сентября, на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Начало игры - в 19:30 по московскому времени. Стоимость билетов колеблется от 200 до 500 рублей.
Аналитики титульного букмекера Кубка России по футболу находят наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью - 1:1. На маркете точного счета она котируется за 7.00. Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
Если соперники не выявят сильнейшего в основное время, они сразу приступят к послематчевой «лотерее».
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Президент «броуков» Дмитрий Егоров анонсировал участие в матче обоих звездных «джокеров» - Смолова и Ари.