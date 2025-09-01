Александр Бублик — Марин Чилич, 26 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
Во вторник, 26 августа, завершается первый круг Открытого чемпионата США по теннису 2025 года в одиночном разряде. Одним из самых интригующих противостояний дня обещает быть матч казахстанца Александра Бублика и хорвата Марина Чилича. Какую ставку выбрать на эту встречу?
Дата / Время: 26.08.2025, не ранее 19:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Грэндстэнд (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Победитель этого матча встретится во втором круге с сильнейшим из пары Лоренцо Сонего (Италия) — Тристан Скулкейт (Австралия).
28 лет, 24-я ракетка мира, 23-й номер посева
До 2016 года представлял Россию. Победитель семи турниров ATP в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы в Халле (трава), Гштаде и Кицбюэле (оба — грунт). НА «Ролан Гаррос» дошел до четвертьфинала, на Australian Open и Уимлдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 24 победы при 15 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2019-м, когда дошел до третьего круга. В прошлом сезоне вылетел после стартового матча.
36 лет, 62-я ракетка мира
Бывшая третья ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2020 в паре с Иваном Додигом. Победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе 15 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2014 года. В нынешнем сезоне стал победителем «Челленджеров» в Жироне (грунт) и Ноттингеме (трава). На Уимблдоне дошел до четвертого круга, на «Ролан Гаррос» вылетел в первом, а Australian Open пропустил. Всего в 2025 году на уровне ATP-тура одержал пять побед при стольких же поражениях. В прошлом сезоне на US Open не выступал.
Ранее соперники провели три официальных очных матча — два на грунте и один на траве. Во всех случаях выигрывал Чилич.
Букмекеры считают казахстанца явным фаворитом. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,48 на его победу и 2,65 на успех хорвата.
Все очные матчи спортсменов продлились минимум 25 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,85 на ТБ (39,5) и 1,95 на ТМ (39,5).
Чилич — один из сильнейших теннисистов прошлого десятилетия, но сейчас его карьера явно на спаде. Хорват старается точечно подводиться к турнирам Большого шлема, однако получается с переменным успехом. Безусловно, многое зависит от его актуальной формы и запаса физических сил. Все-таки в столь зрелом для тенниса возрасте на одном опыте побеждать тяжело. Особенно когда напротив Бублик, чей арсенал ударов крайне вариативен и непредсказуем.
При этом важно помнить, что казахстанец после двух подряд титулов и выхода на серию из восьми побед пропустил североамериканские «Мастерсы», съездил в Россию, где участвовал в нескольких публичных мероприятиях. В общем, соревновательный тонус точно потерян, а потому придется его наверстывать.
В таких условиях можно ожидать довольно качельную игру с переходом инициативы. Пробуем ставку на ТБ (37,5).