Александр Бублик — Марин Чилич, 26 августа: прогноз на матч US Open

Чилич — один из сильнейших теннисистов прошлого десятилетия, но сейчас его карьера явно на спаде. Хорват старается точечно подводиться к турнирам Большого шлема, однако получается с переменным успехом. Безусловно, многое зависит от его актуальной формы и запаса физических сил. Все-таки в столь зрелом для тенниса возрасте на одном опыте побеждать тяжело. Особенно когда напротив Бублик, чей арсенал ударов крайне вариативен и непредсказуем.

При этом важно помнить, что казахстанец после двух подряд титулов и выхода на серию из восьми побед пропустил североамериканские «Мастерсы», съездил в Россию, где участвовал в нескольких публичных мероприятиях. В общем, соревновательный тонус точно потерян, а потому придется его наверстывать.

В таких условиях можно ожидать довольно качельную игру с переходом инициативы. Пробуем ставку на ТБ (37,5).