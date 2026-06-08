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ГлавнаяПрогнозыКанада - Босния и Герцеговина, 12 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Канада - Босния и Герцеговина, 12 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Голевой феерии в Торонто не предвидится
Валентин Васильев
Марафон
5/5Рейтинг
1000 ₽Бонус
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Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Сборная Канады стартует на домашнем чемпионате мира по футболу в пятницу, 12 июня. В первом туре ее соперником станет команда Боснии и Герцеговины. Рассмотрим игру в Торонто в контексте статистики и котировок легальных букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Канада
Место в рейтинге ФИФА: 30

12.06.2026, Пт

22:00 МСК

Босния и Герцеговина
Место в рейтинге ФИФА: 65

П1 - 1.83

Х - 3.78

П2 - 4.55

Турнир: чемпионат мира по футболу, групповой этап, группа B

Стадион: «Би-Эм-О Филд»  (Торонто, Канада)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Канада0000-0
Босния и Герцеговина0000-0

Последние пять матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Канада

1:1

Ирландия

Товарищеский матч

02.06.2026Канада

2:0

Узбекистан

Товарищеский матч

01.04.2026Канада

0:0

Тунис

Товарищеский матч

28.03.2026Канада

2:2

Исландия

Товарищеский матч

18.01.2026Канада

1:0

Гватемала

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Боснии и Герцеговины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Панама

1:1

Босния и Герцеговина

Товарищеский матч

29.05.2026Босния и Герцеговина

0:0

Северная Македония

Товарищеский матч

31.03.2026Босния и Герцеговина

1:1, пен. 4:1

Италия

Стыковой матч ЧМ-2026

26.03.2026Уэльс

1:1, пен. 2:4

Босния и Герцеговина

Стыковой матч ЧМ-2026

18.11.2025Австрия

1:1

Босния и Герцеговина

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

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Сборная Боснии и Герцеговины выдала главную сенсацию стыковых матчей ЧМ-2026, не пустив в Америку команду Италии. Причем обоих соперников по плей-офф она выбила по одной и той же схеме: ничья 1:1 по итогам 120 минут игрового времени и победа по пенальти. Последнюю победу по игре боснийцы одержали еще в ноябре (3:1 над Румынией) и с тех пор пять раз подряд играли вничью! Что интересно, все эти матчи были «низовыми».

Канадцы тоже не относятся к сверхрезультативным командам. У них из 10 матчей девять были на тотал меньше 2.5.   Считайте это прогнозом на матч. 

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.69 на «низ» в Торонто.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямую трансляцию матча на территории России можно будет посмотреть по телевизору на федеральном канале «Матч ТВ». В интернете легальную видеотрансляцию предоставляет платформа Winline (для зарегистрированных пользователей).

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

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Состав сборной Канады на ЧМ-2026

Вратари: Максим Крепо («Орландо Сити»), Оуэн Гудман («Кристал Пэлас»), Дейн Сен Клер («Интер Майами»).

Защитники: Мойзе Бомбито («Ницца»), Дерек Корнелиус («Олимпик» Марсель), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Люк Де Фужероль («Фулхэм»), Алистер Джонстон («Селтик»), Алфи Джонс («Мидлсбро»), Ричи Ларьи («Торонто»), Нико Сигур («Хайдук» Сплит), Джоэл Уотерман («Чикаго Файр»).

Полузащитники: Али Ахмед («Норвич Сити»), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал»), Матье Шуаньер («Лос-Анджелес»), Стефен Эуштакиу («Порту»), Марсело Флорес («УАНЛ Тигрес»), Исмаэль Коне («Сассуоло»), Лиам Миллар («Халл Сити»), Хонатан Осорио («Торонто»), Натан-Дилан Салиба («Андерлехт»), Джейкоб Шаффельбург («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Джонатан Дэвид («Ювентус»), Промис Дэвид («Юнион Сент-Жиллуа»), Кайл Ларин («Мальорка»), Тани Олувасейи («Вильярреал»).

Состав сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

Вратари: Никола Васили («Санкт-Паули»), Мартин Зломыслич («Риека»), Осман Хаджикич («Славен Белупо»).

Защитники: Сеад Колашинац («Аталанта»), Амар Дедич («Бенфика»), Нихад Муякич («Газиантеп»), Никола Катич («Шальке»), Тарик Мухаремович («Сассуоло»), Степан Раделич («Риека»), Деннис Хаджикадунич («Сампдория»), Нидаль Челик («Ланс»).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Халл»), Иван Шуньич («Кипр»), Иван Башич («Астана»), Дженис Бурнич («Карлсруэ»), Эрмин Махмич («Слован»), Беньямин Тахирович («Брондбю»), Армин Гигович («Янг Бойз»), Керим Алайбегович («Ред Булл Зальцбург»), Эсмир Байрактаревич («ПСВ).

Нападающие: Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Йово Лукич («Университатя Клуж»), Самед Баждар («Ягеллония»), Харис Табакович («Боруссия Менхенгладбах»), Эдин Джеко («Шальке»).

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК «МАРАФОН» установили коэффициент 1.83 на победу канадцев и 4.55 - на боснийцев. Ничья котируется в линии за 3.78.

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