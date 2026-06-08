Канада - Босния и Герцеговина, 12 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Боснии и Герцеговины выдала главную сенсацию стыковых матчей ЧМ-2026, не пустив в Америку команду Италии. Причем обоих соперников по плей-офф она выбила по одной и той же схеме: ничья 1:1 по итогам 120 минут игрового времени и победа по пенальти. Последнюю победу по игре боснийцы одержали еще в ноябре (3:1 над Румынией) и с тех пор пять раз подряд играли вничью! Что интересно, все эти матчи были «низовыми».

Канадцы тоже не относятся к сверхрезультативным командам. У них из 10 матчей девять были на тотал меньше 2.5. Считайте это прогнозом на матч.

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.69 на «низ» в Торонто.