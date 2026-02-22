Ведомости
Канада - США, 22 февраля: прогноз на финал Олимпиады-2026

Третий олимпийский финал топов мирового хоккея. Два предыдущих остались за Канадой
Валентин Васильев

В воскресенье, 20 февраля, завершится мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 в Италии. В решающем матче столкнутся главные фавориты соревнования - сборные Канады и США. Удастся ли «штатникам» завоевать первое золото Игр с далекого уже 1980 года? Предлагаем вашему вниманию лучшие предложения букмекеров и редакционный прогноз на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Канады

22.02.2026, Вс

16:10 МСК

Сборная США

П1 - 2.27

Х - 4.00

П2 - 2.80

Турнир: зимняя Олимпиада-2026, финал

Стадион: «Арена Санта-Джулия» (Милан, Италия)

Форма команд

История личных официальных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Канада140665-54
США601454-65

Последние пять матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2026Канада

3:2

Финляндия

Олимпиада-2026

18.02.2026Канада

4:3 ОТ

Чехия

Олимпиада-2026

15.02.2026Канада

10:2

Франция

Олимпиада-2026

13.02.2026Канада

5:1

Швейцария

Олимпиада-2026

12.02.2026Чехия

0:5

Канада

Евротур

Последние пять матчей сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2026США

6:2

Словакия

Олимпиада-2026

18.02.2026США

2:1 ОТ

Швеция

Олимпиада-2026

15.02.2026США

5:1

Германия

Олимпиада-2026

14.02.2026США

6:3

Дания

Олимпиада-2026

12.02.2026Латвия

1:5

США

Олимпиада-2026

Прогноз на матч

Более статусной и рейтинговой финальной пары Олимпийских игр в Италии невозможно было представить. Участие в решающем матче двух главных фаворитов турнира гарантирует ему максимальный интерес везде, где самая скоростная игра планеты пользуется хотя бы малейшим интересом. 

С 1920 года сборные Канады и США провели два десятка матчей. Это может показаться удивительным, но «кленовые листья» имеют в самом принципиальном соперничестве более чем двукратный перевес: 14 побед против всего шести поражений.  Дважды географические соседи сходились в олимпийских финалах, и оба остались за канадцами: 5:2 в Солт-Лейк-Сити-2002 и 3:2 спустя восемь лет в Ванкувере. На Играх в Сочи в 2014-м гиганты Северной Америки схлестнулись в полуфинале, и вновь победа досталась Канаде (1:0). В прошлом году давние знакомые встретились дважды в рамках одного турнира - Турнира четырех наций. Первый матч выиграли США (3:1), второй - Канада (3:2 в овертайме).

На ОИ-2026 обе команды выиграли по пять матчей. И тем, и другим пришлось понервничать в четвертьфинале: канадцы только в овертайме сломили сопротивление чехов, а американцы - шведов. Соперники прекрасно знают друг друга и предельно ответственно отнесутся к решающему сражению. Полагаем, что при таких вводных чересчур открытого хоккея ожидать не стоит. 

Выбор редакции: тотал меньше 5.5. В «БЕТСИТИ» поставить на этот исход предлагается за 1.64.

Свернуть
Трансляции

Решающий матч хоккейного турнира Олимпиады-2026 бесплатно покажет онлайн-кинотеатр «Оkko». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Оkko»Видео, Full HDРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Сборная Канады

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»);

Защитники: Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Томас Харли («Даллас»), Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвз («Колорадо»);

Нападающие: Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Бо Хорват («Айлендерс»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршан («Флорида»), Митч Марнер («Вегас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Судзуки («Монреаль»), Том Уилсон («Вашингтон»).

Главный тренер: Джон Купер.

Сборная США 

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»);

Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Миннесота»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»);

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Клейтон Келлер («Юта»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Рейнджерс»), Брок Нельсон («Колорадо»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).

Главный тренер: Майк Салливан.

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» установил повышенные коэффициенты на главное событие недели в мировом спорте. Победа сборной США в конторе котируется за 2.27, а ее соперника - за 2.80. Ничья идет в линии за 4.00.

Итоговый успех канадцев (с учетом овертайма и буллитов) котируется за 1.74, а сборной США - за 2.20.

