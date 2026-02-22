Канада - США, 22 февраля: прогноз на финал Олимпиады-2026

Более статусной и рейтинговой финальной пары Олимпийских игр в Италии невозможно было представить. Участие в решающем матче двух главных фаворитов турнира гарантирует ему максимальный интерес везде, где самая скоростная игра планеты пользуется хотя бы малейшим интересом.

С 1920 года сборные Канады и США провели два десятка матчей. Это может показаться удивительным, но «кленовые листья» имеют в самом принципиальном соперничестве более чем двукратный перевес: 14 побед против всего шести поражений. Дважды географические соседи сходились в олимпийских финалах, и оба остались за канадцами: 5:2 в Солт-Лейк-Сити-2002 и 3:2 спустя восемь лет в Ванкувере. На Играх в Сочи в 2014-м гиганты Северной Америки схлестнулись в полуфинале, и вновь победа досталась Канаде (1:0). В прошлом году давние знакомые встретились дважды в рамках одного турнира - Турнира четырех наций. Первый матч выиграли США (3:1), второй - Канада (3:2 в овертайме).

На ОИ-2026 обе команды выиграли по пять матчей. И тем, и другим пришлось понервничать в четвертьфинале: канадцы только в овертайме сломили сопротивление чехов, а американцы - шведов. Соперники прекрасно знают друг друга и предельно ответственно отнесутся к решающему сражению. Полагаем, что при таких вводных чересчур открытого хоккея ожидать не стоит.

Выбор редакции: тотал меньше 5.5. В «БЕТСИТИ» поставить на этот исход предлагается за 1.64.