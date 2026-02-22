Канада - США, 22 февраля: прогноз на финал Олимпиады-2026

Партнерский проект
В воскресенье, 20 февраля, завершится мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 в Италии. В решающем матче столкнутся главные фавориты соревнования - сборные Канады и США. Удастся ли «штатникам» завоевать первое золото Игр с далекого уже 1980 года? Предлагаем вашему вниманию лучшие предложения букмекеров и редакционный прогноз на игру.
Турнир: зимняя Олимпиада-2026, финал
Стадион: «Арена Санта-Джулия» (Милан, Италия)
История личных официальных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Канада
|14
|0
|6
|65-54
|США
|6
|0
|14
|54-65
Последние пять матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.02.2026
|Канада
3:2
Финляндия
Олимпиада-2026
|18.02.2026
|Канада
4:3 ОТ
Чехия
Олимпиада-2026
|15.02.2026
|Канада
10:2
Франция
Олимпиада-2026
|13.02.2026
|Канада
5:1
Швейцария
Олимпиада-2026
|12.02.2026
|Чехия
0:5
Канада
Евротур
Последние пять матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.02.2026
|США
6:2
Словакия
Олимпиада-2026
|18.02.2026
|США
2:1 ОТ
Швеция
Олимпиада-2026
|15.02.2026
|США
5:1
Германия
Олимпиада-2026
|14.02.2026
|США
6:3
Дания
Олимпиада-2026
|12.02.2026
|Латвия
1:5
США
Олимпиада-2026
Более статусной и рейтинговой финальной пары Олимпийских игр в Италии невозможно было представить. Участие в решающем матче двух главных фаворитов турнира гарантирует ему максимальный интерес везде, где самая скоростная игра планеты пользуется хотя бы малейшим интересом.
С 1920 года сборные Канады и США провели два десятка матчей. Это может показаться удивительным, но «кленовые листья» имеют в самом принципиальном соперничестве более чем двукратный перевес: 14 побед против всего шести поражений. Дважды географические соседи сходились в олимпийских финалах, и оба остались за канадцами: 5:2 в Солт-Лейк-Сити-2002 и 3:2 спустя восемь лет в Ванкувере. На Играх в Сочи в 2014-м гиганты Северной Америки схлестнулись в полуфинале, и вновь победа досталась Канаде (1:0). В прошлом году давние знакомые встретились дважды в рамках одного турнира - Турнира четырех наций. Первый матч выиграли США (3:1), второй - Канада (3:2 в овертайме).
На ОИ-2026 обе команды выиграли по пять матчей. И тем, и другим пришлось понервничать в четвертьфинале: канадцы только в овертайме сломили сопротивление чехов, а американцы - шведов. Соперники прекрасно знают друг друга и предельно ответственно отнесутся к решающему сражению. Полагаем, что при таких вводных чересчур открытого хоккея ожидать не стоит.
Выбор редакции: тотал меньше 5.5. В «БЕТСИТИ» поставить на этот исход предлагается за 1.64.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Решающий матч хоккейного турнира Олимпиады-2026 бесплатно покажет онлайн-кинотеатр «Оkko». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Оkko»
|Видео, Full HD
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Сборная Канады
Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»);
Защитники: Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Томас Харли («Даллас»), Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвз («Колорадо»);
Нападающие: Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Бо Хорват («Айлендерс»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршан («Флорида»), Митч Марнер («Вегас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Судзуки («Монреаль»), Том Уилсон («Вашингтон»).
Главный тренер: Джон Купер.
Сборная США
Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»);
Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Миннесота»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»);
Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Клейтон Келлер («Юта»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Рейнджерс»), Брок Нельсон («Колорадо»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).
Главный тренер: Майк Салливан.
«БЕТСИТИ» установил повышенные коэффициенты на главное событие недели в мировом спорте. Победа сборной США в конторе котируется за 2.27, а ее соперника - за 2.80. Ничья идет в линии за 4.00.
Итоговый успех канадцев (с учетом овертайма и буллитов) котируется за 1.74, а сборной США - за 2.20.