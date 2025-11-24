Челси - Барселона, 25 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Один из самых статусных матчей пятого тура Общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится во вторник, 25 ноября. В гости к победителю Клубного чемпионата мира едет сильнейший клуб Испании - «Барселона». Изучаем линии крупнейших букмекеров России на игру в Лондоне.
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 5-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|6
|7
|6
|25-32
|«Барселона»
|6
|7
|6
|32-25
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Бернли»
0:2
«Челси»
АПЛ
|08.11.2025
|«Челси»
3:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|05.11.2025
|«Карабах»
2:2
«Челси»
Лига чемпионов
|01.11.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Челси»
АПЛ
|29.10.2025
|«Вулверхэмптон»
3:4
«Челси»
Кубок лиги
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|Барселона»
4:0
«Атлетик»
Ла Лига
|09.11.2025
|«Сельта»
2:4
«Барселона»
Ла Лига
|05.11.2025
|«Брюгге»
3:3
«Барселона»
Лига чемпионов
|02.11.2025
|«Барселона»
3:1
«Эльче»
Ла Лига
|26.10.2025
|«Реал»
2:1
«Барселона»
Ла Лига
Последние пять матчей «Челси» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.07.2019
|«Барселона»
1:2
«Челси»
Товарищеский матч
|14.03.2018
|«Барселона»
3:0
«Челси»
Лига чемпионов
|20.02.2018
|«Челси»
1:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|29.07.2015
|«Челси»
2:2, пен. 4:2
«Барселона»
Международный кубок
|24.04.2012
|«Барселона»
2:2
«Челси»
Лига чемпионов
После четырех туров обе команды имеют по семь очков и находятся за пределами первой восьмерки.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|4
|4
|0
|0
|14-3
|12
|2. Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-0
|12
|3. Интер
|4
|4
|0
|0
|11-1
|12
|4. Манчестер Сити
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|5. ПСЖ
|4
|3
|0
|1
|14-5
|9
|6. Ньюкасл
|4
|3
|0
|1
|10-2
|9
|7. Реал Мадрид
|4
|3
|0
|1
|8-2
|9
|8. Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|9. Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|8-6
|9
|10. Тоттенхэм
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|11. Барселона
|4
|2
|1
|1
|12-7
|7
|12. Челси
|4
|2
|1
|1
|9-6
|7
|13. Спортинг
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|14. Боруссия Д
|4
|2
|1
|1
|13-11
|7
|15. Карабах
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|16. Аталанта
|4
|2
|1
|1
|3-5
|7
|17. Атлетико
|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|18. ПСВ
|4
|1
|2
|1
|9-7
|5
|19. Монако
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|20. Пафос
|4
|1
|2
|1
|2-5
|5
|21. Байер
|4
|1
|2
|1
|6-10
|5
|22. Брюгге
|4
|1
|1
|2
|8-10
|4
|23. Айнтрахт
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|24. Наполи
|4
|1
|1
|2
|4-9
|4
|25. Марсель
|4
|1
|0
|3
|6-5
|3
|26. Ювентус
|4
|0
|3
|1
|7-8
|3
|27. Атлетик
|4
|1
|0
|3
|4-9
|3
|28. Юнион
|4
|1
|0
|3
|4-12
|3
|29. Буде-Глимт
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|30. Славия Прага
|4
|0
|2
|2
|2-8
|2
|31. Олимпиакос
|4
|0
|2
|2
|2-9
|2
|32. Вильярреал
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|33. Копенгаген
|4
|0
|1
|3
|4-12
|1
|34. Кайрат
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|35. Бенфика
|4
|0
|0
|4
|2-8
|0
|36. Аякс
|4
|0
|0
|4
|1-14
|0
Обе команды за первые четыре тура потеряли в групповом турнире по пять очков - для клубов таких амбиций это очень много. И тем, и другим, чтобы напрямую попасть в 1/8 финала, нужно улучшать результаты. Основания для оптимизма есть у поклонников двух топов.
«Челси» за последние пять матчей оступился только однажды, сыграв вничью в Баку с «Карабахом». Все четыре встречи в АПЛ «синие» выиграли, причем три из них - на выезде.
«Барселона», несмотря на колоссальные кадровые проблемы, в субботу разнесла крепкий «Атлетик» со счетом 4:0. До этого были победа в Виго над «Сельтой» 4:2 и развеселая ничья в Брюгге с одноименным клубом - 3:3.
Начиная с конца сентября лондонцы сыграли семь «верховых» матчей, а каталонцы - все 10. Полагаем, что и во вторник эти команды не дадут зрителям заскучать. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5.
Потери
«Челси»: Колвилл, Эссуго, Палмер, Слонина, Стерлинг, Лавиа (все - травмы)
«Барселона»: Гави, тер Штеген, Педри (все — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Барселона»:
|Позиция
|«Челси»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|25. Щенсны
|Вратарь
|Защитник
|24. Джеймс
|3. Бальде
|Защитник
|Защитник
|34. Чалоба
|5. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|3. Кукурелья
|24. Эрик Гарсия
|Защитник
|Защитник
|34. Ачимпонг
|4. Араухо
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|22. Берналь
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|21. де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Нету
|14. Рэшфорд
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Жоау Педру
|27. Фернандес
|Полузащитник
|Нападающий
|49. Гарначо
|10. Ямаль
|Полузащитник
|Нападающий
|38. Гиу
|7. Торрес
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Эксперты БК БЕТСИТИ предлагают поставить на победу «Челси» по коэффициенту 2.32. Котировка на успех гостей на 0.50 выше. В случае ничейного исхода клиент может увеличить банк в четыре раза.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 7.40.
Эксперты считают, что матч получится результативным. Об этом свидетельствует необычайно низкий коэффициент 1.41 на тотал больше 2.5.
