Челси - Барселона, 25 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обе команды за первые четыре тура потеряли в групповом турнире по пять очков - для клубов таких амбиций это очень много. И тем, и другим, чтобы напрямую попасть в 1/8 финала, нужно улучшать результаты. Основания для оптимизма есть у поклонников двух топов.

«Челси» за последние пять матчей оступился только однажды, сыграв вничью в Баку с «Карабахом». Все четыре встречи в АПЛ «синие» выиграли, причем три из них - на выезде.

«Барселона», несмотря на колоссальные кадровые проблемы, в субботу разнесла крепкий «Атлетик» со счетом 4:0. До этого были победа в Виго над «Сельтой» 4:2 и развеселая ничья в Брюгге с одноименным клубом - 3:3.

Начиная с конца сентября лондонцы сыграли семь «верховых» матчей, а каталонцы - все 10. Полагаем, что и во вторник эти команды не дадут зрителям заскучать. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5.