23 ноября 11:39ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Челси - Барселона, 25 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Одна из самых заманчивых афиш недели
Валентин Васильев

Один из самых статусных матчей пятого тура Общего этапа  Лиги чемпионов УЕФА состоится во вторник, 25 ноября. В гости к победителю Клубного чемпионата мира едет сильнейший клуб Испании - «Барселона». Изучаем линии крупнейших букмекеров России на игру в Лондоне.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон, Англия)

25.11.2025, Вт

23:00 МСК

«Барселона» (Испания)

П1 - 2.32

Х - 4.00

П2 - 2.85

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 5-й тур 

Стадион: «Стэмфорд Бридж»   (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»67625-32
«Барселона»67632-25

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Бернли»

0:2

«Челси»

АПЛ

08.11.2025«Челси»

3:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

05.11.2025«Карабах»

2:2

«Челси»

Лига чемпионов

01.11.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Челси»

АПЛ

29.10.2025«Вулверхэмптон»

3:4

«Челси»

Кубок лиги

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025Барселона»

4:0

«Атлетик»

Ла Лига

09.11.2025«Сельта»

2:4

«Барселона»

Ла Лига

05.11.2025«Брюгге»

3:3

«Барселона»

Лига чемпионов

02.11.2025«Барселона»

3:1

«Эльче»

Ла Лига

26.10.2025«Реал»

2:1

«Барселона»

Ла Лига

Последние пять матчей «Челси» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.07.2019«Барселона»

1:2

«Челси»

Товарищеский матч

14.03.2018«Барселона»

3:0

«Челси»

Лига чемпионов

20.02.2018«Челси»

1:1

«Барселона»

Лига чемпионов

29.07.2015«Челси»

2:2, пен. 4:2

«Барселона»

Международный кубок

24.04.2012«Барселона»

2:2

«Челси»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Свернуть

После четырех туров обе команды имеют по семь очков и находятся за пределами первой восьмерки.

КомандаИВНПМО
1. Бавария440014-312
2. Арсенал440011-012
3. Интер440011-112
4. Манчестер Сити431010-310
5. ПСЖ430114-59
6. Ньюкасл430110-29
7. Реал Мадрид43018-29
8. Ливерпуль43019-49
9. Галатасарай43018-69
10. Тоттенхэм42207-28
11. Барселона421112-77
12. Челси42119-67
13. Спортинг42118-57
14. Боруссия Д421113-117
15. Карабах42118-77
16. Аталанта42113-57
17. Атлетико420210-96
18. ПСВ41219-75
19. Монако41214-65
20. Пафос41212-55
21. Байер41216-105
22. Брюгге41128-104
23. Айнтрахт41127-114
24. Наполи41124-94
25. Марсель41036-53
26. Ювентус40317-83
27. Атлетик41034-93
28. Юнион41034-123
29. Буде-Глимт40225-82
30. Славия Прага40222-82
31. Олимпиакос40222-92
32. Вильярреал40132-61
33. Копенгаген40134-121
34. Кайрат40132-111
35. Бенфика40042-80
36. Аякс40041-140

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды за первые четыре тура потеряли в групповом турнире по пять очков - для клубов таких амбиций это очень много. И тем, и другим, чтобы напрямую попасть в 1/8 финала, нужно улучшать результаты. Основания для оптимизма есть у поклонников двух топов.

«Челси» за последние пять матчей оступился только однажды, сыграв вничью в Баку с «Карабахом». Все четыре встречи в АПЛ «синие» выиграли, причем три из них - на выезде.

«Барселона», несмотря на колоссальные кадровые проблемы, в субботу разнесла крепкий «Атлетик» со счетом 4:0. До этого были победа в Виго над «Сельтой» 4:2 и развеселая ничья в Брюгге с одноименным клубом - 3:3.

Начиная с конца сентября лондонцы сыграли семь «верховых» матчей, а каталонцы - все 10. Полагаем, что и во вторник эти команды не дадут зрителям заскучать. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5.

Трансляции

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челси»: Колвилл, Эссуго, Палмер, Слонина, Стерлинг, Лавиа (все - травмы)

«Барселона»: Гави, тер Штеген, Педри (все — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Барселона»:

Позиция«Челси»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Санчес25. ЩенсныВратарь
Защитник24. Джеймс3. БальдеЗащитник
Защитник34. Чалоба5. КубарсиЗащитник
Защитник3. Кукурелья24. Эрик ГарсияЗащитник
Защитник34. Ачимпонг4. АраухоЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо22. БернальПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес21. де ЙонгПолузащитник 
Полузащитник7. Нету14. РэшфордПолузащитник
Нападающий20. Жоау Педру27. ФернандесПолузащитник
Нападающий49. Гарначо10. ЯмальПолузащитник
Нападающий38. Гиу7. ТорресНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК БЕТСИТИ предлагают поставить на победу «Челси» по коэффициенту 2.32. Котировка на успех гостей на 0.50 выше. В случае ничейного исхода клиент может увеличить банк в четыре раза.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Челси» - «Барселона»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 7.40.

Будет ли матч «Челси» - «Барселона» результативным?

Эксперты считают, что матч получится результативным. Об этом свидетельствует необычайно низкий коэффициент 1.41 на тотал больше 2.5.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Топ-3 фаворитов ЛЧ от БЕТСИТИ выглядит следующим образом:

  1. «Арсенал» - 5.50
  2. «Бавария» - 6.00
  3. «ПСЖ» - 7.00

