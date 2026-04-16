Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси - Манчестер Юнайтед, 18 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Второй подряд гость из Манчестера на «Стэмфорд Бридж»
Валентин Васильев
«Дни Манчестера» на «Стэмфорд Бридж» продолжаются. С «Сити» футболисты «Челси» обошлись гостеприимно, отпустив домой с тремя полновесными очками. Теперь к ним спешит «МЮ». Чего ждать от самой статусной субботней игры в АПЛ?  В поиске ответа на этот и другие, чуть менее важные, вопросы мониторим линии букмекеров на противостояние в британской столице. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси»  (Лондон, Англия) 

18.04.2026, Сб

22:00 МСК

«Манчестер Юнайтед»

П1 - 2.36

Х - 3.50

П2 - 3.10

Турнир:  английская Премьер-лига, 33-й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж»  (Лондон, Англия)

Главный судья:   Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»566181238-311
«Манчестер Юнайтед»816156311-238

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2026«Челси»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

04.04.2026«Челси»

7:0

«Порт Вейл»

Кубок Англии

21.03.2026«Эвертон»

3:0

«Челси»

АПЛ

17.03.2026«Челси»

0:3

«ПСЖ»

Лига чемпионов

14.03.2026«Челси»

0:1

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2026«Манчестер Юнайтед»

1:2

«Лидс»

АПЛ

20.03.2026«Борнмут»

2:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

15.03.2026«Манчестер Юнайтед»

3:1

«Астон Вилла»

АПЛ

04.03.2026«Ньюкасл»

2:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

01.03.2025«Манчестер Юнайтед»

2:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» в таблице на семь очков и три позиции.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал32217462-2470
2Манчестер Сити31197563-2864
3Манчестер Юнайтед321510757-4555
4Астон Вилла32167943-3855
5Ливерпуль321571052-4252
6Челси321391053-4148
7Брентфорд321381148-4447
8Эвертон321381139-3747
9Брайтон3212101043-3746
10Сандерленд3212101033-3646
11Борнмут321015748-4945
12Фулхэм321351443-4644
13Кристал Пэлас311191135-3642
14Ньюкасл321261445-4742
15Лидс328121239-4936
16Ноттингем Форест32891532-4433
17Вест Хэм32881640-5732
18Тоттенхэм32791640-5130
19Бернли32482033-6320
20Вулверхэмптон32382124-5817

Прогноз на матч

Свернуть

По результатам 2026 года «Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ на пару с «Арсеналом»: обе команды набрали с января по середину апреля по 25 очков.  Статистика «красных дьяволов» в этой виртуальной таблице выглядела бы еще более впечатляюще, если бы не ничья в Борнмуте и труднообъяснимое домашнее поражение от «Лидса». Для сравнения: у «Челси» на этом же отрезке дистанции только девятый результат в турнире (18 очков).

Лондонский клуб к середине весны угодил в кризис: пять поражений в шести матчах, причем четыре из них - «сухие». Разгром скромного «Порт Вейл» в Кубке Англии болельщиков клуба не слишком успокоил. Тем более что сразу за ним последовало домашнее фиаско в игре с «Ман Сити» (0:3).

Что объединяет соперников, так это склонность к результативным матчам. У хозяев за последние 10 игр восемь были «верховыми», у гостей - семь. Ждем чего-то подобного и в эту субботу. Отсутствие сразу двух основных центральных защитников «МЮ» - Мартинеса и де Лигта - повышает вероятность такого сценария.

В «БЕТСИТИ» поставить на тотал больше 2.5 можно по котировке 1.56.

Свернуть
Трансляции

Свернуть

Трансляции английских турниров на территории РФ официально не ведутся.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челси»: Чалоба, Джеймс, Йоргенсен, Уили, Колвилл, Гиттенс (все - травмы), Мудрик (отстранение спортивным судом)

«МЮ»: де Лигт (травма), Мартинес (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» -  «Манчестер Сити»:

Позиция«Челси»«МЮ»Позиция
Вратарь1. Санчес31. ЛамменсВратарь
Защитник27. Густо2. ДалоЗащитник
Защитник24. Джеймс5. МагуайрЗащитник
Защитник5. Бадьяшиль15. ЙороЗащитник
Защитник21. Хато16. ДиаллоЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо23. ШоуПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес18. КаземироПолузащитник 
Полузащитник41. Эстевао37. МайнуПолузащитник
Полузащитник17. Андрей8. ФернандешПолузащитник
Полузащитник49. Гарначо19. МбемоПолузащитник
Нападающий20. Педро16. ДиаллоНападающий
Главный тренерЛиам РосеньорМайкл КэррикГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В линии «БЕТСИТИ» наблюдаются высокие котировки на основные исходы матча: 2.36 на успех хозяев поля, 3.50 на ничью  и 3.10 - на победу гостей. 

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед»?

Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется в «БЕТСИТИ»  за 6.10. 

Будет ли матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» результативным?

Коэффициент 1.56 на тотал больше 2.5 предвещает  результативный матч в Лондоне. 

Кто выиграет АПЛ?

Коэффициент на чемпионство «Манчестер Юнайтед» в «БЕТСИТИ» составляет космические 1500.00. Реальных претендентов на титул осталось два: «Арсенал» (1.67) и «Ман Сити» (2.25).

