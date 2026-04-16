Челси - Манчестер Юнайтед, 18 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Дни Манчестера» на «Стэмфорд Бридж» продолжаются. С «Сити» футболисты «Челси» обошлись гостеприимно, отпустив домой с тремя полновесными очками. Теперь к ним спешит «МЮ». Чего ждать от самой статусной субботней игры в АПЛ? В поиске ответа на этот и другие, чуть менее важные, вопросы мониторим линии букмекеров на противостояние в британской столице.
Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|56
|61
|81
|238-311
|«Манчестер Юнайтед»
|81
|61
|56
|311-238
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Челси»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|04.04.2026
|«Челси»
7:0
«Порт Вейл»
Кубок Англии
|21.03.2026
|«Эвертон»
3:0
«Челси»
АПЛ
|17.03.2026
|«Челси»
0:3
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Челси»
0:1
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2026
|«Манчестер Юнайтед»
1:2
«Лидс»
АПЛ
|20.03.2026
|«Борнмут»
2:2
|«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|15.03.2026
|«Манчестер Юнайтед»
3:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|04.03.2026
|«Ньюкасл»
2:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|01.03.2025
|«Манчестер Юнайтед»
2:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» в таблице на семь очков и три позиции.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|32
|21
|7
|4
|62-24
|70
|2
|Манчестер Сити
|31
|19
|7
|5
|63-28
|64
|3
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|10
|7
|57-45
|55
|4
|Астон Вилла
|32
|16
|7
|9
|43-38
|55
|5
|Ливерпуль
|32
|15
|7
|10
|52-42
|52
|6
|Челси
|32
|13
|9
|10
|53-41
|48
|7
|Брентфорд
|32
|13
|8
|11
|48-44
|47
|8
|Эвертон
|32
|13
|8
|11
|39-37
|47
|9
|Брайтон
|32
|12
|10
|10
|43-37
|46
|10
|Сандерленд
|32
|12
|10
|10
|33-36
|46
|11
|Борнмут
|32
|10
|15
|7
|48-49
|45
|12
|Фулхэм
|32
|13
|5
|14
|43-46
|44
|13
|Кристал Пэлас
|31
|11
|9
|11
|35-36
|42
|14
|Ньюкасл
|32
|12
|6
|14
|45-47
|42
|15
|Лидс
|32
|8
|12
|12
|39-49
|36
|16
|Ноттингем Форест
|32
|8
|9
|15
|32-44
|33
|17
|Вест Хэм
|32
|8
|8
|16
|40-57
|32
|18
|Тоттенхэм
|32
|7
|9
|16
|40-51
|30
|19
|Бернли
|32
|4
|8
|20
|33-63
|20
|20
|Вулверхэмптон
|32
|3
|8
|21
|24-58
|17
По результатам 2026 года «Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ на пару с «Арсеналом»: обе команды набрали с января по середину апреля по 25 очков. Статистика «красных дьяволов» в этой виртуальной таблице выглядела бы еще более впечатляюще, если бы не ничья в Борнмуте и труднообъяснимое домашнее поражение от «Лидса». Для сравнения: у «Челси» на этом же отрезке дистанции только девятый результат в турнире (18 очков).
Лондонский клуб к середине весны угодил в кризис: пять поражений в шести матчах, причем четыре из них - «сухие». Разгром скромного «Порт Вейл» в Кубке Англии болельщиков клуба не слишком успокоил. Тем более что сразу за ним последовало домашнее фиаско в игре с «Ман Сити» (0:3).
Что объединяет соперников, так это склонность к результативным матчам. У хозяев за последние 10 игр восемь были «верховыми», у гостей - семь. Ждем чего-то подобного и в эту субботу. Отсутствие сразу двух основных центральных защитников «МЮ» - Мартинеса и де Лигта - повышает вероятность такого сценария.
В «БЕТСИТИ» поставить на тотал больше 2.5 можно по котировке 1.56.
Трансляции английских турниров на территории РФ официально не ведутся.
Потери
«Челси»: Чалоба, Джеймс, Йоргенсен, Уили, Колвилл, Гиттенс (все - травмы), Мудрик (отстранение спортивным судом)
«МЮ»: де Лигт (травма), Мартинес (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Челси»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|31. Ламменс
|Вратарь
|Защитник
|27. Густо
|2. Дало
|Защитник
|Защитник
|24. Джеймс
|5. Магуайр
|Защитник
|Защитник
|5. Бадьяшиль
|15. Йоро
|Защитник
|Защитник
|21. Хато
|16. Диалло
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|23. Шоу
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|18. Каземиро
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Эстевао
|37. Майну
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Андрей
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|49. Гарначо
|19. Мбемо
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Педро
|16. Диалло
|Нападающий
|Главный тренер
|Лиам Росеньор
|Майкл Кэррик
|Главный тренер
В линии «БЕТСИТИ» наблюдаются высокие котировки на основные исходы матча: 2.36 на успех хозяев поля, 3.50 на ничью и 3.10 - на победу гостей.
Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется в «БЕТСИТИ» за 6.10.
Коэффициент 1.56 на тотал больше 2.5 предвещает результативный матч в Лондоне.
Коэффициент на чемпионство «Манчестер Юнайтед» в «БЕТСИТИ» составляет космические 1500.00. Реальных претендентов на титул осталось два: «Арсенал» (1.67) и «Ман Сити» (2.25).