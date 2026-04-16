Челси - Манчестер Юнайтед, 18 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

По результатам 2026 года «Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ на пару с «Арсеналом»: обе команды набрали с января по середину апреля по 25 очков. Статистика «красных дьяволов» в этой виртуальной таблице выглядела бы еще более впечатляюще, если бы не ничья в Борнмуте и труднообъяснимое домашнее поражение от «Лидса». Для сравнения: у «Челси» на этом же отрезке дистанции только девятый результат в турнире (18 очков).

Лондонский клуб к середине весны угодил в кризис: пять поражений в шести матчах, причем четыре из них - «сухие». Разгром скромного «Порт Вейл» в Кубке Англии болельщиков клуба не слишком успокоил. Тем более что сразу за ним последовало домашнее фиаско в игре с «Ман Сити» (0:3).

Что объединяет соперников, так это склонность к результативным матчам. У хозяев за последние 10 игр восемь были «верховыми», у гостей - семь. Ждем чего-то подобного и в эту субботу. Отсутствие сразу двух основных центральных защитников «МЮ» - Мартинеса и де Лигта - повышает вероятность такого сценария.

В «БЕТСИТИ» поставить на тотал больше 2.5 можно по котировке 1.56.