Челябинск - Волга, 9 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Еще весной команды соперничали во второй лиге, а летом синхронно зашли в первый дивизион. Знакомство с Лигой PARI у них вышло разным по эмоциям. «Челябинск» приятно удивил всех (кроме соперников, естественно) победами над «Торпедо» и «Ротором». «Волга» же с одинаковым счетом 1:2 предсказуемо уступила дома «Ротору» и «КАМАЗу». Только в третьем туре команда Романа Пилипчука впервые в чемпионате проиграла, а ульяновцы - набрали первое очко - против «Чайки» на выезде.

Соперники прекрасно друг друга знают. Предстоящая встреча станет для них уже третьей в этом году. За два весенних матча они совместными усилиями организовали всего один гол. В Челябинске дело кончилось нулевой ничьей, а в Ульяновске - минимальной победой гостей (1:0).

Сейчас предпосылок к более результативной игре больше. У хозяев четыре из пяти последних игр были с забитыми и пропущенными, у гостей - все пять. Прогноз напрашивается сам собой: обе забьют.