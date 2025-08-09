Челябинск - Волга, 9 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Четвертый тур Лиги PARI откроется в субботу, 9 августа, игрой в Челябинске. Одноименный клуб сразится дома с «Волгой». Попробуем предугадать развитие событий в матче, исходя из актуальных трендов, истории личных встреч и расчетов профессионалов-букмекеров.
Турнир: Лига PARI, 4-й тур
Стадион: «Центральный» (Челябинск)
Главный судья: Сафьян (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челябинск»
|9
|14
|13
|31-34
|«Волга»
|13
|14
|9
|34-31
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«КАМАЗ»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Челябинск»
1:0
«Ротор»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Торпедо»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
|13.07.2025
|«Челябинск»
3:1
«Тюмень»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Челябинск»
3:1
«Торпедо» Миасс
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Волги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Чайка»
1:1
«Волга»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Волга»
1:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Волга»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
|14.06.2025
|«Волга»
5:2
«Кубань»
Вторая лига
|08.06.2025
|«Ленинградец»
1:3
«Волга»
Вторая лига
После третьего тура «Челябинск» спустился из лидирующей группы в таблице на пятое место, тогда как его соперник поднялся с 17-го на 14-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2. Факел
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|3. КАМАЗ
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4. СКА-Хабаровск
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|5. Челябинск
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6. Чайка
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|7. Арсенал
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|8. Спартак-Кострома
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9. Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Уфа
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Нефтехимик
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|12. Сокол
|3
|0
|2
|1
|0-1
|2
|13. Черноморец
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|14. Волга
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|15. Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|16. Шинник
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|17. Родина
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|18. Енисей
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
Еще весной команды соперничали во второй лиге, а летом синхронно зашли в первый дивизион. Знакомство с Лигой PARI у них вышло разным по эмоциям. «Челябинск» приятно удивил всех (кроме соперников, естественно) победами над «Торпедо» и «Ротором». «Волга» же с одинаковым счетом 1:2 предсказуемо уступила дома «Ротору» и «КАМАЗу». Только в третьем туре команда Романа Пилипчука впервые в чемпионате проиграла, а ульяновцы - набрали первое очко - против «Чайки» на выезде.
Соперники прекрасно друг друга знают. Предстоящая встреча станет для них уже третьей в этом году. За два весенних матча они совместными усилиями организовали всего один гол. В Челябинске дело кончилось нулевой ничьей, а в Ульяновске - минимальной победой гостей (1:0).
Сейчас предпосылок к более результативной игре больше. У хозяев четыре из пяти последних игр были с забитыми и пропущенными, у гостей - все пять. Прогноз напрашивается сам собой: обе забьют.
Трансляцию из Челябинска можно смотреть бесплатно на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челябинск»: нет
«Волга»: нет
По расчетам аналитиков, вероятность победы хозяев поля составляет около 55% (кэф 1.80). На победу гостей котировка значительно выше - 4.50. При сыгравшей ставке на ничью PARI умножит ее номинал на 3.35.
Самый низкий коэффициент в линии точного счета - 6.50 - установлен на минимальную победу хозяев со счетом 1:0.
Во главе челябинского клуба стоит Роман Пилипчук. Ульяновских футболистов наставляет Михаил Белов.
Билеты стоимостью от 140 до 270 рублей реализуются клубом через онлайн-кассы.
