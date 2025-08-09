Ведомости
Челябинск - Волга, 9 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Еще пару месяцев назад они соперничали лигой ниже
Валентин Васильев

Четвертый тур Лиги PARI откроется в субботу, 9 августа, игрой в Челябинске. Одноименный клуб сразится дома с «Волгой». Попробуем предугадать развитие событий в матче, исходя из актуальных трендов, истории личных встреч и расчетов профессионалов-букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челябинск»

09.08.2025, Сб

15:00 МСК

«Волга» (Ульяновск)

П1 - 1.80

Х - 3.35

П2 - 4.50

Турнир: Лига PARI, 4-й тур

Стадион: «Центральный» (Челябинск)

Главный судья: Сафьян (Москва)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челябинск»9141331-34
«Волга»1314934-31

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«КАМАЗ»

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

26.07.2025«Челябинск»

1:0

«Ротор»

Лига PARI

20.07.2025«Торпедо»

2:3

«Челябинск»

Лига PARI

13.07.2025«Челябинск»

3:1

«Тюмень»

Товарищеский матч

08.07.2025«Челябинск»

3:1

«Торпедо» Миасс

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Волги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Чайка»

1:1

«Волга»

Лига PARI

26.07.2025«Волга»

1:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

19.07.2025«Волга»

1:2

«Ротор»

Лига PARI

14.06.2025«Волга»

5:2

«Кубань»

Вторая лига

08.06.2025«Ленинградец»

1:3

«Волга»

Вторая лига

Место в турнирной таблице

После третьего тура «Челябинск» спустился из лидирующей группы в таблице на пятое место, тогда как его соперник поднялся с 17-го на 14-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал33006-39
2. Факел33003-09
3. КАМАЗ32105-37
4. СКА-Хабаровск32104-27
5. Челябинск32015-46
6. Чайка31204-15
7. Арсенал31204-35
8. Спартак-Кострома31114-34
9. Ротор31112-24
10. Уфа31112-24
11. Нефтехимик30301-13
12. Сокол30210-12
13. Черноморец30124-61
14. Волга30123-51
15. Торпедо30122-41
16. Шинник30121-31
17. Родина30123-61
18. Енисей30121-51

Прогноз на матч

Еще весной команды соперничали во второй лиге, а летом синхронно зашли в первый дивизион. Знакомство с Лигой PARI у них вышло разным по эмоциям. «Челябинск» приятно удивил всех  (кроме соперников, естественно) победами над «Торпедо» и  «Ротором». «Волга» же с одинаковым счетом 1:2 предсказуемо уступила дома «Ротору» и «КАМАЗу». Только в третьем туре команда Романа Пилипчука впервые в чемпионате проиграла, а ульяновцы - набрали первое очко - против «Чайки» на выезде.

Соперники прекрасно друг друга знают. Предстоящая встреча станет для них уже третьей в этом году. За два весенних матча они совместными усилиями организовали всего один гол. В Челябинске дело кончилось нулевой ничьей, а в Ульяновске - минимальной победой гостей (1:0). 

Сейчас предпосылок к более результативной игре больше. У хозяев четыре из пяти последних игр были с забитыми и пропущенными, у гостей - все пять. Прогноз напрашивается сам собой: обе забьют. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Трансляцию из Челябинска можно смотреть бесплатно на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Челябинск»: нет

«Волга»: нет

Коэффициенты букмекеров

По расчетам аналитиков, вероятность победы хозяев поля составляет около 55% (кэф 1.80). На победу гостей котировка значительно выше - 4.50. При сыгравшей ставке на ничью PARI умножит ее номинал на 3.35.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Челябинск» - «Волга»

Самый низкий коэффициент в линии точного счета - 6.50 - установлен на минимальную победу хозяев со счетом 1:0.

Кто тренирует «Челябинск» и «Волгу»

Во главе челябинского клуба стоит Роман Пилипчук. Ульяновских футболистов наставляет Михаил Белов.  

Сколько стоит билет на матч «Челябинск» - «Волга»

Билеты стоимостью от 140 до 270 рублей реализуются клубом через онлайн-кассы. 

Где смотреть бесплатно матч «Челябинск» - «Волга»?

Официальный беттинговый партнер ФНЛ - PARI - предоставляет своим клиентам опцию бесплатного просмотра игр «лучшей лиги мира».

