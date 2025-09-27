Черноморец - КАМАЗ, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Приход Вадима Евсеева взбодрил «Черноморец»: команда безотлагательно начала выигрывать. За четыре матча с новым тренером южане одержали четыре победы - две в первенстве и одну, на этой неделе, в Кубке. Поражение случилось лишь одно, и то минимальное - 0:1 в Хабаровске от местных армейцев. Настроение у новороссийцев явно улучшилось. В ближайшем туре они совершенно точно рассчитывают на очки.

«КАМАЗ», наоборот, чуть притормозил в сентябре. После выездной победы над «Соколом» парни Ахметзянова три тура кряду довольствовались ничьими. «Нулевкой» завершился и их первый матч в Кубке, но здесь ничья трансформировалась в победу по пенальти. Причем выбили челнинцы не абы-кого, а лидера первенства - сенсационный «Спартак» из Костромы!

Евсеев более всего ценит в футболе надежность. Против одного из старожилов лиги он наверняка выберет оборонительный вариант игры. За 10 матчей у «Черноморца» набралось семь «низовых» игр. Полагаем, что в понедельник этот тренд сохранится. А в качестве прогноза возьмем комбо: 1Х и тотал меньше 3.5.