Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



26 сентября 10:34ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Черноморец - КАМАЗ, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Евсеев тормознет «КАМАЗ»?
Валентин Васильев

Понедельник, 29 сентября, в Лиге PARI будет чрезвычайно событийным: сразу шесть матчей 12-го тура. Одно из самых любопытных противостояний игрового дня грядет в Новороссийске. Воспрянувший духом после убийственного старта «Черноморец» принимает «КАМАЗ». Рассказываем о предложениях легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Черноморец» (Новороссийск)

29.09.2025, Пн

19:00 МСК

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

П1 - 2.20

Х - 3.05

П2 - 3.30

Турнир: Лига PARI, 12-й тур

Стадион: «Центральный» (Новороссийск)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец»107625-24
«КАМАЗ»671024-25

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«Астрахань»

0:2

«Черноморец»

Кубок России

21.09.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

15.09.2025«Черноморец»

4:1

«Чайка»

Лига PARI

07.09.2025«Черноморец»

3:2

«Уфа»

Лига PARI

03.09.2025«Волга»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.09.2025«КАМАЗ»

0:0, пен. 5:4

«Спартак» Кострома

Кубок России

20.09.2025«КАМАЗ»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

14.09.2025«Ротор»

3:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

07.09.2025«КАМАЗ»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

03.09.2025«Сокол»

0:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 11 тура «Черноморец» отошел с 14-го на 15-е место в таблице. «КАМАЗ» тоже откатился чуть назад - с пятой на шестую позицию. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1182120-1126
2. Урал1173119-824
3. Факел1172210-723
4. Челябинск1163218-1021
5. Ротор1163218-521
6. КАМАЗ1154216-1219
7. Родина1144317-1316
8. Арсенал1135317-1414
9. Шинник113537-714
10. Нефтехимик1135312-1314
11. СКА-Хабаровск1134410-1213
12. Волга1132611-2011
13. Уфа1124513-1410
14. Енисей112457-1310
15. Черноморец1123613-169
16. Сокол111555-118
17. Торпедо111376-166
18. Чайка111379-266

Прогноз на матч

Свернуть

Приход Вадима Евсеева взбодрил «Черноморец»: команда безотлагательно начала выигрывать. За четыре матча с новым тренером южане одержали четыре победы - две в первенстве и одну, на этой неделе, в Кубке. Поражение случилось лишь одно, и то минимальное - 0:1 в Хабаровске от местных армейцев.  Настроение у новороссийцев явно улучшилось. В ближайшем туре они совершенно точно рассчитывают на очки.

«КАМАЗ», наоборот, чуть притормозил в сентябре. После выездной победы над «Соколом» парни Ахметзянова три тура кряду довольствовались ничьими. «Нулевкой» завершился и их первый матч в Кубке, но здесь ничья трансформировалась в победу по пенальти. Причем выбили челнинцы не абы-кого, а лидера первенства - сенсационный «Спартак» из Костромы!

Евсеев более всего ценит в футболе надежность. Против одного из старожилов лиги он наверняка выберет оборонительный вариант игры. За 10 матчей у «Черноморца» набралось семь «низовых» игр. Полагаем, что в понедельник этот тренд сохранится. А в качестве прогноза возьмем комбо: 1Х и тотал меньше 3.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Новороссийска запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Черноморец»: Магомедов (травма)

«КАМАЗ»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI  предлагает близкие котировки на все три основных исхода бигмаркета: 2.20 на хозяев, 3.30 - на гостей и 3.05 - на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Черноморец» - «КАМАЗ»?

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета в PARI установлен на 1:0. Успешная ставка на этот исход будет рассчитана по коэффициенту 6.50.

Матч «Черноморец» - «КАМАЗ» будет результативным?

Как можно догадаться из предыдущего абзаца, много голов в Новороссийске не предвидится. Коэффициент 1.47 на тотал меньше 2.5 это подтверждает.

Где смотреть бесплатно матч «Черноморец» - «КАМАЗ»?

Все игры «лучшей лиги мира» транслирует  на своих ресурсах БК PARI.

Где купить билеты на матч «Черноморец» - «КАМАЗ»?

Билеты на футбол в Новороссийске распространяются посредством билетных онлайн-сервисов. Цены на билеты начинаются от 500 рублей.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer126 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer460 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer81 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer460 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё