Черноморец - КАМАЗ, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Понедельник, 29 сентября, в Лиге PARI будет чрезвычайно событийным: сразу шесть матчей 12-го тура. Одно из самых любопытных противостояний игрового дня грядет в Новороссийске. Воспрянувший духом после убийственного старта «Черноморец» принимает «КАМАЗ». Рассказываем о предложениях легальных букмекеров на игру.
Турнир: Лига PARI, 12-й тур
Стадион: «Центральный» (Новороссийск)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|10
|7
|6
|25-24
|«КАМАЗ»
|6
|7
|10
|24-25
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«Астрахань»
0:2
«Черноморец»
Кубок России
|21.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Черноморец»
4:1
«Чайка»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Черноморец»
3:2
«Уфа»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Волга»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0, пен. 5:4
«Спартак» Кострома
Кубок России
|20.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Ротор»
3:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|07.09.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Сокол»
0:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
После 11 тура «Черноморец» отошел с 14-го на 15-е место в таблице. «КАМАЗ» тоже откатился чуть назад - с пятой на шестую позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|11
|8
|2
|1
|20-11
|26
|2. Урал
|11
|7
|3
|1
|19-8
|24
|3. Факел
|11
|7
|2
|2
|10-7
|23
|4. Челябинск
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|5. Ротор
|11
|6
|3
|2
|18-5
|21
|6. КАМАЗ
|11
|5
|4
|2
|16-12
|19
|7. Родина
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|8. Арсенал
|11
|3
|5
|3
|17-14
|14
|9. Шинник
|11
|3
|5
|3
|7-7
|14
|10. Нефтехимик
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|11. СКА-Хабаровск
|11
|3
|4
|4
|10-12
|13
|12. Волга
|11
|3
|2
|6
|11-20
|11
|13. Уфа
|11
|2
|4
|5
|13-14
|10
|14. Енисей
|11
|2
|4
|5
|7-13
|10
|15. Черноморец
|11
|2
|3
|6
|13-16
|9
|16. Сокол
|11
|1
|5
|5
|5-11
|8
|17. Торпедо
|11
|1
|3
|7
|6-16
|6
|18. Чайка
|11
|1
|3
|7
|9-26
|6
Приход Вадима Евсеева взбодрил «Черноморец»: команда безотлагательно начала выигрывать. За четыре матча с новым тренером южане одержали четыре победы - две в первенстве и одну, на этой неделе, в Кубке. Поражение случилось лишь одно, и то минимальное - 0:1 в Хабаровске от местных армейцев. Настроение у новороссийцев явно улучшилось. В ближайшем туре они совершенно точно рассчитывают на очки.
«КАМАЗ», наоборот, чуть притормозил в сентябре. После выездной победы над «Соколом» парни Ахметзянова три тура кряду довольствовались ничьими. «Нулевкой» завершился и их первый матч в Кубке, но здесь ничья трансформировалась в победу по пенальти. Причем выбили челнинцы не абы-кого, а лидера первенства - сенсационный «Спартак» из Костромы!
Евсеев более всего ценит в футболе надежность. Против одного из старожилов лиги он наверняка выберет оборонительный вариант игры. За 10 матчей у «Черноморца» набралось семь «низовых» игр. Полагаем, что в понедельник этот тренд сохранится. А в качестве прогноза возьмем комбо: 1Х и тотал меньше 3.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
Прямая трансляция из Новороссийска запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: Магомедов (травма)
«КАМАЗ»: нет
PARI предлагает близкие котировки на все три основных исхода бигмаркета: 2.20 на хозяев, 3.30 - на гостей и 3.05 - на ничью.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета в PARI установлен на 1:0. Успешная ставка на этот исход будет рассчитана по коэффициенту 6.50.
Как можно догадаться из предыдущего абзаца, много голов в Новороссийске не предвидится. Коэффициент 1.47 на тотал меньше 2.5 это подтверждает.
Все игры «лучшей лиги мира» транслирует на своих ресурсах БК PARI.
Билеты на футбол в Новороссийске распространяются посредством билетных онлайн-сервисов. Цены на билеты начинаются от 500 рублей.