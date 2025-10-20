Черноморец - Нефтехимик, 20 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды посреди прошлой недели играли в Кубке России, но выступили по-разному. «Черноморец» достаточно неожиданно уступил «Кубань Холдингу», а «Нефтехимик» преодолел уже второй раунд по одной схеме: ничья в гостях и победа по пенальти.

Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые». У хозяев таких за 10 игр набралось шесть, у гостей - семь. Так что наш прогноз на понедельник: тотал меньше 2.5.