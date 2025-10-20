Черноморец - Нефтехимик, 20 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В понедельник, 20 октября, в Лиге PARI пройдет сразу пять матчей 15-го тура. В Новороссийске «Черноморец» принимает «Нефтехимик». Рассказываем о предложениях легальных букмекеров на игру.
Турнир: Лига PARI, 12-й тур
Стадион: «Центральный» (Новороссийск)
Главный судья: Новиков (Петрозаводск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|4
|4
|3
|12-8
|«Нефтехимик»
|3
|4
|4
|8-12
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.10.2025
|«Черноморец»
1:2
«Кубань Холдинг»
Кубок России
|12.10.2025
|«Ротор»
2:0
«Черноморец»
Лига PARI
|05.10.2025
|«Торпедо»
1:4
«Черноморец»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Черноморец»
1:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Астрахань»
0:2
«Черноморец»
Кубок России
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.10.2025
|«Шинник»
1:1, пен. 3:5
«Нефтехимик»
Кубок России
|11.10.2025
|«Нефтехимик»
2:3
«Чайка»
Лига PARI
|05.10.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Нефтехимик»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Волгарь»
1:1, пен. 2:4
«Нефтехимик»
Кубок России
Перед очной встречей соперников разделяют три очка. «Черноморец» может догнать соперника.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|14
|9
|3
|2
|13-8
|30
|2. Спартак Кострома
|15
|8
|5
|2
|22-14
|29
|3. Ротор
|14
|7
|4
|3
|20-7
|25
|4. Урал
|13
|7
|3
|3
|21-15
|24
|5. Родина
|14
|6
|5
|3
|21-13
|23
|6. Челябинск
|13
|6
|5
|2
|18-10
|23
|7. КАМАЗ
|14
|6
|5
|3
|22-15
|23
|8. СКА-Хабаровск
|15
|5
|5
|5
|15-16
|20
|9. Нефтехимик
|14
|4
|6
|4
|15-16
|18
|10. Шинник
|14
|4
|5
|5
|10-11
|17
|11. Енисей
|15
|4
|5
|6
|12-16
|17
|12. Арсенал
|14
|3
|7
|4
|20-18
|16
|13. Черноморец
|14
|4
|3
|7
|18-19
|15
|14. Уфа
|14
|2
|7
|5
|15-16
|13
|15. Волга
|14
|3
|3
|8
|15-27
|12
|16. Чайка
|14
|2
|5
|7
|12-28
|11
|17. Сокол
|15
|1
|8
|6
|8-16
|11
|18. Торпедо
|14
|2
|4
|8
|10-22
|10
Обе команды посреди прошлой недели играли в Кубке России, но выступили по-разному. «Черноморец» достаточно неожиданно уступил «Кубань Холдингу», а «Нефтехимик» преодолел уже второй раунд по одной схеме: ничья в гостях и победа по пенальти.
Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые». У хозяев таких за 10 игр набралось шесть, у гостей - семь. Так что наш прогноз на понедельник: тотал меньше 2.5.
Прямая трансляция из Новороссийска запланирована на сайте БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: Магомедов (травма)
«Нефтехимик»: Ширяев (дисквалификация)
PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу южан. Успех гостей котируется ровно в два раза выше. Ничья идет за 3.35.
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета в PARI установлен на 1:0. Успешная ставка на этот исход обещает шестикратный выигрыш.
Билеты стоимостью от 500 рублей можно приобрести на специализированных билетных ресурсах.