Черноморец - Урал, 15 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Всего 12 месяцев назад Новороссийск жил предвкушением Премьер-лиги, а теперь может лишиться места и в первом дивизионе. «Черноморец» сам виноват, что довел ситуацию до той точки, когда уже не все от него зависит. Даже ничья «Уфы» на выезде против костромского «Спартака» обесценит все старания южан, отправив их во второй дивизион. Так или иначе, на глазах у своих болельщиков «моряки» обязаны выложиться без остатка и «хотя бы попробовать», чтобы остаться честными перед самими собой.

У «Урала» турнирных стимулов в завершающемся первенстве вообще не осталось. С третьего места в таблице команда Василия Березуцкого ни вверх, ни вниз не сдвинется. Она уже мысленно в стыковых матчах. Не исключено, что в Новороссийск тренер привезет экспериментальный состав, обильно разбавленный дублерами.

В любом случае спортивная мотивация сторон в данном конкретном случае несопоставима. Наш прогноз: «Черноморец» забьет и не проиграет.

Официальный букмекер лиги оценил вероятность такого комбо коэффициентом 1.65.