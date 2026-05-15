Черноморец - Урал, 15 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В субботу, 16 мая, финиширует первый розыгрыш Лиги PARI под эгидой одноименной букмекерской компании. Главная оставшаяся интрига сезона - имя третьего неудачника сезона. В свете борьбы за выживание матч в Новороссийске против «Урала» приобретает для «Черноморца» решающее значение. Удастся ли южанам одолеть фаворита и выскочить из зоны вылета? За ответом обратимся к котировкам ведущих букмекеров.
Турнир: Лига PARI, 34-й тур
Стадион: «Центральный» (Новороссийск, Россия)
Главный судья: Данил Каширин (Уфа, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|3
|2
|9
|14-31
|«Урал»
|9
|2
|3
|31-14
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.05.2026
|«Чайка»
0:2
«Черноморец»
Лига PARI
|02.05.2026
|«Черноморец»
1:3
«Родина»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Черноморец»
0:1
«Сокол»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Нефтехимик»
4:0
«Черноморец»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Уфа»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2026
|«Урал»
2:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|04.05.2026
|«Урал»
0:1
«Шинник»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Челябинск»
1:2
«Урал»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Урал»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Сокол»
0:3
«Урал»
Лига PARI
За тур до финиша сезона таблица Лиги PARI выглядит следующим образом:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Родина
|33
|18
|11
|4
|54-27
|65
|2
|Факел
|33
|19
|8
|6
|41-22
|65
|3
|Урал
|33
|18
|7
|8
|50-29
|61
|4
|Ротор
|33
|14
|11
|8
|42-26
|53
|5
|Енисей
|33
|13
|10
|10
|37-34
|49
|6
|КАМАЗ
|33
|12
|13
|8
|46-33
|49
|7
|Спартак-Кострома
|33
|12
|13
|8
|46-40
|49
|8
|Шинник
|33
|11
|14
|8
|32-26
|47
|9
|Торпедо
|33
|11
|10
|12
|36-39
|43
|10
|Челябинск
|33
|10
|13
|10
|40-38
|43
|11
|Нефтехимик
|33
|10
|13
|10
|40-39
|43
|12
|Арсенал
|33
|8
|15
|10
|41-40
|39
|13
|СКА-Хабаровск
|33
|9
|12
|12
|35-45
|39
|14
|Волга
|33
|9
|10
|14
|35-45
|37
|15
|Уфа
|33
|8
|10
|15
|31-40
|34
|16
|Черноморец
|33
|8
|8
|17
|35-48
|32
|17
|Сокол
|33
|4
|11
|18
|15-44
|23
|18
|Чайка
|33
|5
|7
|21
|30-71
|22
Всего 12 месяцев назад Новороссийск жил предвкушением Премьер-лиги, а теперь может лишиться места и в первом дивизионе. «Черноморец» сам виноват, что довел ситуацию до той точки, когда уже не все от него зависит. Даже ничья «Уфы» на выезде против костромского «Спартака» обесценит все старания южан, отправив их во второй дивизион. Так или иначе, на глазах у своих болельщиков «моряки» обязаны выложиться без остатка и «хотя бы попробовать», чтобы остаться честными перед самими собой.
У «Урала» турнирных стимулов в завершающемся первенстве вообще не осталось. С третьего места в таблице команда Василия Березуцкого ни вверх, ни вниз не сдвинется. Она уже мысленно в стыковых матчах. Не исключено, что в Новороссийск тренер привезет экспериментальный состав, обильно разбавленный дублерами.
В любом случае спортивная мотивация сторон в данном конкретном случае несопоставима. Наш прогноз: «Черноморец» забьет и не проиграет.
Официальный букмекер лиги оценил вероятность такого комбо коэффициентом 1.65.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: нет
«Урал»: Секулич (дисквалификация), Акбашев, Мосин, Харин, Прищепа (все - травмы)
Аналитики PARI установили коэффициент 2.40 на победу хозяев поля и 3.10 - на гостей. Ничья котируется за 3.05.
Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.
Стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-лиге сезона-2026/27 запланированы на 20 и 23 мая 2026 года. В них встретятся команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, против 3-й и 4-й команд Лиги PARI.
От Лиги PARI в плей-офф примут участие «Урал» и «Ротор». Участники «стыков» со стороны РПЛ определятся в заключительном туре. Кандидатов четыре: «Крылья Советов», «Акрон», «Динамо» Махачкала и «Пари НН».