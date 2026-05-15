Черноморец - Урал, 15 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Бронзовый призер стоит на вылет
В субботу, 16 мая, финиширует первый розыгрыш Лиги PARI под эгидой одноименной букмекерской компании. Главная оставшаяся интрига сезона - имя третьего неудачника сезона. В свете борьбы за выживание матч в Новороссийске против «Урала» приобретает для «Черноморца» решающее значение. Удастся ли южанам одолеть фаворита и выскочить из зоны вылета? За ответом обратимся к котировкам ведущих букмекеров. 

«Черноморец» (Новороссийск) 

15.05.2026, Пт

13:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 2.40

Х - 3.05

П2 - 3.10

Турнир: Лига PARI, 34-й тур

Стадион: «Центральный» (Новороссийск, Россия) 

Главный судья: Данил Каширин (Уфа, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец»32914-31
«Урал» 92331-14

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.05.2026«Чайка»

0:2

«Черноморец»

Лига PARI

02.05.2026«Черноморец»

1:3

«Родина»

Лига PARI

26.04.2026«Черноморец»

0:1

«Сокол»

Лига PARI

22.04.2026«Нефтехимик»

4:0

«Черноморец»

Лига PARI

18.04.2026«Уфа»

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2026«Урал»

2:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

04.05.2026«Урал»

0:1

«Шинник»

Лига PARI

26.04.2026«Челябинск»

1:2

«Урал»

Лига PARI

22.04.2026«Урал»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

18.04.2026«Сокол»

0:3

«Урал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

За тур до финиша сезона таблица Лиги PARI выглядит следующим образом:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Родина331811454-2765
2Факел33198641-2265
3Урал33187850-2961
4Ротор331411842-2653
5Енисей3313101037-3449
6КАМАЗ331213846-3349
7Спартак-Кострома331213846-4049
8Шинник331114832-2647
9Торпедо3311101236-3943
10Челябинск3310131040-3843
11Нефтехимик3310131040-3943
12Арсенал338151041-4039
13СКА-Хабаровск339121235-4539
14Волга339101435-4537
15Уфа338101531-4034
16Черноморец33881735-4832
17Сокол334111815-4423
18Чайка33572130-7122

Прогноз на матч

Всего 12 месяцев назад Новороссийск жил предвкушением Премьер-лиги, а теперь может лишиться места и в первом дивизионе. «Черноморец» сам виноват, что довел ситуацию до той точки, когда уже не все от него зависит. Даже ничья «Уфы» на выезде против костромского «Спартака» обесценит все старания южан, отправив их во второй дивизион. Так или иначе, на глазах у своих болельщиков «моряки» обязаны выложиться без остатка и «хотя бы попробовать», чтобы остаться честными перед самими собой.

У «Урала» турнирных стимулов в завершающемся первенстве вообще не осталось. С третьего места в таблице команда Василия Березуцкого ни вверх, ни вниз не сдвинется. Она уже мысленно в стыковых матчах. Не исключено, что в Новороссийск тренер привезет экспериментальный состав, обильно разбавленный дублерами.

В любом случае спортивная мотивация сторон в данном конкретном случае несопоставима. Наш прогноз: «Черноморец» забьет и не проиграет. 

Официальный букмекер лиги оценил вероятность такого комбо коэффициентом 1.65.  

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Черноморец»: нет

«Урал»: Секулич (дисквалификация), Акбашев, Мосин, Харин, Прищепа (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили коэффициент 2.40 на победу хозяев поля и 3.10 - на гостей.   Ничья котируется за 3.05.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Черноморец» - «Урал»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Черноморец» - «Урал»?

Сделать это можно онлайн на специализированных билетных сервисах, таких как Яндекс Афиша, а также через сайты-агрегаторы. 

Когда стыковые матчи РПЛ?

Стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-лиге сезона-2026/27 запланированы на 20 и 23 мая 2026 года. В них встретятся команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, против 3-й и 4-й команд Лиги PARI. 

Кто сыграет в стыковых матчах?

От Лиги PARI в плей-офф примут участие «Урал» и «Ротор». Участники «стыков» со стороны РПЛ определятся в заключительном туре. Кандидатов четыре: «Крылья Советов», «Акрон», «Динамо» Махачкала и «Пари НН».

